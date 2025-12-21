BLao Trading Assistant

B'LAO Trading Tool - Professionelle Auftragsausführung & Management Tool
Willkommen bei B'LAO Trading Tool - dem ultimativen Handelsassistenten, der Ihre Ausführung intuitiv, präzise und blitzschnell macht.

🌟 Ausgestattet: Intelligentes Risiko & Positionsgrößenbestimmung
Visuelle Risikoberechnung: Bestimmen Sie Ihre Handelsgröße sofort mit dem Fadenkreuz-Tool.

Dynamische Volumen-Skalierung: Wählen Sie einfach Ihren Einstieg aus und ziehen Sie ihn auf das gewünschte Stop-Loss-Niveau; das Tool berechnet automatisch das exakte Volumen (Lotgröße) auf der Grundlage Ihres vordefinierten maximalen Risikos.
Präzise Planung: Keine manuellen Berechnungen oder externen Rechner mehr; planen Sie Ihr Risiko direkt auf dem Chart, bevor Sie einsteigen.

Hauptmerkmale:
Präzise Handelsausführung:
Ein-Klick-Handel: Sofortige BUY/SELL-Schaltflächen für einen sofortigen Markteintritt.
Unterstützung von Pending Orders: Spezielle Schaltflächen für Buy Limit und Sell Limit zum Erfassen strategischer Pullbacks.

Fortschrittlicher Schutz und Automatisierung:
Break-even: Verschieben Sie Ihren Stop-Loss automatisch zum Einstiegspunkt, um Ihr Kapital zu sichern.
Auto TP/SL-Modus: Schalten Sie die automatische Zuweisung von Take Profit und Stop Loss für jede neue Position um.
TP/SL zusammenführen: Synchronisieren Sie Exit-Levels über mehrere offene Trades für ein einheitliches Management.

Massenoperationen & Effizienz:
Take Profit Alle / Stop Loss Alle: Schließen oder ändern Sie alle Positionen sofort mit einem einzigen Klick.
Grid-Order: Setzen Sie Grid-Strategien effizient ein, um die Marktvolatilität zu steuern.
Order löschen / Eingabe löschen: Löschen Sie schnell ausstehende Aufträge oder setzen Sie Eingabefelder zurück, um einen sauberen Arbeitsbereich zu erhalten.

Echtzeit-Dashboard & Analysen:
Das B'LAO-Panel bietet einen umfassenden Überblick über Ihr aktuelles Engagement:
Live P/L Tracking: Überwachen Sie Gewinn und Verlust in Echtzeit in USD.
Exposure-Metriken: Zeigen Sie die Gesamtanzahl der Lots und Ihren Durchschnittspreis für alle offenen Positionen an.
Konto-Synchronisation: Integrierte Magic Number-Verfolgung, um sicherzustellen, dass das Tool nur die von Ihnen beabsichtigten Trades verwaltet.

Warum B'LAO wählen? Die B'LAO-Benutzeroberfläche wurde mit dem Schwerpunkt auf Ergonomie und Geschwindigkeit entwickelt und verwendet visuelle Hinweise mit hohem Kontrast, um die kognitive Belastung zu reduzieren. Sie versetzt Sie in die Lage, Marktchancen mit Zuversicht zu nutzen, manuelle Fehler zu vermeiden und Ihre Risikomanagementdisziplin zu verbessern.

