Chart Auto Flow Focus Edition MT4

過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？

  • 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。
  • やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。
  • 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。

    本ツールを使えば：

    • 過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。

    • 注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。

    • さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。

    分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。

    製品概要

    チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT4専用の強力なハイブリッドツールです。

    １．チャートを速度可変で自由に再生・逆再生
           スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。

    ２．注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動 (複数ポイントを連続フォーカス移動も可能）
           任意の時間位置に瞬時に移動でき、分析ポイントを見失うことなく効率的にチャートを確認できます。

    ３．注目したい時間ポイントに複数チャート画面を同期して一斉フォーカス移動
           面倒なマルチタイムフレーム分析を簡単にできます。

    FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。
    過去の値動きの振り返り、チャートパターン検出、戦略検証、トレードシミュレーションを効率よく行いたい方に最適です。

    デモ動画

    まずどのように動作するか気になる方は、下の動画を見てください。
    全ての機能についてデモを行っています。

    特長・メリット

    • 速度可変で再生・逆再生
      50ms〜10分まで幅広い速度設定で、チャートの動きを思い通りにコントロール可能。

    • 注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動
      任意の時間位置に瞬時に移動可能。フォーカスの表示位置は画面右端・中央・左端に順番に切り替え可能。
      Mode:SnglSyncでは同期して一斉フォーカス移動させる複数のチャート画面を選択的に決めることができます。
      移動対象チャート画面は、チャート領域に可視化されている画面が対象で、最小化などで非表示の画面は非対象になります。

    • 直感的な操作
      一時停止・再開・速度調整・ローソク足シフト量変更など、すべてボタン操作で簡単。

    • あらゆる時間足・金融商品に対応
      デイトレ・スイング・長期分析など、あらゆるチャート環境で活用可能。

    操作イメージ

    メインパネル：Chart Auto Flow（自動再生・基本操作）

    [ボタン] (ラベル)
    		 機能
    		 説明
    [Pause / Restart]
    		 一時停止 / 再開
    		 チャート再生をコントロール
    [Reset]
    		 移動速度・ローソク足シフト量リセット
    		 Speed:1s, Bar:1 にリセット
    [Slow] [Fast]
    		 移動速度調整
    		 50ms〜10分まで自由に設定可能
    [Bar+] [Bar-]
    		 ローソク足シフト量調整
    		 1〜480本まで調整可能
    [Past] [Future]
    		 移動方向切替
    		 再生・逆再生の方向を切り替え可能
    (Speed / Bars) :ラベル
    		 現在の速度・シフト量表示
    		 現在設定値を確認可能
    [FocusTimeLine]
    		 サブパネル展開
    		 Focus Time Line機能のサブパネルを表示
    [END]
    		 プログラム終了

    サブパネル：Focus Time Line（瞬間フォーカス・同期）

    ボタン名
    		 機能
    		 説明
    [FocusMode]
    		 モード切替
    		 SingleLine / MultiLines / SnglSync を切り替え
    [Crt FocusLine]
    		 FocusTimeLineの作成
    		 チャート上の時間軸上に、基準となる垂直線を作成。これが注目する時間ポイント = FocusTimeLine。
    Mod:MultiLines では複数本の作成が可能。
    [Position]
    		 表示位置切替
    		 チャート画面をフォーカス移動させたときのFocusTimeLineの画面表示位置「右端・中央・左端」を設定。
    [Focus]
    		 フォーカス移動
    		 注目する時間ポイント(FocusTimeLine)へ、チャート画面を移動。
    [<Focus] [Focus>]
    		 特定方向の時間ポイントへフォーカス移動
    		 Mod:MultiLinesを選択すると表示されるボタン。
    ボタン表記の方向(< or >)にあるFocusTimeLineを探しだしチャート画面をそこに移動。


    セットアップ

    1. MT4にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。

    2. ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。

    3. チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

    推奨動作環境

    • OS: Windows 11

    • MT4: Build 1441

    • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）

    • メモリ: 8GB

    本製品はWindows OS版でのみ動作確認をしております。
    Mac（Wine/Parallels等）や仮想サーバー上でも動作する可能性はありますが、動作確認は行っていないため「サポートおよび動作保証の対象外」となります。
    恐れ入りますが、あらかじめご了承の上、自己責任にてお試しください。

