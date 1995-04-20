Son Model Indicator in ICT Style for MT4

Indicador Son Model (Estilo ICT) para MetaTrader 4

El indicador Son Model está diseñado en torno a conceptos basados en la liquidez y sigue los principios de la estrategia de negociación Son Model. Está construido específicamente para alinearse con la metodología ICT, centrándose en el comportamiento de los precios institucionales y la dinámica de la estructura del mercado.

Este indicador de MT4 genera señales de negociación en el marco temporal de 5 minutos, mientras que sus zonas de liquidez principales se derivan del gráfico de 1 hora. Al combinar la liquidez de un marco temporal superior con la ejecución de un marco temporal inferior, el indicador ayuda a los operadores a identificar entradas de alta probabilidad con mayor precisión.

Especificaciones del indicador Son Model



A continuación se ofrece un resumen de las principales características del indicador Son Model:

Característica Descripción Categoría TIC - Señal y previsión - Liquidez Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Nivel de conocimientos Avanzado / Profesional Tipo de Indicador Reversal - Breakout Plazos 1 a 5 Minutos Estilo de negociación Scalping - Ejecución rápida Mercados Todas las clases de activos

Visión general del indicador Son Model



Cuando el precio rompe una zona de liquidez importante del marco temporal de 1 hora, el indicador marca este evento con una flecha azul. Si a continuación se forma un Desplazamiento de la Estructura del Mercado (MSS) y el precio retrocede hasta una Brecha de Valor Justo (FVG), el indicador confirma una posible configuración de la operación mediante una flecha verde.

Este enfoque estructurado ayuda a los operadores a mantenerse alineados con los movimientos de liquidez institucional en lugar de con las fluctuaciones aleatorias de los precios.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 5 minutos del USD/CAD, aparece una flecha azul cuando el precio interactúa con un nivel de liquidez superior. Después de esta interacción, se identifica un desplazamiento de la estructura del mercado y se muestra con una línea verde. Si el precio retrocede a una zona FVG, el indicador señala una posible entrada de compra.

Ejemplo de Señal de Venta

En el marco temporal de 5 minutos de BTC, el indicador detecta primero un barrido de liquidez y lo marca con una flecha azul. Una vez que se confirma un MSS y el precio vuelve a una zona FVG, se genera una señal de venta en ese nivel.

Panel de ajustes del indicador Son Model



El indicador incluye un panel de configuración personalizable, que permite a los operadores ajustar los parámetros relacionados con las zonas de liquidez, la detección de MSS y los elementos visuales. Estas opciones permiten a los usuarios adaptar el indicador a su estilo de negociación preferido y a las condiciones del mercado.

Conclusión



El indicador Son Model se ha diseñado específicamente para el gráfico de 5 minutos y proporciona señales de negociación precisas mediante el seguimiento de las interacciones con las zonas de liquidez de 1 hora. Mediante la integración de conceptos clave de las TIC, como el Desplazamiento de la Estructura del Mercado (MSS) y las Brechas de Valor Justo (FVG), este indicador MT4 ofrece un enfoque estructurado y disciplinado para la negociación basada en la liquidez en todos los mercados.