Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) — это вспомогательный торговый скрипт, который позволяет быстро перемещать уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) для открытых позиций и отложенных ордеров одним кликом.

Скрипт поддерживает два режима работы:

Pips Mode: установка TP и SL на фиксированное количество пунктов (пипсов) от цены открытия ордера.

Price Mode: установка TP и SL непосредственно на заданный ценовой уровень.

Вы можете выбрать, какие ордера будут изменены: все ордера, только открытые позиции или только отложенные ордера.

После выполнения скрипт отображает понятное однострочное уведомление с указанием количества изменённых ордеров, выбранного режима и применённых значений TP и/или SL.

Если входные данные некорректны или нет ордеров для изменения, скрипт выводит сообщение «No action taken».

Как пользоваться

Откройте график символа, которым вы хотите управлять. Убедитесь, что по данному символу есть открытые позиции и/или отложенные ордера. Перетащите скрипт Move TP & SL (MT5) на график или дважды щёлкните по нему в окне Navigator. Задайте входные параметры (Target, Mode, TP, SL). Нажмите OK, и скрипт выполнится мгновенно.

Важные примечания

Скрипт не открывает и не закрывает сделки.

Он только изменяет уровни Take Profit и/или Stop Loss.

Скрипт работает только с тем символом, на графике которого он запущен.

Это одноразовый скрипт — для повторного изменения TP или SL его нужно запускать снова.

Пример уведомления

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input