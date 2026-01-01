Move TP and SL One Click Manager MT5
- Утилиты
- Kholil Lurrohman
- Версия: 1.1
- Обновлено: 1 января 2026
Move TP & SL (MT5) — это вспомогательный торговый скрипт, который позволяет быстро перемещать уровни Take Profit (TP) и Stop Loss (SL) для открытых позиций и отложенных ордеров одним кликом.
Скрипт поддерживает два режима работы:
Pips Mode: установка TP и SL на фиксированное количество пунктов (пипсов) от цены открытия ордера.
Price Mode: установка TP и SL непосредственно на заданный ценовой уровень.
Вы можете выбрать, какие ордера будут изменены: все ордера, только открытые позиции или только отложенные ордера.
После выполнения скрипт отображает понятное однострочное уведомление с указанием количества изменённых ордеров, выбранного режима и применённых значений TP и/или SL.
Если входные данные некорректны или нет ордеров для изменения, скрипт выводит сообщение «No action taken».
Как пользоваться
-
Откройте график символа, которым вы хотите управлять.
-
Убедитесь, что по данному символу есть открытые позиции и/или отложенные ордера.
-
Перетащите скрипт Move TP & SL (MT5) на график или дважды щёлкните по нему в окне Navigator.
-
Задайте входные параметры (Target, Mode, TP, SL).
-
Нажмите OK, и скрипт выполнится мгновенно.
Важные примечания
-
Скрипт не открывает и не закрывает сделки.
-
Он только изменяет уровни Take Profit и/или Stop Loss.
-
Скрипт работает только с тем символом, на графике которого он запущен.
-
Это одноразовый скрипт — для повторного изменения TP или SL его нужно запускать снова.
Пример уведомления
Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input