Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) est un script utilitaire de trading qui permet de déplacer rapidement le Take Profit (TP) et le Stop Loss (SL) des positions actives et des ordres en attente en un seul clic.

Le script prend en charge deux modes de fonctionnement :

Mode Pips (Pips Mode) : le TP et le SL sont définis en fonction d’une distance fixe en pips à partir du prix d’ouverture de l’ordre.

Mode Prix (Price Mode) : le TP et le SL sont définis directement à un niveau de prix spécifié.

Vous pouvez choisir quels ordres seront modifiés : tous les ordres, uniquement les positions actives ou uniquement les ordres en attente.

Après l’exécution, le script affiche une notification claire sur une seule ligne indiquant le nombre d’ordres modifiés, le mode sélectionné ainsi que les valeurs de TP et/ou SL appliquées.

Si les paramètres sont invalides ou si aucun ordre ne peut être modifié, le script affiche le message « No action taken ».

Mode d’utilisation

Ouvrez le graphique du symbole que vous souhaitez gérer. Assurez-vous qu’il existe des positions actives et/ou des ordres en attente sur ce symbole. Faites glisser le script Move TP & SL (MT5) sur le graphique ou double-cliquez dessus depuis le Navigateur. Définissez les paramètres d’entrée (Target, Mode, TP, SL). Cliquez sur OK et le script s’exécutera immédiatement.

Notes importantes

Ce script n’ouvre ni ne ferme aucune position.

Il modifie uniquement le Take Profit et/ou le Stop Loss.

Le script fonctionne uniquement sur le symbole du graphique sur lequel il est exécuté.

Il s’agit d’un script à exécution unique ; pour modifier à nouveau le TP ou le SL, vous devez relancer le script.

Exemple de notification

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input