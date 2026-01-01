Move TP & SL (MT5) は、ワンクリックで保有中のポジションおよび保留中の注文の Take Profit（TP）と Stop Loss（SL）を素早く移動できる取引補助スクリプトです。

本スクリプトは、次の 2 つの動作モードをサポートしています。

Pips モード（Pips Mode）：注文のオープン価格から、固定された pips（ポイント）数に基づいて TP と SL を設定します。

価格モード（Price Mode）：指定した価格レベルに直接 TP と SL を設定します。

すべての注文、保有中のポジションのみ、または保留中の注文のみなど、変更対象の注文を選択できます。

実行後、変更された注文数、選択されたモード、適用された TP および／または SL の値を表示する、分かりやすい 1 行の通知が表示されます。

入力値が無効、または変更可能な注文が存在しない場合は、「No action taken」 というメッセージが表示されます。

使用方法

管理したい通貨ペア（シンボル）のチャートを開きます。 そのシンボルに保有中のポジション、または保留中の注文があることを確認します。 Move TP & SL (MT5) スクリプトをチャートにドラッグ＆ドロップするか、ナビゲーターからダブルクリックします。 入力パラメータ（Target、Mode、TP、SL）を設定します。 OK をクリックすると、スクリプトが即座に実行されます。

重要な注意事項

本スクリプトは新規注文や決済を行いません。

Take Profit および／または Stop Loss の変更のみを行います。

スクリプトは、実行されたチャートのシンボルに対してのみ有効です。

これは 1 回実行型のスクリプトです。TP や SL を再度変更する場合は、もう一度実行してください。

通知例

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input