Empfohlene Produkte
Fibonacci Auto Levels Pro MT5
Abdullah Alhariri
Indikatoren
Fibonacci Auto Levels Pro MT5 – Retracements, Extensions & Pivot Points Fibonacci Auto Levels Pro MT5 ist ein fortschrittliches technisches Analysewerkzeug, das Markt-Swing-Punkte automatisch erkennt und vollständige Fibonacci Retracement-, Extension- und Pivot-Point-Strukturen in den Chart zeichnet. Dieser Indikator kombiniert mehrere unabhängige Systeme zu einem einzigen, vereinheitlichten Analysewerkzeug: Pivot Points (Fibonacci-Modus) Pivot Points werden verwendet, um potenzielle Unterstützu
Support n Resistance MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator stellt flexible Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Punkte) dar. Für die Konstruktion wird eine spezielle Bewegungsphase verwendet. Die Niveaus werden dynamisch gebildet, das heißt, jede neue Kerze kann das Niveau fortsetzen oder vervollständigen. Das Niveau kann dem Kurs auch dort Widerstand oder Unterstützung bieten, wo es nicht mehr vorhanden ist. Außerdem können Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ihre Rolle wechseln. Die Bedeutung der Niveaus wird beeinflusst durch: d
Highs and Lows Indicator MT5
Albertas Guscius
Indikatoren
Structure Levels (Highs & Lows) Indikator für MetaTrader 5 Entschlüsseln Sie die Markt-DNA - Handeln Sie mit institutioneller Präzision Beschreibung: Der Structure Levels (Highs & Lows) Indikator ist Ihre Geheimwaffe, um die versteckte Roadmap des Marktes zu entschlüsseln. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die in Bezug auf Preisaktionen und Marktstrukturen denken. Es identifiziert automatisch kritische Hochs und Tiefs und verwandelt chaotische Charts in eine klare Blaupause von Unterst
RSI multi timeframes lines builder
Nikolay Mitrofanov
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Niveaus entsprechend den überkauften und überverkauften Werten des RSI-Indikators. Sammelt die erforderliche Anzahl solcher Preisextrema und wählt daraus die dem aktuellen Preis am nächsten liegenden Niveaus aus. Alle Zeitrahmen sind verfügbar. Aktivieren und deaktivieren in beliebigen Kombinationen. Standardmäßig aktiviert: MN1, W1, D1, H4, H1, M5, M1. Der Linientyp ist anpassbar: Horizontal (durchgezogen) Trending rechts (ab dem Preis der RSI-Extremum-Erkennung) Für jed
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indikatoren
"Hunttern harmonic pattern finder" auf der Grundlage des dynamischen Zickzackkurses mit dem Benachrichtigungs- und Vorhersagemodus Diese Version des Indikators identifiziert 11 harmonische Muster und prognostiziert sie in Echtzeit, bevor sie vollständig ausgebildet sind. Er bietet die Möglichkeit, die Fehlerquote von Zigzag-Mustern in Abhängigkeit von einer Risikoschwelle zu berechnen. Darüber hinaus sendet er eine Benachrichtigung, sobald das Muster vollständig ist. Die unterstützten Muster
Smart Trend Pullback PRO MT5
Freddy Amado Soto Javier
Indikatoren
Titel : Smart Trend Pullback PRO MT5 Professioneller Trend-Pullback-Indikator mit adaptiver Logik für Forex & Indizes. Entwickelt, um hochwahrscheinliche Fortsetzungsgeschäfte zu erfassen, während Rauschen vermieden wird. S mart Trend Pullback PRO v1.0 Funktioniert auf Forex + Indizes Adaptive Logik (selten auf MQL5) Nicht nachmalende, historische Signale Sauber, verständlich, professionell EMPFOHLENE STANDARDEINSTELLUNGEN: UseHTFTrend = true VolumenFilter verwenden = falsch Schnell
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
BTFX Pivot Points
Bradley Thomas Farrington
Indikatoren
