Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X — KI-gesteuertes Handelssystem für MT5





Wichtig: Benötigt einen OpenAI API-Schlüssel für den vollständigen Betrieb. Aktivieren Sie vor dem Handel MT5 WebRequest in Ihren Terminaleinstellungen. Eine vollständige Konfigurationsanleitung ist nach dem Kauf im Kommentarbereich verfügbar.

Preise

Anfangspreis: $37 USD

Der Preis steigt alle 20 Benutzer um $10.





Was Ratio X anders macht

Ratio X integriert OpenAI GPT-4o-mini zur Interpretation des Marktkontexts, während eine regelbasierte Risikoengine für Disziplin sorgt. Trades werden nur ausgeführt, wenn sowohl der KI-Vorschlag als auch der Risikovalidator übereinstimmen.

Hauptansatz:

KI-gesteuerte Analyse sendet strukturierte Daten einschließlich RSI, EMA, MACD, ATR, Marktregime, Kontometriken und der letzten 30 OHLC-Kerzen pro Zeitrahmen und erhält einen Handelsvorschlag mit Konfidenzwert und Begründung

Doppeltes Sicherheitssystem mit Konfidenzschwelle plus VaR, Drawdown, Limits und Margin-Prüfungen vor jeder Order

Ausfallsicherer Einfachmodus: Wenn die API nicht verfügbar ist, wird auf deterministische Regeln mit EMA-Kreuzungen, RSI-Schwellenwerten und ATR-basierten SL/TP zurückgegriffen, um die Kontinuität zu bewahren

Setup-Anforderungen

Umgebung

Zeitrahmen: Kurzfristig (M1, M5, M15, M30, H1) oder Langfristig (H4, D1, W1)

Symbol: Jedes von Ihrem MT5-Broker unterstützte (Spread und Latenz werden überwacht)

Hebel: Mindestens 1:100 empfohlen

Einzahlung: Mindestens $200 empfohlen

Technische Anforderungen

MetaTrader 5 Terminal mit stabiler Internetverbindung

OpenAI API-Schlüssel (typische monatliche Kosten: ca. $6-$20, nutzungsabhängig)

MT5 WebRequest aktiviert für OpenAI API-Kommunikation

Kernfunktionen

Multi-Zeitrahmen-Intelligenz

Indikatoren: RSI, EMA (9, 21, 50), MACD, ATR

Regime-Erkennung: Trend, Range, volatil, Krise

Cross-Zeitrahmen-Momentum und Trendstärke-Bewertung

Risikoengine

Positionsgrößenoptionen: Kelly-Kriterium, volatilitätsbasiert oder festes Lot

MaxOpenPositions-Schutz und Margin-Prüfungen

VaR-Überwachung mit drei Drawdown-Stufen (5%, 10%, 15%)

Schutzschalter und Portfolio-Korrelationsbewusstsein

Ausführungsmodi

Marktausführung mit Spread-Kontrolle

Limit-Orders mit Gültigkeitsdauer

TWAP (Time-Weighted Average Price) Fragmentierung

Intelligente Ausführung mit Liquiditäts-Timing

Performance-Analyse

Echtzeit-Sharpe-, Sortino- und Calmar-Verhältnisse

Recovery Factor, Profit Factor und Omega

Expected Shortfall (CVaR) und integrierte Stresstests

Schnellstart-Anleitung

Fügen Sie Ratio X zu Ihrem Chart hinzu Wählen Sie den MTF-Modus (Kurzfristig oder Langfristig) und legen Sie Risikoparameter fest Geben Sie Ihren OpenAI API-Schlüssel in den EA-Einstellungen ein Aktivieren Sie WebRequest (Extras → Optionen → Expert Advisors) Beginnen Sie auf einem Demokonto, um das Verhalten zu validieren Betriebsablauf: Datenerfassung → KI-Analyse → Risikovalidierung → Ausführung

Einfachmodus (Fallback ohne API)

Wenn die API nicht verfügbar ist, führt Ratio X ein deterministisches Playbook aus:

Einträge aus vordefinierten Indikatorregeln (EMA-Kreuzungen, RSI-Schwellenwerte)

Stop Loss und Take Profit über feste Distanzen oder ATR-basierte Multiplikatoren

Alle Risikokontrollen bleiben aktiv (Drawdown-Limits, Positionsobergrenzen, Spread-Checks)

Wer sollte Ratio X verwenden

Dieser EA ist konzipiert für:

Trader, die KI-gestützte Einblicke in Kombination mit Risikokontrolle schätzen

Diejenigen, die ein adaptives System suchen, das vor der Ausführung validiert

Profis, die strukturierte Disziplin gegenüber Grid- oder Martingale-Strategien bevorzugen

Trader, die bereit sind, ihre eigenen OpenAI API-Kosten zu verwalten

Konfigurationsprofile

Alle Parameter sind benutzerkonfigurierbar, um Ihrer Risikotoleranz und Ihren Zielen zu entsprechen. Beispielansätze:

Konservativ: Geringeres Risiko pro Trade, höhere Konfidenzschwelle, längere Zeitrahmen

Moderat: Ausgewogenes Risiko und Konfidenz, gemischte Zeitrahmen

Aggressiv: Höhere Risikotoleranz, niedrigere Schwelle, Fokus auf kurzfristige Zeitrahmen

Aktuelle Updates in Version 1.1

MTF-Modus als Dropdown: Wählen Sie Kurzfristig (M1-H1) oder Langfristig (H4-W1) mit einer einzigen Einstellung

Maximale offene Positionen: Begrenzen Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger Trades

Reichhaltigerer KI-Kontext: Fügt Kontostand, Eigenkapital, Margin und die letzten 30 OHLC-Kerzen für jeden Zeitrahmen hinzu

Erhöhte Prompt-Kapazität: Anforderungskörper auf ca. 2.000 Token erhöht

Standardisierte englische Benutzeroberfläche: Eingaben, Beschriftungen, Logs und Kommentare

Was Sie erhalten

Ratio X EA-Datei (.ex5) installationsbereit

Konfigurationsanleitung im Kommentarbereich

Technischer Support für die Installation

Kostenlose Updates für Version 1.x

Bis zu 10 Aktivierungen auf verschiedenen Geräten





Ratio X

KI-gesteuertes Handelssystem für MetaTrader 5

OpenAI GPT-4o-mini Integration - API-Schlüssel erforderlich





Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Obwohl Ratio X KI-Technologie verwendet, können KI-generierte Entscheidungen falsch sein. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie mit echtem Geld handeln. Riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Sie sollten Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen, bevor Sie diesen EA verwenden.