Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ

複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。

追加機能やサポートをご利用になるためのリンク

もし以下の目的をお持ちの場合：

本インジケータは誰向けですか？

  • 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。
  • 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、その初期段階での可視化を自動化したいアナリスト向けです。
  • 柔軟性を重視する方：フォーメーションの種類をオン／オフ、色・フォント・音・検索精度を取引スタイルに合わせて調整できます。

便利な機能とメリット

マルチフォーメーション分析 6種類のフォーメーション（放物線、調和波、線形ブレイク）を同時に検索 — 各フォーメーションに個別の設定が可能です。
個別スタイル表示 各フォーメーションについて、メインライン、ヘルプライン、ラベルの色、太さ、価格からのオフセットを設定できます。
テキストラベルと音声通知 新しいフォーメーションを検出した際、テキストラベルと／または音声で通知 — それぞれ独立して設定可能です。
メモリ管理 「Last Splines In Memory」パラメータにより、古いフォーメーションを自動クリーンアップ — チャートを常に整理・可読性高く維持します。
チャート上の直感的操作 「REDETECT」「HIDE」「STOP」ボタンとパネル配置角の選択がチャート上に統合されています。

推奨事項

  • タイムフレーム： M1 から MN1 までのすべての期間で動作します。
  • 複数銘柄： 任意の数のチャートにインジケータを適用可能 — 通知はすべてのチャートから同時に届きます。
  • 初期設定： デフォルトパラメータはストラテジーテスターのビジュアライザで簡単にテストできるよう簡素化されています。その後、個別調整またはデフォルトのまま使用できます。
  • パフォーマンス： 複雑なスプラインの検出は計算リソースを消費し、実験に個人の時間がかかります — 実トレード前に必ずビジュアライザでテストしてください。
  • 取引方法： 本インジケータは**手動分析専用**であり、自動売買システムでは使用できません。

仕組み — わかりやすく説明

インジケータは最新のロウソク足を分析し、6つの数理モデル（"n"次放物線、減衰デクリメント付き調和波、線形ブレイクなど）のいずれかで価格動向を近似しようと試みます。各モデルは、ポイントおよびロウソク足単位での最小／最大サイズ、近似精度（"Accuracy"）、外れ値への頑健性などの基準で検証されます。すべてのフィルタを通過したフォーメーションは、チャート上にテキストラベルとともに表示され、必要に応じて音声通知されます。各フォーメーションタイプの検索は個別にオン／オフ可能です。

