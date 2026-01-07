Fxland Price Reversal Zones

🔹 Fxland Price Reversal Zones (MT4)

Der FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Händlern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte mit Klarheit und Präzision zu erkennen.

Der Indikator analysiert die Preisstruktur und das Marktverhalten, um Bereiche hervorzuheben, in denen eine Erschöpfung oder Umkehr des Trends wahrscheinlich ist. Er eignet sich für Händler, die eine diskretionäre Entscheidungsfindung bevorzugen, die durch klare visuelle Anleitungen unterstützt wird.

🔹 Hauptmerkmale

Erkennt potenzielle Preisumkehrzonen

Klare und saubere visuelle Darstellung auf dem Chart

Entwickelt für manuelle Handelsentscheidungen

Funktioniert auf allen Symbolen und Zeitrahmen

Keine Neubemalung nach der Bestätigung

Optimiert für MetaTrader 5

🔹 Funktionsweise

Dieser Indikator funktioniert für alle Währungspaare, Gold, Silber, Öl, Aktien und alle Zeitrahmen von einer Minute bis zur Woche.

Legen Sie einfach eine Preisobergrenze auf dem Chart mit der vertikalen Linie des Indikators fest und drücken Sie dann die Schaltfläche Berechnen. Die Berechnung wird durchgeführt und eine gelbe Box wird angezeigt, die den Preisumkehrpunkt darstellt. Schließt eine Kerze unterhalb dieser Box, endet der Aufwärtstrend und der Trend wird abwärts gerichtet. Umgekehrt legen Sie einfach eine Kursuntergrenze auf dem Diagramm fest und platzieren die vertikale Linie auf der untersten Kerze und drücken dann die Schaltfläche Berechnen, bis die gelbe Box die Kursrückkehr oder den Trendwechsel anzeigt. Schließt eine Kerze oberhalb der Box, endet der Abwärtstrend und der Aufwärtstrend beginnt.

Der FXLAND Smart Reversal Indicator wertet die Kursbewegungen und die Marktstruktur aus, um Zonen zu lokalisieren, in denen sich der Kauf- oder Verkaufsdruck ändern könnte.
Wenn eine gültige Bedingung erkannt wird, markiert der Indikator den Bereich visuell direkt auf dem Chart, so dass Händler ihn analysieren und gemäß ihrer eigenen Strategie entscheiden können.

Der Indikator hebt potenzielle Preisumkehrzonen mit Hilfe eines visuellen Kästchens
hervor, das direkt auf dem Chart angezeigt wird.

Wenn die Preisbewegung die hervorgehobene Zone durchbricht und eine Kerze außerhalb des Kästchens schließt, identifiziert
der Indikator eine mögliche Verschiebung der Marktstruktur.

Nachdem ein potenzieller Trendwechsel erkannt wurde, projiziert der Indikator
Kursziele auf der Grundlage früherer Höchst- und Tiefststände, um die Marktanalyse zu unterstützen.

Alle Berechnungen werden visuell durchgeführt und sollen die analytische
Entscheidungsfindung unterstützen

🔹 Für wen ist dieser Indikator gedacht?

Trader, die Preisaktionen nutzen

Trader, die nach Umkehr- und Trendwechselanalysen suchen

Professionelle und fortgeschrittene Trader

Trader, die hochwertige Analysetools und keine automatischen Signale wünschen

🔹 Wichtige Hinweise

Dieser Indikator eröffnet keine Trades automatisch


🔹 Plattform

MetaTrader 5 (MT5)

Kompatibel mit Netting & Hedging-Konten
Wenn Sie einen professionellen Marktanalyse-Indikator suchen, der die Umkehrlogik und die Erkennung von Trendwechseln im Chartdesign berücksichtigt, ist der FXLAND Smart Reversal Indicator genau das Richtige für Sie.


