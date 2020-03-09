Twitter Model MMXM Indicator in ICT style for MT4

Twitter Model MMXM-Indikator (ICT-Stil) für MetaTrader 4

Der Twitter Model MMXM Indicator ist ein benutzerdefiniertes MetaTrader 4 (MT4) Tool, das auf der Grundlage von Inner Circle Trader (ICT) Methodologien und Smart Money Konzepten entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um tägliche Höchst- und Tiefststände innerhalb eines 24-Stunden-Zyklus zu analysieren und Handelswarnungen auf der Grundlage von Liquiditätsschwankungen, Fair Value Gaps (FVGs) und CISD-Mustern zu generieren.

Darüber hinaus hebt der Indikator die Eröffnung der New Yorker Börsensitzung visuell hervor, indem er eine graue horizontale Linie auf dem Diagramm zeichnet, die Händlern dabei hilft, ihre Einstiege auf wichtige Börsensitzungen abzustimmen.

Spezifikationen des Twitter Model MMXM-Indikators



Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die wichtigsten technischen Merkmale des Indikators:

Merkmal Beschreibung Kategorie ICT - Intelligentes Geld - Liquidität Plattform MetaTrader 4 (MT4) Schwierigkeitsgrad Fortgeschritten Indikator-Typ Umkehrung & Fortführung Zeitrahmen 15-Minuten Handelsstil Scalping & Intraday Markt Alle Märkte (Forex, Krypto, Indizes, etc.)

Twitter Model MMXM Indikator Übersicht



Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung falscher Ausbrüche über oder unter dem Hoch und Tief des Vortages. Wenn sich der Kurs vorübergehend über diese Niveaus hinausbewegt, aber innerhalb von sechs Kerzen wieder innerhalb der Spanne zurückkehrt, bezeichnet der Indikator die Bewegung als "Sweep " .

Wenn nach dem Sweep ein gültiges CISD-Setup erkannt wird, zeichnet der Indikator eine rot gestrichelte horizontale Linie auf dem CISD-Niveau und signalisiert damit eine potenzielle Handelsmöglichkeit.

Bullisches Marktszenario

Wenn der Kurs auf einem 15-Minuten-Chart von Cardano (ADA) unter den Tiefststand des Vortags fällt und innerhalb der nächsten Kerze schnell wieder in den Bereich zurückkehrt, identifiziert der Indikator dies als Liquiditäts-Sweep. Der Indikator kennzeichnet dies als einen Liquiditäts-Sweep. Der entsprechende CISD-Level wird mit einer roten gestrichelten Linie markiert, was auf eine potenzielle Aufwärtsbewegung hinweist.

Bärenmarkt-Szenario

In einem bärischen Beispiel auf dem 15-Minuten-Chart von EUR/USD durchbricht der Kurs kurzzeitig den Höchststand des Vortages und bewegt sich dann wieder in den Bereich zurück. Dieses Verhalten löst ein Sweep-Signal aus und kann ein bärisches CISD-Setup bilden, das Händler als Bestätigung für Short-Positionen nutzen können.

Twitter Model MMXM Indikatoreinstellungen



Der Indikator enthält mehrere konfigurierbare Optionen zur Verbesserung der Genauigkeit und Anpassungsfähigkeit:

FVG-Filter verwenden : Ermöglicht die Erkennung von Fair Value Gaps

Ist die Serverzeit in Europa : Passt die Berechnungen für in Europa ansässige Server an

Differenz zwischen Server und GMT : Ermöglicht die manuelle Anpassung der Zeitverschiebung

Tipp: Für eine genauere Erkennung von Marktstrukturen und Ungleichgewichten wird empfohlen, den FVG-Filter aktiviert zu lassen.

Schlussfolgerung



Durch die Kombination von Liquiditäts-Sweeps, Fair Value Gaps und CISD-Strukturen liefert der Twitter Model MMXM-Indikator hochwertige Handelssignale, die auf ICT- und Smart Money-Prinzipien beruhen. Er hilft Händlern, falsche Ausbrüche, wichtige Liquiditätszonen und potenzielle Marktumkehrungen zu erkennen, was ihn zu einem wertvollen Instrument für präzisionsbasierte Intraday- und Scalping-Strategien macht.