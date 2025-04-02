Market secions with volum profile

Market Sessions + Pro Sentiment VP (Full Theme Sync Edition)
El espacio de trabajo institucional todo en uno para MetaTrader.

Eleve su entorno de negociación con un conjunto de herramientas de nivel profesional diseñado para la negociación diaria de alta precisión. Esto no es sólo un indicador; es una transformación total del gráfico. Market Sessions + Pro Sentiment VP sustituye las configuraciones manuales desordenadas por un cuadro de mandos automatizado de estilo institucional.

Características principales:

  • Sincronización automática de temas:Transforma instantáneamente su interfaz de MetaTrader en un espacio de trabajo limpio y moderno. Aplica una estética curada "Teal & Coral" con un fondo blanco, optimizado para la claridad y la reducción de la fatiga visual durante largas sesiones.

  • Superposición de tres sesiones:visualice claramente las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York con zonas semitransparentes personalizables. Sepa exactamente cuándo cambia la liquidez y aumenta la volatilidad.

  • Perfil de Volumen Pro Sentiment: Cada sesión genera su propio Perfil de Volumen dinámico, revelando dónde se posicionan realmente los grandes capitales.

  • Niveles Institucionales (POC/VAH/VAL):Identifica automáticamente el Punto de Control (POC) y el Área de Valor (70%) para cada sesión, ofreciéndole objetivos claros para configuraciones de reversión a la media y ruptura.

  • Barra de Sentimiento en Tiempo Real: Un medidor vertical de intensidad de "Compra vs. Venta" calculado a partir del volumen de ticks, que proporciona un pulso visual inmediato del dominio del mercado.

  • Totalmente adaptable: Funciona en cualquier marco temporal y se ajusta al desfase GMT de su broker para garantizar la precisión de la sesión.


