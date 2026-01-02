🏆 85.6% Win Rate | 14.79% Drawdown | Smart DD Protection | H4 + H1

El EA de oro de alto rendimiento más seguro del mercado

💛 Gold Guardian Pro MT4 H4 - Revolucionario sistema de trading con oro en múltiples marcos temporales.

85.6% Tasa de Ganancias | 1.96 Factor de Ganancias | 14.79% Drawdown Máximo

Gold Guardian Pro v7.5 representa un gran avance en la tecnología de trading de Oro. Mientras que otros EAs le obligan a elegir entre altas tasas de ganancia O bajo drawdown, Gold Guardian Pro v7.5 le ofrece AMBOS a través de la revolucionaria Tecnología Smart DD Protection.

¿El resultado? Una tasa de ganancias del 85,6% con una reducción máxima de sólo el 14,79% en 3 años, incluida la brutal volatilidad de 2024. Esto no es sólo otro EA de Oro. Este es el nuevo estándar.





🎯 Resultados de Backtest Verificados (3 Años, 90%+ Datos de Calidad)

H4 Modo Profesional (RECOMENDADO):

✅ Tasa de Ganancias : 85,60% (214 ganadores de 250 operaciones).

✅ Profit Factor : 1.96 (Rentabilidad excepcional)

✅ Reducción máxima : 14.79% (¡Revolucionario para el oro!)

✅ Beneficio Total : 908,39 $ (desde 1.000 $ de inicio)

✅ Ganancia media : $8.66 | Pérdida media: $26.23

Mayor ganancia : $157.97 | Mayor pérdida: $75.65

Ganancias consecutivas : Hasta 35 operaciones

Operaciones por año: ~83 (sólo configuraciones de calidad)

H1 Modo Activo (ALTERNATIVO):

Tasa de Ganancias : 81.78% (817 ganadores de 999 operaciones)

Factor de ganancia : 1,23 (Rentabilidad constante)

Reducción máxima : 13,91% (¡El más bajo posible!)

✅ Beneficio Total : $563.53 (desde $1,000 de inicio)

Ganancia media : $3.64 | Pérdida media: $13.25

Operaciones por año: ~333 (oportunidades activas)

Estos resultados son de 3 años completos (2023-2025) incluyendo la volatilidad caótica de 2024, probados en datos de tick de calidad 90%+. Sin ajuste de curvas. Sin selección. Sólo un rendimiento honesto y revolucionario.

Lo que hace a Gold Guardian Pro v7.5 revolucionario

1. Smart DD Protection Technology™ 🛡️

Mientras que otros Gold EAs arriesgan el 30-50% de tu capital, Gold Guardian Pro v7.5 utiliza algoritmos avanzados de protección para mantener el drawdown por debajo del 15%:

Dimensionamiento dinámico de posiciones:

Reduce automáticamente el tamaño de la posición durante periodos de alta volatilidad

Aumenta el tamaño de la posición durante condiciones de calma en el mercado

Gestión adaptativa del riesgo basada en ATR

Límite de pérdida por operación:

Nunca arriesga más del 1,5% por operación.

Verificación del margen antes de la operación

Evita las situaciones de cuentas explosivas

Disyuntor de emergencia:

Cierra todas las posiciones si la reducción alcanza el 15%.

Protege el capital en caso de cisne negro

Su red de seguridad cuando los mercados se vuelven locos

El resultado: 85,6% de ganancias con sólo un 14,79% de pérdidas. Rendimiento + Seguridad. Por fin juntos.

2. Sobrevivió a la brutalidad de 2024 💪

2024 fue uno de los años dorados más volátiles de la historia:

Sorpresas en la política de la Fed

Choques geopolíticos

Oscilaciones de precios sin precedentes

Múltiples falsas rupturas

Gold Guardian Pro v7.5 lo ha superado todo con una tasa de ganancias del 85,6% y una reducción inferior al 15%.

