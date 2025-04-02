Market secions with volum profile
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Market Sessions + Pro Sentiment VP (Full Theme Sync Edition)
El espacio de trabajo institucional todo en uno para MetaTrader.
Eleve su entorno de negociación con un conjunto de herramientas de nivel profesional diseñado para la negociación diaria de alta precisión. Esto no es sólo un indicador; es una transformación total del gráfico. Market Sessions + Pro Sentiment VP sustituye las configuraciones manuales desordenadas por un cuadro de mandos automatizado de estilo institucional.
Características principales:
-
Sincronización automática de temas:Transforma instantáneamente su interfaz de MetaTrader en un espacio de trabajo limpio y moderno. Aplica una estética curada "Teal & Coral" con un fondo blanco, optimizado para la claridad y la reducción de la fatiga visual durante largas sesiones.
-
Superposición de tres sesiones:visualice claramente las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York con zonas semitransparentes personalizables. Sepa exactamente cuándo cambia la liquidez y aumenta la volatilidad.
-
Perfil de Volumen Pro Sentiment: Cada sesión genera su propio Perfil de Volumen dinámico, revelando dónde se posicionan realmente los grandes capitales.
-
Niveles Institucionales (POC/VAH/VAL):Identifica automáticamente el Punto de Control (POC) y el Área de Valor (70%) para cada sesión, ofreciéndole objetivos claros para configuraciones de reversión a la media y ruptura.
-
Barra de Sentimiento en Tiempo Real: Un medidor vertical de intensidad de "Compra vs. Venta" calculado a partir del volumen de ticks, que proporciona un pulso visual inmediato del dominio del mercado.
-
Totalmente adaptable: Funciona en cualquier marco temporal y se ajusta al desfase GMT de su broker para garantizar la precisión de la sesión.