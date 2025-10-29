Ratio X Trade 1st AI Professional Trader

Ratio X — KI-gesteuertes Handelssystem für MT5


Wichtig: Benötigt einen OpenAI API-Schlüssel für den vollständigen Betrieb. Aktivieren Sie vor dem Handel MT5 WebRequest in Ihren Terminaleinstellungen. Eine vollständige Konfigurationsanleitung ist nach dem Kauf im Kommentarbereich verfügbar.

Preise

Anfangspreis: $37 USD

Der Preis steigt alle 20 Benutzer um $10.


Was Ratio X anders macht

Ratio X integriert OpenAI GPT-4o-mini zur Interpretation des Marktkontexts, während eine regelbasierte Risikoengine für Disziplin sorgt. Trades werden nur ausgeführt, wenn sowohl der KI-Vorschlag als auch der Risikovalidator übereinstimmen.

Hauptansatz:

  • KI-gesteuerte Analyse sendet strukturierte Daten einschließlich RSI, EMA, MACD, ATR, Marktregime, Kontometriken und der letzten 30 OHLC-Kerzen pro Zeitrahmen und erhält einen Handelsvorschlag mit Konfidenzwert und Begründung
  • Doppeltes Sicherheitssystem mit Konfidenzschwelle plus VaR, Drawdown, Limits und Margin-Prüfungen vor jeder Order
  • Ausfallsicherer Einfachmodus: Wenn die API nicht verfügbar ist, wird auf deterministische Regeln mit EMA-Kreuzungen, RSI-Schwellenwerten und ATR-basierten SL/TP zurückgegriffen, um die Kontinuität zu bewahren

Setup-Anforderungen

Umgebung

  • Zeitrahmen: Kurzfristig (M1, M5, M15, M30, H1) oder Langfristig (H4, D1, W1)
  • Symbol: Jedes von Ihrem MT5-Broker unterstützte (Spread und Latenz werden überwacht)
  • Hebel: Mindestens 1:100 empfohlen
  • Einzahlung: Mindestens $200 empfohlen

Technische Anforderungen

  • MetaTrader 5 Terminal mit stabiler Internetverbindung
  • OpenAI API-Schlüssel (typische monatliche Kosten: ca. $6-$20, nutzungsabhängig)
  • MT5 WebRequest aktiviert für OpenAI API-Kommunikation

Kernfunktionen

Multi-Zeitrahmen-Intelligenz

  • Indikatoren: RSI, EMA (9, 21, 50), MACD, ATR
  • Regime-Erkennung: Trend, Range, volatil, Krise
  • Cross-Zeitrahmen-Momentum und Trendstärke-Bewertung

Risikoengine

  • Positionsgrößenoptionen: Kelly-Kriterium, volatilitätsbasiert oder festes Lot
  • MaxOpenPositions-Schutz und Margin-Prüfungen
  • VaR-Überwachung mit drei Drawdown-Stufen (5%, 10%, 15%)
  • Schutzschalter und Portfolio-Korrelationsbewusstsein

Ausführungsmodi

  • Marktausführung mit Spread-Kontrolle
  • Limit-Orders mit Gültigkeitsdauer
  • TWAP (Time-Weighted Average Price) Fragmentierung
  • Intelligente Ausführung mit Liquiditäts-Timing

Performance-Analyse

  • Echtzeit-Sharpe-, Sortino- und Calmar-Verhältnisse
  • Recovery Factor, Profit Factor und Omega
  • Expected Shortfall (CVaR) und integrierte Stresstests

Schnellstart-Anleitung

  1. Fügen Sie Ratio X zu Ihrem Chart hinzu
  2. Wählen Sie den MTF-Modus (Kurzfristig oder Langfristig) und legen Sie Risikoparameter fest
  3. Geben Sie Ihren OpenAI API-Schlüssel in den EA-Einstellungen ein
  4. Aktivieren Sie WebRequest (Extras → Optionen → Expert Advisors)
  5. Beginnen Sie auf einem Demokonto, um das Verhalten zu validieren
  6. Betriebsablauf: Datenerfassung → KI-Analyse → Risikovalidierung → Ausführung

Einfachmodus (Fallback ohne API)

Wenn die API nicht verfügbar ist, führt Ratio X ein deterministisches Playbook aus:

  • Einträge aus vordefinierten Indikatorregeln (EMA-Kreuzungen, RSI-Schwellenwerte)
  • Stop Loss und Take Profit über feste Distanzen oder ATR-basierte Multiplikatoren
  • Alle Risikokontrollen bleiben aktiv (Drawdown-Limits, Positionsobergrenzen, Spread-Checks)

Wer sollte Ratio X verwenden

Dieser EA ist konzipiert für:

  • Trader, die KI-gestützte Einblicke in Kombination mit Risikokontrolle schätzen
  • Diejenigen, die ein adaptives System suchen, das vor der Ausführung validiert
  • Profis, die strukturierte Disziplin gegenüber Grid- oder Martingale-Strategien bevorzugen
  • Trader, die bereit sind, ihre eigenen OpenAI API-Kosten zu verwalten

Konfigurationsprofile

Alle Parameter sind benutzerkonfigurierbar, um Ihrer Risikotoleranz und Ihren Zielen zu entsprechen. Beispielansätze:

  • Konservativ: Geringeres Risiko pro Trade, höhere Konfidenzschwelle, längere Zeitrahmen
  • Moderat: Ausgewogenes Risiko und Konfidenz, gemischte Zeitrahmen
  • Aggressiv: Höhere Risikotoleranz, niedrigere Schwelle, Fokus auf kurzfristige Zeitrahmen

Aktuelle Updates in Version 1.1

  • MTF-Modus als Dropdown: Wählen Sie Kurzfristig (M1-H1) oder Langfristig (H4-W1) mit einer einzigen Einstellung
  • Maximale offene Positionen: Begrenzen Sie die maximale Anzahl gleichzeitiger Trades
  • Reichhaltigerer KI-Kontext: Fügt Kontostand, Eigenkapital, Margin und die letzten 30 OHLC-Kerzen für jeden Zeitrahmen hinzu
  • Erhöhte Prompt-Kapazität: Anforderungskörper auf ca. 2.000 Token erhöht
  • Standardisierte englische Benutzeroberfläche: Eingaben, Beschriftungen, Logs und Kommentare

Was Sie erhalten

  • Ratio X EA-Datei (.ex5) installationsbereit
  • Konfigurationsanleitung im Kommentarbereich
  • Technischer Support für die Installation
  • Kostenlose Updates für Version 1.x
  • Bis zu 10 Aktivierungen auf verschiedenen Geräten


Ratio X
KI-gesteuertes Handelssystem für MetaTrader 5
OpenAI GPT-4o-mini Integration - API-Schlüssel erforderlich


Risikohinweis: Der Handel birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Obwohl Ratio X KI-Technologie verwendet, können KI-generierte Entscheidungen falsch sein. Vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testen Sie immer gründlich auf Demokonten, bevor Sie mit echtem Geld handeln. Riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können zu verlieren. Sie sollten Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen, bevor Sie diesen EA verwenden.

Empfohlene Produkte
Super Wall Street Index Us30
Tiago Oliveira Silva
Experten
WALL STREET INDEX US30 Empfohlene Kontoeinstellungen Timeframe: M1 oder M5 Maximaler Spread: 50 Kontotyp: Hedge Kursstellen: 1 Empfohlene Einzahlung: 500 USD Empfohlene Broker: Pepperstone, IC Markets Raw Überblick über den Expert Advisor Wall Street US30 ist ein fortschrittlicher Trading-Roboter (Expert Advisor), der speziell für den Handel mit dem Index US30 (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde. Er ist für Scalping optimiert und nutzt schnelle und häufige Kursbewegungen. Der EA bie
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Inside Bar e ist eine Umkehr-/Fortsetzungskerzenformation und eines der am häufigsten gehandelten Kerzenmuster. Mit Robot F1 können Sie verschiedene Handelsstrategien konfigurieren, Day Trade oder Swing Trade, basierend auf dem Inside Bar als Ausgangspunkt. Für die Ausführung dieses Musters sind nur zwei Kerzen erforderlich. Robot F1 nutzt dieses äußerst effiziente Muster, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um die Operationen noch effektiver zu gestalten, verfügt er über Indikator
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Experten
RiskGuard PRO - Intelligente Verteidigung für ernsthafte Trader auf EURJPY M15 RiskGuard PRO ist ein hochleistungsfähiger Expert Advisor, der ausschließlich für das EURJPY-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde und sich ganz auf Kapitalerhalt, fortschrittliches Risikomanagement und die strategische Ausführung mehrerer operativer Ansätze konzentriert. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs wurde RiskGuard PRO mit einer proprietären Technologie und intelligenten Architektur entwickelt, die in der Lag
Robo davi I
Lucas Silvino Da Silva
Experten
Robô Davi I von Êxodo Capital ist ein professionelles System für Trader, das für die MT5-Plattform entwickelt wurde und für die Arbeit mit dem MINI FUTURE INDEX (WIN) bei B3 in BRAZIL optimiert ist. Das System verwendet Bias-Algorithmen. Nach der Identifizierung des Trends wird die Position eröffnet und der Roboter führt den Handel durch einen Trailing-Stop, der durch den 13-Perioden-Durchschnitt gesteuert wird. Maximaler GAIN von 2200 pts. Wichtigste Merkmale Unser Setup hat die Option, Ma
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Experten
Der EA arbeitet auf dem linearen Regressionskanal. Der EA handelt von den Kanalgrenzen aus, hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Das Diagramm zeigt Informationen zum Gewinn an und zeichnet den Regressionskanal selbst. MT4-Version https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPTIONEN: PERIODE - die Anzahl der zu berechnenden Balken; COEFFICIENT - Koeffizient zum Berechnen von Kanalgrenzen; DEGREE - Art der Kanalkonstruktion; MIN_
SemisScalpel
Andriy Sydoruk
Experten
Der SemiScalpel Expert Advisor ist ein Semi-Scalping-System, das den Markt mithilfe eines Oszillators analysiert. Bei Tests verwenden Sie den Modus "Every tick". Der Experte arbeitet nur mit Konten wie "Netting". Passen Sie StopLoss , TakeProfit , TrailingStart , TrailingBreakeven und TrailingStop an , um den Betriebsmodus des Systems festzulegen: Scalping oder Standard. Es werden einfache überkaufte/überverkaufte Niveaus verwendet. Sie können einen der Indikatoren verwenden (wählen Sie den Wert
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Experten
Expert Advisor, der nach Umkehrungen von hochprofitablen Trends sucht. Sein Einsatz wird für Zeiträume von bis zu 30 Minuten empfohlen. Er kann für Indizes, Futures und Aktien verwendet werden. Seine Konfiguration ist sehr intuitiv. Hervorragende Ergebnisse werden durch Swing-Trading-Operationen erzielt. Aber auch im Daytrading werden hervorragende Ergebnisse erzielt. Die Tests wurden für Zeitrahmen von 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten durchgeführt. Bei Day-Trading-Geschäften werden täglich in der l
FTrend3
Sonia Tait
Experten
Dieser EA kombiniert den Trend der Hauptchartzeit mit zwei weiteren konfigurierbaren Chartzeiten. Die Stops sind technische Stops, die auf der OffRoad-Channel-Technik basieren. Bei der Durchführung von Optimierungen ist es interessant, nach Kombinationen von Zeitrahmen zu suchen, die ein gutes Ergebnis für jeden Vermögenswert und sein Verhalten bestätigen. Studien weisen auf aussagekräftigere Ergebnisse hin, wenn die Tests in den letzten Monaten durchgeführt werden, um in den nächsten Monaten zu
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Experten
Bezeichnung des Produkts: Golden Scalper M15 Beschreibung: Der Golden Scalper M15 ist ein automatischer Handelsroboter, der für den XAU/USD-Markt entwickelt wurde und 15-Minuten-Grafiken (M15) verwendet. Sie verwendet eine Kombination von technischen Indikatoren zur Erkennung von Einstiegs- und Ausstiegsmöglichkeiten und bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag, wobei der Schwerpunkt auf der Effizienz der Operationen liegt. Merkmale der Arbeitsweise: - Nach Moden: XAU/USD
Insight AInvestor
Oleksii Ferbei
Experten
Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
Agendador de trades
Rodrigo Oliveira Malaquias
Experten
Der Trader Scheduler ist ein idealer Roboter für den Handel mit Nachrichten und die Durchführung geplanter Trades. Mit dem Trader Scheduler können Sie den genauen Zeitpunkt, zu dem die Order an den Broker gesendet wird, sowie alle Bedingungen für die Übermittlung der Order an den Broker festlegen. Darüber hinaus können Sie die Rücknahme Ihrer Order kontrollieren, wenn sie nicht ausgeführt wird, wenn sich der Markt in die entgegengesetzte Richtung Ihrer Erwartungen entwickelt oder wenn seit der O
Skeleton BTC
Miguel Felipe Orozco Velandia
Experten
Dieser automatische Handelsroboter für MT5 wurde mit einem konservativen und realistischen Ansatz entwickelt, der sich auf Risikomanagement und Kapitalerhalt konzentriert. Seine operative Struktur ist darauf ausgelegt, einen kontrollierten Drawdown aufrechtzuerhalten, was ihn für Händler geeignet macht, die eine disziplinierte und langfristige Strategie suchen. Es implementiert eine selektive Scalping-Strategie für das BTCUSD-Paar, die auf dem M1-Zeitrahmen arbeitet. Im Gegensatz zu anderen Syst
RwTPro
Joel Brito De Mesquita
Experten
RwTPro - Verwandeln Sie Ihr Daytrading-Geschäft mit absoluter Präzision Verlassen Sie sich nicht mehr auf Ihr Gefühl oder den Zufall! RwTPro wurde für Trader entwickelt, die mit professioneller Disziplin, Zuverlässigkeit und Sicherheit handeln wollen, ohne den Markt ständig beobachten zu müssen. Support und Fragen: WhatsApp +55 (85) 99276-1423 Was RwTPro einzigartig macht Intelligente Zielverwaltung Legen Sie Ihr Gewinnziel und Verlustziel fest und der Roboter passt sich automatisch an
Momentum AI XAU
Ng Chu En
5 (3)
Experten
EINMAL KAUFEN, KOSTENLOSE Aktivierung, gebunden an 2 Live-Kontonummern, kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für Ihr Geschenk. Große Angebote~ Dieser EA ist nur auf MQL5 verkauft, alle anderen Klone mit billigeren Preis auf anderen Seiten gesehen sind Fälschungen und kann nicht wie das Original arbeiten. Tun Sie Ihre Sorgfalt und nicht in Windfall glauben. Live-Signal: https://www.fxblue.com/users/ncemt5_ea (Vergangenheit) https://www.fxblue.com/users/MAX_Live_MT5. <<Entfesseln Sie die Kraft des
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Experten
Sniper Fx nutzt ein Zusammenspiel mehrerer Indikatoren mit Price Action, um bestimmte Muster zu erkennen und Markteintrittssignale zu generieren . Dieses Setup wird häufig von professionellen Händlern auf der ganzen Welt verwendet. Wenn Sie einen zuverlässigen EA suchen, ist Sniper Fx genau das Richtige für Sie. Sniper Fx verwendet keine AI, Martingale oder Grid, er vollbringt keine Wunder, aber er ist sicher. Die in den Bildern gezeigten Ergebnisse sind außerhalb der Stichprobe, daher viel zuve
Golden Cream Scalper
Andrii Soma
Experten
Signallink:    https://www.mql5.com/en/signals/2245913 Chat für Diskussionen und Fragen:    https://www.mql5.com/en/messages/013c55ab4fefda01 Startpreis: $99 Preiserhöhung: Der Preis erhöht sich monatlich um 100 $ bei guter monatlicher Leistung (10 % oder mehr). Funktioniert mit einem Standardkonto (keine ECN erforderlich). Es wurde anhand einer kleinen Datenmenge (8 Monate des Jahres 2024) optimiert, aber der Backtest zeigt bei einem langen Backtest-Lauf mit echten Ticks großartige Ergebnisse.
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
Promo starten: Nur 1 Exemplare für 399 $ erhältlich Endpreis: 2000$ Es wird nur eine begrenzte Anzahl verkaufter Exemplare dieses EA geben Entfesseln Sie die Kraft der künstlichen Intelligenz und bringen Sie Ihren Handel auf beispiellose Höhen mit dem   Luna AI Pro EA   , dem fortschrittlichsten „Mean Reverse“-Handelsroboter auf dem Markt. Dieses hochmoderne KI-gesteuerte System wurde sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger entwickelt und ist mit einer Vielzahl von Funktionen ausgest
Trend Follower MQLSquare
Maziar Safaeinajafabadi
Experten
Wählen Sie Ihre gewünschte Losgröße und Ihr Gewinnziel, und beobachten Sie, wie die Magie geschieht! Wir stellen Ihnen den Trend Follower EA vor, Ihren ultimativen Assistenten für den trendfolgenden Handel. Dieser intelligente Algorithmus folgt unermüdlich den Markttrends und handelt in der gewählten Richtung, bis Ihr Gewinnziel in Dollar erreicht ist. Zusätzlich bieten wir eine einzigartige "Single Cycle"-Option. Wenn diese aktiviert ist (dringend empfohlen ), entfernt sich der EA nach Errei
FREE
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Experten
PrevBreak Trader EA – Intelligente Breakout-Strategie PrevBreak Trader EA ist ein Expert Advisor (EA), entwickelt für Trader, die strategische Einstiege bei Breakouts der vorherigen Kerze automatisieren möchten – mit hoher Präzision und intelligenten Bestätigungsfiltern. Der Roboter kombiniert Preisaktion mit unterstützenden Indikatoren und liefert konsistente Trades sowie robustes Risikomanagement. Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatis
MultiGainRS
Marco Antonio Silva De Jesus
Experten
Sehr geehrter Investor , wir freuen uns , Ihnen den " DayTrader Professional - MultiGainRS " vorstellen zu können , einen hochmodernen Expert Advisor (EA ), der speziell für den US100_SPOT (NASDAQ ) entwickelt wurde . Dieses automatisierte Handelssystem ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und und Entwicklung , wobei die fortschrittlichsten Techniken der technischen Analyse und des Risikomanagements zum Einsatz kommen . Warum sollten Sie sich für den DayTrader Professional entscheiden ? Optimi
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel. Überblick Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
MetaTraderPro Premium Indicator
Dione Da Silva Ribas
Indikatoren
MetaTraderPro Premium Indikator (MT5) Der MetaTraderPro Premium Indikator wurde entwickelt, um klar und objektiv potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Die Signale werden direkt auf dem Chart angezeigt, was die Entscheidungsfindung praktisch und flexibel macht. Hauptvorteil: Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und nicht neu berechnet , nachdem die Kerze geschlossen wurde, was konsistente und zuverlässige Signale gewährleistet. Merkmale: Kauf- und Verka
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experten
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis!   (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo!   Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Maximus Forex Gladius usdcad divergence patterns
Damiem Marchand De Campos
5 (1)
Experten
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Dieser Expert Advisor wurde speziell für Ihren eigenen Gebrauch entworfen, entwickelt und optimiert. Dies ist ein leistungsfähiger Expert Advisor (EA) für die Nutzung der besten und größten Chancen im USDCAD-Symbol, in allen Phasen des Trends, von Anfang bis Ende, auf dem H1-Zeitrahmen und auf der MT5-Plattform. Beeindruckende Genauigkeit, Leistung und Konsistenz in Backtests über die letzten 3 Jahre. Der EA arbeitet wie ein Jäger, ein Scharfschütze, der die Preis
Supreme index
Wanderlei Alessandro Azevedo
Experten
Titel : Institutional Breakout PRO: Multi-Currency-Engine Beschreibung: Erschließen Sie die Kraft der Volatilität mit Institutional Breakout PRO . Ursprünglich für US-Indizes entwickelt, hat sich dieser Algorithmus als universeller Handelsmotor erwiesen , der in der Lage ist, Gewinne aus den wichtigsten Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD), Rohstoffen (Gold/XAUUSD) und Indizes zu erzielen. Die Strategie: Der EA verwendet keine nachlaufenden Indikatoren. Stattdessen verwendet er eine dynamische B
TSUTrader Dave Landry Trading System
Marcos Godoy Ortiz
Experten
Es ist ein Expert Advisor, der die berühmte Dave Landry-Strategie verwendet, die weithin verwendet wird, um Swing Trades in verschiedenen Arten von Märkten, Forex, B3, Indizes, Aktien und Kryptowährungen zu betreiben. Das Dave Landry Setup ist eines der bekanntesten Setups, die zugunsten des Trends arbeiten, gibt es eine Präferenz für die größeren H4, Daily, Weekly und Monthly Zeitrahmen, aufgrund seiner hohen Trefferquote, aber die TsuTrader Dave Landry Roboter ermöglicht eine vollständige An
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Experten
Dieses PORTFOLIO von 5 Strategien wurde entwickelt, getestet und live auf GOLD (XAUUSD) H1 TF gehandelt. Mehrere EAs, die zusammen gehandelt werden, führen zu größeren Gewinnen und einer gleichmäßigeren Aktienkurve. 5 nicht korrelierte EAs Logiken für GOLD (XAUUSD) H1 zu einer einzigen Strategie verschmolzen. Sehr EINFACHE STRATEGIEN mit nur WENIGEN PARAMETERN. Jeder Handel hat seine eigene Logik für STOP LOSS. Um die Gewinne zu fangen, verwendet jede Strategie einen anderen Ansatz - einige hab
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (48)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 5 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Das große Update wurde abgeschlossen. Der Preis wird bald auf 599 USD steigen, der Endpreis liegt bei 1500  USD . Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Da
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experten
Lesen Sie dies zuerst (sehr wichtig) Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse EINFÜHRUNGSANGEBOT! Der aktuelle Preis gilt nur für eine begrenzte Anzahl an Exemplaren. Sobald diese verkauft sind, steigt der Preis. Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles autom
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****9 verbleibende Exemplare zu diesem Preis**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach den Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minu
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experten
Neptun: Ein Gold Trend-Following EA Ein professionelles Trendfolgesystem, das für XAUUSD auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Neptune identifiziert mit Hilfe von Multi-Faktor-Bestätigungen hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten und schützt dann die Gewinne mit adaptiven Ausstiegen. Entwickelt für Händler, die echte Vorteile und keine Spielereien wollen. Der spezielle Einführungspreis endet bald! Der Preis steigt mit jedem größeren Update. Aktuelle Käufer erhalten alle zukünftigen Updates
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experten
Golden Zephyr ist ein Expert Advisor, der die Zuverlässigkeit der klassischen Unterstützungs- und Widerstandsanalyse mit einer revolutionären proprietären Strategie namens Quantum Trend Dynamics verbindet. Entwickelt, um versteckte Marktmuster und subtile Verschiebungen in der Dynamik zu identifizieren, führt dieser EA Trades mit Präzision aus und bietet sowohl Konsistenz als auch Anpassungsfähigkeit bei sich ändernden Marktbedingungen. 119$ , dann erhöht sich der Preis um 10$ für jeden Kauf. E
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experten
VolumeHedger EA [ Live-Signale ]  ,  [ Mein Kanal ]   ,  [ Set-Dateien ]  ,   [ Blog ]   , [ Использование ИИ ]  ,  [ PDF Guide ] Empfohlene Konten: Standard mit hoher Hebelwirkung, ECN, Raw; Cent; Prop-Firmen (FTMO usw.) Der Entwickler dieses EAs hat seine Professionalität durch die Qualität seiner anderen Roboter bewiesen. Mit dem Volume Hedger EA  Dank der Möglichkeit, eine Einstiegsstrategie mit einem benutzerdefinierten Indikator zu definieren, müssen Sie keine zusätzlichen EAs mehr kaufen
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experten
[guide line]       [SET FILES] Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (2)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 149 USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesam
Weitere Produkte dieses Autors
Ratio X AI Gold Fury
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X AI Gold Fury — KI-gesteuerter Goldhandel für MT5 Der erste XAUUSD Expert Advisor, der DeepSeek KI-Reasoning mit technischer Analyse und diszipliniertem Risikomanagement kombiniert. Erfordert DeepSeek API-Schlüssel für den Live-Modus-Betrieb. Vor dem Handeln aktivieren Sie MT5 WebRequest für die deepseek API Vollständige Konfigurationsanleitung: https://drive.google.com/file/d/17XMJ2yOuaRUKh6LoYzRe8uKGIK3--UJu/view Launch-Angebot KOSTENLOS bis 10. Oktober Jetzt kostenlos während der
Ratio X Trend Watcher
Mauricio Vellasquez
Indikatoren
Ratio X Trend Watcher - Fortgeschrittener Trendlinien-Ausbruchsindikator Der Ratio X Trend Watcher ist ein professioneller Indikator, der das Kursgeschehen analysiert, Trendlinien auf dem aktuellen Chart-Zeitrahmen zeichnet und aussagekräftige Ausbrüche erkennt. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die sich auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verlassen. Es bietet klare visuelle Hinweise und optionale automatisierte Aktionen, um Ihre Handelsentscheidungen zu verbessern. Es wurde von
FREE
Ratio X Breakout EA
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Breakout EA — Präzise Breakout-Ausführung Ratio X Breakout EA ist ein autonomes Handelssystem, das entwickelt wurde, um richtungsbestimmende Bewegungen einzufangen, die durch Candle-Breakouts ausgelöst werden. Die Logik ist einfach, aber robust: Eine vom Benutzer definierte Referenzkerze bildet den Rahmen, und das EA greift nur dann in den Markt ein, wenn die Kursbewegung diese Struktur eindeutig durchbricht. Das Ergebnis ist eine disziplinierte Breakout-Methodik, die auf Klarheit und A
FREE
Ratio X Freshbot Gold EA
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Freshbot Gold EA — Intelligentes Trend- & Momentum-System Ratio X Freshbot Gold EA ist ein vollständig autonomes Handelssystem, das sorgfältig für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf den Zeitrahmen H1 und H4 entwickelt wurde. Seine Architektur kombiniert Trendumkehr-Prognosen und Momentum-Bestätigung und integriert mehrere Ebenen der technischen Analyse in ein kohärentes und diszipliniertes Ausführungsframework. Das System verwendet Exponentielle Gleitende Durchschnitte (50 EMA und 200 EM
Ratio X Stochastic Scalper
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Stochastic Scalper - Fortgeschrittener Stochastic Reversion EA für MT5 Was es ist Ratio X Stochastic Scalper ist ein disziplinierter Scalping Expert Advisor für MetaTrader 5, der bei überkauften/überverkauften Stochastik-Umkehrungen einsteigt, optional gefiltert nach Trend und Volatilität. Er enthält robuste Risikokontrollen (feste SL/TP, risikobasierte Positionsgrößen, Trailing Stop, Break-Even, tägliche Verlust- und Drawdown-Limits) und saubere, MQL5-native Benachrichtigungen. Für wen
Ratio X BTC Trend Follower
Mauricio Vellasquez
Experten
RX Trend Follower - BTCUSD Trend-Following Expert Advisor Prüfen Sie den Kommentarbereich nach dem Kauf RX Trend Follower ist ein professioneller Expert Advisor mit Fokus auf BTCUSD . Er folgt den Markttrends mit Hilfe von mehrschichtigen Bestätigungen und führt Trades nur dann aus, wenn Momentum, Volatilität und Filter übereinstimmen. Kein Martingal, kein Raster, und jede Position ist durch Stop Loss und Take Profit vom Einstieg an geschützt. Kernkonzept Der EA identifiziert direktionale Ve
Ratio X Gold ML
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X Gold ML EA - Adaptives AI-Handelssystem für Gold (XAUUSD) FREE DOWNLOAD UNTIL DECEMBER 17th Wichtig: Der EA enthält einen eingebauten Validierungsmodus, um die MQL5 Markttests automatisch zu bestehen. Wechseln Sie nach der Installation in den ML-Modus für den Live-Handel. Überblick Ratio X Gold ML EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und ein hybrides KI-gesteuertes Modell und regelbasierte Logik verwendet. Er verbindet Deep
Ratio X MLAI
Mauricio Vellasquez
Experten
Ratio X MLAI 2.0 - Mehrschichtiger AI Expert Advisor für MetaTrader 5 Ratio X MLAI 2.0 ist ein professioneller, vollautomatischer KI-gesteuerter Expert Advisor für MetaTrader 5 , der für erfahrene Trader entwickelt wurde, die eine robuste Logik, disziplinierte Risikokontrolle und Anpassungsfähigkeit unter verschiedenen Marktbedingungen benötigen. Der EA kombiniert klassische technische Analyse , Preisaktionen , Volatilitätsfilterung , eingebettete Machine-Learning-Modelle und eine optionale GPT-
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension