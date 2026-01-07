🔹 Fxland Price Reversal Zones (MT4)



Der FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte mit Klarheit und Präzision zu erkennen.



Der Indikator analysiert die Preisstruktur und das Marktverhalten, um Bereiche hervorzuheben, in denen eine Erschöpfung oder Umkehr des Trends wahrscheinlich ist. Er eignet sich für Händler, die eine diskretionäre Entscheidungsfindung bevorzugen, die durch klare visuelle Anleitungen unterstützt wird.



🔹 Hauptmerkmale



Erkennt potenzielle Preisumkehrzonen



Klare und saubere visuelle Darstellung auf dem Chart



Entwickelt für manuelle Handelsentscheidungen



Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen



Keine Neubemalung nach der Bestätigung



Optimiert für MetaTrader 5



🔹 Funktionsweise

Dieser Indikator funktioniert für alle Währungspaare, Gold, Silber, Öl, Aktien und alle Zeitrahmen von einer Minute bis zur Woche.

Legen Sie einfach eine Preisobergrenze auf dem Chart mit der vertikalen Linie des Indikators fest und drücken Sie dann die Schaltfläche Berechnen. Die Berechnung wird durchgeführt und eine gelbe Box wird angezeigt, die den Preisumkehrpunkt darstellt. Schließt eine Kerze unterhalb dieser Box, endet der Aufwärtstrend und der Trend wird abwärts gerichtet. Umgekehrt legen Sie einfach eine Kursuntergrenze auf dem Diagramm fest und platzieren die vertikale Linie auf der untersten Kerze und drücken dann die Schaltfläche Berechnen, bis die gelbe Box die Kursrückkehr oder den Trendwechsel anzeigt. Schließt eine Kerze oberhalb der Box, endet der Abwärtstrend und der Aufwärtstrend beginnt.



Der FXLAND Smart Reversal Indicator wertet die Kursbewegungen und die Marktstruktur aus, um Zonen zu lokalisieren, in denen sich der Kauf- oder Verkaufsdruck ändern könnte.

Wenn eine gültige Bedingung erkannt wird, markiert der Indikator den Bereich visuell direkt auf dem Chart, so dass Händler ihn analysieren und gemäß ihrer eigenen Strategie entscheiden können.

Der Indikator hebt potenzielle Preisumkehrzonen mit Hilfe eines visuellen Kästchens

hervor, das direkt auf dem Chart angezeigt wird.



Wenn die Preisbewegung die hervorgehobene Zone durchbricht und eine Kerze außerhalb des Kästchens schließt, identifiziert

der Indikator eine mögliche Verschiebung der Marktstruktur.



Nachdem ein potenzieller Trendwechsel erkannt wurde, projiziert der Indikator

Kursziele auf der Grundlage früherer Höchst- und Tiefststände, um die Marktanalyse zu unterstützen.



Alle Berechnungen werden visuell durchgeführt und sollen die analytische

Entscheidungsfindung unterstützen



🔹 Für wen ist dieser Indikator gedacht?



Trader, die Preisaktionen nutzen



Trader, die nach Umkehr- und Trendwechselanalysen suchen



Professionelle und fortgeschrittene Trader



Trader, die hochwertige Analysetools und keine automatischen Signale wünschen



🔹 Wichtige Hinweise



Dieser Indikator eröffnet keine Trades automatisch





🔹 Plattform



MetaTrader 5 (MT5)



Kompatibel mit Netting & Hedging-Konten

Wenn Sie einen professionellen Marktanalyse-Indikator suchen, der die Umkehrlogik und die Erkennung von Trendwechseln im Chartdesign berücksichtigt, ist der FXLAND Smart Reversal Indicator genau das Richtige für Sie.