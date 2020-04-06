Quantum Reversion EA es un sistema de trading automatizado diseñado y optimizado específicamente para el par de divisas EUR/NZD en el marco temporal M5 .

La lógica de la estrategia, la sincronización de las operaciones y los parámetros internos se desarrollaron y probaron principalmente en estas condiciones.

Para un rendimiento óptimo y previsto, el EA debe utilizarse en:

Símbolo: EURNZD

Marco temporal: M5

Los usuarios pueden experimentar con otros pares de divisas o marcos temporales a su propia discreción; sin embargo, el rendimiento fuera de la configuración prevista EURNZD M5 no está garantizado y puede diferir significativamente del comportamiento del diseño original.

El EA funciona de forma totalmente automática y no requiere gestión manual de las operaciones.

Todos los parámetros de riesgo, opciones de tamaño de posición y controles de ejecución son configurables a través de los ajustes de entrada.

Este producto está dirigido a usuarios que entienden el trading algorítmico y la gestión adecuada del riesgo.