    リスク説明

    取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。


    おすすめのプロダクト
    Spread Record Analyzer
    Toshio Ishimoto
    ユーティリティ
    このインジケータは、スプレッドを３種類のフォーマットでCSVファイルに出力できるユーティリティです。 スプレッドがトレード結果に大きく影響を与えるようなスキャルピングの場合、あなたが利用するFX業者のスプレッドの仕様は、意識しなければならない重要な点です。スプレッドは時間帯によって大きく値が変化しますので、FX業者が公式に発表しているスプレッドの平均値は、あまり参考になりません。FX業者ごとのスプレッドの仕様を、ユーザー自ら調査することはとても大切なことです。このインジケーターは、そのようなユーザーのお役に立ちます。 CSVファイルの説明 CSVファイルは、( ./MQL4/Files/ )のフォルダに作成されます。ただし、テスターを使ったテストの場合には、( ./tester/files/ ) のフォルダに作成されます。CSVファイルのフォーマットの仕様は、スクリーンショットを参照してください。 CSV_file1 : スプレッドはtickごとに出力します。"YYYY/MM/DD", "HH:MI:SS", "Spread(pips)" CSV_file2 : Bar単位ごとのスプ
    Slide Trend
    Chantal Sala
    ユーティリティ
    Slide Trend is a simple indicator that shows a trend and allows for easy and fast navigation between charts. It was designed for quick analysis and aids you to scroll very fast through all the charts in the inputs list. The minimalist graphic allows receiving data on trend on D1, W1 and MN timeframes. The Trend feature (in the inputs) allows you to filter and view only the most powerful symbols. In this case, the circles are all of the same color. This indicator is a utility that speeds up navig
    VR Alert
    Vladimir Pastushak
    5 (1)
    ユーティリティ
    VR Alertは、価格があらかじめ設定されたレベルに達したときにトレーダーに通知するように設計されたインジケータツールです。信号レベルの設定は、水平方向だけでなく、斜め方向からも可能です。これにより、トレーダーは傾斜したトレンドレベルからの通知を受け取ることができます。VR Alertを使えば、長時間モニターを眺める必要はありません。家事をしたり、仕事をしたり、家族との時間を安心して過ごすことができます。そちらの作業は、レベルを設定し、4つの情報伝達方法の中から1つを選ぶだけです。このユーティリティは、スマートフォンや電子メールへのアラート送信し、標準的なアラートウィンドウとサウンドの表示する、グラフの赤色表示などがされます。ユーティリティーの操作はすべて、グラフィック上のマウスを使って行います。 おすすめです。 スマートフォンにプッシュ・メッセージを送るためのターミナルの設定をを行いください。ブログで説明されています。 電子メールを送るためターミナルの設定を行いください。ブログで説明されています。 ナビゲーターからインジケーターをチャートにドラッグして、ドロップされていただきます。
    Smart EA Summary MT4
    Abderrahmane Benali
    ユーティリティ
    Smart EA Summary MT4 – EA Profit Panel by Magic Number Do you run multiple Expert Advisors and want to track their individual performance? Smart EA Summary is a smart visual tool that displays the net profit/loss of all closed trades, grouped by Magic Number and Symbol, directly on your chart in a clean. Click Here for MT5 Version * Introductory Offer : the current price is only   49 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   75 USD , and gradually up to  99  USD   with up
    Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
    Jairzino Rivelino Williams
    ユーティリティ
    Program Overview: This program is a trading tool designed to monitor and analyze the 7 major currency pairs. It is a variant of a similar program used for tracking stock indices, but this version focuses on the seven major currency pairs. The program helps in identifying and calculating significant price movements (gaps) between the high and low prices of these currency pairs over a specified time frame. It then provides insights through comments and alerts based on the calculated gaps. Major Cu
    Close All With Just One Click MT4
    Tran Van Luc
    ユーティリティ
    Free until the end of the year. Close All With Just One Click MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/110006 Close orders with just one click, quickly and neatly. Supported order types: Market order, limit order, stop order Note: This software is very fast, there is no warning every time you press the button, please use caution when using, or use it proficiently in a demo account first, I am not responsible for any loss caused by the software being activated. misactivated
    SL Session Strength 28 Pair
    Chalin Saranga Jayathilake
    5 (20)
    インディケータ
    SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
    Just Copier MT4
    Agung Imaduddin
    5 (4)
    ユーティリティ
