Quantum Reversion EA ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar EUR/NZD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde .

Die Strategielogik, das Handels-Timing und die internen Parameter wurden hauptsächlich unter diesen Bedingungen entwickelt und getestet.

Für die beste und beabsichtigte Leistung sollte der EA auf:

Symbol: EURNZD

Zeitrahmen: M5

Benutzer können nach eigenem Ermessen mit anderen Währungspaaren oder Zeitrahmen experimentieren; die Leistung außerhalb des vorgesehenen EURNZD M5-Setups ist jedoch nicht garantiert und kann erheblich vom ursprünglichen Designverhalten abweichen.

Der EA arbeitet vollautomatisch und erfordert kein manuelles Handelsmanagement.

Alle Risikoparameter, Positionsgrößenoptionen und Ausführungskontrollen sind über die Eingabeeinstellungen konfigurierbar.

Dieses Produkt ist für Benutzer gedacht, die den algorithmischen Handel und das richtige Risikomanagement verstehen.