SecModeCMO
- Indicadores
- Kazutaka Okuno
- Versión: 1.0
🌍 【SecMode Series】SecModeCMO - Indicador CMO de alta resolución basado en ticks.
📌 Visión general
SecModeCMO forma parte de la serie SecMode, un conjunto de indicadores de nueva generación diseñados para revelar la microestructura de la acción del precio a nivel de tick/segundo, un nivel de detalle que los indicadores tradicionales de 1 minuto no pueden captar.
Mientras que los indicadores estándar sólo se actualizan una vez por minuto, SecModeCMO utiliza un motor patentado de segundo nivel para:
- Actualizarse hasta 60 veces por minuto (o a intervalos definidos por el usuario)
- Visualizar la presión de compra/venta en tiempo real
- Destacar las divergencias entre las señales estándar del marco temporal (TF) y las señales de segundo nivel (Sec) de la OCM.
- Funciona sin símbolos personalizados, lo que garantiza una configuración limpia y ligera
Esto proporciona una visión de alta resolución de la presión de impulso que las herramientas convencionales son fundamentalmente incapaces de ofrecer.
Características principales
① Motor basado en ticks (no requiere símbolos personalizados)
La mayoría de los indicadores de segundo nivel se basan en:
- Creación de símbolos personalizados
- Guardado y mantenimiento de datos de segundo nivel
- Regeneración de datos cuando los archivos se corrompen
- Gran consumo de recursos de MT5
SecModeCMO evita todos estos problemas.
Genera datos de segundo nivel internamente a partir de flujos de ticks, ofreciendo:
- Configuración rápida y sencilla
- Integración limpia de gráficos
- Rendimiento ligero de MT5
- Funcionamiento estable incluso en entornos VPS
② Estructura de doble línea (TF × Sec)
Trazando tanto líneas TF (marco temporal estándar) como Sec (segundo nivel) CMO:
- La OCM Sec reacciona primero a los cambios de presión.
- La OCM TF le sigue después
Esto hace que los cambios de presión tempranos sean visualmente obvios, dando a los operadores una ventaja en la sincronización de reversiones, rupturas y continuación del impulso.
③ Lógica de color direccional (presión ascendente / descendente)
SecModeCMO incluye un sistema de colores limpio e intuitivo:
- Verde cuando domina la presión alcista
- Rojo cuando domina la presión bajista
- Neutro cuando la presión está equilibrada
Esto permite a los operadores reconocer al instante
- Cambios de impulso
- Agotamiento de la presión
- Continuación de la tendencia
- Señales tempranas a nivel de seg antes de que el TF confirme
④ Integración de la banda de Bollinger (capa visual opcional)
Incluye:
- CenterLine (conmutable: ALMA / TMA / SMA)
- Bandas superiores / inferiores para zonas de sobrecalentamiento y volatilidad
Cuando la línea Sec OCM interactúa con las bandas, revela:
- Picos de presión
- Extremos de sobrecompra/sobreventa
- Agotamiento del impulso
- Ráfagas de volatilidad
Esto añade una poderosa capa visual a la lógica basada en la presión de la OCM.
⑤ Sin repintado (los valores finales siguen siendo finales)
SecModeCMO dibuja valores de segundo nivel directamente desde los datos de tick:
- Lasbarras cerradas nunca cambian (no hay repintado).
- Las barras abiertas se actualizan rápidamente en tiempo real
Esto refleja el comportamiento natural de las velas y garantiza señales transparentes y fiables.
⑥ Interfaz de usuario unificada para toda la serie
Todos los indicadores SecMode comparten la misma interfaz y filosofía de diseño:
- CCI (Sec)
- RSI (Sec)
- Estocástico (Sec)
- ADX (Sec, con lógica de colores)
- CMO (Sec, con lógica de color)
Esta coherencia hace que las configuraciones multiindicador sean intuitivas y fluidas.
⑦ Tres motores de línea central seleccionables (núcleo de banda de Bollinger)
Cambie entre tres motores dependiendo de las condiciones del mercado y el estilo de negociación:
1. ALMA - Modo Francotirador
- Latencia ultrabaja con suavidad
- La respuesta más rápida de los tres
- Ideal para scalpers que detectan cambios de presión tempranos
2. TMA - Modo Ciclo
- Curva más suave gracias al doble promedio
- Destaca los ciclos de presión y el agotamiento
- Excelente para el análisis del entorno y la configuración de contra-tendencias
- Nota: El TMA "sigue" naturalmente al precio hasta el cierre de la barra
3. SMA - Modo de referencia
- La media móvil más reconocida
- Refleja lo que la mayoría de los operadores observan
- Mejor para el comportamiento estándar de la Banda de Bollinger con refinamiento de segundo nivel
🎁 Acerca de la versión gratuita
Esta edición gratuita proporciona acceso completo al motor central de segundo nivel y a la visualización basada en la presión.
Para mantener el diseño aerodinámico, las siguientes características se excluyen intencionalmente:
- Generación de señales
- Notificaciones de alerta
- Herramientas de dibujo automático
- Filtros avanzados
Todas las funciones esenciales -motor de ticks, divergencia TF/Sec, lógica de colores, comportamiento de las Bandas de Bollinger- están totalmente disponibles.
Utilice esta edición básica simplificada para experimentar lo drásticamente diferente que es realmente el mercado de segundo nivel.
🧠 Ejemplos de uso
- Sec CMO cambia de color → cambio de presión temprana
- Sec CMO perfora las bandas de Bollinger → pico de impulso
- Divergencia TF/Sec → anticipación de reversión
- Rotura de la línea central → transición de tendencia
🚀 Resumen
- Motor de segundo nivel basado en ticks (sin símbolos personalizados)
- Lógica de color direccional (presión alcista / bajista)
- La divergencia TF/Sec se convierte en lógica de entrada accionable
- Bandas de Bollinger revelan extremos de presión y volatilidad
- Sin repintado(la TMA sigue al precio de forma natural hasta el cierre)
- Interfaz de usuario unificada para toda la serie SecMode
- Acceso gratuito a una perspectiva de mercado radicalmente diferente
Experimente un nivel de claridad de impulso que los indicadores tradicionales de la OCM son fundamentalmente incapaces de ofrecer.