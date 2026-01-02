🌍 【SecMode Series】SecModeCMO - Indicador CMO de alta resolución basado en ticks.

📌 Visión general

SecModeCMO forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar.

Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCMO utiliza un motor patentado de segundo nivel para:

Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario)

(o a intervalos definidos por el usuario) Visualizar la presión de compra/venta en tiempo real

Destacar las divergencias entre las señales estándar del marco temporal (TF) y las señales de segundo nivel (Sec) de la OCM.

y las señales de de la OCM. Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera

Esto proporciona una visión de alta resolución de la presión de impulso que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.

Características principales

① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)

La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:

Creación de símbolos personalizados

Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel

Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen

Gran consumo de recursos de MT5

SecModeCMO evita todos estos problemas.

Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:

Configuración rápida y sencilla

Integración limpia de gráficos

Rendimiento ligero de MT5

Funcionamiento estable incluso en entornos VPS

② Estructura de doble línea (TF × Sec)

Trazando tanto líneas TF (marco temporal estándar) como Sec (segundo nivel) CMO:

La OCM Sec reacciona primero a los cambios de presión .

. La OCM TF le sigue después

Esto hace que los cambios de presión tempranos sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja en la sincronización de reversiones, rupturas y continuación del impulso.

③ Lógica de color direccional (presión ascendente / descendente)

SecModeCMO incluye un sistema de colores limpio e intuitivo:

Verde cuando domina la presión alcista

cuando domina la presión alcista Rojo cuando domina la presión bajista

cuando domina la presión bajista Neutro cuando la presión está equilibrada

Esto permite a los operadores reconocer al instante

Cambios de impulso

Agotamiento de la presión

Continuación de la tendencia

Señales tempranas a nivel de seg antes de que el TF confirme

④ Integración de la banda de Bollinger (capa visual opcional)

Incluye:

CenterLine (conmutable: ALMA / TMA / SMA)

(conmutable: ALMA / TMA / SMA) Bandas superiores / inferiores para zonas de sobrecalentamiento y volatilidad

Cuando la línea Sec OCM interactúa con las bandas, revela:

Picos de presión

Extremos de sobrecompra/sobreventa

Agotamiento del impulso

Ráfagas de volatilidad

Esto añade una poderosa capa visual a la lógica basada en la presión de la OCM.

⑤ Sin repintado (los valores finales siguen siendo finales)

SecModeCMO dibuja valores de segundo nivel directamente desde los datos de tick:

Las barras cerradas nunca cambian (no hay repintado).

(no hay repintado). Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real

Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.

⑥ Interfaz de usuario unificada para toda la serie

Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:

CCI (Sec)

RSI (Sec)

Estocástico (Sec)

ADX (Sec, con lógica de colores)

CMO (Sec, con lógica de color)

Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.

⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)

Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:

1. ALMA - Modo Francotirador

Latencia ultrabaja con suavidad

La respuesta más rápida de los tres

Ideal para scalpers que detectan cambios de presión tempranos

2. TMA - Modo Ciclo

Curva más suave gracias al doble promedio

Destaca los ciclos de presión y el agotamiento

Excelente para el análisis del entorno y la configuración de contra-tendencias

Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra

3. SMA - Modo de referencia

La media móvil más reconocida

Refleja lo que la mayoría de los operadores observan

Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel

🎁 Acerca de la versión gratuita

Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización basada en la presión.

Para mantener el diseño aerodinámico, las siguientes características se excluyen intencionalmente:

Generación de señales

Notificaciones de alerta

Herramientas de dibujo automático

Filtros avanzados

Todas las funciones esenciales -motor de ticks, divergencia TF/Sec, lógica de colores, comportamiento de las Bandas de Bollinger- están totalmente disponibles.

Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.

🧠 Ejemplos de uso

Sec CMO cambia de color → cambio de presión temprana

Sec CMO perfora las bandas de Bollinger → pico de impulso

Divergencia TF/Sec → anticipación de reversión

Rotura de la línea central → transición de tendencia

🚀 Resumen

Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)

Lógica de color direccional (presión alcista / bajista)

La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable

Bandas de Bollinger revelan extremos de presión y volatilidad

Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)

Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode

Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente

Experimente un nivel de claridad de impulso que los indicadores tradicionales de la OCM son fundamentalmente incapaces de ofrecer.