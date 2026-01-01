Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) è uno script di utilità per il trading che consente di spostare rapidamente Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per posizioni attive e ordini pendenti con un solo clic.

Lo script supporta due modalità di funzionamento:

Modalità Pips (Pips Mode): TP e SL vengono impostati in base a una distanza fissa in pips dal prezzo di apertura dell’ordine.

Modalità Prezzo (Price Mode): TP e SL vengono impostati direttamente su un livello di prezzo specificato.

È possibile scegliere quali ordini modificare: tutti gli ordini, solo le posizioni attive o solo gli ordini pendenti.

Dopo l’esecuzione, lo script mostra una notifica chiara su una sola riga con il numero di ordini modificati, la modalità selezionata e i valori di TP e/o SL applicati.

Se i parametri di input non sono validi o non ci sono ordini da modificare, verrà visualizzato il messaggio “No action taken”.

Come utilizzare

  1. Apri il grafico del simbolo che desideri gestire.

  2. Assicurati che ci siano posizioni attive e/o ordini pendenti su quel simbolo.

  3. Trascina lo script Move TP & SL (MT5) sul grafico oppure fai doppio clic dal Navigatore.

  4. Imposta i parametri di input (Target, Mode, TP, SL).

  5. Clicca su OK e lo script verrà eseguito immediatamente.

Note importanti

  • Questo script non apre né chiude operazioni.

  • Modifica solo il Take Profit e/o lo Stop Loss.

  • Lo script funziona esclusivamente sul simbolo del grafico in cui viene eseguito.

  • È uno script a esecuzione singola: per aggiornare nuovamente TP o SL, è necessario eseguirlo di nuovo.

Esempio di notifica

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input


