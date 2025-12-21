BLao Trading Assistant

B'LAO Trading Tool - Professionelle Auftragsausführung & Management Tool

Willkommen bei B'LAO Trading Tool - dem ultimativen Handelsassistenten, der Ihre Ausführung intuitiv, präzise und blitzschnell macht.





🌟 Ausgestattet: Intelligentes Risiko & Positionsgrößenbestimmung

Visuelle Risikoberechnung: Bestimmen Sie Ihre Handelsgröße sofort mit dem Fadenkreuz-Tool.





Dynamische Volumen-Skalierung: Wählen Sie einfach Ihren Einstieg aus und ziehen Sie ihn auf das gewünschte Stop-Loss-Niveau; das Tool berechnet automatisch das exakte Volumen (Lotgröße) auf der Grundlage Ihres vordefinierten maximalen Risikos.

Präzise Planung: Keine manuellen Berechnungen oder externen Rechner mehr; planen Sie Ihr Risiko direkt auf dem Chart, bevor Sie einsteigen.





Hauptmerkmale:

Präzise Handelsausführung:

Ein-Klick-Handel: Sofortige BUY/SELL-Schaltflächen für einen sofortigen Markteintritt.

Unterstützung von Pending Orders: Spezielle Schaltflächen für Buy Limit und Sell Limit zum Erfassen strategischer Pullbacks.





Fortschrittlicher Schutz und Automatisierung:

Break-even: Verschieben Sie Ihren Stop-Loss automatisch zum Einstiegspunkt, um Ihr Kapital zu sichern.

Auto TP/SL-Modus: Schalten Sie die automatische Zuweisung von Take Profit und Stop Loss für jede neue Position um.

TP/SL zusammenführen: Synchronisieren Sie Exit-Levels über mehrere offene Trades für ein einheitliches Management.





Massenoperationen & Effizienz:

Take Profit Alle / Stop Loss Alle: Schließen oder ändern Sie alle Positionen sofort mit einem einzigen Klick.

Grid-Order: Setzen Sie Grid-Strategien effizient ein, um die Marktvolatilität zu steuern.

Order löschen / Eingabe löschen: Löschen Sie schnell ausstehende Aufträge oder setzen Sie Eingabefelder zurück, um einen sauberen Arbeitsbereich zu erhalten.





Echtzeit-Dashboard & Analysen:

Das B'LAO-Panel bietet einen umfassenden Überblick über Ihr aktuelles Engagement:

Live P/L Tracking: Überwachen Sie Gewinn und Verlust in Echtzeit in USD.

Exposure-Metriken: Zeigen Sie die Gesamtanzahl der Lots und Ihren Durchschnittspreis für alle offenen Positionen an.

Konto-Synchronisation: Integrierte Magic Number-Verfolgung, um sicherzustellen, dass das Tool nur die von Ihnen beabsichtigten Trades verwaltet.





Warum B'LAO wählen? Die B'LAO-Benutzeroberfläche wurde mit dem Schwerpunkt auf Ergonomie und Geschwindigkeit entwickelt und verwendet visuelle Hinweise mit hohem Kontrast, um die kognitive Belastung zu reduzieren. Sie versetzt Sie in die Lage, Marktchancen mit Zuversicht zu nutzen, manuelle Fehler zu vermeiden und Ihre Risikomanagementdisziplin zu verbessern.