Si sobrevivió a 2024, puede con todo.

3. Flexibilidad Dual Timeframe ⚡

H4 Modo Profesional (Primario):

Tasa de ganancias del 85,6%, factor de beneficios del 1,96.

~7 operaciones al mes (calidad sobre cantidad)

Comprueba los gráficos 2-3 veces al día

Perfecto para profesionales con trabajos diarios

Menor estrés, mayor satisfacción

H1 Modo Activo (Alternativa):

81,78% de porcentaje de ganancias, 1,23 de factor de beneficio

~28 operaciones al mes (trading activo)

Comprueba los gráficos 3-5 veces al día

Perfecto para operadores activos

Crecimiento compuesto más rápido

SU marco temporal. SU estilo de trading. UN EA.

4. Sistema de entrada multicapa 🎯

Cada operación debe pasar 5 estrictos filtros:

Filtro de tendencia EMA 200 (D1 o H4/H1) Sólo opera CON la tendencia principal

Elimina los desastres contra-tendencia Entrada EMA 20 Pullback Espera a que el precio retroceda a su valor

Entra en puntos de precio óptimos Confirmación del Momento RSI COMPRA: RSI > 55 (fuerte impulso alcista)

VENTA: RSI < 45 (fuerte impulso bajista)

Filtra las configuraciones débiles Adaptación de la volatilidad ATR Stop Loss: 2,0 × ATR (respiro)

Take Profit: 4,0 × ATR (objetivos realistas)

Se adapta a las condiciones cambiantes del mercado Filtro de diferencial No operará si el diferencial supera los 35 puntos

Protege de los costes de mala ejecución

Sólo se abre una operación cuando se alinean los 5 factores. Esta es la razón por la que conseguimos una tasa de ganancias del 85,6%.

5. Gestión profesional de operaciones 📊

Protección del punto de equilibrio:

Mueve el stop loss al punto de equilibrio + 20 pips.

Se activa después de 150 pips de beneficio

Bloquea la posición de riesgo cero

Toma de beneficios parcial:

Toma el 50% del beneficio a 650 pips

Deja que el 50% restante alcance el TP completo

Optimiza el equilibrio riesgo-recompensa

Protección de emergencia:

Límite máximo de reducción del 15%.

Cierra todas las posiciones si se alcanza

Protege el capital en situaciones extremas

Ideal para

✅ Traders profesionales que buscan sistemas Gold de nivel institucional

✅ Traders oscilantes que prefieren la calidad H4 a la cantidad H1

✅ Traders activos que desean oportunidades frecuentes H1

✅ Traders conscientes del riesgo que priorizan la protección del capital

✅ Profesionales ocupados que no pueden mirar gráficos todo el día

✅ Buscadores de tasas de ganancia que valoran la consistencia del 81-85%.

❌ NO es perfecto para

❌ Scalpers (esto es swing trading H4/H1)

❌ Operadores de alta frecuencia (7-28 operaciones/mes)

❌ Completos principiantes (el oro requiere comprensión)

❌ Buscadores de enriquecimiento rápido (apuestas profesionales)

❌ Aquellos que esperan milagros de 0% drawdown

❌ Operadores que no están dispuestos a utilizar una gestión adecuada del riesgo

📋 Guía completa del usuario

Instalación (5 minutos)

Descargue Gold Guardian Pro v7.5 desde sus compras en MQL4 Instalar en MetaTrader 4: Archivo → Abrir carpeta de datos → MQL4 → Expertos. Reinicie MT4 y actualice el Navegador Arrastre al gráfico XAUUSD H4 (para el modo H4) O al gráfico H1 (para el modo H1) Configure los ajustes (vea los ajustes recomendados a continuación) Activar Auto Trading (haga clic en el botón "AutoTrading")

CRÍTICO: Debe utilizar el símbolo XAUUSD. No funcionará con otros pares.

Requisitos de cuenta recomendados

Tamaño de la cuenta Configuración de riesgo Previsión mensual DD máximo esperado $1,000 0.30-0.40% 6-10% 12-15% $2,000 0.40-0.50% 8-14% 12-15% $5,000+ 0.50-0.75% 10-18% 12-15%

IMPORTANTE:

El oro requiere cuentas más grandes debido a la volatilidad

Comience con un mínimo de 1.000 $ para cuentas estándar

Cuentas Cent: 100 $ o más como mínimo

Requisitos del broker

✅ Broker con spread bajo (menos de 3,0 pips de media)

✅ Ejecución rápida (fundamental para Gold)

✅ Apalancamiento: 1:100 o superior recomendado

✅ Sin restricciones en EAs o gestión de posiciones

✅ Fiable durante las noticias (el Oro reacciona violentamente)

Brokers recomendados:

IC Markets (ECN, spread bajo)

Pepperstone (ejecución rápida)

FP Markets (fiable)

Tickmill (buenos spreads Gold)

Fusion Markets (bajo coste)

Configuración recomendada

H4 MODO PROFESIONAL (Recomendado para la mayoría de los operadores)

=== Gestión de Riesgo === RiskPercent: 0.50% // ¡Empieza aquí! MaxDrawdownPerc: 15.0% MaxLossPercent: 1.5% === Filtros de Entrada === MaxSpread: 35 EMA_Trend: 200 EMA_Pullback: 20 === Gestión de Posición === ATR_Period: 14 ATR_Mult_SL: 2.0 ATR_Mult_TP: 4.0 BreakEvenPips: 150 PartialTakePips: 650 === Protección DD (¡MANTENER HABILITADO!) === UseDynamicSL: true UseAtrMultiplier: true === Sistema === MagicNumber: 888111

Por qué se recomienda H4:

✅ Mayor porcentaje de victorias (85,6%)

✅ Mejor factor de ganancia (1.96)

✅ Menos operaciones = menos estrés

✅ Menos supervisión necesaria

✅ Mejor psicología

✅ Menores costes de spread

MODO ACTIVO H1 (Para operadores activos)

Misma configuración que H4, pero: - Adjuntar al gráfico H1 en lugar de H4 - Esperar ~28 operaciones/mes en lugar de ~7 - Comprobar los gráficos 3-5 veces al día - Composición más frecuente - Tasa de ganancias ligeramente inferior (81,78%).

Por qué funciona el H1:

✅ Tasa de ganancias todavía alta (81,78%)

Más oportunidades de negociación

Crecimiento compuesto más rápido

Disminución aún menor (13,91%)

✅ Compromiso activo

Conservador (para operadores prudentes)

RiskPercent: 0.30% // Menor riesgo MaxDrawdownPerc: 12.0% // Límite más ajustado MaxLossPercent: 1.0% // Más conservador

Esperar:

Menores beneficios

Reducción aún menor (~10%)

Perfecto para operadores nerviosos

Agresivo (para operadores experimentados)

RiskPercent: 0.75% // Mayor riesgo MaxDrawdownPerc: 18.0% // Deja más margen MaxLossPercent: 2.0% // Más por operación

Esperar:

Mayores beneficios

Reducción mayor (~18%)

Sólo para operadores de oro experimentados

Explicación de los parámetros

Gestión del riesgo:

RiskPercent (0,30-0,75%): Riesgo por operación. ¡Comience BAJO con Oro!

MaxDrawdownPerc (12-18%): Parada de emergencia. Cierra todo en este DD.

MaxLossPercent (1.0-2.0%): Pérdida máxima de $ por operación.