Die BTFX-Drehpunkte sind ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandsstufen für jeden Tag berechnet.   Mit diesem Indikator zeigen die Pivot-Ebenen klare Ziele auf, auf die abgezielt werden soll.   Die Widerstandsstufen werden über der silbernen Pivot-Linie in lila angezeigt.   Die Unterstützungsstufen sind in Orange dargestellt und befinden sich unterhalb der silbernen Pivot-Linie.   Dieser Indikator funktioniert sehr gut, wenn er mit dem BTFX Daybreak Indicator verwendet wird.   Eine
PivotMaster Pro
Lee Saetbyeol
Indikatoren
PivotMaster Pro - Der ultimative mehrstufige Pivot-Indikator Übersicht PivotMaster Pro ist ein professioneller Pivot-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die auf Präzision und Klarheit angewiesen sind. Er stellt automatisch klassische Pivots und DeMark Pivots zusammen mit der Eröffnung, dem Hoch, dem Tief und der Eröffnung des Vortages dar und gibt Ihnen so einen vollständigen Überblick über die Marktstruktur auf einen Blick. Hauptmerkmale Zeigt sowohl klassische Pivot-Punkte als auch D
Dorian
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Dorian-Indikator ist ein intuitives Instrument zur Bestimmung des aktuellen Markttrends. Er basiert auf einer einfachen Visualisierung in Form von zweifarbigen Linien, wodurch er sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden kann. Dieser Indikator hilft nicht nur bei der Bestimmung der Trendrichtung, sondern dient auch als wertvoller Ratgeber bei Entscheidungen über den Einstieg in den Markt oder das Schließen von Positionen. Aufgrund seiner Einfachheit und Effekti
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Divergenzen sind schwierig zu finden und seltener anzutreffen. Sie sind eines der zuverlässigsten Handelsszenarien. Dieser Indikator sucht automatisch mit Ihrem bevorzugten Oszillator nach regelmäßigen und versteckten Abweichungen. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Einfach zu handeln Findet regelmäßige und versteckte Abweichungen Unterstützt viele bekannte Oszillatoren Implementiert Handelssignale basierend auf Ausbrüchen Zeigt geeignete Sto
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Colored Levels and Boxes MT5 n
Faran Ataeiraveshti
Utilitys
Dieses Softwaretool wurde entwickelt, um den Prozess der Erstellung horizontaler Trendlinien und Rechtecke in fünf anpassbaren Farben Ihrer Wahl zu optimieren. Das Zeichnen präziser horizontaler Trendlinien in MT5 kann eine Herausforderung sein, aber mit diesem Indikator können Sie sie mühelos in den Farben erstellen, die Ihren Vorlieben entsprechen. Darüber hinaus bietet unser Tool eine klare Anzeige der Preisniveaus, die mit den von Ihnen gezeichneten horizontalen Linien verbunden sind. Wi
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indikatoren
Erschließen Sie die Macht von Fibonacci mit unserem fortschrittlichen Indikator! Dieses Tool stellt die Fibonacci-Levels auf der Grundlage des Hochs und Tiefs des Vortags präzise dar und identifiziert die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslevels des nächsten Tages. Er eignet sich perfekt für Daytrading und Swingtrading und hat mir wöchentliche Gewinne beschert. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie und nutzen Sie profitable Gelegenheiten mit Leichtigkeit. HINWEIS: Vergewissern Sie si
LastStand type11 Rocket
Nothpone Thamrongarchariyakul
Experten
Hauptmerkmale: Erweiterte Pivot-Point-Strategie Automatische Erkennung von täglichen Pivot-Punkten Strategischer Einstieg über S1/S2/S3 und R1/R2/R3 Levels Sofortige Platzierung von BuyStop/SellStop-Orders bei Bestätigung des Ausbruchs Auto-Spacing-Einstiegssystem Intelligenter Orderspacing-Algorithmus verhindert Cluster-Einträge Anpassbare Abstandsparameter Intelligentes Risikomanagement Auto MM: Progressive Losgrößenanpassung basierend auf der Entwicklung des Kontostandes Dynamischer SL
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