Empfohlene Produkte
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Einführung des Koala Supply Demand Indicator für MetaTrader 4 (Wir ermutigen Sie, Ihre Bewertung oder Ihr Feedback – ob positiv oder negativ – zu teilen, damit andere Händler von Ihren Erfahrungen profitieren können.): Willkommen beim Koala Supply Demand Indikator. Dieser Indikator wurde entwickelt, um ununterbrochene Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren. Er hilft dem Trader, den Markt als Zonenbereiche zu betrachten; Sie können sehen, wie der Preis einige kraftvolle Zonen respektiert
FREE
Swing Master Indicator
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Liebe Traderinnen und Trader, dies ist mein neues Tool namens "Swing Master Indicator ". Wie der Name schon sagt, wurde der Indikator entwickelt, um Ihnen beim Swing-Trading zu helfen, indem er die Tiefst- und Höchststände des Kurses erfasst. Sie können dieses Tool mit jeder Handelsstrategie und jedem Handelsstil verwenden, vom Scalping bis zum Positionshandel. Es wurde für alle Handelsstufen entwickelt, einschließlich Einsteiger und fortgeschrittene Händler, sogar für Prop-Firmen, Hedge-Fonds u
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indikatoren
Begeben Sie sich auf den Gipfel der Evolution der Binären Optionen. Unser Indikator ist nicht nur anpassungsfähig - er ist unerbittlich. Stellen Sie sich einen Ninja vor, der auf einer Schlange reitet und jede ihrer Bewegungen verfolgt - so verfolgt dieses Tool den Markttrend, unerschütterlich bis zum Ende. Aufbauend auf den grundlegenden Fähigkeiten des Ichimoku-Indikators und verfeinert mit einer Reihe fein abgestimmter Oszillatoren, ist es der Inbegriff von Genauigkeit und Präzision. Tauchen
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
NostradamusMT4 ist ein leistungsstarker Indikator aus dem Set professioneller Trader. Der Indikator basiert auf der ursprünglichen Preisberechnungsmethode von Andrei Spiridonov (ESTIMATED PRICE) für den aktuellen Kerzenpreis. Vorteile Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten. Hervorragend geeignet für Scalping und den Handel mit binären Optionen. Parameter Farbe - Farbe der ESTIMATED PRICE FUTURE Linie. Wie man mit
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indikatoren
Der Indikator "MR BEAST LIQUIDITY ALERTS" ist ein fortschrittliches Tool, das auf der Grundlage einer Reihe von technischen Indikatoren und Trendanalysen Signale und Warnungen zur Marktliquidität liefert. Dieser Indikator ist ideal für Händler, die auf der Suche nach Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Preisdynamik und Volatilitätsniveaus sind. Er bietet eine klare und detaillierte Anzeige im MetaTrader-Chartfenster. Hauptmerkmale: Adaptiver ATR-Kanal: Berechnet einen dynamischen Kanal au
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Indikatoren
Der BSA-Indikator ist ein auf ZigZag basierender Indikator. Dieser Indikator wird verwendet, um das Umkehrniveau des Kurses zu finden. Sie können das vorhandene Risikoverhältnis und den Berechnungszeitrahmen in den Einträgen verwenden, indem Sie diese entsprechend Ihrer Nutzungspräferenz optimieren. Bei niedrigeren Zeitrahmen kann der Indikator nachzeichnen. Um gesündere Ergebnisse zu erzielen, können Sie die geringste Wiederholung feststellen, indem Sie die Grafik, die Sie anwenden, eine Weile
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Indikatoren
QuantumEdge Trader v1.0 KI-gestützte Präzisionssignale für seriöse Trader QuantumEdge Trader ist ein intelligenter und zuverlässiger Indikator, der mithilfe fortschrittlicher Marktanalyse und Trenderkennung präzise KAUF- und VERKAUFSSIGNALE liefert. Er wurde für die Zeitrahmen M1 bis M60 entwickelt und ist ideal für Scalping- und Intraday-Strategien. --- Hauptmerkmale: No Repaint - Signale ändern sich nie, nachdem sie erschienen sind Intelligente Trendfilter zur Rauschunterdrück
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Sensitive Volume
Harun Celik
Indikatoren
Der Sensitive Volume Indikator ist ein Indikator, der dazu dient, Handelssignale zu generieren. Der Zweck dieses Indikators ist es, Signale mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für den Handel zu erzeugen. Er verwendet eine Reihe von Preisbewegungen und eine Reihe von Indikatoreigenschaften, um diese Signale zu erzeugen. Leicht zu bedienen, einfach und verständlich für den Benutzer. Mit Alarmfunktionen können die Signale schnell erreicht werden. Optisch kann der Benutzer die Signale leicht erkenn
