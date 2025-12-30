ICT Donchian Smart Mony Structure Indicator in MT4

ICT Donchian Smart Money Struktur-Indikator für MetaTrader 4

Der ICT Donchian Smart Money Structure Indicator kombiniert den Donchian Channel, die Pivot-basierte Marktstruktur und die Prinzipien des institutionellen Handels, um die Preisbewegung dynamisch auf dem Chart zu analysieren und darzustellen. Dieser Indikator hilft Händlern, strukturelle Verschiebungen auf dem Markt mit größerer Genauigkeit zu interpretieren.

Change-of-Character-Signale (CHoCH) werden mit roten Linien markiert und weisen auf eine mögliche Änderung der Trendrichtung hin. Auf diese Signale folgen Zickzack-Formationen, die interne Kursschwankungen abbilden und die Mikrostruktur des Marktes offenlegen. Wenn sich die Richtungsdynamik fortsetzt, erscheinen hellblaue Linien, die einen Break of Structure (BOS) bestätigen und die entstehende Trendrichtung bestätigen.

Der Indikator soll Händlern helfen, durch die Analyse von Kursreaktionen um wichtige Strukturniveaus präzise Handelseinstiege zu identifizieren.

ICT Donchian Smart Money Structure Indikator Spezifikationen



Kategorie Einzelheiten Klassifizierung Levels & Zonen - Smart Money - ICT Plattform MetaTrader 4 Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator Typ Ausbruch / Umkehrung Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Intraday Markt Alle Märkte

Indikator-Übersicht

Mit Hilfe eines 20-Bar-Pivot-Systems identifiziert der ICT Donchian Smart Money Structure Indicator kritische strukturelle Umkehrzonen, die als horizontale oder abgewinkelte Ebenen angezeigt werden. Wenn zwei bis drei Pivots nacheinander durchbrochen werden, wird ein Break of Structure (BOS ) ausgelöst, der eine starke Dynamik und einen Zusammenbruch der vorherigen Marktstruktur signalisiert.

Dieses Verhalten spiegelt häufig eine institutionelle Beteiligung wider und hebt Momente hervor, in denen der Preis in eine neue Richtungsphase übergeht.

Aufwärtstrend-Szenario

Im Beispiel des 5-Minuten-Zeitrahmens von XAU/USD ist der Markt zunächst rückläufig. Eine stark steigende Kerze durchbricht das jüngste kleinere Hoch innerhalb der unteren Spanne und löst ein CHoCH-Signal aus, das durch eine rote Linie gekennzeichnet ist.

Wenn der Kurs ein höheres Hoch bildet , ohne ein tieferes Tief zu bilden, erscheint eine hellblaue BOS-Markierung, die den Beginn eines Aufwärtstrends bestätigt. Wenn sich der Kurs über mehrere 20-Bar-Pivot-Levels hinaus bewegt, entsteht ein strukturelles Ungleichgewicht. Der darauf folgende Pullback stellt eine Akkumulationsphase dar, in der der Indikator eine vergünstigte Kaufzone hervorhebt.

Abwärtstrend-Szenario

Dieses Beispiel zeigt das AUD/CAD-Paar in einem rückläufigen Umfeld. Da das Aufwärtsmomentum nachlässt, löst der Durchbruch eines jüngsten kleinen Tiefs ein CHoCH-Signal aus, das auf eine mögliche Trendumkehr hindeutet.

Sobald ein tieferes Tief erreicht ist, erscheint die hellblaue BOS-Linie, die die bärische Marktstruktur bestätigt. Nachdem wichtige Unterstützungspunkte durchbrochen wurden und eine strukturelle Lücke entstanden ist, tritt der Kurs in eine Pullback-Phase ein. Der Indikator identifiziert dann eine Verkaufszone in der Nähe der kürzlich durchbrochenen strukturellen Niveaus.

Indikatoreinstellungen



Der Indikator bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten:

DonChain anzeigen : Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Donchian Channel

SMC anzeigen : Schaltet die Smart Money Structure-Elemente ein und aus

Tipp: Trader, die ein sauberes und minimalistisches Chart-Layout wünschen, können den Donchian-Kanal deaktivieren und sich ausschließlich auf strukturbasierte Signale konzentrieren.

Fazit



Der ICT Donchian Smart Money Structure Indicator ist ein fortschrittliches Marktstruktur-Analysetool, das auf Smart Money-Konzepten innerhalb des ICT-Rahmens aufbaut. Durch die Integration von CHoCH, BOS, Pivot-Breaks und strukturellen Ungleichgewichten hilft er Händlern bei der Identifizierung von Trendumkehrungen, Momentumverschiebungen und hochwahrscheinlichen Einstiegszonen.

Durch die kombinierte Nutzung der fraktalen Marktstruktur und der Dynamik des Donchian-Kanals bietet dieser Indikator einen klaren und strukturierten Überblick über die Marktstärke und die Richtungsvorgaben für alle Märkte.