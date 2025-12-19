Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — Fiyat Splineleri ve İlgi Noktalarının Erken Tespiti için Çoklu Para Birimi İndikatörü

Karmaşık fiyat formasyonlarının başlangıç aşamalarını otomatik olarak tespit eden ve görselleştiren yardımcı bir araçtır. İndikatör **yalnızca manuel işlem için tasarlanmıştır** ve daha karmaşık piyasa formasyonlarını veya trendlerini (bu formasyonların basit yapılar içerebileceği) erken aşamada tespit etmeye çalışan işlemciler içindir. İndikatör, uzak veya yakın mumda tepeye sahip paraboller, ayarlanabilir sönümlemeli harmonik salınımlar, doğrusal dalgalar ve diğerleri olmak üzere **altı türe kadar başlangıç formasyonunu** tespit eder. Tüm formasyonlar, doğruluk, boyut, süre ve sağlamlık gibi kriterlere göre değerlendirilir. Görünüm için esnek özelleştirme ve gelişmiş arama mantığı sağlanır.