Market secions with volum profile
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Market Sessions + Pro Sentiment VP (Full Theme Sync Edition)
Der All-in-One Institutional Workspace für MetaTrader.
Verbessern Sie Ihre Handelsumgebung mit einem professionellen Toolkit, das für hochpräzises Daytrading entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein Indikator; es ist eine vollständige Chartumwandlung. Der Market Sessions + Pro Sentiment VP ersetzt unübersichtliche, manuelle Setups durch ein automatisiertes Dashboard im institutionellen Stil.
Hauptmerkmale:
-
Automatische Themensynchronisierung:Verwandelt Ihre MetaTrader-Oberfläche sofort in einen sauberen, modernen Arbeitsbereich. Sie wendet eine kuratierte "Teal & Coral"-Ästhetik mit weißem Hintergrund an, die für Klarheit und geringere Augenbelastung bei langen Sitzungen optimiert ist.
-
Triple Session Overlays: Visualisieren Sie die Sitzungen in Tokio, London und New York mit anpassbaren, halbtransparenten Zonen. Sie wissen genau, wann sich die Liquidität verschiebt und die Volatilität ansteigt.
-
Pro Sentiment-Volumenprofil: Jede Sitzung generiert ihr eigenes dynamisches Volumenprofil und zeigt, wo das große Geld tatsächlich positioniert ist.
-
Institutionelle Levels (POC/VAH/VAL):Identifiziert automatisch den Point of Control (POC) und den Value Area (70%) für jede Session und gibt Ihnen klare Ziele für Mean Reversion und Breakout Setups.
-
Echtzeit-Sentiment-Balken: Eine vertikale "Kaufen vs. Verkaufen"-Intensitätsanzeige, die aus dem Tick-Volumen berechnet wird und einen sofortigen visuellen Impuls der Marktdominanz liefert.
-
Vollständig anpassungsfähig: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und passt sich an den GMT-Offset Ihres Brokers an, um die Genauigkeit der Sitzung zu gewährleisten.