Zero Lag MA Trend Levels MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Zero Lag MA Trend Levels MT5 mit Scanner -Indikator kombiniert den Zero-Lag Moving Average (ZLMA) mit einem standardmäßigen Exponential Moving Average (EMA), um den Tradern einen umfassenden Überblick über die Marktbewegungen und die wichtigsten Preisniveaus zu bieten. Darüber hinaus
Fast trade detector
Andrey Gladyshev
Indikatoren
Fast Trade Detector (FTD) - Der wahrhaftigste Indikator, der die wahre Stimmung des Big Players anzeigt. Es gibt einen Player an der Börse, der alles hat, um an der Spitze des Orderbuchs (Börsenstapel) zu stehen. Diese Trades sind wie ein Indikator für die Marktstimmung eines starken Players. Sie werden feststellen, dass die Dinge nicht ganz so sind, wie Sie sich das vorgestellt haben. Sie werden Algorithmen und Strategien eines großen Marktteilnehmers entdecken. Die Entwicklung des Indikato
Big Players
Cesar Afif rezende Oaquim
Indikatoren
Schwimmen Sie mit den großen Jungs oder meiden Sie sie um jeden Preis. Mit diesem Indikator haben Sie die Wahl! Indikator durch Einfärbung der Balken, mit einfachen Antworten darauf, ob die "großen Jungs" handeln oder nicht. Erkennen Sie anhand des Rückgabewertes des Indikators oder des Aussehens der Balken, wann Sie handeln sollten, wenn der Markt ruhig oder unruhig ist. Ein unverzichtbarer Indikator für den Aufbau Ihres Roboters oder für Ihr Setup. Ergebnis des Indikators: 0 - 5. Marktteilneh
Trendline TakeProfit EA MT5
Rares Bogdan Marinescu
Utilitys
Ein Roboter, der Ihre offene Position in Echtzeit überwacht und sie schließt , sobald das Kursniveau eine zuvor ausgewählte Trendlinie berührt (oder kurz davor steht). Sie müssen Ihre offene Position nicht ständig überwachen und auf den richtigen Zeitpunkt zum Schließen warten. Das Programm führt diesen gesamten Prozess automatisch durch und gibt Ihnen Zeit, neue Marktchancen zu erkennen. Es kann mit mehreren Charts verbunden werden und mehrere offene Positionen gleichzeitig unterstützen. Schrit
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Einführung in den Range Predictor : Ihr ultimativer Leitfaden für zukünftige Handelsspannen Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader si
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indikatoren
Gerne stellen wir dir den Heikin Ashi RSI Oszillator vor! Dieser Indikator kombiniert die Konzepte von Heikin Ashi Kerzen mit dem RSI (Relative Strength Index), um ein oszillatorähnliches Format zu erzeugen, das dazu verwendet werden kann, einen Teil des Rauschens (Noise) herauszufiltern, das mit den standardmässigen RSI-Werten verbunden ist. Dies bietet den Tradern eine glattere Darstellung der Marktbedingungen. Hier sind einige Artikel, um mehr über den RSI und Heikin Ashi Kerzen zu erfahren:
Four MA on OBV
Danton Dos Santos Sardinha Junior
5 (1)
Indikatoren
Four MA on OBV - Ihr ultimatives Handbuch für erfolgreichen Handel! Entfesseln Sie das wahre Potenzial Ihrer Trades mit dem Four MA on OBV -Indikator. Exklusiv für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt, kombiniert dieser leistungsstarke Indikator vier gleitende Durchschnitte mit dem On-Balance Volume (OBV), um präzise und zuverlässige Signale zu liefern. Technische Merkmale: Vier gleitende Durchschnitte: Integration von einfachen, exponentiellen, geglätteten und linearen gleitenden Durchschnitte
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indikatoren
Engulfing with EMAs Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortschrittlichen Erkennung von Candlestick-Mustern mit dem Engulfing with EMAs Indicator , einem hochmodernen Tool für MetaTrader 5. Dieser futuristische Indikator kombiniert die Präzision der Engulfing-Musteranalyse mit der Trendfolgestärke der exponentiellen gleitenden Durchschnitte (EMA 21 und EMA 50) und versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Setups für alle Währungspaare und Zeitrahmen zu identifizieren. Hauptmerkm