Filtros de entrada:

MaxSpread (35): No operará si el spread es muy alto

EMA_Tendencia (200): Define la dirección de la tendencia principal

EMA_Pullback (20): Tiempo de entrada en retrocesos

Gestión de posiciones:

ATR_Period (14): Periodo de medición de la volatilidad

ATR_Mult_SL (2.0): Stop loss = 2× ATR actual

ATR_Mult_TP (4.0): Toma de beneficios = 4× ATR actual

BreakEvenPips (150): Mover SL a la entrada después de 150 pips

PartialTakePips (650): Cierra el 50% con 650 pips de beneficio

Protección DD (¡NO DESHABILITAR!):

UseDynamicSL (true): Limita las pérdidas por operación al MaxLossPercent

UseAtrMultiplier (verdadero): Reduce el tamaño durante la alta volatilidad

Sistema:

MagicNumber (888111): Identificador único (cambiar si se ejecutan múltiples)

💰 Rendimiento previsto

Expectativas mensuales (0,50% de riesgo, modo H4)

Mes excelente:

8-10 operaciones ganadoras

1-2 operaciones perdedoras

+12-18% de crecimiento de la cuenta

Reducción máxima del 8

Mes medio:

6-8 operaciones ganadoras

1-2 operaciones perdedoras

+8-12% de crecimiento de la cuenta

Reducción máxima del 10%.

Mes difícil:

4-6 operaciones ganadoras

2-3 operaciones perdedoras

+3-6% de crecimiento de la cuenta

Reducción máxima del 12-15

Mes malo poco frecuente:

Más pérdidas de lo habitual

Pérdidas planas o pequeñas (-2 a +2%)

Posible reducción del 15

Mantiene una tasa de ganancias anuales superior al 85

⚠️ Advertencias de riesgo crítico

El comercio de oro es volátil:

14.79% de reducción máxima es EXCELENTE para el Oro

La mayoría de los EAs de Oro experimentan una reducción del 30-60

Espere periodos de reducción del 10-15% ocasionalmente

Esto es NORMAL y ESPERADO para el Oro

Rendimiento pasado ≠ Resultados futuros:

El backtest de 3 años muestra ventaja, no garantías

Las condiciones del mercado pueden cambiar

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo

Nunca arriesgue dinero que no pueda permitirse perder

La protección DD inteligente es ACTIVA:

Reducirá el tamaño de la posición durante la volatilidad

Esto es BUENO (protege su capital)

No desactive las funciones de protección

Confíe en el sistema: se ha demostrado que funciona.

Enfoque recomendado:

Empezar en DEMO (1-2 semanas mínimo) Pequeña cuenta real (0,30-0,40% de riesgo) Supervise el rendimiento (1 mes) Aumente gradualmente si se siente cómodo Nunca supere el 0,75% de riesgo por operación

📊 Por qué el 14,79% de Drawdown es revolucionario

Comparación de EA de oro:

Tipo de EA Reducción típica Gold Guardian v7.5 Scalpers 40-70% 🔴 14.79% ✅ Martingala 60-100% 🔴 14.79% ✅ Sistemas de rejilla 50-80% 🔴 14.79% ✅ EAs de "alta tasa de ganancias" 35-50% 🔴 14.79% ✅ Swing profesional 20-30% 🟡 14.79% ✅

Gold Guardian Pro v7.5 está en una clase propia.

La Revolución DD Explicado:

EAs de Oro Tradicionales:

Alta tasa de ganancias O baja reducción

Nunca ambos

Suelen acabar con las cuentas

Gold Guardian Pro v7.5:

85,6% de ganancias (nivel más alto)

14,79% de reducción (nivel más bajo)

Ambos a través de Smart DD Protection

Sostenible para siempre

¿Cómo es posible?

