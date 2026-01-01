Move TP and SL One Click Manager MT5
- Utilità
- Kholil Lurrohman
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 1 gennaio 2026
Move TP & SL (MT5) è uno script di utilità per il trading che consente di spostare rapidamente Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per posizioni attive e ordini pendenti con un solo clic.
Lo script supporta due modalità di funzionamento:
Modalità Pips (Pips Mode): TP e SL vengono impostati in base a una distanza fissa in pips dal prezzo di apertura dell’ordine.
Modalità Prezzo (Price Mode): TP e SL vengono impostati direttamente su un livello di prezzo specificato.
È possibile scegliere quali ordini modificare: tutti gli ordini, solo le posizioni attive o solo gli ordini pendenti.
Dopo l’esecuzione, lo script mostra una notifica chiara su una sola riga con il numero di ordini modificati, la modalità selezionata e i valori di TP e/o SL applicati.
Se i parametri di input non sono validi o non ci sono ordini da modificare, verrà visualizzato il messaggio “No action taken”.
Come utilizzare
-
Apri il grafico del simbolo che desideri gestire.
-
Assicurati che ci siano posizioni attive e/o ordini pendenti su quel simbolo.
-
Trascina lo script Move TP & SL (MT5) sul grafico oppure fai doppio clic dal Navigatore.
-
Imposta i parametri di input (Target, Mode, TP, SL).
-
Clicca su OK e lo script verrà eseguito immediatamente.
Note importanti
-
Questo script non apre né chiude operazioni.
-
Modifica solo il Take Profit e/o lo Stop Loss.
-
Lo script funziona esclusivamente sul simbolo del grafico in cui viene eseguito.
-
È uno script a esecuzione singola: per aggiornare nuovamente TP o SL, è necessario eseguirlo di nuovo.
Esempio di notifica
Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input