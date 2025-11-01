Ratio X BTC Trend Follower

RX Trend Follower - BTCUSD Trend-Following Expert Advisor


Prüfen Sie den Kommentarbereich nach dem Kauf


RX Trend Follower ist ein professioneller Expert Advisor mit Fokus auf BTCUSD. Er folgt den Markttrends mit Hilfe von mehrschichtigen Bestätigungen und führt Trades nur dann aus, wenn Momentum, Volatilität und Filter übereinstimmen. Kein Martingal, kein Raster, und jede Position ist durch Stop Loss und Take Profit vom Einstieg an geschützt.


Kernkonzept

Der EA identifiziert direktionale Verzerrungen, filtert Schwankungsbreiten und timt den Einstieg bei Ausbrüchen oder sauberen Pullbacks. Das Risiko wird anhand der jüngsten Volatilität berechnet, so dass sich die Positionsgröße und der Schutz an die aktuellen Marktbedingungen anpassen.


Wichtigste Merkmale

  • Automatisierte Trend-Erkennung: Misst direktionale Bewegungen und die Volatilitätsstruktur von BTCUSD.
  • Ausbruchs- und Pullback-Einträge: Wird nur nach Bestätigung ausgeführt, um Fehlsignale zu reduzieren.
  • Intelligente technische Filter: MA-, MACD- und ADX-Logik zur Verbesserung der Präzision und Vermeidung von Overtrading.
  • Session-Kontrolle: Benutzerdefinierte Handelssitzungen zur Konzentration auf aktive Stunden.
  • Erweiterte Risiko-Engine: ATR-basierter SL/TP mit unabhängigen Multiplikatoren für individuelle Risiko-Rendite-Analysen.
  • Spread- und Slippage-Schutz: Blockiert Einstiege bei illiquiden oder instabilen Bedingungen.
  • Positionsgröße: Feste Lots oder Risiko-pro-Handel (proportional) Modi.

Strategie-Logik

Der EA wertet kontinuierlich die Trendstärke, die Ausrichtung des Momentums und die jüngste Volatilität aus. Wenn die Bedingungen übereinstimmen, platziert er eine Order auf dem vordefinierten Breakout/Pullback-Level mit SL/TP, die von der ATR abgeleitet werden. Trailing- und Breakeven-Optionen können aktiviert werden, um Gewinne zu sichern, während sich die Bewegung entwickelt.

Empfohlene Verwendung

  • Symbol: BTCUSD (Hauptaugenmerk)
  • Zeitrahmen: M5
  • Konto-Typ: ECN oder Raw Spread
  • Mindesteinlage: 1000 USD

Übersicht der Einstellungen

  1. Handelslogik: Signalempfindlichkeit, Bestätigungsregeln.
  2. Risiko-Management: ATR-Multiplikatoren, SL/TP-Modus, Risiko pro Handel oder feste Lots.
  3. Filter: Aktivieren/Deaktivieren von MA, MACD, ADX; optionale Vermeidung von Nachrichten.
  4. Sitzungen: Start-/Endzeitpunkt zur Einschränkung von Handelsfenstern.
  5. Allgemein: Maximaler Spread, Slippage, magische Zahl, Auftragskommentar.

Optimierung

Optimieren Sie nach Zeitrahmen für BTCUSD. Verwenden Sie eine schnelle Modellierung für die ersten Durchläufe und wechseln Sie dann zu einer präziseren Modellierung, um zu validieren. Passen Sie die ATR-Multiplikatoren und Bestätigungsschwellen an die aktuelle Volatilität des BTCUSD an.

