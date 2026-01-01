Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5), aktif pozisyonlar ve bekleyen emirler için Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini tek tıklamayla hızlıca değiştirmeyi sağlayan bir işlem yardımcı betiğidir.

Script iki çalışma modunu destekler:

Pips Modu (Pips Mode): TP ve SL, emrin açılış fiyatından itibaren sabit bir pip mesafesine göre ayarlanır.

Fiyat Modu (Price Mode): TP ve SL, belirlenen bir fiyat seviyesine doğrudan ayarlanır.

Hangi emirlerin değiştirileceğini seçebilirsiniz: tüm emirler, yalnızca aktif pozisyonlar veya yalnızca bekleyen emirler.

Çalıştırıldıktan sonra script, değiştirilen emir sayısını, seçilen modu ve uygulanan TP ve/veya SL değerlerini gösteren net bir tek satırlık bildirim görüntüler.

Giriş değerleri geçersizse veya değiştirilebilecek emir yoksa, “No action taken” mesajı gösterilir.

Nasıl Kullanılır

Yönetmek istediğiniz sembolün grafiğini açın. Bu sembolde aktif pozisyonlar ve/veya bekleyen emirler olduğundan emin olun. Move TP & SL (MT5) scriptini grafiğe sürükleyip bırakın veya Gezgin’den çift tıklayın. Giriş parametrelerini (Target, Mode, TP, SL) ayarlayın. OK butonuna tıklayın ve script anında çalışsın.

Önemli Notlar

Bu script işlem açmaz veya kapatmaz.

Yalnızca Take Profit ve/veya Stop Loss seviyelerini değiştirir.

Script, yalnızca çalıştırıldığı grafiğin sembolü üzerinde geçerlidir.

Bu tek seferlik çalışan bir scripttir; TP veya SL’yi tekrar değiştirmek için yeniden çalıştırmanız gerekir.

Bildirim Örneği

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input