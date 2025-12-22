Chart Auto Flow Focus Edition MT4

🎥 Vidéo du produit : https://youtu.be/QoeGq5RzPCo

Chart Auto Flow Focus Edition MT4 intègre les fonctionnalités de Chart Auto Flow et Focus Time Line, offrant un outil puissant pour les graphiques MT4.

  1. Lecture et rembobinage des graphiques à vitesse variable
    Revoir les mouvements des prix rapidement ou simuler les trades au ralenti.
    Intègre toutes les fonctionnalités du produit Chart Auto Flow.

  2. Focalisation instantanée sur les points temporels souhaités (Permet de déplacer le focus de manière séquentielle sur plusieurs points)
    Se déplacer instantanément à n’importe quel moment et analyser efficacement les graphiques sans perdre les points clés.
    Inclut le mode Single Line du produit Focus Time Line.

  3. Synchronise plusieurs fenêtres de graphiques sur le point temporel d’intérêt et déplace le focus simultanément.
    En affichant uniquement les fenêtres de graphiques souhaitées dans la zone des graphiques, vous pouvez déterminer de manière sélective quels graphiques sont affectés par le déplacement du focus.
    Équipé du mode SingleSync dans le produit Focus Time Line

Convient pour le Forex, les actions, l’or, les cryptomonnaies et plus.
Idéal pour revoir les mouvements passés, détecter les motifs, tester les stratégies et s’entraîner au trading.

Veuillez noter : Cette version d'essai ne peut être utilisée qu'avec le courtier où elle a été installée pour la première fois. La version payante n'a pas de telles restrictions.

Fonctionnalités & Avantages

  • Lecture et rembobinage à vitesse variable
    Contrôlez librement le mouvement des graphiques avec une vitesse de 50ms à 10 minutes.

  • Focalisation instantanée sur les points clés
    Sautez instantanément à n’importe quel moment. La position de focalisation peut être changée entre bord droit, centre et bord gauche de l’écran.

  • Opération intuitive
    Pause, reprise, ajustement de la vitesse et décalage des bougies contrôlés via les boutons.

  • Compatible avec tous les intervalles et instruments financiers
    Utile pour le day trading, le swing et l’analyse à long terme.

Image d’opération

Bouton/Étiquette Fonction Description
Pause / Restart Pause / Reprendre Contrôler la lecture du graphique
Reset Réinitialiser vitesse et décalage des bougies Reset Speed:1s, Bar:1 (réinitialiser)
Slow / Fast Ajuster la vitesse Réglage libre de 50ms à 10min
Bar+ / Bar- Ajuster le décalage des bougies Réglable de 1 à 480 bougies
Past / Future Changer la direction Basculer lecture avant/arrière
Speed / Bars (Étiquette) Afficher vitesse & décalage actuels Vérifier les paramètres actuels
FocusTimeLine Définir point de focus Définir le temps de focus souhaité
Position Changer position d’affichage Basculer entre bord droit, centre, bord gauche
Focus Déplacer focus Sauter instantanément au point de focus
END Quitter le programme -


Avis
Vous ne pouvez créer qu’une seule FocusTimeLine. (La version complète “Focus Time Line” permet jusqu’à 100 lignes.)

Installation

  1. Connectez-vous à MT4, recherchez ce produit sur le Market, cliquez sur “Acheter” et “Télécharger” pour l’installer automatiquement.

  2. Il apparaîtra dans Navigateur → Expert Advisors → Market.

  3. Glissez-déposez ou double-cliquez pour l’ajouter au graphique.

Environnement recommandé

  • OS: Windows 11

  • MT4: Build 1441

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)

  • Mémoire: 8GB

※Devrait fonctionner aussi sur Mac et autres environnements, mais non testé – à essayer à vos risques et périls.

Déclaration de risque

Ce produit ne comprend pas de fonctions de trading, il n’y a donc aucun risque financier.


