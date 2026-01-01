Move TP and SL One Click Manager MT5
- Yardımcı programlar
- Kholil Lurrohman
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 1 Ocak 2026
Move TP & SL (MT5), aktif pozisyonlar ve bekleyen emirler için Take Profit (TP) ve Stop Loss (SL) seviyelerini tek tıklamayla hızlıca değiştirmeyi sağlayan bir işlem yardımcı betiğidir.
Script iki çalışma modunu destekler:
Pips Modu (Pips Mode): TP ve SL, emrin açılış fiyatından itibaren sabit bir pip mesafesine göre ayarlanır.
Fiyat Modu (Price Mode): TP ve SL, belirlenen bir fiyat seviyesine doğrudan ayarlanır.
Hangi emirlerin değiştirileceğini seçebilirsiniz: tüm emirler, yalnızca aktif pozisyonlar veya yalnızca bekleyen emirler.
Çalıştırıldıktan sonra script, değiştirilen emir sayısını, seçilen modu ve uygulanan TP ve/veya SL değerlerini gösteren net bir tek satırlık bildirim görüntüler.
Giriş değerleri geçersizse veya değiştirilebilecek emir yoksa, “No action taken” mesajı gösterilir.
Nasıl Kullanılır
-
Yönetmek istediğiniz sembolün grafiğini açın.
-
Bu sembolde aktif pozisyonlar ve/veya bekleyen emirler olduğundan emin olun.
-
Move TP & SL (MT5) scriptini grafiğe sürükleyip bırakın veya Gezgin’den çift tıklayın.
-
Giriş parametrelerini (Target, Mode, TP, SL) ayarlayın.
-
OK butonuna tıklayın ve script anında çalışsın.
Önemli Notlar
-
Bu script işlem açmaz veya kapatmaz.
-
Yalnızca Take Profit ve/veya Stop Loss seviyelerini değiştirir.
-
Script, yalnızca çalıştırıldığı grafiğin sembolü üzerinde geçerlidir.
-
Bu tek seferlik çalışan bir scripttir; TP veya SL’yi tekrar değiştirmek için yeniden çalıştırmanız gerekir.
Bildirim Örneği
Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input