Son Model Indicator in ICT Style for MT4

Son-Modell-Indikator (ICT-Stil) für MetaTrader 4

Der Son Model Indicator wurde auf der Grundlage liquiditätsbasierter Konzepte entwickelt und folgt den Prinzipien der Son Model Handelsstrategie. Er ist speziell auf die ICT-Methodik abgestimmt und konzentriert sich auf das institutionelle Preisverhalten und die Dynamik der Marktstruktur.

Dieser MT4-Indikator generiert Handelssignale auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen, während seine Kernliquiditätszonen aus dem 1-Stunden-Chart abgeleitet werden. Durch die Kombination von Liquidität in einem höheren Zeitrahmen mit der Ausführung in einem niedrigeren Zeitrahmen hilft der Indikator den Händlern, mit größerer Präzision wahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten zu identifizieren.

Spezifikationen des Son Model-Indikators



Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die wichtigsten Merkmale des Son Model Indicator:

Funktion Beschreibung Kategorie ICT - Signal & Vorhersage - Liquidität Plattform MetaTrader 4 (MT4) Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten / Professionell Indikator-Typ Umkehrung - Ausbruch Zeitrahmen 1 bis 5 Minuten Handelsstil Scalping - Schnelle Ausführung Märkte Alle Asset-Klassen

Son Model Indikator Übersicht



Wenn der Kurs eine wichtige Liquiditätszone im 1-Stunden-Zeitrahmen durchbricht, markiert der Indikator dieses Ereignis mit einem blauen Pfeil. Wenn sich dann eine Marktstrukturverschiebung (MSS) bildet und der Kurs in eine Fair Value Gap (FVG) zurückgeht, bestätigt der Indikator ein potenzielles Handels-Setup mit einem grünen Pfeil.

Dieser strukturierte Ansatz hilft Händlern, sich an institutionellen Liquiditätsbewegungen und nicht an zufälligen Kursschwankungen zu orientieren.

Beispiel für ein Kaufsignal

Auf dem 5-Minuten-Chart von USD/CAD erscheint ein blauer Pfeil, sobald der Kurs mit einem Liquiditätsniveau in einem höheren Zeitrahmen interagiert. Nach dieser Interaktion wird eine Marktstrukturverschiebung erkannt und mit einer grünen Linie angezeigt. Wenn der Kurs dann in eine FVG-Zone zurückgeht, signalisiert der Indikator einen potenziellen Kaufeinstieg.

Beispiel für ein Verkaufssignal

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen von BTC erkennt der Indikator zunächst einen Liquiditäts-Sweep und markiert ihn mit einem blauen Pfeil. Sobald ein MSS bestätigt wird und der Kurs in einen FVG-Bereich zurückkehrt, wird auf diesem Niveau ein Verkaufssignal generiert.

Son Model-Indikator-Einstellungsfeld



Der Indikator enthält ein anpassbares Einstellungsfeld, das es Händlern ermöglicht, Parameter in Bezug auf Liquiditätszonen, MSS-Erkennung und visuelle Elemente anzupassen. Diese Optionen ermöglichen es den Benutzern, den Indikator an ihren bevorzugten Handelsstil und die Marktbedingungen anzupassen.

Fazit



Der Son Model Indicator wurde speziell für den 5-Minuten-Chart entwickelt und liefert präzise Handelssignale, indem er Interaktionen mit 1-Stunden-Liquiditätszonen verfolgt. Durch die Integration wichtiger ICT-Konzepte wie Market Structure Shift (MSS) und Fair Value Gaps (FVG) bietet dieser MT4-Indikator einen strukturierten und disziplinierten Ansatz für den liquiditätsbasierten Handel auf allen Märkten.