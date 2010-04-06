H1 GoldTrend EA

H1 GoldTrend EA ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der für XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde.

Strategie-Übersicht:
- Trendfolge mit Bestätigung mehrerer Zeitrahmen (H1, Daily, Weekly EMA crossover).
- Dynamische Losgrößenbestimmung und Risikomanagement.
- Eingebaute Filter: Zeitfilter, Slippage-Kontrolle.
- Kein Martingal, kein Grid, kein Averaging - sicherer und stabiler Ansatz.

Hauptmerkmale:
- Einfach zu bedienen: Hängen Sie den XAUUSD H1 Chart an und optimieren Sie bei Bedarf die Parameter.
- Niedriger Drawdown mit strengem Risiko-Ertrags-Verhältnis.
- Empfohlene Mindesteinlage: 300 $ (beginnend mit 0,01 Lots).

Empfohlene Einstellungen:
- Symbol: XAUUSD
- Zeitrahmen: H1
- Hebelwirkung: 1:200 oder höher
- ECN-Konto und VPS für beste Performance empfohlen.

Wichtiger Risikohinweis:
Der Handel mit Devisen und Rohstoffen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie nur Risikokapital.
