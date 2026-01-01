Move TP and SL One Click Manager MT5

Move TP & SL (MT5) 是一款交易辅助脚本，可让您通过一次点击，快速调整当前持仓和挂单的止盈（TP）与止损（SL）。

该脚本支持两种工作模式：

Pips 模式（Pips Mode）：根据订单开仓价，按固定点数（pips）设置 TP 和 SL。

价格模式（Price Mode）：直接在指定的价格水平设置 TP 和 SL。

您可以选择需要修改的订单类型：所有订单、仅持仓订单，或仅挂单订单。

脚本执行后，会显示一条清晰的单行通知，包含已修改订单的数量、所选模式，以及应用的 TP 和/或 SL 数值。

如果输入参数无效，或没有可修改的订单，脚本将显示 “No action taken” 提示。

使用方法

  1. 打开您要管理的交易品种图表。

  2. 确保该图表上存在持仓订单和/或挂单订单。

  3. Move TP & SL (MT5) 脚本拖拽到图表上，或在导航器中双击运行。

  4. 设置输入参数（Target、Mode、TP、SL）。

  5. 点击 OK，脚本将立即执行。

重要说明

  • 本脚本不会开仓或平仓。

  • 仅用于修改止盈（TP）和/或止损（SL）。

  • 脚本只对运行所在图表的交易品种生效。

  • 这是一次性执行脚本，如需再次修改 TP 或 SL，请重新运行脚本。

通知示例

Done! 6 orders modified (Pips Mode) | TP: 50 pips | SL: 30 pips No action taken (Pips Mode) | Invalid input


