Spline Searcher MT4
- Göstergeler
- Evgeniy Ilin
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
Spline Searcher MT5 — Fiyat Splineleri ve İlgi Noktalarının Erken Tespiti için Çoklu Para Birimi İndikatörü
Karmaşık fiyat formasyonlarının başlangıç aşamalarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı bir araçtır. İndikatör **yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır** ve daha karmaşık piyasa formasyonlarını veya trendlerini (bu formasyonların basit yapılar içerebileceği) erken aşamada tespit etmeye çalışan işlemciler içindir. İndikatör, uzak veya yakın mumda tepeye sahip paraboller, ayarlanabilir sönümlemeli harmonik salınımlar, doğrusal dalgalar ve diğerleri olmak üzere **altı türe kadar başlangıç formasyonunu** tespit eder. Tüm formasyonlar, doğruluk, boyut, süre ve sağlamlık gibi kriterlere göre değerlendirilir. Görünüm için esnek özelleştirme ve gelişmiş arama mantığı sağlanır.
Bu indikatör kimler içindir?
- İlginç piyasa durumlarını erken tespit etmeyi deneyen ve bu amaçla çeşitli yaklaşımları uygulamaya hazır olan işlemciler içindir.
- Paraboller, harmonikler, Elliott dalgaları vb. ile çalışan ve bu yapıların erken aşamalarında görsel tespitini otomatikleştirmek isteyen analistler içindir.
- Esnekliği önemseyenler içindir: formasyon türlerini açıp kapayabilir, renkleri, yazı tiplerini, sesleri ve arama doğruluğunu işlem tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz.
Kolaylıklar ve Avantajlar
|Çoklu Formasyon Analizi
|İndikatör, paraboller, harmonikler, doğrusal dalgalar olmak üzere 6 formasyonu aynı anda arar — her biri için ayrı ayrı ayarlanabilir.
|Kişiselleştirilebilir Görsel Stil
|Her formasyon için ana çizgi, yardımcı çizgi, etiket rengini, kalınlığı ve fiyata göre ofsetini ayarlayabilirsiniz.
|Metin Etiketleri ve Ses Uyarıları
|Yeni bir formasyon tespit edildiğinde, isteğe bağlı olarak metin etiketi ve/veya ses uyarısı verilebilir — her ikisi de bağımsız ayarlanabilir.
|Bellek Yönetimi
|"Last Splines In Memory" parametresi sayesinde eski formasyonlar otomatik olarak temizlenir — grafik her zaman temiz ve okunaklı kalır.
|Grafik Üzerinde Sezgisel Arayüz
|Yerleşik «REDETECT», «HIDE», «STOP» düğmeleri ve panel köşe seçimi.
Öneriler
- Grafik Periyotları: M1’den MN1’e kadar her periyotta çalışır.
- Çoklu Enstrüman: İndikatörü istediğiniz kadar grafiğe ekleyebilirsiniz — uyarılar hepsinden aynı anda gelir.
- Yapılandırma: Varsayılan parametreler, Strateji Testçisi görsel modunda kolayca test edebilmeniz için dengelenmiştir. Ardından ince ayar yapabilirsiniz.
- Performans: Karmaşık splinelerin aranması işlem gücü gerektirir ve kişisel deneme süresi ister — canlı kullanımdan önce mutlaka görsel modda test edin.
- İşlem: İndikatör **yalnızca manuel analiz için tasarlanmıştır** ve otomatik işlem sistemlerinde kullanılamaz.
Nasıl Çalışır — Basitçe Anlatılmış
İndikatör, son mumları analiz eder ve fiyatı altı matematiksel modelden biriyle (n. dereceden parabol, sönüm dekrementli harmonik dalga, doğrusal kırılma vb.) yaklaşık olarak eşleştirmeye çalışır. Her model, **nokta ve mum cinsinden min/maks boyut**, **"Accuracy" yaklaşım doğruluğu** ve **aşırı değerlere karşı sağlamlık** gibi kriterlere göre doğrulanır. Formasyon tüm filtreleri geçerse, grafikte bir metin etiketiyle birlikte görüntülenir ve isteğe bağlı olarak sesli uyarı verilir. Her formasyon türünün aramasını bağımsız olarak açıp kapayabilirsiniz.