    "Just copier" is designed to copy trading without any complicated settings. The copy can be done in one PC. One EA can be set as master (provider) or slave (receiver). The receiver lot can be set to multiple providers lots. Please also check this product at fxina.hostingerapp.com.  Any type of copy is available. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 If you want to copy MT4 -> MT5 or MT5 -> MT4, please purchase "Just copier" for MT4 and "Just copier" for MT5 separately. Just Copier can copy
    Synchronization of multiple charts
    Zhi Hua Zhou
    ユーティリティ
    MultiChartSync4 - Multi-Chart Auto-Sync Tool  Program Overview MultiChartSync4 is a professional MetaTrader 4 multi-chart synchronization tool that enables automatic timeline alignment and synchronized navigation across multiple chart windows, significantly improving efficiency for multi-instrument and multi-timeframe analysis. Core Features 1. Intelligent Chart Synchronization Automatic Chart Alignment : All secondary charts automatically align with the master chart's candlestick timeline Re
    Forex Price Alert HighLow on No of Candles 7 Pair
    Jairzino Rivelino Williams
    ユーティリティ
    Forex Candle High/Low Alert Indicator Overview: Forex Candle High/Low Alert Indicator, designed to provide real-time insights and alerts for major currency pairs. This custom-built tool displays key High and Low values over a chosen number of candles and time frame, ensuring you stay informed about critical price movements and trends. (The candles observed are from the 1st candle back - The amount of the chosen number of candles) Key Features: Real-Time High/Low Tracking : The indicator dynamica
    Trade Manager MT4 Mr Sam Gold
    Leonardo Antonio Camacaro Armas
    ユーティリティ
    ️ Discover the powerful Trade Manager for MetaTrader, a tool that will revolutionize your trading experience in the financial market. This innovative software provides you with efficiency and speed, allowing you to execute all your trades quickly and visually. ️ With just a click of a button, the Trade Manager creates three strategic lines: a blue line for order placement, a green line for take profit, and a red line for stop loss. These lines offer you a clear focus and enable you to manage
    FastAutolot MT4
    Francesco Vitale
    5 (2)
    ユーティリティ
    Big Promo 40%! Introducing Autolot 2.0: The Revolutionary Trading Utility is Now Even MORE POWERFUL and EFFICIENT! We're proud to announce the launch of Autolot 2.0, the upgrade that takes your trading to a whole new level! We've listened to your feedback and improved the utility to make it even more versatile and user-friendly. Here are the key features we've added: Fixed Risk: Now you can set a fixed risk for your trades, regardless of the balance percentage. For example, in the settings, yo
    FiboPlusWaves
    Sergey Malysh
    5 (1)
    ユーティリティ
    FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
    Mfg Breakout Boss V8
    Tendekai Ngundu Maposa
    インディケータ
    MFG breakout boss indicator is a Semi Autom ated  Asian session range breakout System which seeks to identify the High and low of the asian session when the Market is ranging with no major movement, With the help of sofisticated Algorithm within the system, a breakout in either direction coupled with momentum the system gives High Accurate entries, with predefined Stop loss and 3 Take profit levels.
    Horizontal Ray Pro
    Lukasz Kubisz
    ユーティリティ
    Description: Please tick "Show object descriptions" in chart properties to enable hrays views That utility converts a trendline into a horizontal ray known as tool for drawing supply and demand zones. Simply create a trendline on a chart and once selected, it will get converted. Ray remains horizontal while dragging.  Quick ray plot: press "R" key to create horizontal ray. It will be snapped to the nearest OHLC value Further versions will be improved. For feature request please post new comm