Tamaño adaptable a la volatilidad: Reduce el riesgo cuando el oro se vuelve salvaje Límites de pérdidas: Nunca arriesga demasiado por operación Disyuntor de emergencia: Cierra todo al 15% de DD Configuraciones de alta calidad: Sólo opera con señales confirmadas con 5 filtros

🎓 Consejos avanzados

Recomendaciones VPS

Altamente Recomendado para:

Funcionamiento 24/7 (operaciones Gold las 24 horas del día)

Ejecución consistente (sin caídas del ordenador)

Conexión rápida a los servidores del broker

Fiabilidad profesional

Proveedores recomendados:

ForexVPS.net (baja latencia)

FXVM (fiable, popular)

Vultr (asequible)

El VPS de su broker (si lo ofrece)

Especificaciones mínimas del VPS:

1GB RAM

Servidor Windows

Almacenamiento SSD

Latencia <50ms al broker

Estrategia multi-instancia

¿Puede ejecutar H4 + H1 simultáneamente?

SÍ, pero con cuidado:

Utilice números mágicos diferentes (por ejemplo, 888111 para H4, 888112 para H1).

El riesgo total combinado debe ser inferior al 1,5%.

Ejemplo: 0,40% H4 + 0,40% H1 = 0,80% total

Ambos gráficos en el mismo símbolo (XAUUSD)

Ventajas:

Diversificación entre plazos

Captura de más oportunidades

Suavizar la curva de renta variable

Diferentes plazos de entrada

Riesgos:

Correlación (el oro es oro en ambos plazos)

Doble exposición durante las tendencias

Más complejo de gestionar

Recomendación: Comience con UN marco temporal (H4), añada H1 más adelante si lo desea.

Consideraciones sobre la negociación de noticias

El oro es ALTAMENTE sensible a:

📰 Nóminas no agrícolas de EE.UU. (NFP)

📰 Anuncios de la Reserva Federal

📰 Datos del IPC/Inflación

📰 Acontecimientos geopolíticos

📰 Fortaleza/debilidad del USD

El EA se encarga de esto automáticamente:

Los stops basados en el ATR se amplían durante la volatilidad

El tamaño de la posición se reduce cuando el ATR se dispara

El disyuntor de emergencia protege el capital

Acción manual opcional:

Desactive el EA 30 minutos antes de una noticia importante si es muy precavido

Déjelo funcionar durante las noticias para una automatización total

Usted elige en función de su tolerancia al riesgo

Optimización (usuarios avanzados)

Si desea probar las condiciones específicas de su broker:

Prioridad 1 (Mayor impacto):

RiskPercent (0,30-0,75%)

ATR_Mult_SL (1.8-2.2)

ATR_Mult_TP (3,5-4,5)

Prioridad 2 (Impacto medio):

BreakEvenPips (120-180)

MaxSpread (30-40)

MaxLossPercent (1,0-2,0%)

Prioridad 3 (Ajuste fino):

EMA_Pullback (18-22)

PartialTakePips (600-700)

⚠️ ADVERTENCIA:

Los ajustes actuales funcionan a lo largo de 3 años

No sobreoptimice a datos recientes

Podría romper el sistema

Sólo optimice si REALMENTE sabe lo que está haciendo

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué marco de tiempo debo usar - H4 o H1?

R: H4 se recomienda para la mayoría de los comerciantes. Mayor tasa de ganancias (85,6%), mejor factor de beneficio (1,96), menos supervisión necesaria. H1 es para operadores activos que desean operaciones más frecuentes.

P: ¿Puedo usar esto en otros símbolos de Oro (como XAUEUR, Oro, etc.)?

R: Optimizado para XAUUSD. Puede funcionar en otros símbolos de Oro pero no ha sido probado. Limítese a XAUUSD para obtener mejores resultados.

P: ¿Por qué es importante la protección DD? ¿Puedo desactivarla?

R: ¡NO! ¡NO LA DESACTIVE! La protección DD es lo que permite una tasa de ganancias del 85,6% con sólo un 14,79% de DD. Sin ella, el drawdown sería del 23%+. Esta es la salsa secreta del sistema.

P: ¿Cuántas operaciones por mes normalmente?

R: H4: ~7 operaciones/mes (calidad). H1: ~28 operaciones/mes (activo). Ambas se centran en la calidad, no en las apuestas.

P: ¿Qué ocurre si obtengo resultados de backtest diferentes?

R: Es normal que haya ligeras variaciones debido a las diferencias en los datos de los brokers. El rendimiento básico (75-85% WR, 12-18% DD) debería ser constante.

P: ¿Necesito un VPS?

R: Muy recomendable para un funcionamiento 24/7, pero no obligatorio. El ordenador debe estar encendido durante las principales sesiones Gold (Londres + NY se solapan).

P: ¿Es el 14,79% DD demasiado alto para mí?

R: Para el oro, es EXCEPCIONALMENTE bajo. La mayoría de los operadores de oro aceptan un DD del 20-30%. Si necesita menos de un 10% de DD, puede que el trading en Oro no sea para usted.

P: ¿Puedo utilizarlo con otros EAs?

R: Sí, pero asegúrese de que los números mágicos sean diferentes. El riesgo total de la cuenta debe ser razonable (menos del 3% combinado).

P: ¿Qué sucede durante las noticias importantes?

R: El EA se adapta automáticamente: el ATR amplía los stops y reduce el tamaño de la posición si la volatilidad aumenta. Si lo prefiere, también puede desactivar el EA manualmente antes de las noticias importantes.

P: ¿Funcionará en cuentas cent?

R: ¡Sí! Perfecto para probar con dinero real pero con menor riesgo. Se recomienda un mínimo de $100 para cuentas cent.

🎁 Qué incluye

✅ Gold Guardian Pro v7.5 MT4 EA (archivo .ex4)

✅ Guía completa del usuario (este documento)

✅ Archivos de configuración recomendados (.set)

✅ Ajustes del modo profesional H4

✅ Ajustes del modo activo H1

✅ Preajustes conservadores y agresivos

✅ Instrucciones de instalación

✅ Guía de configuración en vídeo (opcional)

✅ Soporte por correo electrónico

✅ Actualizaciones gratuitas (correcciones de errores, mejoras).

📞 Soporte y actualizaciones

Soporte incluido: ✅ Asistencia para la instalación

✅ Ayuda para la configuración de ajustes

✅ Corrección de errores y asistencia técnica

✅ Guía para la optimización del rendimiento

✅ Explicación de estrategias

Cómo ponerse en contacto: 📧 Sistema de mensajería MQL5

📊 Sección de comentarios del producto

⭐ ¿Contento con los resultados? ¡Deja una reseña de 5 estrellas!

Política de actualizaciones:

Corrección de errores: GRATIS para siempre

Mejoras de rendimiento: GRATIS

Nuevas funciones: GRATIS el primer año

Versiones mayores: Puede requerir una cuota de actualización

🌟 Únete a la comunidad Gold Guardian

Cientos de traders confían en Gold Guardian Pro v7.5 para operar profesionalmente en XAUUSD. Con una revolucionaria tasa de ganancias del 85,6%, una reducción máxima del 14,79% y una Protección DD Inteligente probada, no sólo está comprando un EA, está invirtiendo en el sistema de trading de Oro de alto rendimiento más seguro disponible.

¿Preparado para dominar las operaciones con oro de forma segura?

¡Descargue Gold Guardian Pro v7.5 hoy mismo!

⚖️ Licencia y Términos

Una licencia = Una cuenta real + Ilimitadas cuentas demo

Licencias adicionales requeridas para múltiples cuentas reales

No se admiten devoluciones tras la descarga (¡pruebe primero la demo!)

Código fuente (.mq4) disponible como complemento premium

Prohibida la redistribución

Sólo para uso personal/empresarial

ADVERTENCIA DE RIESGO Gold Guardian Pro MT4 H4 es una herramienta de trading profesional con backtests verificados, pero : Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros Todas las operaciones implican riesgo de pérdida Nunca arriesgue más de lo que pueda permitirse perder Recomendamos empezar con la configuración de riesgo mínimo Realice pruebas de demostración antes de empezar a operar Utilice una gestión de riesgos adecuada en todo momento

