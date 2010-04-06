H1 GoldTrend EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.





Strategie-Übersicht:

- Trendfolge mit Bestätigung mehrerer Zeitrahmen (H1, Daily, Weekly EMA crossover).

- Dynamische Losgrößenbestimmung und Risikomanagement.

- Eingebaute Filter: Zeitfilter, Slippage-Kontrolle.

- Kein Martingal, kein Grid, kein Averaging - sicherer und stabiler Ansatz.





Hauptmerkmale:

- Einfach zu bedienen: Hängen Sie den XAUUSD H1 Chart an und optimieren Sie bei Bedarf die Parameter.

- Niedriger Drawdown mit strengem Risiko-Ertrags-Verhältnis.

- Empfohlene Mindesteinlage: 300 $ (beginnend mit 0,01 Lots).





Empfohlene Einstellungen:

- Symbol: XAUUSD

- Zeitrahmen: H1

- Hebelwirkung: 1:200 oder höher

- ECN-Konto und VPS für beste Performance empfohlen.





Wichtiger Risikohinweis:

Der Handel mit Devisen und Rohstoffen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie nur Risikokapital.