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Market session with fibonacci
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
Indikatoren
Dieser Indikator ist der am häufigsten verwendete Indikator, den wir täglich verwenden. Er umfasst unsere am häufigsten verwendeten Strategien, ICT und SMC, Stop-Loss-Limits und Liquiditätslimits, die zu den Eröffnungs- und Schließzeiten der Börsen auftreten, sowie das Börsenvolumen mit Fibonacci und Vergrößern und Verkleinern und die häufigsten Aktionen, die Sie sehen möchten, wie das Auswählen der Börsenbewegung, die Sie sehen möchten, und das Ziehen von Fibonacci. Dies sind vollautomatische I
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
RSI-Pfeile Professional v1.00 Fortgeschrittener technischer Indikator für MetaTrader 5 Überblick RSI Arrows Professional ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der die Leistungsfähigkeit des traditionellen RSI (Relative Strength Index) mit einem intelligenten Richtungssignalsystem kombiniert. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt identifizieren möchten, und implementiert konservative Handelsstrategien, die auf der
Elliott Wave Trend MT5
Young Ho Seo
4 (4)
Indikatoren
Elliott Wave Trend wurde für die wissenschaftliche Wellenzählung entwickelt. Dieses Tool konzentriert sich darauf, die Unschärfe der klassischen Elliott-Wellenzählung zu beseitigen, indem es die Richtlinien des Template- und Pattern-Ansatzes nutzt. Dabei bietet Elliott Wave Trend erstens die Vorlage für Ihre Wellenzählung. Zweitens bietet es den Wave Structural Score, um die genaue Wellenbildung zu identifizieren. Es bietet sowohl den Structural Score für Impulswellen als auch den Structure Scor
Candlestick Patterns with Alerts MT5
Peter Mueller
4.25 (4)
Indikatoren
Mit diesem einfach einzurichtenden Indikator können Sie Alarme für die folgenden Candlestick-Formationen anzeigen und einstellen: Bull Breakout, Bear Breakout, Hammer, Pin, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing. Eingabeparameter: ShortArrowColor: Die Farbe der Pfeile, die eine bärische Kerzenformation anzeigen LongArrowColor: Die Farbe der Pfeile, die eine bullische Kerzenformation anzeigen BullishEngulfing: Deaktiviert/Aktiviert/AktiviertmitAlarm BearishEngulfing: Deaktiviert/Aktiviert/Aktiviert
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Utilitys
Der Expert Advisor ist ein umfassender Risikomanager, der den Benutzern hilft, ihre Handelsaktivitäten zu kontrollieren. Mit diesem Tool können Sie ganz einfach verschiedene Risikoparameter konfigurieren. Bei Überschreitung eines Limits kann der Risikomanager die Schließung geöffneter Positionen, die Schließung anderer EAs und sogar die Schließung des Terminals erzwingen, um emotionales Handeln zu verhindern, das nicht Ihrer Handelsstrategie entspricht. Risiko-Manager-Einstellungen Konto-Schutz
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
PZ Trade Pad Pro MT5
PZ TRADING SLU
Utilitys
Dies ist ein visuelles Handelsfeld, mit dem Sie Trades einfach platzieren und verwalten, menschliche Fehler vermeiden und Ihre Handelsaktivität verbessern können. Es kombiniert eine einfach zu bedienende visuelle Oberfläche mit einem soliden Ansatz für das Risiko- und Positionsmanagement. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Erstaunlich einfach zu bedienen Handeln Sie einfach aus dem Chart Handeln Sie mit präzisem Risikomanagement, stressfrei Kapi
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Utilitys
