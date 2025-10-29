Ratio X Trade 1st AI Professional Trader
- Experten
- Mauricio Vellasquez
- Version: 11.2
- Aktualisiert: 29 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Ratio X — KI-gesteuertes Handelssystem für MT5
Wichtig: Benötigt einen OpenAI API-Schlüssel für den vollständigen Betrieb. Aktivieren Sie vor dem Handel MT5 WebRequest in Ihren Terminaleinstellungen. Eine vollständige Konfigurationsanleitung ist nach dem Kauf im Kommentarbereich verfügbar.
Preise
Anfangspreis: $37 USD
Der Preis steigt alle 20 Benutzer um $10.
Was Ratio X anders macht
Ratio X integriert OpenAI GPT-4o-mini zur Interpretation des Marktkontexts, während eine regelbasierte Risikoengine für Disziplin sorgt. Trades werden nur ausgeführt, wenn sowohl der KI-Vorschlag als auch der Risikovalidator übereinstimmen.
Hauptansatz:
- KI-gesteuerte Analyse sendet strukturierte Daten einschließlich RSI, EMA, MACD, ATR, Marktregime, Kontometriken und der letzten 30 OHLC-Kerzen pro Zeitrahmen und erhält einen Handelsvorschlag mit Konfidenzwert und Begründung
- Doppeltes Sicherheitssystem mit Konfidenzschwelle plus VaR, Drawdown, Limits und Margin-Prüfungen vor jeder Order
- Ausfallsicherer Einfachmodus: Wenn die API nicht verfügbar ist, wird auf deterministische Regeln mit EMA-Kreuzungen, RSI-Schwellenwerten und ATR-basierten SL/TP zurückgegriffen, um die Kontinuität zu bewahren
Setup-Anforderungen
Umgebung
- Zeitrahmen: Kurzfristig (M1, M5, M15, M30, H1) oder Langfristig (H4, D1, W1)
- Symbol: Jedes von Ihrem MT5-Broker unterstützte (Spread und Latenz werden überwacht)
- Hebel: Mindestens 1:100 empfohlen
- Einzahlung: Mindestens $200 empfohlen
Technische Anforderungen
- MetaTrader 5 Terminal mit stabiler Internetverbindung
- OpenAI API-Schlüssel (typische monatliche Kosten: ca. $6-$20, nutzungsabhängig)
- MT5 WebRequest aktiviert für OpenAI API-Kommunikation
Kernfunktionen
Multi-Zeitrahmen-Intelligenz
- Indikatoren: RSI, EMA (9, 21, 50), MACD, ATR
- Regime-Erkennung: Trend, Range, volatil, Krise
- Cross-Zeitrahmen-Momentum und Trendstärke-Bewertung
Risikoengine
- Positionsgrößenoptionen: Kelly-Kriterium, volatilitätsbasiert oder festes Lot
- MaxOpenPositions-Schutz und Margin-Prüfungen
- VaR-Überwachung mit drei Drawdown-Stufen (5%, 10%, 15%)
- Schutzschalter und Portfolio-Korrelationsbewusstsein
Ausführungsmodi
- Marktausführung mit Spread-Kontrolle
- Limit-Orders mit Gültigkeitsdauer
- TWAP (Time-Weighted Average Price) Fragmentierung
- Intelligente Ausführung mit Liquiditäts-Timing
Performance-Analyse
- Echtzeit-Sharpe-, Sortino- und Calmar-Verhältnisse
- Recovery Factor, Profit Factor und Omega
- Expected Shortfall (CVaR) und integrierte Stresstests
Schnellstart-Anleitung
- Fügen Sie Ratio X zu Ihrem Chart hinzu
- Wählen Sie den MTF-Modus (Kurzfristig oder Langfristig) und legen Sie Risikoparameter fest
- Geben Sie Ihren OpenAI API-Schlüssel in den EA-Einstellungen ein
- Aktivieren Sie WebRequest (Extras → Optionen → Expert Advisors)
- Beginnen Sie auf einem Demokonto, um das Verhalten zu validieren
- Betriebsablauf: Datenerfassung → KI-Analyse → Risikovalidierung → Ausführung
Einfachmodus (Fallback ohne API)
Wenn die API nicht verfügbar ist, führt Ratio X ein deterministisches Playbook aus:
- Einträge aus vordefinierten Indikatorregeln (EMA-Kreuzungen, RSI-Schwellenwerte)
- Stop Loss und Take Profit über feste Distanzen oder ATR-basierte Multiplikatoren
- Alle Risikokontrollen bleiben aktiv (Drawdown-Limits, Positionsobergrenzen, Spread-Checks)
Wer sollte Ratio X verwenden
Dieser EA ist konzipiert für:
- Trader, die KI-gestützte Einblicke in Kombination mit Risikokontrolle schätzen
- Diejenigen, die ein adaptives System suchen, das vor der Ausführung validiert
- Profis, die strukturierte Disziplin gegenüber Grid- oder Martingale-Strategien bevorzugen
- Trader, die bereit sind, ihre eigenen OpenAI API-Kosten zu verwalten
Konfigurationsprofile
Alle Parameter sind benutzerkonfigurierbar, um Ihrer Risikotoleranz und Ihren Zielen zu entsprechen. Beispielansätze:
- Konservativ: Geringeres Risiko pro Trade, höhere Konfidenzschwelle, längere Zeitrahmen
- Moderat: Ausgewogenes Risiko und Konfidenz, gemischte Zeitrahmen
- Aggressiv: Höhere Risikotoleranz, niedrigere Schwelle, Fokus auf kurzfristige Zeitrahmen
Aktuelle Updates in Version 1.1
- MTF-Modus als Dropdown: Wählen Sie Kurzfristig (M1-H1) oder Langfristig (H4-W1) mit einer einzigen Einstellung
- Maximale offene Positionen: Begrenzen Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger Trades
- Reichhaltigerer KI-Kontext: Fügt Kontostand, Eigenkapital, Margin und die letzten 30 OHLC-Kerzen für jeden Zeitrahmen hinzu
- Erhöhte Prompt-Kapazität: Anforderungskörper auf ca. 2.000 Token erhöht
- Standardisierte englische Benutzeroberfläche: Eingaben, Beschriftungen, Logs und Kommentare
Was Sie erhalten
- Ratio X EA-Datei (.ex5) installationsbereit
- Konfigurationsanleitung im Kommentarbereich
- Technischer Support für die Installation
- Kostenlose Updates für Version 1.x
- Bis zu 10 Aktivierungen auf verschiedenen Geräten
Ratio X
KI-gesteuertes Handelssystem für MetaTrader 5
OpenAI GPT-4o-mini Integration - API-Schlüssel erforderlich
Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Obwohl Ratio X KI-Technologie verwendet, können KI-generierte Entscheidungen falsch sein. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie mit echtem Geld handeln. Riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Sie sollten Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen, bevor Sie diesen EA verwenden.