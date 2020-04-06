EA AutoMartingale

EA AutoMartingale - Professional Gold Trading System

Automatización diseñada con precisión para operadores serios de XAUUSD.

EA AutoMartingale ofrece una lógica de trading de nivel institucional en un formato plug-and-play.

Diseñado para MetaTrader 5, este asesor experto ejecuta unaestrategia Martingalematemáticamente estructurada congestióninteligentede posiciones - eliminando la toma de decisiones emocionales y las oportunidades perdidas en el mercado del Oro.



Para quién es

Este EA está diseñado para operadores que exigen una ejecución consistente y basada en reglas.

Ya sea que esté escalando su cartera o buscando una exposición sistemática al XAUUSD, EA AutoMartingale proporciona el marco para operar con disciplina y precisión.


La Solución

Las operaciones manualesintroducen vacilación, inconsistencia y fatiga.

EA AutoMartingale automatiza todo el proceso, desde la lógica de entrada hasta la toma de beneficios, utilizando una estrategia probada de tamaño de lote progresivo.

Cada operación sigue unas reglas predefinidas. Cada salida está calculada. Sin conjeturas. Sin interferencias emocionales.


Principales ventajas

  • Ejecución totalmente automatizada - Funciona 24/7 sin intervención manual. Una vez configurado, el sistema gestiona toda la lógica de las operacionesde forma independiente.
  • Panel de Rendimiento en Tiempo Real - Visualización en vivo del saldo de la cuenta, P/L flotante, posiciones abiertas, objetivos de beneficios y progreso de las operaciones - visible directamente en su gráfico.
  • Tres preajustes de estrategia optimizados: ELECTRIC (equilibrado), ECO (agresivo) y SPORT (conservador). Cada preajuste está calibrado para diferentes apetitos de riesgo y niveles de capital.
  • Gestión inteligente de posiciones: escalado progresivo de lotes combinado conactivadores deumbrales de pérdidasy periodos de enfriamiento para evitar el exceso de operaciones.
  • Controles de riesgo integrados - Posiciones máximas configurables, protección opcional contra caídas y objetivos automáticos de beneficios garantizan una gestión disciplinada del riesgo.


Cómo funciona

EA AutoMartingale supervisa las pérdidas y ganancias flotantes de todas las posiciones abiertas en tiempo real.

Cuando se activan los umbrales de pérdida predefinidos, abre posiciones adicionales utilizando tamaños de lote calculados.

Una vezalcanzado el objetivo de beneficio acumulado, todas las posiciones se cierran automáticamente, capturando sistemáticamente las ganancias.

El sistema funciona con una lógica clara y transparente: calcular, ejecutar, cerrar. Sin discrecionalidad. Sin desviaciones.


Configuración rápida

Paso 1: Conecte el EA AutoMartingale a su gráfico XAUUSD (se recomienda M5)

Paso 2: Cargue uno de los tres preajustes - se recomienda ELÉCTRICO para un rendimiento equilibrado

Paso 3 : Active la operativa automática y monitorícela a través del panel de control.

Los usuarios avanzados pueden personalizar el tamaño de los lotes, los objetivos de beneficios, los límites de posición y los intervalos de enfriamiento para alinearlos con objetivos de negociación específicos.


Requisitos del sistema

  • Depósito mínimo: 1 .000 USD
  • Depósito recomendado:más de 3 .000 USD para un rendimiento óptimo
  • Apalancamiento: 1 :100 mínimo | 1:500 recomendado
  • Tipo de cuenta: Cobertura o compensación (ambas compatibles)
  • Requisitos del broker: Precios en XAUUSD de 2 decimales , entorno de spread bajo (preferiblemente cuentas ECN/Raw/Razor)
  • Plataforma: MetaTrader 5
  • Infraestructura:Alojamiento VPS recomendado para un funcionamiento ininterrumpido 24/7

Estrategias preestablecidas

ELÉCTRICA (Recomendada):Perfil de riesgo equilibrado - 0 ,01 lote inicial, objetivo de beneficios de 2 USD por paso de posición. Adecuado para la mayoría de los tamaños de cuenta y tolerancias de riesgo.

ECO: Mayor riesgo, acumulación de beneficios más rápida - 0,01 lote inicial,objetivo de beneficios de 4 USD por paso de posición. Requiere una supervisión activa y reservas de capital adecuadas.

SPORT:Enfoque conservador : lote inicial de 0 ,02, objetivo de beneficios de 8 USD por posición. Diseñado para grandes cuentas que priorizan la estabilidad sobre la velocidad.