Productos recomendados
Stackable VWAP
Flavio Javier Jarabeck
3.5 (4)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investop
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
VWAP Indicator
LUC JACOBUS A VERHEECKE
4.2 (25)
Indicadores
Precio medio ponderado por volumen (VWAP) El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada por los operadores que proporciona el precio medio al que se ha negociado un valor a lo largo del día, basándose tanto en el volumen como en el precio. Es importante porque proporciona a los operadores una visión tanto de la tendencia como del valor de un valor. Este indicador VWAP V2 es gratuito y es la versión manual del indicador Easy VWAP ampliado (30 euros), en e
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
Indicador de Volume
Devscode Desenvolvimento de Softwares LTDA
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador es un indicador de volumen, cambia el color de las velas según un cierto número de tics, y el usuario puede informar a este número de tics tanto del número de tics como del color de las velas. Este indicador funciona en cualquier momento gráfico. o cualquier activo, siempre que el activo tenga un número de teletipo para ser informado. Este indicador busca facilitar la visualización del usuario cuando analiza velas con un cierto número de tics.
FREE
Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4 (2)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Este indicador contiene el VWAP Diario y el VWAP de MIDAS, lo que significa que usted puede anclar el inicio de los cálculos de MIDAS y, por lo tanto, podrá utilizar esta metodología para estudiar los movimientos de precio versus volumen despu
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicadores
Wyckoff fans, enjoy! Idealmente para ser usado con el indicador Weis Waves , pero puede ser fácilmente usado solo, el Waves Sizer pone el rango (en movimiento resultante del Precio) hecho por el Precio en sus oscilaciones de mercado. Usted puede controlar que tan precisas o sueltas serán las oscilaciones. Esta herramienta es muy útil para saber visualmente cuanto ha recorrido el Precio en su Timeframe. De esta forma puedes confrontar este nivel de esfuerzo con el Volumen resultante, etc... Indi
FREE
Basic Vwap
james mugendi
4 (1)
Indicadores
Vwap simple con el diario, semanal y mensual VWAP es la abreviatura de precio medio ponderado por volumen , que es una herramienta de análisis técnico que muestra la relación entre el precio de un activo y su volumen total de operaciones. Proporciona a los operadores e inversores una medida del precio medio al que se negocia una acción durante un periodo de tiempo determinado. Cómo se utiliza Identificar los puntos de entrada y salida : los operadores pueden utilizar el VWAP para determinar c
FREE
VWAP and MVWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (7)
Indicadores
El precio medio ponderado por volumen (VWAP) es una referencia de negociación utilizada habitualmente por los grandes operadores que indica el precio medio al que se ha negociado un símbolo a lo largo del día. Se basa tanto en el volumen como en el precio. Adicionalmente ponemos en este indicador el MVWAP (Moving Volume Weighted Average Price). Para aquellos que no conocen el uso y la importancia de este indicador recomiendo un gran artículo sobre este tema en Investopedia (https://www.investope
FREE
Volume Above Average
Dinh Hoan Luu
Indicadores
Indicador de Volumen por Encima de la Media - MQL5 Introducción El indicador de volumen por encima de la media es un indicador personalizado para la plataforma MetaTrader 5 (MQL5) que ayuda a los operadores a identificar el volumen de negociación actual en comparación con la media histórica. El indicador utiliza tres niveles de sensibilidad diferentes para clasificar el volumen en débil, medio y fuerte, proporcionando una clara visualización del impulso del mercado. Características principales M
FREE
Bar Countdown
Mario Antonio Oliveira
4.8 (5)
Indicadores
Bar Countdown es un simple indicador para MetaTrader 5 que muestra el tiempo restante de cada vela. Se puede colocar en cualquier esquina del gráfico o cerca del cierre del precio. Elija el formato del contador entre HR:MIN:SEC o MIN:SEC ¡¡¡Es muy fácil de usar, se establece el color, el tamaño y la posición en el gráfico del contador y ya está!!! ¡La cuenta atrás comienza ahora! Actualizaciones: 28/02/2021; v1.0: Versión inicial 16/03/2021; v1.1: Pequeños cambios en el código           
FREE
Swiss VWAPsimple
Terence Gronowski
4.8 (5)
Indicadores
Swiss VWAPsimple Motivación No encontrar VWAP libre que funciona, el que he encontrado craseh. Así que he creado un VWAP que calcula los valores sólo para el día real. Así que los recursos informáticos no están sobrecargados. ¿Qué es VWAP, cómo se utiliza? VWAP significa Volume Weighed Average Price (precio medio ponderado por volumen), calcula la suma actual del volumen de ticks y la suma actual del precio por el volumen de ticks. La división de estas sumas da como resultado un precio ponderad
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
MW Volume
Martin Bittencourt
3.8 (5)
Indicadores
El indicador de volumen Martinware traza un promedio móvil coloreado sobre las barras de volumen. La coloración utiliza tres colores y puede hacerse de diferentes maneras elegibles por el usuario y se aplica tanto al promedio como a las barras de volumen. Son posibles tres tipos de coloración: Ninguno: no se realiza ninguna coloración Aumentando o disminuyendo: cambia el color dependiendo de que el valor actual sea mayor o menor que el anterior Volumen relativo al promedio: los colores varía
FREE
QQE Indicator MT5
Do Kim Dang Khoi
5 (1)
Indicadores
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 ¿Cómo utilizar QQE? Determina la tendencia cuando el RSI MA por encima de 50 indica un mercado alcista, mientras que el RSI MA por debajo de 50 indica un mercado bajista y puede servir como filtro de tendencia . Identificar el impulso alcista/bajista a corto plazo.alcista, y cuando el RSI MA cruza a la baja Smoothed indica un impulso bajista.También es pos
FREE
Double TMA with Reversal Zones
Clayton Prickett
4.5 (10)
Indicadores
Nota del Desarrollador: Esta es la versión lite del Indicador Doble TMA con Bandas. Usted puede encontrar la versión de pago que viene con alertas y flechas de señal en pantalla incorporadas aquí . También voy a vender un EA basado en este sistema de comercio pronto una vez que todos backtesting y optimización se han completado. ¡Libere su potencial de trading con el Indicador de Doble TMA con Detección de Reversión! Diseñado para swing y reversal trading, esta versátil herramienta integra
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Pivot Point Super Trend
Yasir Zaidi
5 (2)
Indicadores
Pivot Point Supertrend (corresponde al indicador Pivot Point Super Trend de Trading View) Pivot Point Period:    Pivot point defined as highest high and highest low... input 2 = defining highest high and highest low with 2 bars on each side which are lower (for highest high) and are higher (for lowest low calculation) ATR Length  : the  ATR  calculation is based on 10 periods ATR Factor: ATR multiplied by 3
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.6 (10)
Indicadores
El indicador muestra perfiles de volumen basados en el principio de anidamiento. Los periodos de los perfiles están preestablecidos de modo que cada perfil subsiguiente tiene una longitud dos veces mayor que la longitud del perfil anterior. Además de los perfiles, el indicador muestra grupos de volúmenes ordenados por colores, en función del volumen que contengan. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en marcos temporales típicos de M5 a MN, pero para los cálcul
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y ac
FREE
Novato
Juan Manuel Rojas Perez
5 (1)
Indicadores
Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en https://t.me/Profit_Evolution  ¡Allí encontrarás contenido exclusivo, an
