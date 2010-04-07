Chart Auto Flow Focus Edition MT4
- ユーティリティ
- Gakko Takahashi
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 7
過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？
- 何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。
- やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。
- 少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。
本ツールを使えば：
過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。
注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。
さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。
分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。
製品概要
チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT4専用の強力なハイブリッドツールです。
１．チャートを速度可変で自由に再生・逆再生
スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。
２．注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動 (複数ポイントを連続フォーカス移動も可能）
任意の時間位置に瞬時に移動でき、分析ポイントを見失うことなく効率的にチャートを確認できます。
３．注目したい時間ポイントに複数チャート画面を同期して一斉フォーカス移動
面倒なマルチタイムフレーム分析を簡単にできます。
FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。
過去の値動きの振り返り、チャートパターン検出、戦略検証、トレードシミュレーションを効率よく行いたい方に最適です。
デモ動画まずどのように動作するか気になる方は、下の動画を見てください。
全ての機能についてデモを行っています。
特長・メリット
速度可変で再生・逆再生
50ms〜10分まで幅広い速度設定で、チャートの動きを思い通りにコントロール可能。
注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動
任意の時間位置に瞬時に移動可能。フォーカスの表示位置は画面右端・中央・左端に順番に切り替え可能。
Mode:SnglSyncでは同期して一斉フォーカス移動させる複数のチャート画面を選択的に決めることができます。
移動対象チャート画面は、チャート領域に可視化されている画面が対象で、最小化などで非表示の画面は非対象になります。
直感的な操作
一時停止・再開・速度調整・ローソク足シフト量変更など、すべてボタン操作で簡単。
あらゆる時間足・金融商品に対応
デイトレ・スイング・長期分析など、あらゆるチャート環境で活用可能。
操作イメージメインパネル：Chart Auto Flow（自動再生・基本操作）
|[ボタン] (ラベル)
|機能
|説明
|[Pause / Restart]
|一時停止 / 再開
|チャート再生をコントロール
|[Reset]
|移動速度・ローソク足シフト量リセット
|Speed:1s, Bar:1 にリセット
|[Slow] [Fast]
|移動速度調整
|50ms〜10分まで自由に設定可能
|[Bar+] [Bar-]
|ローソク足シフト量調整
|1〜480本まで調整可能
|[Past] [Future]
|移動方向切替
|再生・逆再生の方向を切り替え可能
|(Speed / Bars) :ラベル
|現在の速度・シフト量表示
|現在設定値を確認可能
|[FocusTimeLine]
|サブパネル展開
|Focus Time Line機能のサブパネルを表示
|[END]
|プログラム終了
サブパネル：Focus Time Line（瞬間フォーカス・同期）
|ボタン名
|機能
|説明
|[FocusMode]
|モード切替
|SingleLine / MultiLines / SnglSync を切り替え
|[Crt FocusLine]
|FocusTimeLineの作成
|チャート上の時間軸上に、基準となる垂直線を作成。これが注目する時間ポイント = FocusTimeLine。
Mod:MultiLines では複数本の作成が可能。
|[Position]
|表示位置切替
|チャート画面をフォーカス移動させたときのFocusTimeLineの画面表示位置「右端・中央・左端」を設定。
|[Focus]
|フォーカス移動
|注目する時間ポイント(FocusTimeLine)へ、チャート画面を移動。
|[<Focus] [Focus>]
|特定方向の時間ポイントへフォーカス移動
|Mod:MultiLinesを選択すると表示されるボタン。
ボタン表記の方向(< or >)にあるFocusTimeLineを探しだしチャート画面をそこに移動。
セットアップ
MT4にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。
ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。
チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。
推奨動作環境
OS: Windows 11
MT4: Build 1441
CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）
メモリ: 8GB
本製品はWindows OS版でのみ動作確認をしております。
Mac（Wine/Parallels等）や仮想サーバー上でも動作する可能性はありますが、動作確認は行っていないため「サポートおよび動作保証の対象外」となります。
恐れ入りますが、あらかじめご了承の上、自己責任にてお試しください。
リスク説明
取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。