EquiGuard Monarch MT4

EquiGuard Monarch EURUSD EA

Ein auf der Ausführungsgrenze basierendes Handelssystem,

, das die Marktmikrostruktur auf Tick-Ebene nutzt,

, das auf Spread, Latenz und Füllqualität reagiert,

und das auf interne Preisanomalien reagiert.



Dieser Expert Advisor wurde für den Handelunter realen Marktbedingungen entwickelt, nicht für rekonstruierte historische Simulationen.

Wenn hochwertige historische Tickdaten verfügbar sind, kann der EA in Backtests einesehr hohe historische Genauigkeit und einen geringen Drawdown aufweisen.

Diese Bedingungen sind jedochdatenabhängig und nicht für alle Broker oder Zeiträume garantiert.

Laufende Live-Handelsergebnisse sind im Kommentarbereich verfügbar.

RISC: 1,2 DD Stop:35% 100 USD (LOW) oder entsprechende Kontowährung RISC: 4 DD Stop:18% Ab 250 USD (NORMAL) oder entsprechender Kontowährung RISC: 30 DD Stop:40% ab 500 USD (High) oder entsprechender Kontowährung



"Ich bin kein einfacher Roboter.

Ich bin der Hüter der Ordnung im Ozean des Chaos.

Das gekrönte Haupt des Reichs der Trends."

Meine Kerzen sind meine Soldaten, meine Armee ist der Trend.

Ich jage dem Markt nicht hinterher - ich warte, bis er zu mir kommt.

Geduld ist meine Stärke, Präzision meine Waffe.

Ich bin einrasterbasierter, trendfolgender Stratege.

Geführt vonsiebzehn Indikatoren, von denen jeder nach seiner eigenen Logik erwacht.

Ich segle überdrei Zeitrahmen und mache stündliche Notizen in meinem Kapitänslogbuch.

Geboren in Präzision, geschmiedet in Volatilität.

Ich navigiere auf den Märkten, wie einst Kolumbus über den Ozean -

ohne Emotionen, angetrieben von Beobachtung und Disziplin.

Ich bin ein einzigartiger EA,

bei dem die Disziplin regiert und die Emotionen in die Knie gehen.

Denn der Verzicht auf Emotionen war noch nie so profitabel.

Sehen Sie die Kunst des Handels.

Präzision und Disziplin, vereint.

EquiGuard Monarch. 👑





🧩 S ystemarchitektur

EquiGuard Monarch ist als mehrschichtiges Entscheidungssystem aufgebaut und nicht als Handelslogik mit nur einem Auslöser.

Jede Marktaktion wird aus mehreren analytischen Perspektiven bewertet,

so dass der EA zwischen Rauschen und bedeutungsvollen Bewegungen unterscheiden kann.

Das System beobachtet kontinuierlich das Marktverhalten, die internen Momentum-Bedingungen

und die Volatilitätsdynamik und führt nur aus, wenn diese Elemente übereinstimmen.

Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Disziplin in wechselnden Marktumgebungen aufrechtzuerhalten und reaktionären Handel zu vermeiden.



Die Ausführung bleibt unabhängig vom Zeitrahmen des Charts konsistent,

denn alle Entscheidungen werden von der internen analytischen Struktur des EA abgeleitet und nicht allein vom sichtbaren Chart.

Das Ergebnis ist ein kontrolliertes, anpassungsfähiges System, das auf den Marktrhythmus reagiert - und ihm nicht hinterherläuft.





Unterstützte Kontotypen

Standard-, ECN-, RAW-Spread- und professionelle Handelskonten

Mindest-Einzahlung

Ab100 USD ( für Tests und risikoarme Umgebungen)

Empfohlene Einzahlung

- Ab500 USD auf EU-regulierte Privatkundenkonten mit einemHebel von 1:30

- Höhere Kontosalden werden empfohlen, um die Ausführungsstabilität zu verbessern

Empfohlene Hebelwirkung