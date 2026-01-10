Handpromaxx

HANDPROMAX 5.5 - PROFESSIONELLES GRID-TRADING-SYSTEM MIT KI-HEDGING ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🌟 ULTIMATIVE AUTOMATISCHE TRADING-LÖSUNG Der Handpromax 5.5 ist ein hochentwickelter vollautomatischer Expert Advisor, der fortschrittliches Grid-Trading, intelligentes DCA (Dollar Cost Averaging) und revolutionäre KI-gestützte Hedging-Technologie kombiniert. Entwickelt für professionelle Händler, die beständige Gewinne mit fortschrittlichem Risikomanagement anstreben. ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ⚡ KERNFUNKTIONEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🎯 DUAL-DIRECTION GRID SYSTEM - Gleichzeitige BUY- und SELL-Grid-Verwaltung - Dynamische Pending-Order-Platzierung mit Preisverfolgung - Intelligente Orderabstände und Abstandskontrolle - Automatische Grid-Anpassung auf Basis der Marktbedingungen - Unterstützung von Trendfolge- oder Counter-Trend-Strategien 💎 ADVANCED DCA STRATEGY - Konfigurierbarer Lot-Multiplikator (Martingale/Anti-Martingale) - Zusätzlicher Lot-Inkrement pro Level - Anpassbare Dezimalpräzision für die Lot-Größe - Automatische Positionsmittelung - Intelligente Einstiegspunktberechnung mit RSI-Filter 🔥 AI-POWERED HEDGING SYSTEM - **Profit-Loss Pair Hedging**: Schließt automatisch die profitabelsten + verlustreichsten Positionen, wenn der Nettogewinn >= Mindestschwelle - **Oldest-Newest Pair Hedging**: Schließt die ältesten + neuesten Positionen für eine optimale Portfoliorotation - Ultra-schnelle Ausführung (Performance im Mikrosekundenbereich) - Verfolgung der Hedge-Statistiken in Echtzeit - Konfigurierbare Mindestgewinnschwelle - Unabhängige Aktivierung der einzelnen Hedging-Modi 📊 INTELLIGENTES GEWINNMANAGEMENT - **Tageszielsystem**: Setzen von täglichen Gewinnzielen mit Auto-Stopp-Funktionalität - **Auto-Calculated Profit**: Dynamischer TP basierend auf der aktuellen Lotgröße - **Dual-Direction TP**: Schließen Sie alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn erreicht ist - **Einrichtung TP**: Schließen Sie BUY- oder SELL-Positionen unabhängig voneinander - **Drawdown-Schutz**: Auto close-loss by percentage or absolute value - **Real-time profit per lot tracking** 🛡️ ADVANCED RISK MANAGEMENT - Maximum allowed loss limit (stops DCA when exceeded) - Drawdown-based stop loss (percentage) - Per-series stop loss (BUY/SELL separate) - Margin level monitoring with visual alerts - Automatic position sizing based on free margin - Built-in security: Schutz von Konto-ID und Verfallsdatum ⚙️ PROFESSIONELLE HANDELSKONTROLLE - **RSI-Indikator-Integration**: Optionaler Einstieg auf Basis von überverkauften/überkauften Zonen - **Trailing Stop System**: 3 Modi (kerzenbasiert, fraktalbasiert, punktbasiert) - **Handelszeitenfilter**: Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Stunden - **Anhängige Orderverwaltung**: Automatisches Löschen zum geplanten Zeitpunkt - **Trend-/Gegen-Trend-Modus**: Flexible Steuerung der Rasterrichtung ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🎨 PROFESSIONAL DASHBOARD ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 📱 REAL-TIME INFORMATION PANEL - **Kontostatus**: Saldo, Eigenkapital, Margin-Level, freie Margin - **Leistungskennzahlen**: Täglicher Gewinn, Gewinn pro Lot, Max Drawdown - **Positionsverfolgung**: Separate BUY/SELL-Positionsanzahl, Lots und Gewinn - **Täglicher Zielfortschritt**: Visueller Fortschrittsbalken mit Prozentangabe - **Hedge-Statistik**: Gesamte abgesicherte Paare, Gewinn aus der Absicherung, letzter Absicherungstyp - **EA-Status-Anzeige**: ACTIVE / TARGET REACHED / PAUSED / WAITING CLOSE - **License Information**: Anzeige der verbleibenden Tage ⚡ ONE-CLICK CONTROLS - **CLOSE ALL**: Ultraschnelles Schließen aller Positionen (asynchroner Modus) - **CLOSE BUY**: Sofortiges Schließen aller KAUF-Positionen - **CLOSE SELL**: Sofortiges Schließen aller SELL-Positionen - **RESET TARGET**: Tagesziel zurücksetzen, um den Handel fortzusetzen - Anzeige der Ausführungszeit (Mikrosekundengenauigkeit) 🎨 ANPASSBARE OBERFLÄCHE - Skalierbare Panelgröße (50%-200%) - Benutzerdefiniertes Farbschema (11 Farbparameter) - Einstellbare Schrift- und Textgröße - Professionelles Verlaufsdesign - Klare Abschnittsunterteilung mit visueller Hierarchie ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🔧 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ✅ KOMPATIBILITÄT - Plattform: MetaTrader 5 - Instrumente: Alle Währungspaare, Gold, Silber, Indizes, Krypto - Zeitrahmen: Jeder (M1-MN1) - Kontotyp: Hedge-Konten erforderlich - Ausführung: Asynchroner Modus für ultraschnelles Hedging (Mikrosekundenebene) 📊 PERFORMANCE-OPTIMIERUNG - Duales CTrade-Objektsystem (normale + schnelle Ausführung) - Asynchrone Orderausführung für Hedging - Optimierter Algorithmus zur Positionsanalyse - Effiziente Speicherverwaltung - Statistikpersistenz über Neustarts hinweg 💾 DATENVERWALTUNG - Auto- Automatisches Speichern von Statistiken in einer Binärdatei - Tägliches Zurücksetzen mit Erhalt der Historie - Verfolgung der Hedge-Performance - Aufzeichnung des maximalen Drawdowns - Volumenverfolgung (täglich + insgesamt) 🔐 SICHERHEITSFUNKTIONEN - Überprüfung der Konto-ID - Schutz des Verfallsdatums - Filterung von magischen Zahlen - Sichere Dateioperationen - Schutz vor unbefugter Nutzung ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 📈 ERKLÄRTE HANDELSSTRATEGIE ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ **GRID PLACEMENT** 1. Erste Order wird auf Basis des RSI-Signals (optional) oder sofort platziert 2. Pending Orders werden in einem konfigurierbaren Abstand zum aktuellen Preis platziert 3. Orders werden automatisch verschoben, um den Mindestabstand einzuhalten 4. Rasterabstand einstellbar für optimale Positionsverteilung **DCA-AUSFÜHRUNG** 1. Jede ausgelöste Order fügt der Position eine berechnete Losgröße hinzu 2. Losgröße wächst mit Multiplikator + Inkrement pro Level 3. Durchschnittspreis wird kontinuierlich berechnet 4. Gewinnziele passen sich dynamisch an die Positionsgröße an **HEDGING-MECHANISMUS** 1. **Gewinn-Verlust-Absicherung**: Scannt alle Positionen in jedem Kontrollintervall - Findet die Position mit dem höchsten Gewinn - Findet die Position mit dem höchsten Verlust - Wenn der Nettogewinn >= Schwellenwert ist, werden beide Positionen sofort geschlossen 2. **Älteste-Neueste Absicherung**: Portfolio-Rotationsstrategie - Identifiziert die älteste offene Position - Identifiziert die jüngste offene Position - Wenn der Nettogewinn >= Schwellenwert ist, werden beide Positionen geschlossen, um einen optimalen Umsatz zu erzielen **PROFIT-TAKING** 1. Schließung der einzelnen Richtungen bei Erreichen des TP (BUY- oder SELL-Serie) 2. Schließung des gesamten Portfolios bei Erreichen des kombinierten Gewinnziels 3. Tägliche Zielüberwachung mit Auto-Stopp nach Erreichen des Ziels 4. Optionales Warten auf die Schließung aller Positionen vor dem vollständigen Stopp **VERLUSTKONTROLLE** 1. Stoppt die Eröffnung neuer DCA-Aufträge, wenn der Verlust den zulässigen Höchstwert überschreitet 2. Schließt automatisch die gesamte Richtung, wenn der Drawdown-Prozentsatz überschritten wird 3. Einzelne Serien-Stop-Loss für