Notas importantes

  • Las estrategias de Martingala conllevan riesgos - utilice una gestión de riesgos adecuada en todo momento
  • Comience con el preajuste ELÉCTRICO para un rendimiento equilibrado
  • Supervise su cuenta regularmente y ajuste la configuración según sea necesario
  • Utilícelo sólo con brokers que ofrezcan spreads bajos en Oro
  • No es compatible con brokers de Oro de 3 decimales (requiere precios estándar de 2 decimales)

Advertencia de riesgo

Operar con divisas y oro implica un riesgo sustancial de pérdida. Las estrategias de Martingala pueden llevar a pérdidas significativas. Aunque este EA emplea una gestión inteligente de posiciones y controles de riesgo, las pérdidas pueden superar los depósitos iniciales, especialmente en mercados volátiles o con tendencia. Opere de forma responsable y arriesgue sólo el capital que pueda permitirse perder. Mantenga reservas de capital adecuadas, utilice el apalancamiento apropiado y supervise el rendimiento de la cuenta con regularidad. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. EA AutoMartingale es una herramienta de trading profesional, no una garantía de beneficios. Utilícela con una gestión adecuada del riesgo y expectativas realistas.


Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Market Maestro: Su socio ideal para el comercio automatizado de divisas Si está buscando un asistente fiable para operar en el mercado de divisas, Market Maestro es exactamente lo que necesita. Este moderno robot de Forex está construido utilizando las últimas tecnologías y algoritmos, lo que le permite analizar eficazmente los datos del mercado y tomar decisiones de negociación informadas en tiempo real. Características principales de Market Maestro 1. Capacidad multidivisa para amplias oportun
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Asesores Expertos
Flex Gold System es un EA de reversión que puede encontrar el precio del oro de reversión con alta precisión en un marco de tiempo de 30 minutos. El EA se ajusta al comportamiento del precio del oro y puede sobrevivir en situaciones de alta volatilidad. Los operadores pueden ajustar el tamaño del lote para obtener más beneficios, pero por otro lado, el riesgo será mayor por lo que puede establecer un stop loss con USD o un porcentaje del saldo. El EA fue realizado por un operador de oro profesio
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
Formula One EA
Kwok Kit Lo
Asesores Expertos
la configuración predeterminada (XAUUSD, M1, depósito mínimo: $1000). La siguiente señal utiliza un operador confiable (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA El Formula One EA representa un sistema de trading automatizado de vanguardia, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD), que aprovecha sofisticadas estrategias de alta frecuencia optimizadas para el marco temporal de un minuto. Este avanzado sistema ha sido meticulosamente diseñado
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Asesores Expertos
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Supera tu reto de prop firm con confianza usando el EA de ruptura de rango de apertura más avanzado diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, The5ers y otros programas de traders financiados PRESET
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Nova FRC Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova FRC Trader es una automatización disciplinada del indicador Fractals , una herramienta clásica que identifica máximos y mínimos locales para señalar posibles puntos de reversión y ruptura. Este EA transforma los patrones fractales en un sistema de trading estructurado, entrando en operaciones sólo cuando el precio confirma un cambio significativo en la estructura del mercado. En lugar de perseguir cada oscilación, Nova FRC Trader se centra en las configuraciones donde los fractales indican
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
Layer Grid
Dominic Mbothu
Asesores Expertos
Layer Grid Expert Advisor - Descripción completa del producto SECCIÓN 1: Visión general ejecutiva Un sistema basado en la estructura, la inteligencia y la adaptabilidad Layer Grid es un Asesor Experto de última generación diseñado para operadores que exigen algo más que automatización: buscan sistemas arraigados en la estructura, refinados mediante la inteligencia y probados mediante la consistencia en el mundo real. A diferencia de los EA del mercado masivo construidos sobre plantillas rígidas
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4.33 (6)
Asesores Expertos
Todas nuestras señales ya están disponibles en myfxbook:  haz clic aquí . Prometheus signal:  haz clic aquí Los archivos de configuración únicos y todas las recomendaciones son gratuitos. Todas las futuras actualizaciones del asesor están incluidas en el precio. Después de la compra, contáctame y te ayudaré a instalar y configurar el robot correctamente. También te informaré sobre cómo obtener un VPS gratuito de un bróker confiable. El oro es uno de los instrumentos más riesgosos del mercado. R
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro del Enjoy Dax40 Scalper: Libere el potencial de su viaje de trading con el Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulosamente diseñado para estrategias de scalping a través de las tendencias de marcos de tiempo más altos. Este potente EA destaca en la navegación por las complejidades de los índices Dax40 (De40) o Ger40, extendiendo su competencia a los mercados UsTec (Nasdaq100) y US30 (DJ IND). Con una mezcla estratégica de nuestro indicador de tendencia personalizado y otros indicadores de tendenc
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Asesores Expertos
¡¡ una colección de la esencia de más de diez años de experiencia comercial! En primer lugar, es muy difícil lograr transacciones de tendencia en las transacciones automáticas, al igual que la cuestión de si hay un indicador primero o un precio primero, por supuesto, hay un precio primero y luego un indicador, por lo que tenemos un retraso con referencia a cualquier indicador. El comercio de martinger es un método de comercio muy famoso, pero este método hará que la cuenta final explote y regre
