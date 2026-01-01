Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) è uno script di utilità per il trading che consente di spostare rapidamente Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) per posizioni attive e ordini pendenti con un solo clic.

Lo script supporta due modalità di funzionamento:

Modalità Pips (Pips Mode): TP e SL vengono impostati in base a una distanza fissa in pips dal prezzo di apertura dell’ordine.

Modalità Prezzo (Price Mode): TP e SL vengono impostati direttamente su un livello di prezzo specificato.

È possibile scegliere quali ordini modificare: tutti gli ordini, solo le posizioni attive o solo gli ordini pendenti.

Dopo l’esecuzione, lo script mostra una notifica chiara su una sola riga con il numero di ordini modificati, la modalità selezionata e i valori di TP e/o SL applicati.

Se i parametri di input non sono validi o non ci sono ordini da modificare, verrà visualizzato il messaggio “No action taken”.

Come utilizzare

Apri il grafico del simbolo che desideri gestire. Assicurati che ci siano posizioni attive e/o ordini pendenti su quel simbolo. Trascina lo script Move TP & SL (MT5) sul grafico oppure fai doppio clic dal Navigatore. Imposta i parametri di input (Target, Mode, TP, SL). Clicca su OK e lo script verrà eseguito immediatamente.

Note importanti

Questo script non apre né chiude operazioni.

Modifica solo il Take Profit e/o lo Stop Loss.

Lo script funziona esclusivamente sul simbolo del grafico in cui viene eseguito.

È uno script a esecuzione singola: per aggiornare nuovamente TP o SL, è necessario eseguirlo di nuovo.

Esempio di notifica

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input