Auto Trade Copier wurde entwickelt, um Trades auf mehrere MT4-, MT5- und cTrader-Konten/Terminals mit 100%iger Genauigkeit zu kopieren. Die Anbieter- und Empfängerkonten müssen sich auf demselben PC/VPS befinden. Mit diesem Tool können Sie Trades auf Empfängerkonten auf demselben PC/VPS kopieren. Alle Handelsaktionen werden perfekt vom Provider zum Empfänger kopiert. Diese Version kann nur auf MT5-Konten verwendet werden. Für MT4-Konten müssen Sie Auto Trade Copier (für MT4) verwenden. Hinweis:
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilitys
Alles für Chart Technische Analyse Indikator MT5 in einem Tool Zeichnen Sie Ihre Angebot-Nachfrage-Zone mit Rechteck und Unterstützung-Widerstand mit Trendlinie und erhalten Sie Warnungen auf Handy oder E-Mail-Alarm - Risiko-Belohnungs-Indikator mt5 Video-Tutorials, Handbücher, DEMO-Download hier . Finden Sie Kontakte auf meinem Profil . 1. erweiterte Rechtecke und Trendlinien Das Objekt wird bis zum rechten Rand des Diagramms verlängert, wenn der Preis eine neue Kerze im Diagramm zeichnet. Dies
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Utilitys
Easy Trade – Intelligentes, einfaches und leistungsstarkes Trade Management Easy Trade ist die All-in-One-Lösung für MetaTrader-Nutzer, die ihr Risiko im Griff behalten und ihre Orderausführung reibungslos gestalten möchten. Von Grund auf mit dem Feedback unserer Trader entwickelt, macht Easy Trade das Ausführen, Überwachen und Verwalten von Trades über mehrere Symbole hinweg einfach – ohne den Workflow zu verkomplizieren. Ob manuell skalierend oder mehrere Setups gleichzeitig verwaltend – Eas
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Utilitys
Crypto Charting for MT5 – Integration von Kryptowährungs-Charts in MetaTrader 5 Übersicht Crypto Charting for MT5 bietet OHLC-Daten in Echtzeit über WebSocket. Es unterstützt mehrere Börsen und ermöglicht automatische Aktualisierungen innerhalb von MT5. Funktionen Realtime-Daten über WebSocket Automatische Aktualisierung historischer Daten Geplante Synchronisation bei Verbindungsunterbrechungen Kompatibel mit allen MT5-Zeiteinheiten Vollständige OHLCV-Daten Unterstützung für Strategie-Tests Aut
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Utilitys
" Trader Evolution " - Ein Dienstprogramm für Händler, die Wellen und technische Analysen in ihrer Arbeit verwenden. Eine Registerkarte des Dienstprogramms ist in der Lage, Geld-Management und Eröffnung von Aufträgen, und die andere kann bei der Herstellung Elliott-Welle und technische Analyse helfen. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Vorteile 1. Handeln mit ein paar Klicks. Sofortige und schwebende Aufträge sind im Panel verfügbar 2. Geldverwaltung. Das Programm wähl
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Trade Planner MT5
Wojciech Daniel Knoff
Utilitys
Verwandeln Sie Unsicherheit in einen klaren Trading-Plan. Trade Planner MT5 ist ein fortgeschrittenes Money-Management-Tool für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um mehrere mögliche Kontoszenarien zu planen, zu steuern und zu analysieren. Es hilft Tradern einzuschätzen, wie sich Eigenkapital, freie Margin und Margin-Level jederzeit und bei jedem Preis verändern können — bevor reale Trades eröffnet oder verändert werden. Darüber hinaus ermöglicht das Programm, Worst-Case-Szenarien vorherzusehe
Weitere Produkte dieses Autors
BLao Gold
Quang Thi Dinh
Experten
BLao Gold ist die neueste Version des Goldhandels-EAs, optimiert für eine bessere Leistung mit signifikantem Drawdown. Es funktioniert auf allen Zeitrahmen, liefert hohe Leistung und behält eine einfache Konfiguration. Es ist besser, den EA halb-manuell zu steuern, z.B. wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet, ist es besser, "Auto Sell" zu deaktivieren und der EA führt nur "BUY" aus. Darüber hinaus verfügt der EA über eine Trenderkennungsfunktion, die je nach EMA automatisch "KAUFE
Auswahl:
huy nguyen
18
huy nguyen 2025.12.21 10:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension