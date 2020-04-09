Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) 는 한 번의 클릭으로 활성 포지션과 대기 주문의 Take Profit(TP) 및 Stop Loss(SL)를 빠르게 이동할 수 있는 트레이딩 유틸리티 스크립트입니다.

이 스크립트는 다음 두 가지 작동 모드를 지원합니다.

Pips 모드 (Pips Mode): 주문의 진입 가격을 기준으로 고정된 핍(pips) 거리만큼 TP와 SL을 설정합니다.

가격 모드 (Price Mode): 지정한 가격 레벨에 TP와 SL을 직접 설정합니다.

모든 주문, 활성 포지션만, 또는 대기 주문만 등 수정할 주문 대상을 선택할 수 있습니다.

실행 후에는 수정된 주문 수, 선택된 모드, 적용된 TP 및/또는 SL 값을 한 줄로 명확하게 표시하는 알림이 나타납니다.

입력 값이 잘못되었거나 수정할 주문이 없는 경우에는 “No action taken” 메시지가 표시됩니다.

사용 방법

관리하려는 심볼의 차트를 엽니다. 해당 심볼에 활성 포지션 및/또는 대기 주문이 있는지 확인합니다. Move TP & SL (MT5) 스크립트를 차트로 드래그 앤 드롭하거나 네비게이터에서 더블 클릭합니다. 입력 파라미터(Target, Mode, TP, SL)를 설정합니다. OK를 클릭하면 스크립트가 즉시 실행됩니다.

중요 사항

이 스크립트는 새로운 거래를 열거나 기존 거래를 종료하지 않습니다.

Take Profit 및/또는 Stop Loss만 수정합니다.

스크립트는 실행된 차트의 심볼에서만 작동합니다.

이는 1회 실행 스크립트이므로 TP 또는 SL을 다시 변경하려면 다시 실행해야 합니다.

알림 예시

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input