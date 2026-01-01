Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) é um script utilitário de trading que permite mover rapidamente o Take Profit (TP) e o Stop Loss (SL) de posições ativas e ordens pendentes com apenas um clique.

O script oferece dois modos de funcionamento:

Modo Pips (Pips Mode): define o TP e o SL com base em uma distância fixa em pips a partir do preço de abertura da ordem.

Modo Preço (Price Mode): define o TP e o SL diretamente em um nível de preço específico.

Você pode escolher quais ordens serão modificadas: todas as ordens, apenas posições ativas ou apenas ordens pendentes.

Após a execução, o script exibe uma notificação clara em uma única linha mostrando o número de ordens modificadas, o modo selecionado e os valores de TP e/ou SL aplicados.

Se os parâmetros de entrada forem inválidos ou não houver ordens que possam ser modificadas, o script exibirá a mensagem “No action taken”.

Como usar

  1. Abra o gráfico do símbolo que você deseja gerenciar.

  2. Certifique-se de que existam posições ativas e/ou ordens pendentes nesse símbolo.

  3. Arraste o script Move TP & SL (MT5) para o gráfico ou dê um duplo clique nele no Navegador.

  4. Configure os parâmetros de entrada (Target, Mode, TP, SL).

  5. Clique em OK e o script será executado imediatamente.

Notas importantes

  • Este script não abre nem fecha operações.

  • Ele apenas modifica o Take Profit e/ou o Stop Loss.

  • O script funciona somente no símbolo do gráfico em que for executado.

  • Este é um script de execução única; para atualizar o TP ou o SL, ele deve ser executado novamente.

Exemplo de notificação

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input


