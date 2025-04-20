PipBandint Pro
- Experten
- Isaac Nhlapo
- Version: 5.52
- Aktualisiert: 20 April 2025
- Aktivierungen: 5
PipBandit Pro - Scalper Edition ist ein Expert Advisor (EA), der für Händler konzipiert wurde, die an kurzfristigen Marktbewegungen interessiert sind. Dieser EA unterstützt sowohl Swing- als auch Scalping-Handelsansätze mit Funktionen für schnelle, hochfrequente Trades unter Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Parametern. Das Tool ist für den Einsatz in dynamischen Märkten konzipiert und kann auch für längerfristigen Handel auf höheren Zeitrahmen konfiguriert werden.