    Moving Charts
    Asep Saepudin
    インディケータ
    The Symbol Changer Indicator for MT4 is an amazing tool to switch and display any desired currency pair chart and any time frame. Forex traders can display the desired charts with the click of a mouse directly from any open chart. The symbol changer indicator for Metatrader is an essential tool for trend traders working with a top-down approach. The symbol changer indicator shows all the available trading instruments in the market watch window. It also displays all the currency pairs as buttons
    FREE
    Projected Volatility Distribution
    Tsvetan Tsvetanov
    インディケータ
    This indicator is using the Central Limit Theorem in combination with historical volatility and Fibonacci ratios in order to create unique type of chart tool called Projected Volatility Distribution. This tool allows you to perform highly accurate intraday technical analysis where in a split second you can detect overbought and oversold conditions as well as strong trends. In addition you have at your disposal multi-functional panel which shows signals in real time and gives you the ability to o
    Info Trader
    Kalinka Capital OU
    ユーティリティ
    We are happy to present you the "Info Trader" information indicator. As we are traders ourselves, we create software that we primarily use in our own trading practices. During intraday multicurrency trading we were constantly in need of a "ready to use" info panel. You have probably noticed that it is necessary to make a decision on taking profit on the account with consideration of profit on multiple instruments. To do this, you need to see the whole picture of each trade in detail. “Info Trade
    Supply and Demand Draw MTF for MT4
    Jorge Delgado Segura
    ユーティリティ
    Just $30 for six months!!!. This will draw Supply & Demand zones just by clicking on a candle. It can also draw a 50% line on the zone. https://youtu.be/XeO_x7cpx8g As a drawing tool, it is not active all the time after adding it to the chart. Activate by pressing 's' twice on the keyboard within a second. If activated but then decided not to draw, deactivate by pressing 's' once.  Box color depends if candle is above or below current price. Features: Draw the box up to the last current candl
    RoachMasterMind
    Matimu Romeo Ngoveni
    ユーティリティ
    This Utility seeks to establish points of interest in a given trading week, by visually plotting the areas on a given chart. Some of the features include: Opening range of the week(Monday) Initial balance of the week(Monday + Tuesday) Daily abiter definitions(opening range for each day[Monday through Friday] - first 8 hours) Fibonacci retracement(representing the weeks area of interest, by calculating the retracement levels for the given week) Page lines(which define the weekly page, an area in
    ForexcopyLocalMT4
    Wei Ming Ding
    ユーティリティ
    使用説明: https://www.mql5.com/zh/blogs/post/754946 MT4バージョン： https://www.mql5.com/zh/market/product/88205 MT5バージョン： https://www.mql5.com/zh/market/product/88204 ------------------------------------------------- 1. 注文を 12 個のマスター アカウントから 100 個のスレーブ アカウントにコピーします。 スレーブ アカウントの数は 12 から 100 までカスタマイズできます。 2.MT4からMT4、MT4からMT5、MT5からMT4、MT5からMT5をサポートします。 3. EURUSD、EURUSDm、EURUSDk など、さまざまなプラットフォームでの取引種類のサフィックスを識別します。 4. カスタム通貨マッチング (XAUUSD=GOLD など)。 5. すべての取引をコピーすることも、買い、売り、決済命令のみをコピーすることもできます 6. ストッププロフィットとス
    Arrow Micro Scalper
    Vitalyi Belyh
    インディケータ
    Arrow Micro Scalper は、スキャルピングと短期取引用に設計されたインジケーターで、あらゆるチャートや金融商品 (通貨、仮想通貨、株式、金属) に統合されています。 彼女は仕事で波動分析とトレンド方向フィルターを使用しています。 M1 から H4 までのタイムフレームでの使用が推奨されます。 インジケーターの操作方法。 インジケーターには設定を変更するための 2 つの外部パラメーターが含まれており、残りはデフォルトですでに構成されています。 大きな矢印はトレンド方向の変化を示し、青い矢印は下降トレンドの始まりを、ピンクの矢印は上昇トレンドの始まりを示します。 「 Only trending direction 」パラメータは、内部トレンドを使用するモードを有効または無効にし、独自のトレンドを使用するか、トレンドを使用せずに作業する機会を提供します。また、トレンド矢印とシグナルのみのトレンド矢印の表示を有効または無効にします。 小さなシグナル矢印、インジケーターの最も重要なオブジェクト、ピンクは「買い」トランザクション、青は「売り」トランザクション。 「 Smooth