Market Swing Index MSI
Elias Mtwenge
5 (1)
Indikatoren
Septermber ANGEBOT 85% OFF nächsten Preis für unbegrenzte Version wird 2500$ sein. Dies ist das einzige Mal, dass Sie diesen institutionellen und professionellen Indikator zu diesem Preis für eine unbegrenzte Version erhalten können. Wagen Sie es nicht, dies zu verpassen. Das Tool, das ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist aufgrund seiner Strategie und Genauigkeit bei der Vorhersage der nächsten Kursbewegung nicht mit anderen Tools zu vergleichen. Dieses Tool wurde für ernsthafte Händler entwic
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indikatoren
Benutzerhandbuch Download-Link: https://ontrd.com/our-books/ Für alle, die nach dem Indikator fragen ON Trade Numerologie Station Es erhalten über 16 Numerologie Strategien machen es zusammen abgeschlossen Einheit Kontrolle Ihres Handels. Grundlegende Strategien, um mit ihm zu arbeiten sind 3 Strategien Statistiken über sie sind die folgenden : 1. RBA Ebenen Erfolgsquote mehr als 95%. 2. FF mehr als 96% 3.RBA SUN 98% Wir werden nicht sagen, 100 %, wie sie sind .. Ratio Raten wie folgt : 1.Rba S
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) in volatilen Märkten wie den wichtigsten Forex-Paaren (z.B. EURUSD, GBPUSD) konzipiert. Er generiert Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten), die auf dem EMA-Crossover basieren und durch RSI-Momentum und MACD-Crossover bestätigt werden, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten minimiert werden. Wie man ihn benutzt: Befestigen Sie den Indikator an Ihrem MT4-Chart. Achten Sie auf di
Crosskalp1
Mikhail Bilan
Indikatoren
Guten Tag liebe Trader! Um Ihre Aufmerksamkeit der Indikator erstellt und arbeitet auf der Grundlage der Trend-Indikator ADX, für den Handel auf die Änderung der Richtung, die berücksichtigt, die Korrektur und gibt die Möglichkeit, auf sie zu verdienen. Ich verwende diesen Indikator für Scalping. Ich empfehle Zeitrahmen von 15 Minuten (M15) bis zur Stunde (H1). Der rote Kreis ist ein Verkaufssignal (Sell) Der grüne Kreis ist ein Kaufsignal (Buy). Je kleiner Ihr Zeitrahmen ist, desto weniger Pips
GTAS FibTdi
Riviera Systems
Indikatoren
GTAS FidTdi ist ein Trendindikator, der eine Kombination aus Volatilität und potenziellen Retracement-Levels verwendet. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator wird als roter oder grüner Umschlag über oder unter den Kursen dargestellt. Wie zu verwenden Erkennen von Trends Wenn der Umschlag grün ist, ist der Trend nach oben gerichtet. Wenn er rot ist, ist der Trend rückläufig.
FREE
Msht Price Pattern MT4
Ngoc Hoai Thuong Doan
Indikatoren
Einfache Candlestick-Muster mit MSHT Price Pattern sofort erkennen MSHT PRICE PATTERN kann automatisch mehr als 200 verschiedene Candlestick-Muster erkennen, einschließlich Multi-Candle-Muster. So können Sie auf einen Blick erkennen, ob das, was Sie interessiert, in einem Chart vorhanden ist oder nicht, und Sie müssen weniger Zeit auf Charts starren, um die Punkte auf Ihrer Anlage-Checkliste abzuhaken. Die Erkennung von Candlestick-Mustern wird in Charts, Warnungen, Scannern und intelligenten C
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indikatoren
Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
Towers
Yvan Musatov
Indikatoren
Towers - Trendindikator, zeigt Signale an, kann mit optimalem Risikoverhältnis verwendet werden. Es verwendet zuverlässige Algorithmen in seinen Berechnungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen, das heißt, die Verwendung des Indikators ist ganz einfach. Er kombiniert mehrere Filter, um Markteintrittspfeile auf dem Chart anzuzeigen. Unter diesen Umständen kann ein Spekulant die Geschichte der Signale des Instruments studieren und seine Effektivität bewerten. Wie Sie
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indikatoren
Übersicht Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Käufer dieses Produkts erwarben auch
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indikatoren
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Was dieser Indikator tut Im Gegensatz zu herkömmlichen Indikatoren verlässt sich dieses System nicht auf statische Parameter oder historische Kurvenanpassungen , sondern passt seinen internen Zustand dynamisch während des laufenden Marktbetriebs an. Anstatt statische Regeln zu verwenden, lernt der Indikator kontinuierlich aus Live-Marktdaten und passt sein internes Modell dynam
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indikatoren
Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
Pan PrizMA C D Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Pan PrizMA CD Phase ist ein Analogon des Indikators МetaТrader 5 und ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten . Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht ihnen Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstante ermöglicht die Einstellung der Verzögerung oder des Vorlaufs von Signalen. Der Wert des Parameters Phase - Wellenstatus (der in seiner Bedeutung der trigono
Green Wall Arrows
Daniel Luchinger
1 (1)
Indikatoren
Der Name Green Wall : Pfeile trifft eine Menge von TP, durch die Änderung der Idee der nicht mit SL als etwas Schlechtes, aber stattdessen verwenden kleine TP und eine Menge von freien Margin und Geduld. Verwenden Sie Mikro TP und eine Menge von Free Margin mit diesem Indikator auf Forex. Er kann auch mit Binären Optionen verwendet werden. Diese Strategie ist dafür gedacht, manuell gehandelt zu werden. Dieser Indikator läuft auf Open Bar, Pfeile werden gelöscht, wenn der Preis gegen sie sind. De
Golden Monowave
Ahmed Mohamed Ali
Indikatoren
Golden Monowave ist ein Monowellen-Indikator. Die Monowellen-Theorie ist eine der Elliott-Wellen-Ansätze und eine der kompliziertesten und genauesten Methoden. Golden Monowave kann viele wichtige Schritte zur Identifizierung und Beschreibung der Monowelle abkürzen. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Handelsinstrument, einschließlich Währungen, Indizes, Futures, etc. Eingabe-Parameter initial_Bars - legen Sie die anfängliche Anzahl der zu berechnenden Balken fest. wave_color - wä
Ticks Size
Viktor Kolmakov
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt in einem separaten Fenster die Differenz zwischen der Anzahl der Punkte, die den Preis erhöht haben, und der Anzahl der Punkte, die den Preis während des in den Einstellungen angegebenen Zeitintervalls gesenkt haben. Das Zeitintervall für die Berechnung wird durch die Anzahl der Balken des Charts ausgedrückt, an den der Indikator angehängt ist. Auf diese Weise können Sie die Bewegungsrichtung (Anstieg oder Rückgang) des Kurses des Instruments, die Stärke der Bewegung und d
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 5 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
FXTrader Ariel PowerTrend
Ariel Capja
Indikatoren
Dies ist das FXTraderariel PowerTrend , das ein Trendfolgesystem auf der Grundlage eines eigenen Algorithmus berechnet. Es gibt Ihnen ein Kauf- oder Verkaufssignal basierend auf dem Trend. Es basiert auf dem Supertrend, aber unsere Version ist nicht nachbildend. Desweiteren haben wir einige Verbesserungen hinzugefügt und Sie können einen Pfeil, einen Push oder einen Alarm erhalten, wenn sich der Trend ändert. Abhängig von den Einstellungen und dem Handelsstil kann der Indikator für Scalping ode
REX complete 3in1
Christophe Godart
Indikatoren
Dies ist das komplette REX-Paket. Es besteht aus der Lite-, Pro- und ULTRA-Version. Perfekt für Anfänger und Fortgeschrittene. REX complete ist zu 100% nicht nachgezeichnet. Die Strategie basiert auf einer Mischung aus verschiedenen Strategien, Statistiken, einschließlich Pivotpunkten, Oszillatoren und Mustern. Da die Handelsidee aus einer Vielzahl von einigen klassischen Indikatoren wie Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI und Stochastic besteht, ist es k
Weitere Produkte dieses Autors
FXLAND smart reversal indicator
afshin dehghanpour
Indikatoren
FXLAND Smart Reversal Indicator (MT5) Der FXLAND Smart Reversal Indicator ist ein professionelles technisches Analysewerkzeug, das Tradern hilft, potenzielle Preisumkehrzonen und wichtige Marktumkehrpunkte klar und präzise zu erkennen. Der Indikator analysiert die Preisstruktur und das Marktverhalten, um Bereiche hervorzuheben, in denen eine Trenderschöpfung oder -umkehr wahrscheinlich ist. Er eignet sich für Händler, die eine diskretionäre Entscheidungsfindung bevorzugen, die durch klare v
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension