SecModeCMO
- インディケータ
- Kazutaka Okuno
- バージョン: 1.0
📌 概要
本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない
「秒足レベルの内部構造」 をリアルタイムで可視化する
【秒足シリーズ】の一部です。
一般的なインジは
1分に1回しか情報が更新されません。
しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、
-
1分間に60回（または指定秒数ごと）更新
-
内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画
-
TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化
-
カスタムシンボル不要で秒足を扱える
という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。🎯 特徴
① カスタムシンボル不要の秒足エンジン
一般的な秒足インジは、
-
カスタムシンボル作成
-
秒足データの保存
-
データ破損時の再生成
-
MT5が重くなる
といった手間が必要です。
本ツールは カスタムシンボルを一切使いません。
ティックデータから内部的に秒足を生成するため、
-
設定が簡単
-
チャートが汚れない
-
MT5が軽い
-
VPSでも安定動作
という大きなメリットがあります。
② TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える）
通常足（TF）と秒足（Sec）を同時に描画することで、
-
秒足が先に反転
-
TFが後追い
という“初動のズレ”が視覚的に分かります。
③ BB（ボリンジャーバンド）で勢いの異常値を可視化
-
CenterLine（ALMA / TMA / SMA 切替）
-
Upper / Lower（過熱・反転の目安）
秒足がBBを突き抜ける瞬間は、
通常のインジでは絶対に見えない“圧力の爆発点”です。
④ 色変化は ADX / CMO のみ
シリーズの中で、
方向性の強弱を扱う ADX と CMO のみ色変化を採用しています。
-
ADX：+DI / -DI の優勢
-
CMO：上昇圧力 / 下降圧力
CCI / RSI / ストキャスは
波形そのものが情報のため、色変化は行いません。
⑤ リペイントなし（確定後は絶対に変わらない）
本ツールはティックデータから秒足を生成し、
その瞬間の値を描画しています。
-
確定後のバーは絶対に変わらない（リペイントなし）
-
確定前は高速で動く（正常なリアルタイム更新）
ローソク足自体が確定前に動くのと同じで、
これは“嘘のない挙動”です。
⑥ シリーズ統一のUI / 操作感
-
CCI（秒足）
-
RSI（秒足）
-
ストキャス（秒足）
-
ADX（秒足・色変化）
-
CMO（秒足・色変化）
すべて同じ思想・UIで統一されており、
複数のインジを組み合わせても迷いません。
⑦ 3種類の計算エンジン搭載（BBセンターライン）
本ツールは、相場の状況やトレードスタイルに合わせて
ボリンジャーバンドの核となる「センターライン」を3種類から切り替え可能です。
それぞれ“見える世界”がまったく違うため、
秒足シリーズの強みを最大限引き出す重要なパラメータです。
1. ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）
【推奨：スナイパー・モード】
🔍 特徴
独自の重み付けアルゴリズムにより、
「圧倒的な低遅延」×「滑らかさ」 を両立した特殊な平均線。
💪 強み
- 3種類の中で 最も反応が速い
- 秒足の“初動”をほぼリアルタイムで捉える
- ノイズを抑えつつも遅れないという唯一無二の特性
🎯 用途
- 秒単位の反発・突き抜けを最速でキャッチしたい
- ピンポイントでエントリーしたい
- スキャルピングで 「一瞬のズレ」 を取りに行く人向け
2. TMA（Triangular Moving Average）
【推奨：サイクル・モード】
🔍 特徴
移動平均をさらに移動平均化した、
“究極に滑らかな” 曲線を描くエンジン。
💪 強み
- 相場の 大きなうねり（サイクル） を最も美しく描写
- 行き過ぎ・戻りの“物理的な限界”が視覚的に分かる
- 逆張りの根拠が明確になる
🎯 用途
- 相場のリズムを把握したい
- 過熱感をじっくり見たい
- 逆張りの精度を高めたい
- ※特性上、確定前は“吸い付くように動く”が、
環境認識としては最強クラス
3. SMA（Simple Moving Average）
【標準：ベンチマーク・モード】
🔍 特徴
世界中のトレーダーが最も意識する、
最もオーソドックスな移動平均線。
💪 強み
- “大衆が見ている基準”をそのまま反映
- 特殊な癖がないため、BBの挙動が最も素直
- 秒足のスパイスを加えた“標準BB”として扱える
🎯 用途
- まずは基本のBBを使いたい
- 他のインジとの相性を見たい
- クセのないセンターラインを使いたい
🎁 無料版について
本インジは 無料版 ですが、
秒足エンジンによる “次世代の相場認識” をそのまま体験できます。
無料版は シンプル設計 としており、
- シグナル
- 通知アラート
- 自動ライン描画
- 高度なフィルター機能
といった付加機能はあえて省いていますが、
秒足エンジン・TF/Secのズレ・BBの挙動 といった
“本質的な部分” はすべてフル機能で利用できます。
まずは 秒足の世界がどれほど違うか を体験していただくための
“純粋なコア版” としてお使いください。
🧠 使い方の例
-
秒足が先に色変化 → 初動の察知（ADX/CMO）
-
秒足がBBを突破 → 勢いの異常値
-
TFとSecの乖離 → 反転の予兆
-
BBセンター割れ → トレンド転換点
🚀 まとめ
-
カスタムシンボル不要の秒足エンジン
-
TF/Secのズレがそのままエントリー根拠
-
BBで過熱・反転が明確
-
色変化は ADX / CMO のみ
-
リペイントなし（*TMAは特性上、 確定まで滑らかに追従します ）
-
シリーズ統一のUI
-
無料で“異次元の世界”を体験できる
従来のインジでは絶対に見えない世界を、ぜひ体感してください。