KAUFEN oder VERKAUFEN getrennt 4. Verfolgung des maximalen Drawdowns mit Zeitstempel ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🎯 ANWENDUNGSFÄLLE & EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ **CONSERVATIVE (Low Risk)** - Initial Lot: 0.01 - Lot Multiplier: 1.0 (kein Martingal) - Lot-Inkrement: 0.01 - Erster Schritt: 100 Punkte - Abstand zwischen den Aufträgen: 50 Punkte - Tägliches Ziel: 2-5% des Saldos - Aktivieren Sie beide Hedging-Modi **MODERATE (Balanced)** - Initial Lot: 0.02 - Lot Multiplier: 1.2 - Lot-Inkrement: 0,0 - Erster Schritt: 50 Punkte - Abstand zwischen den Aufträgen: 30 Punkte - Tagesziel: 5-10% des Saldos - Gewinn-Verlust-Absicherung aktivieren **AGGRESSIV (hohe Rendite)** - Anfangslot: 0,05 - Lot-Multiplikator: 1.5 - Lot-Inkrement: 0.01 - Erster Schritt: 30 Punkte - Abstand zwischen den Orders: 20 Punkte - Tägliches Ziel: 10-20% des Guthabens - Aktivieren Sie beide Hedging-Modi mit niedriger Schwelle **GOLD (XAUUSD) SPEZIFISCH** - Erster Schritt: 200-300 Punkte (20-30 Pips) - Abstand zwischen den Orders: 100-150 Punkte - Lot-Multiplikator: 1.3 - RSI-Filter aktivieren (überverkauft: 20, überkauft: 80) - Empfohlenes Tagesziel: 50-200 $ je nach Kontostand ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ⚠️ RISIKOHINWEISE ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ Grid-Handelssysteme können mehrere Positionen eröffnen, was den Drawdown bei starken Markttrends erhöhen kann. Immer: - Beginnen Sie mit einem Demokonto zum Testen - Verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement (2-5% Risiko pro Handelszyklus) - Überwachen Sie die Margin-Levels genau - Setzen Sie realistische Tagesziele - Verwenden Sie Stop-Loss-Limits - Riskieren Sie nie mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren - Berücksichtigen Sie die Marktvolatilität und die Sitzungszeiten ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🏆 VORTEILE GEGENÜBER MITWETTBEWERBERN ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ ✅ **Dual Hedging Technology** - Einziger EA mit Gewinn-Verlust- UND Oldest-Newest-Absicherung ✅ **Mikrosekunden-Ausführung** - Ultraschnelles asynchrones Schließen für optimale Fills ✅ **Tageszielsystem** - Professioneller zielbasierter Handel mit Auto-Stop ✅ **Echtzeit-Statistiken** - Vollständige Performance-Verfolgung mit Persistenz ✅ **Professionelles Dashboard** - Institutionelle- **Smarte DCA-Logik** - Verhindert übermäßigen Drawdown mit Verlustbegrenzungskontrollen ✅ **Flexible Grid-Modi** - Trendfolge- ODER Gegentrend-Strategien ✅ **Vollständige Automatisierung** - Kein manuelles Eingreifen erforderlich ✅ **Eingebaute Sicherheit** - Kontoschutz und Ablaufkontrolle ✅ **Multi-Asset-Unterstützung** - Funktioniert mit Forex, Metalle, Indizes, Krypto ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 📞 SUPPORT & UPDATES ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🔧 **Lebenslange Updates**: Kostenlose Updates mit neuen Funktionen 📚 **Komplette Dokumentation**: Vollständige Parameter-Anleitung enthalten 💬 **Prioritäts-Support**: Telegram-Supportkanal 🎓 **Einrichtungsanleitung**: Videotutorials und Optimierungstipps ⚙️ **Benutzerdefinierte Einstellungen**: Kostenlose Optimierung für Ihren Handelsstil ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ 🌟 **ZUSAMMENFASSUNG DER BESONDEREN FEATURES** ✨ KI-gestützte Hedging-Technologie ✨ Tägliche Gewinnziel-Automatisierung ✨ Ultraschnelle Mikrosekunden-Ausführung ✨ Echtzeit-Performance-Dashboard ✨ Fortgeschrittene DCA mit intelligenten Kontrollen ✨ Professionelles Risikomanagement ✨ Multi-Asset-Kompatibilität ✨ Schnittstelle für institutionelle Kunden

