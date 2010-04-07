過去検証、チャートパターンを探すことだけに時間を費やしていませんか？



何度も画面をスクロールして、目当てのチャート形状を探し続ける。

やっと見つけたと思ったら、下位足ではそれがどのあたりにあるか分からなくなる。

少しチャート画面を動かしたり、ズームやズームアウトすると、もうどこだかわからなくなる。

本ツールを使えば：

過去チャートを自動かつ高速で動かせるので、効率的に検索できます。

注目したい時間ポイントが決まれば、どんなにチャートを動かしても瞬時にそこへアクセスできます。

さらに過去チャートを再生し、リアルタイムさながらの値動きを再現できます。

分析の効率化と模擬トレード体験の繰り返しで、あなたのトレードスキルを劇的に引き上げます。

製品概要

チャート検索及び模擬トレード効率を最大化する「Chart Auto Flow」と分析精度を高める「Focus Time Line」を完全統合した、MT4専用の強力なハイブリッドツールです。

１．チャートを速度可変で自由に再生・逆再生

スピード再生で値動きを振り返ったり、スロー再生でトレードシミュレーションが可能です。



２．注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動 (複数ポイントを連続フォーカス移動も可能）

任意の時間位置に瞬時に移動でき、分析ポイントを見失うことなく効率的にチャートを確認できます。



３．注目したい時間ポイントに複数チャート画面を同期して一斉フォーカス移動

面倒なマルチタイムフレーム分析を簡単にできます。



FX、株式、ゴールド、仮想通貨など、あらゆる金融商品で利用可能です。

過去の値動きの振り返り、チャートパターン検出、戦略検証、トレードシミュレーションを効率よく行いたい方に最適です。

デモ動画 まずどのように動作するか気になる方は、下の動画を見てください。

全ての機能についてデモを行っています。

特長・メリット

速度可変で再生・逆再生

50ms〜10分まで幅広い速度設定で、チャートの動きを思い通りにコントロール可能。

注目したい時間ポイントに瞬時にフォーカス移動

任意の時間位置に瞬時に移動可能。フォーカスの表示位置は画面右端・中央・左端に順番に切り替え可能。

Mode:SnglSyncでは同期して一斉フォーカス移動させる複数のチャート画面を選択的に決めることができます。

移動対象チャート画面は、チャート領域に可視化されている画面が対象で、最小化などで非表示の画面は非対象になります。

直感的な操作

一時停止・再開・速度調整・ローソク足シフト量変更など、すべてボタン操作で簡単。

あらゆる時間足・金融商品に対応

デイトレ・スイング・長期分析など、あらゆるチャート環境で活用可能。

操作イメージ

メインパネル：Chart Auto Flow（自動再生・基本操作）

[ボタン] (ラベル)

機能

説明

[Pause / Restart]

一時停止 / 再開

チャート再生をコントロール

[Reset]

移動速度・ローソク足シフト量リセット

Speed:1s, Bar:1 にリセット

[Slow] [Fast]

移動速度調整

50ms〜10分まで自由に設定可能

[Bar+] [Bar-]

ローソク足シフト量調整

1〜480本まで調整可能

[Past] [Future]

移動方向切替

再生・逆再生の方向を切り替え可能

(Speed / Bars) :ラベル

現在の速度・シフト量表示

現在設定値を確認可能

[FocusTimeLine]

サブパネル展開

Focus Time Line機能のサブパネルを表示

[END]

プログラム終了





サブパネル：Focus Time Line（瞬間フォーカス・同期）

ボタン名

機能

説明

[FocusMode]

モード切替

SingleLine / MultiLines / SnglSync を切り替え

[Crt FocusLine]

FocusTimeLineの作成

チャート上の時間軸上に、基準となる垂直線を作成。これが注目する時間ポイント = FocusTimeLine。

Mod:MultiLines では複数本の作成が可能。

[Position]

表示位置切替

チャート画面をフォーカス移動させたときのFocusTimeLineの画面表示位置「右端・中央・左端」を設定。

[Focus]

フォーカス移動

注目する時間ポイント(FocusTimeLine)へ、チャート画面を移動。

[<Focus] [Focus>]

特定方向の時間ポイントへフォーカス移動

Mod:MultiLinesを選択すると表示されるボタン。

ボタン表記の方向(< or >)にあるFocusTimeLineを探しだしチャート画面をそこに移動。





セットアップ



MT4にログインし、マーケットから本製品を検索して「購入」と「ダウンロード」をクリックすると、自動的に端末にインストールされます。 ナビゲーターの エキスパートアドバイザ(EA) 直下の Market に配置されます。 チャートにドラッグ＆ドロップ、またはダブルクリックで追加可能です。

推奨動作環境

OS: Windows 11

MT4: Build 1441

CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7（4コア / 8スレッド）

メモリ: 8GB

本製品はWindows OS版でのみ動作確認をしております。

Mac（Wine/Parallels等）や仮想サーバー上でも動作する可能性はありますが、動作確認は行っていないため「サポートおよび動作保証の対象外」となります。

恐れ入りますが、あらかじめご了承の上、自己責任にてお試しください。

リスク説明

取引機能は搭載していないため、資金リスクは一切ありません。