İndikatör Giriş Parametreleri
|Kategori
|Parametre
|Açıklama
|Temel
|Show Basic Spline
|Her tespit edilen formasyonun ana çizgisini gösterir.
|Show Help Spline
|Fiyatın üst kısmına ofsetlenmiş paralel yardımcı çizgiyi gösterir.
|Show Spline Labels
|Formasyon adını içeren metin etiketlerini gösterir.
|Play Warn. Sound On Detect
|Yeni bir formasyon tespit edildiğinde ses çalar.
|Message On Detect
|MetaTrader terminalinin «Experts» sekmesine mesaj yazar.
|Clean Old Splines
|Eski formasyonları otomatik olarak siler, yalnızca en yenilerini bırakır.
|Last Splines In Memory
|Grafikte aynı anda kalacak formasyon sayısı.
|Font Size
|Metin etiketlerinin yazı tipi boyutu (8–30 arası).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Metin etiketinin bağlantı noktasına göre dikey ofseti.
|Font X Coordinate Accumulation
|Metin etiketinin bağlantı noktasına göre yatay ofseti.
|Formasyon Arama Türlerini Etkinleştirme
|Searching PARABOLIC(b)
|Uzak mumda tepeye sahip parabollerin aranmasını etkinleştirir.
|Searching PARABOLIC(a)
|Uzak mumda tepeye sahip ve sonrasında yatay uzantı olan parabollerin aranmasını etkinleştirir.
|Searching HARMONIC(b)
|Yatay uzantı olmayan harmonik salınımların aranmasını etkinleştirir.
|Searching HARMONIC(a)
|Son dalgalanma tepeciğinden sonra yatay çizgi içeren harmoniklerin aranmasını etkinleştirir.
|Searching PARABOLIC(c)
|Yakın mumda tepeye sahip parabollerin aranmasını etkinleştirir.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Başlangıç ve bitiş arasında dönüm noktası olan doğrusal kırılmaların aranmasını etkinleştirir.
|Tekil Formasyon Parametreleri
|Alan tasarrufu ve yinelenmenin önlenmesi için aşağıdaki parametreler, tutarlı adlandırma kurallarıyla tüm formasyon türleri (PARABOLIC, HARMONIC vb.) için geçerlidir. Örnek: "PARABOLIC(b)" için "Label" parametresi "PAR.(b) Label", "HARMONIC(a)" için "HAR.(a) Label" şeklinde adlandırılır.
|Label
|Formasyon etiket metni (örn. "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Etiket metni rengi.
|Main Spline Color
|Formasyonun ana çizgi rengi.
|Help Spline Color
|Yardımcı çizgi rengi.
|Help Dot Color
|Noktalı (DOT stili) çizgi rengi.
|Widht Main Spline
|Ana çizgi kalınlığı (1–10).
|Widht Help Spline
|Yardımcı çizgi kalınlığı.
|Widht Help Dot
|Noktalı çizgi kalınlığı.
|Help Spline Y
|Yardımcı çizginin yukarı ofseti ("_Point" birimleri kullanılır).
|Min Point's Size
|Formasyonun minimum genliği ("_Point" birimleri kullanılır).
|Max Point's Size
|Formasyonun maksimum genliği ("_Point" birimleri kullanılır).
|Min Bougie Size
|Mum cinsinden minimum süre.
|Max Bougie Size
|Mum cinsinden maksimum süre.
|Exponent
|Parabol derecesi (yalnızca parabolik formasyonlar için).
|Decrement Variation
|Sönüm adımı sayısı (yalnızca harmonikler için).
|Top Variation Accuracy
|Dönüm noktası arama doğruluğu (yalnızca doğrusal kırılmalar için).
|Relative Lengthening Left
|Sol tarafa göre göreli uzatma (0,0 = uzatma yok, 1,0 = iki kat uzunluk).
|Relative Lengthening Right
|Sağ tarafa göre göreli uzatma.
|Accuracy
|Minimum yaklaşım doğruluğu (değer ne kadar yüksekse, filtre o kadar katıdır).