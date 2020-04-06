EA AutoMartingale

EA AutoMartingale - Professional Gold Trading System

Präzisionsautomatisierung für ernsthafte XAUUSD-Händler.

EA AutoMartingale bietet Handelslogik in institutioneller Qualität in einem Plug-and-Play-Format.

Dieser für MetaTrader 5 konzipierte Expert Advisor führt eine mathematisch strukturierte Martingale-Strategie mit intelligentem Positionsmanagement aus- so werden emotionale Entscheidungen und verpasste Chancen auf dem Goldmarkt vermieden.



Für wen ist das?

Dieser EA wurde für Trader entwickelt, die eine konsistente, regelbasierte Ausführung wünschen.

Ganz gleich, ob Sie Ihr Portfolio erweitern oder ein systematisches Engagement in XAUUSD anstreben, EA AutoMartingale bietet den Rahmen, um mit Disziplin und Präzision zu handeln.


Die Lösung

Manueller Handel führt zu Zögern, Inkonsistenz und Ermüdung.

EA AutoMartingale automatisiert den gesamten Prozess - von der Einstiegslogik bis zur Gewinnmitnahme - unter Verwendung einer bewährten progressiven Lot-Sizing-Strategie.

Jeder Handel folgt einem vordefinierten Regelwerk. Jeder Ausstieg wird berechnet. Kein Rätselraten. Keine emotionale Einmischung.


Wichtigste Vorteile

  • Vollautomatische Ausführung - Arbeitet 24/7 ohne manuelle Eingriffe. Einmal konfiguriert, handhabt das System die gesamte Handelslogik selbstständig.
  • Echtzeit-Performance-Dashboard - Live-Anzeige von Kontostand, gleitendem P/L, offenen Positionen, Gewinnzielen und Handelsfortschritt - direkt auf Ihrem Chart sichtbar .
  • Drei optimierte Strategievoreinstellungen - ELECTRIC (ausgewogen), ECO (aggressiv), SPORT (konservativ). Jede Voreinstellung ist für unterschiedliche Risikobereitschaft und Kapitalniveaus kalibriert.
  • Intelligentes Positionsmanagement- Progressive Los-Skalierung in Kombination mitVerlustschwellenauslösern und Abkühlungsperioden zur Vermeidung von Overtrading.
  • Eingebaute Risikokontrollen - Konfigurierbare Maximalpositionen, optionaler Drawdown-Schutz und automatische Gewinnziele gewährleisten ein diszipliniertes Risikomanagement.


Wie es funktioniert

EA AutoMartingale überwacht gleitende Gewinne und Verluste für alle offenen Positionen in Echtzeit.

Wenn vordefinierte Verlustschwellen ausgelöst werden, werden zusätzliche Positionen mit berechneten Losgrößen eröffnet.

Sobald das kumulative Gewinnziel erreicht ist, werden alle Positionen automatisch geschlossen und die Gewinne systematisch mitgenommen .

Das System arbeitet nach einer klaren, transparenten Logik: berechnen, ausführen, schließen. Kein Ermessensspielraum. Keine Abweichung.


Schnelle Einrichtung

Schritt 1: Verbinden Sie EA AutoMartingale mit Ihrem XAUUSD-Chart (M5 empfohlen)

Schritt 2: Laden Sie eine der drei Voreinstellungen - ELECTRIC wird für eine ausgewogene Leistung empfohlen .

Schritt 3 : Aktivieren Sie den automatischen Handel und überwachen Sie ihn über das Live-Dashboard.

Fortgeschrittene Benutzer können Losgrößen, Gewinnziele, Positionslimits und Cooldown-Intervalle anpassen, um bestimmte Handelsziele zu erreichen.


Systemvoraussetzungen

  • Mindesteinlage: 1 .000 USD
  • Empfohlene Einzahlung: 3 .000+ USD für optimale Leistung
  • Leverage: 1 :100 Minimum | 1:500 empfohlen
  • Kontotyp: Hedging oder Netting (beide werden unterstützt)
  • Broker-Anforderungen: 2-dezimale XAUUSD-Kurse, niedrige Spreads (ECN/Raw/Razor-Konten bevorzugt)
  • Plattform: MetaTrader 5
  • Infrastruktur: VPS-Hosting empfohlen für ununterbrochenen 24/7-Betrieb

Strategie-Voreinstellungen

ELECTRIC (empfohlen): Ausgewogenes Risikoprofil - 0 ,01 Startlot, 2 USD Gewinnziel pro Positionsschritt. Geeignet für die meisten Kontogrößen und Risikotoleranzen.

ECO: Höheres Risiko, schnellere Gewinnakkumulation - 0 ,01 Startlot, 4 USD Gewinnziel pro Positionsschritt. Erfordert eine aktive Überwachung und ausreichende Kapitalreserven.

SPORT: Konservativer Ansatz - 0 ,02 Startlot, 8 USD Gewinnziel pro Positionsschritt. Konzipiert für größere Konten, die Stabilität über Geschwindigkeit stellen.


Wichtige Hinweise

  • Martingale-Strategien sind risikobehaftet - verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement
  • Beginnen Sie mit der Voreinstellung ELECTRIC für eine ausgewogene Leistung
  • Überwachen Sie Ihr Konto regelmäßig und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an.
  • Nur mit Brokernverwenden, die niedrige Spreads für Gold anbieten
  • Nicht kompatibel mit Gold-Brokern mit 3 Dezimalstellen (erfordert Standardpreise mit 2 Dezimalstellen)

Risiko-Warnung

Der Handel mit Devisen und Gold birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Martingale-Strategien können zu erheblichen Drawdowns führen. Obwohl dieser EA intelligentes Positionsmanagement und Risikokontrollen einsetzt, können die Verluste die anfänglichen Einlagen übersteigen - insbesondere in volatilen oder trendigen Märkten. Handeln Sie verantwortungsvoll und riskieren Sie nur Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren. Sorgen Sie für ausreichende Kapitalreserven, setzen Sie einen angemessenen Hebel ein und überwachen Sie die Kontoperformance regelmäßig. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. EA AutoMartingale ist ein professionelles Handelswerkzeug - keine Garantie für Gewinne. Verwenden Sie es mit angemessenem Risikomanagement und realistischen Erwartungen.