    PnL Calendar MT4
    Keni Chetankumar Gajanan -
    ユーティリティ
    PnL Calendar ... analyse to profit PnL Calendar transforms your trading history into a clear calendar view, helping you spot profitable days, monitor risk in real time, and unify accounts with the new Multi‑Broker data export feature. Core Features Calendar Panel: Profit breakdowns by day, week, month, and year Account Panel: Balance, equity, margin alerts, multi‑timeframe summaries, overnight gap adjustments Risk Dashboard: Leverage, drawdown, profit factor, consistency ratio, holding time, ri
    Watermark Manager
    Thushara Dissanayake
    ユーティリティ
    ウォーターマーク マネージャー ユーティリティ の紹介。これは、グラフの背景にパーソナライズされたウォーターマークを簡単に追加できるように設計された強力なツールです。独自のカスタマイズ オプションを使用すると、複数のテキスト フィールドとアカウント情報フィールドを使用して素晴らしい透かしを作成できます。あなたが YouTuber、信号プロバイダー、ブロガーなど、透かし入りのグラフを必要としている人であれば、このユーティリティは最適です。 このユーティリティはマルチ チャート機能をサポートしており、開いているすべてのチャートにウォーターマークを簡単に追加できます。完全にカスタマイズ可能な透かし領域を提供し、フォント、フォント サイズ、色、角の配置、距離などを制御できます。ブローカー、クライアント、サーバー、残高、利益、シンボル、タイムフレーム、シンボル + タイムフレームなどの重要な情報を柔軟に表示できます。 ウォーターマーク マネージャー ユーティリティの使用は、ユーザーフレンドリーなパラメータのおかげで簡単です。要件を満たすように設定を構成するだけで、残りの作業はユーティリティが処理
    Semiautomatic Breakout and Pullback
    Mauricio Esteban Villegas Guzman
    ユーティリティ
    SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR – El copiloto inteligente para tu trading ¿Quieres operar con más precisión, menos errores y mayor control? SEMIAUTOMATIC STRATEGY OPERATOR es un asistente profesional que combina automatización y control manual, ayudándote a ejecutar tus estrategias semiautomáticas con la máxima eficiencia utilizando Pullback & Breakout a líneas horizontales o tendenciales insertadas en el gráfico, además puede utilizar Pullback a una Media móvil   definida por el usuario. Solici
    Strong Levels MT4
    Mikhail Mitin
    ユーティリティ
    This indicator draws   strong price   levels   (price consolidation levels). The levels are plotted using   2 MA indicators and 1 MACD   using a complex algorithm. The algorithm used in the EA is also in personal use.  These levels have 4 variants (colors of the variants can be customized): strong up, weak up, strong down, weak down. In turn, a weak level usually appears and then it can become strong. A strong level can also become weak. Version MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/279
    News Dashboard MT4
    Taras Slobodyanik
    4.5 (8)
    ユーティリティ
    This dashboard displaying current news from ForexFactory.com (calendar FFC) and from the Investing.com website . You can sort news by impact and by country, and display them on the chart with one click. By holding down the 'Ctrl' key, you can select several different 'currencies' or 'impacts' to sort. Also, this utility shows not only the forecast, but also the actual values ​​after they appear on the site. You can set a separate notification for each news. You can read the news using your EA
    Multi Chart Synchronization MT4
    Yu Zhang
    5 (1)
    ユーティリティ
    This product can be used to synchronize multiple Charts, and each Chart can be set to a different sync mode. With this product you can better view and manipulate charts: different time frames for a single Symbol, the same time frame for multiple Symbols... and more. PS: The link below is the FreeDemo product, you can use it on EURUSD/XUAUSD/USDCNH symbol: https://www.mql5.com/en/market/product/38557 Feature: Chart settings  can be synchronized, including : background, indentation, size, etc. M
    Swap Detector
    Dustin Ricardo Pierenz
    ユーティリティ
    The Swap Detector is an essential MQL4 utility that displays the swap costs of any instrument when applied to a chart. It helps traders make informed decisions by visually indicating the swap value in customizable colors— green for positive (good) and red for negative (bad) by default. This tool ensures transparency in overnight holding costs, enabling better trade planning and risk management
    FREE
    RainbowTrend
    Sergey Rozhnov
    4 (2)
    ユーティリティ
    メイン チャートのヒストグラムとテーブル、通貨トレンドの変化のチャート、および追加のチャート ウィンドウの分析ブロックの形で、通貨のトレンドと強さを視覚的に示します。 8 つの主要通貨 (EUR、USD、GBP、JPY、AUD、CAD、CHF、NZD) から形成された 28 の通貨ペアを分析します。 インジケーターの機能 通貨とシンボルのトレンドの方向と強さを判断し、これに基づいて多色のヒストグラム、表を作成し、デジタル値とグラフを通知します 通貨の相対位置と変化傾向をリアルタイムで表示します。 チャートの形式で、インジケーターがインストールされているペアの各通貨のトレンドの履歴を表します。 選択したモードのいずれかに従って通貨を分析します (分析ブロック) 解析ブロック 解析結果の一覧とボタンで構成されています。デフォルトの分析モードは Analisis パラメータで設定できます。 [次へ] ボタンと [前へ] ボタンを使用して、分析モードを切り替えることができます。[Revs] ボタンを使用して、評価の並べ替えを逆にすることができます。 分析モード: 通貨格付け (Analys
    このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    ユーティリティ
    平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    ユーティリティ
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    ユーティリティ
    Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    ユーティリティ
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    ユーティリティ
    Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
    Intelligent Copier Slave
    Vashim Mazhar
    ユーティリティ
    This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
    Ultimate Extractor MT4
    Clifton Creath
    ユーティリティ
    Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    4 (2)
    ユーティリティ
    EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション 概要 数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？ EASY Insight AIO はAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。 ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。 なぜEASY Insight AIOなのか？ 本当のオールインワン • セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。 マルチアセット対
    Forward Alert To Telegram
    Trinh Dat
    4.73 (11)
    ユーティリティ
    The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
    Telegram To MT4 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    3.67 (6)
    ユーティリティ
    あなたがメンバーである任意のチャンネル（プライベートおよび制限されたチャンネルを含む）からのシグナルを、直接あなたのMT4にコピーします。 このツールは、ユーザーを念頭に置いて設計されており、取引を管理および監視するために必要な多くの機能を提供しています。 この製品は、使いやすく視覚的に魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5版 | Discord版 デモを試したい場合は、ユーザーガイドを参照してください。 Telegram To MT5レシーバーは、ストラテジーテスターでは機能しません！ Telegram To MT4の特長 一度に複数のチャンネルからシグナルをコピー プライベートおよび制限されたチャンネルからシグナルをコピー BotトークンやチャットIDは不要です（必要な場合は引き続き使用できます） リスク％または固定ロットを使用して取引 特定のシンボルを除外 すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズするかを選択 すべてのシグナルを認識するため
    Gann Model Forecast
    Kirill Borovskii
    5 (1)
    ユーティリティ
    I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
    ManHedger MT4
    Peter Mueller
    5 (1)
    ユーティリティ
    THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
    RedFox Copier Pro
    Rui Manh Tien
    4.7 (10)
    ユーティリティ
    Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
    Custom Alerts AIO MT4
    Daniel Stein
    ユーティリティ
    Custom Alerts AIO：マルチマーケット監視を一括で実現 — 設定不要ですぐに使えるインテリジェントツール 概要 Custom Alerts AIO は、追加のインジケーター設定が不要で、インストール後すぐに利用できる高機能マーケットスキャナーです。FX Power、FX Volume、FX Dynamic、FX Levels、IX Power を内部にすべて統合し、主要なすべての資産クラス（為替、金属、指数、暗号資産）を一括監視できます。MetaTrader の仕様により、株式は個別のシンボルとして追加可能ですが、一般的には利用頻度は低めです。 1. なぜ Custom Alerts AIO を選ぶべきか 追加ライセンス不要 • 必要なすべての Stein Investments インジケーターが内蔵されており、すぐに使用可能です。 • チャートに表示されるグラフィックは省略されており、アラート生成に特化した構成です。 市場を広範囲にカバー • 為替、金属、暗号資産、株価指数に対応（株式は手動追加可能）。 • シンボル名を入力する必要はなく、プロパティで資産クラス
    Discord To MT4 Copier
    Trinh Dat
    5 (4)
    ユーティリティ
    The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
    Ultimate Trailing Stop EA
    BLAKE STEVEN RODGER
    4.33 (15)
    ユーティリティ
    This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
    Unlimited Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    3.86 (7)
    ユーティリティ
    Unlimited Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not b
    Crystal Trade Manager Pro MT4
    Muhammad Jawad Shabir
    ユーティリティ
    Crystal Trade Manager PRO – MT4向け 高度リスク管理・トレードコントロールシステム 無料版： https://www.mql5.com/en/market/product/150632 概要 Crystal Trade Manager PRO（CTM）は、MetaTrader 4 のために設計された、プロフェッショナル向けのリスク管理および取引管理ユーティリティです。 厳密な執行、強力な資金保護、高度な自動化を必要とするトレーダーのために構築されています。 本システムは、リスク管理、エクイティ保護、日次制限、SL/TP の自動設定を行い、プロレベルの高速ワンクリック取引パネルを提供します。 Prop Firm チャレンジ、デイトレード、スキャルピング、資金運用者に最適です。 MT5版も利用可能です。 主な特徴 1. 高度なリスク・ドローダウン保護 日次ドローダウン上限を 1%〜70% の範囲で設定可能。 上限超過時、 全てのポジションを即時クローズ 。 オプションで 全ての保留注文（Pending Orders）を自動削除 。 日次ロックアウトモード：翌日
    Ultimate MT4 to Telegram
    BLAKE STEVEN RODGER
    ユーティリティ
    Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
    News Trapper EA
    Noha Mohamed Fathy Younes Badr
    4.85 (13)
    ユーティリティ
    Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
    FiboPlusMultiTF
    Sergey Malysh
    5 (1)
    ユーティリティ
    A ready-made multitimeframe trading system based on automatic plotting and tracking of Fibonacci levels for buying and selling any symbol. Advantages Determines the trend direction based on a complex of 14 indicators ( Cx ), extremums of ZigZag ( Z ), RSI ( R ), Impulse ( I ) Displaying the values of 14 indicators comprising the trend direction ( Cx ) Plotting horizontal levels, support and resistance lines, channels View the plotting option of Fibonacci levels on any timeframe, with the abilit
    Alert Signal Trading MT4
    Trinh Dat
    ユーティリティ
    The product is used to trade base on any Alert signal in MT4 Easy to setup, simple format with custom keyword All option to management orders as trailing stop, breakeen, partial close, time filter, news filter ... Option to auto open grid orders How to setup and guide: Let read all details about setup and download indicator for auto get Alert Signal   here Do not buy if you even can not install demo EA to your VPS ( some VPS block download EA from mql5 market) We always bring customers high qua
    Real AI Assistant
    Sara Sabaghi
    ユーティリティ
    LIMITED OFFER - JUST FOR 2 DAYS | 50% BLACK FRIDAY DISCOUNT $640 -> $320 Your Smart Trading Assistant for the Forex Market Introducing a powerful MetaTrader tool designed to revolutionize the way you trade. This intelligent assistant goes beyond traditional indicators to provide a comprehensive, AI-driven market analysis — so you can trade with clarity and confidence. What It Does This advanced tool continuously monitors and analyzes a wide range of market data to deliver high-quality trading
    Ultimate Trade Copier
    BLAKE STEVEN RODGER
    5 (2)
    ユーティリティ
    This trade copy utility allows you to instantly and seamlessly replicate and synchronize unlimited orders from multiple master accounts to multiple slave accounts on your local machine. You can create custom channels (or portfolios) with advanced filtering capabilities to copy from multiple master accounts to multiple slave accounts. Moreover, you can tailor these channels with a range of lot sizing and trade condition options to ensure that copied trades outperform the original source. You can
    Online Accounts Manager MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    5 (1)
    ユーティリティ
    OneClick Online Account Manager is a powerful utility that helps you to manage all your accounts from a centralized panel. It is suitable for all single account traders and specially for multiple accounts traders. The utility help you to : Monitor status of all accounts on a private web page. Some information such as account connection status, account profit, DD, Balance, Equity, Margin Level, Number of positions and orders, Daily and Weekly profit/loss and also overall summation of all these p
    Discord To MT4 Receiver
    Levi Dane Benjamin
    5 (1)
    ユーティリティ
    あなたがメンバーである任意のチャンネルからシグナルをコピーします（   ボットトークンや管理者権限は必要ありません  MT4に直接送信します。 ユーザーを考慮して設計され、必要な多くの機能を提供します この製品は使いやすく、ビジュアルに魅力的なグラフィカルインターフェースで提供されています。設定をカスタマイズして、数分で製品を使用開始できます！ ユーザーガイド + デモ  | MT5バージョン | テレグラムバージョン デモを試したい場合は、ユーザーガイドに移動してください。 ディスコードからMT4への送信はストラテジーテスターで動作しません。 ディスコード   からMT4への特徴 メンバーである任意のチャンネルからコピーします。ボットトークンやチャットIDは必要ありません リスク%または固定ロットを使用して取引します 特定のシンボルを除外します すべてのシグナルをコピーするか、コピーするシグナルをカスタマイズします すべてのシグナルを認識するための単語やフレーズを設定します（デフォルトは99%のシグナルプロバイダーで動作するはずです） 希望するときにのみシグナルをコピーするため
    Reward Multiplier MT4
    Amir Atif
    5 (1)
    ユーティリティ
    50% off. Original price: $375 Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Guide + tips here MT5 version   here You only open the first order. When your tr
    FFx Hidden TPSL Manager
    Eric Venturi-Bloxs
    ユーティリティ
    The FFx Hidden Manager panel will help you to manage easily your orders directly on the chart. Below all features described: TP, SL and TrailingStop are hidden Each order has its own lines on chart Drag & Drop any line to change the TP/SL as per your need Option to move automatically the SL line at breakeven when TP #1 is reached Option to choose the TP/SL type (by pips or price) Option to choose the TrailingStop type (by pips, MA, Fractals, PSAR or ATR) Define which order(s) you want to manage
    FFx Risk Calculator
    Eric Venturi-Bloxs
    ユーティリティ
    FFx Risk Calculator panel will help you to calculate very easily your trades size, SL or the risk directly on the chart. All features are described below: Option to select which parameter to calculate: Risk, Stop Loss or Lot Size The panel will show if the lot size is allowed according to the current account free margin Button to maximize/minimize the panel Drag and Drop the panel anywhere on the chart How to use it? Select the parameter you want to be calculated. It will be based on the 2 other
    News Trader Pro
    Vu Trung Kien
    4.38 (16)
    ユーティリティ
    News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
    作者のその他のプロダクト
    Chart Auto Flow
    Gakko Takahashi
    ユーティリティ
    Chart Auto Flow は MT5のEAツール で、トレーダーは以下を行えます： チャート自動再生（前方向） 自動逆再生（後方向） 高速レビューでチャートパターン確認 低速で手法練習・戦略検証 FX・株・金・仮想通貨など全銘柄に対応、全時間足（M1〜MN）で使用可能。 過去チャートを効率的にレビューし、パターンを見つけ、テクニカル分析や手法検証を行いたいトレーダーに最適。 初心者〜上級者まで幅広く対応。 利用可能なバージョン Chart Auto Flow Mini（7日間無料トライアル／1人1回限り） https://www.mql5.com/ja/market/product/151226 Chart Auto Flow Focus Edition（Target Focus Jump搭載） https://www.mql5.com/ja/market/product/154905 操作ガイド ボタン / ラベル 機能 説明 Pause / Restart 一時停止 / 再開 チャート再生をコントロール Reset 移動速度・ローソク足シフト量リセット Speed:1s、Ba
    Focus Time Line
    Gakko Takahashi
    ユーティリティ
    「見たい時間」を簡単に、一瞬で。マルチタイムフレーム分析に、究極の同期を。 上位足で注目した時間ポイントが、下位足ではどこにあるのか。 何度もスクロールして探し直す必要はもうありません。 単一チャートはもちろん、複数チャートを同期させて、狙った時間ポイントへ高精度に一斉フォーカス。 「探すストレス」をゼロにし、分析精度を極限まで高めます。 あなたのチャート分析を劇的に変える、フォーカス特化型ツールです。 製品概要 【選べる3つのフォーカス・モード】 Single Line：注目する1つの時間ポイントへ、ワンクリックでフォーカス移動 Multi Lines：複数の時間ポイントを設定し、順番にフォーカス移動 SnglSync   ：複数チャートを同期させ、1つの時間ポイントへ一斉フォーカス 【主な活用メリット】 瞬時の復帰：どれだけチャートを動かしても、ズームや時間足を変更しても、ワンクリックで元の注目ポイントへ迷わずフォーカス移動できます。 検証の効率化：複数の設定ポイントをスムーズにフォーカス移動できるため、過去検証や比較分析のスピードが飛躍的に向上します。 多角的な分析：異なる時間足
    Chart Auto Flow Focus Edition
    Gakko Takahashi
    ユーティリティ
    過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？ 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。 やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。 本ツールを使えば： 過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。 注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。 さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。 分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。 製品概要 チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、 MT5 専用の強力なハイブリッドツールです。 １．チャートを速度可変で自由に 再生・逆再生        スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。 ２．
    フィルタ:
    レビューなし
    レビューに返信