Quantum Reversion EA
- Asesores Expertos
- Guad Bibar
- Versión: 1.3
- Actualizado: 30 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Quantum Reversion EA es un sistema de trading automatizado diseñado y optimizado específicamente para el par de divisas EUR/NZD en el marco temporal M5.
La lógica de la estrategia, la sincronización de las operaciones y los parámetros internos se desarrollaron y probaron principalmente en estas condiciones.
Para un rendimiento óptimo y previsto, el EA debe utilizarse en:
-
Símbolo: EURNZD
-
Marco temporal: M5
Los usuarios pueden experimentar con otros pares de divisas o marcos temporales a su propia discreción; sin embargo, el rendimiento fuera de la configuración prevista EURNZD M5 no está garantizado y puede diferir significativamente del comportamiento del diseño original.
El EA funciona de forma totalmente automática y no requiere gestión manual de las operaciones.
Todos los parámetros de riesgo, opciones de tamaño de posición y controles de ejecución son configurables a través de los ajustes de entrada.
Este producto está dirigido a usuarios que entienden el trading algorítmico y la gestión adecuada del riesgo.