FREE
Novato alertas
Juan Manuel Rojas Perez
4.75 (4)
Indicadores
Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. Ahora con alertas en tu pc o móvil ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en   https://t.me/Profit_Evolution  ¡Al
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indicadores
Imagine VWAP, MVWAP y MIDAS en un solo lugar... ¡Pues lo ha encontrado! Ahora puede seguir el movimiento de los grandes operadores de varias maneras, ya que en general persiguen los puntos de referencia relacionados con esta medición, calibrando si tuvieron una buena o mala ejecución en sus órdenes. Los operadores y los analistas utilizan el VWAP para eliminar el ruido que se produce a lo largo del día, de modo que puedan medir qué precios están negociando realmente los compradores y los vendedo
FREE
Easy VWAP
Luca Spinello
Indicadores
El indicador VWAP, la forma abreviada de Volume Weighted Average Price, es similar a una media móvil pero tiene en cuenta el volumen de ticks de las velas. El indicador calcula la media móvil multiplicando el precio de cada vela por el volumen de ticks en la vela. Dicho cálculo pondera con mayor significación el precio donde se realizaron más transacciones. Características: Estilo visual personalizable Periodo personalizable Facilidad de uso
FREE
White Weis Volume Ticks
Ricardo Almeida Branco
5 (4)
Indicadores
Volumen Weis Blanco Este indicador muestra la suma del volumen en cada onda, alcista o bajista, tal como fue idealizado por David Weis , pero trae un agregado importante , que es la marcación de la barra con mayor volumen de la onda (Barra Blanca)! En la codificación del indicador, se buscó optimizar el código para que requiera el mínimo procesamiento durante su uso y no sobrecargue el mt5. El indicador puede ser utilizado para el análisis y estudio pre-trading, donde el trader analiza posibl
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Otros productos de este autor
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Centrado en el beneficio Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C . Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de sím
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indicadores
El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas. Características principales Filtrado de rango dinámico : Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se aj
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index , proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables. Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezc
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading Qué hace Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales Estrategia de negociación COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicadores
boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Crash Spike Mitigation Zone Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Crash 500/300/1000 con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón. Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfecta
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT) . Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias , suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liq
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indicadores
Gran toro scalper Descripción breve Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis. Características principales: Detección automática de pivotes Detec
FREE
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indicadores
FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta. Características principales : - Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior. - Líneas de tendencia basad
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado! El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vi
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control Características principales: Detección avanzada de tendencias Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas) Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading Panel GUI interactivo Visu
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicadores
Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL) . A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación"
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5 Visión General (Breve Descripción) Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital. Descripción completa Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como c
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indicadores
Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia Breve descripción: Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores . Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendenci
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide 1. Motor de Reacción 2.0 Propósito : Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo. Cómo funciona : Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA. Uso comercial : Los valores positivos fuertes indican presión compradora Los valores negativos fuertes indican presión vendedora Uso co
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilidades
Esquemas de colores potente script de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que valoran la velocidad y un entorno de negociación personalizado. Con un solo clic, puede transformar instantáneamente la apariencia de su gráfico utilizando uno de los varios esquemas de colores profesionales prediseñados, incluyendo estilos populares como ICT/SMC. Cómo utilizarlo: En su terminal MetaTrader 5, abra la ventana Navegador (Ctrl+N). Busque el script Esquemas de colores en la sección "Scripts". Arrastr
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicadores
Descripción del indicador Fractals_Price El indicador Fractals_Price es una herramienta de análisis técnico que identifica patrones fractales en los gráficos de precios. Los fractales son patrones recurrentes que señalan posibles cambios de tendencia o puntos de continuación. Este indicador marca fractales ascendentes y descendentes con flechas de colores y puede mostrar etiquetas de precios en estos puntos. Características principales Identifica fractales ascendentes (flechas magenta) que ma
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer. Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporci
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilidades
Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes"). Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual. Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada. Si eligió "Cerrar
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilidades
Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indicadores
Herramienta integral de análisis de operaciones Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla 1 Herramienta visual de riesgo y recompensa Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y reco
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indicadores
Qué hace Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños. Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias. Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque. Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes. Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente. Cómo usarlo Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5. Añádelo a tu
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional) Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado. El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones. Car
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indicadores
1. Descripción de la herramienta El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperando la liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo). Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR . C
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario