H1 GoldTrend EA

H1 GoldTrend EA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo H1.

Visión general de la estrategia:
- Seguimiento de la tendencia con confirmación multi-marco de tiempo (H1, Daily, Weekly EMA crossover).
- Tamaño de lote dinámico y gestión del riesgo.
- Filtros incorporados: filtro de tiempo, control de deslizamiento.
- Sin martingala, sin rejilla, sin promedios - enfoque seguro y estable.

Características principales:
- Fácil de usar: adjuntar a XAUUSD H1 gráfico y optimizar los parámetros si es necesario.
- Drawdown bajo con una estricta relación riesgo-recompensa.
- Depósito mínimo recomendado: $300 (comenzando con 0.01 lotes).

Parámetros recomendados:
- Símbolo: XAUUSD
- Marco temporal: H1
- Apalancamiento: 1:200 o superior
- Cuenta ECN y VPS recomendados para un mejor rendimiento.

Información importante sobre el riesgo:
Operar con divisas y materias primas implica un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Utilice sólo capital de riesgo.