インジケータ入力パラメータ

カテゴリ パラメータ 説明
基本 Show Basic Spline 検出された各フォーメーションのメインラインを表示します。
Show Help Spline 価格上方にオフセットされた平行補助ラインを表示します。
Show Spline Labels フォーメーション名のテキストラベルを表示します。
Play Warn. Sound On Detect 新しいフォーメーションを検出した際に音を鳴らします。
Message On Detect MetaTrader端末の«Experts»タブにメッセージを書き込む。
Clean Old Splines 古いフォーメーションを自動削除し、最新のものだけを残します。
Last Splines In Memory チャート上に同時に保持されるフォーメーションの数。
Font Size テキストラベルのフォントサイズ（8～30）。
Font Y Coordinate Accumulation テキストラベルのアンカーポイントからの縦方向オフセット。
Font X Coordinate Accumulation テキストラベルのアンカーポイントからの横方向オフセット。
フォーメーション検索の有効化 Searching PARABOLIC(b) 遠隔足に頂点を持つ放物線を検索します。
Searching PARABOLIC(a) 遠隔足に頂点を持ち、その後に水平延長線が続く放物線を検索します。
Searching HARMONIC(b) 水平延長なしの調和振動を検索します。
Searching HARMONIC(a) 最終波峰の後に水平線が続く調和波を検索します。
Searching PARABOLIC(c) 近接足に頂点を持つ放物線を検索します。
Searching LINEAR BREAK(b) 開始と終了の間に拐点を持つ線形ブレイクを検索します。
個別フォーメーションパラメータ スペース節約と重複回避のため、以下のパラメータはすべてのフォーメーションタイプ（PARABOLIC、HARMONICなど）に共通の命名規則で適用されます。例：「PARABOLIC(b)」の"Label"パラメータは"PAR.(b) Label"、"HARMONIC(a)"の場合は"HAR.(a) Label"となります。
Label フォーメーションラベルテキスト（例："PARABOLIC(b) Spline With Top On End"）。
Label Color ラベルテキストの色。
Main Spline Color フォーメーションメインラインの色。
Help Spline Color 補助ラインの色。
Help Dot Color 点線（DOTスタイル）の色。
Widht Main Spline メインラインの太さ（1–10）。
Widht Help Spline 補助ラインの太さ。
Widht Help Dot 点線の太さ。
Help Spline Y 補助ラインの上方オフセット（"_Point"単位を使用）。
Min Point's Size フォーメーションの最小振幅（"_Point"単位を使用）。
Max Point's Size フォーメーションの最大振幅（"_Point"単位を使用）。
Min Bougie Size ロウソク足単位の最小持続期間。
Max Bougie Size ロウソク足単位の最大持続期間。
Exponent 放物線の次数（放物線フォーメーションにのみ適用）。
Decrement Variation 減衰ステップ数（調和波にのみ適用）。
Top Variation Accuracy 拐点検索の精度（線形ブレイクにのみ適用）。
Relative Lengthening Left 左側への相対的延長（0.0 = 延長なし、1.0 = 2倍）。
Relative Lengthening Right 右側への相対的延長。
Accuracy 最小近似精度（値が大きいほど厳格なフィルタ）。
作者のその他のプロダクト
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
エキスパート
Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション 私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。 正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。 もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設
FREE
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
インディケータ
Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ 複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 4 用のインジケータバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける 本インジケータは誰向けですか？ 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
インディケータ
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 4 用のバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける このインジケータは誰向けですか？ 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 4専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Shadow — 学習を支援し、トレーディングの次のレベルへと導くユニークなソリューション 私は、初心者であろうとプロフェッショナルであろうと、あらゆるレベルのユーザーに利用可能な、ユニークな取引ソリューションの開発を目指しました。その核となるアイデアは、機械学習（machine learning）と高度な取引テクニックを統合し、その相乗効果を最大限に引き出すことにあります。このシステムは、1～2か月で少額の証拠金を増やす用途にも、何年にもわたる長期投資にも対応していますが、**特に学びたいと願う方にとって最大の価値**を提供します。 正しい姿勢で臨めば、新たなアプローチを発見し、わずかな利益を得ることさえできるでしょう。学びの姿勢を持ち、このコンセプトに従う覚悟をしてください。 もしあなたが「ロボットをダウンロードしてストラテジーテスターで一度だけテストし、チャートに掛けて奇跡を待つ」だけのつもりなら、どうかこの製品ページを閉じ、無料製品リストの続きを閲覧してください。もちろん、それを強制する権利は私にはありません。 もし私のアドバイスに従わない場合、従来通りデフォルト設
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Crypto Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも暗号資産取引を始められることです。可能な限り多くの安定した暗号資産を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得て、機能を拡張するためのリンク もし以下をお望みなら： このロボットの MetaTrader 4 端末向けバージョン 同じロボットですが、28 通貨ペアの取引に対応 同じロボットですが、米国株式の取引に対応 Telegram コミュニティ — 交流・サポート・アップデート 同じ技術に基づく、さらに高度な無料版 同じ技術に基づく、超高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、暗号資産取引を通じて短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 暗号資産に興味があり、この資産を信頼している方。中長期的な視点で利益を得る可能性がありま
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク 次の場合には： このロボットの MetaTrader 4 版を入手 同じロボットだが、28 通貨ペアでの取引に対応 同じロボットだが、暗号資産（仮想通貨）向けのバージョン Telegramコミュニティに参加 — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づく、さらに進化した無料版ソリューション 同じテクノロジーに基づく、超高度な有料版ソリューション このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼して
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Crypto Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも暗号資産取引を始められることです。可能な限り多くの安定した暗号資産を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しく知り、機能を拡張するためのリンク 次の場合には： このロボットの MetaTrader 5 版を入手 同じロボットだが、28 通貨ペアでの取引に対応 同じロボットだが、米国株式向けのバージョン Telegramコミュニティに参加 — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づく、さらに進化した無料版ソリューション 同じテクノロジーに基づく、超高度な有料版ソリューション このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、暗号資産取引を通じて短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 暗号資産に興味があり、この資産を信頼している方。中長期的な視点で
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Stocks Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも米国株式取引を始められることです。可能な限り多くの安定した米国株を同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： このロボットの MetaTrader 5 向けバージョン 同じロボットですが、28 通貨ペアでの取引向け 同じロボットですが、暗号資産取引向け 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、さらに高度な無料版 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、米国株を主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 米国株式セクターに興味があり、これらの資産を信頼してい
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 5 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
エキスパート
Neon Trade（ネオン・トレード）—— 最先端の取引ソリューションで、財務的自由と最高レベルのトレーディングを実現 私は、あらゆるトレーダーの目的や課題に応えられる、唯一無二の取引ソリューションを開発することを目指しました。その核となるアイデアは、機械学習と高度な取引テクニックを融合させ、双方のシナジー効果を最大限に引き出すことにあります。本システムは、1～2か月で少額の資金を急成長させる用途にも、何年にもわたる長期投資にも適しています。 製品についてさらに詳しく知るためのリンク集 以下のことができるリンクです： 購入前の質問や、購入後のサポート・お問い合わせ 無料で試す 実際の口座で最も慎重なアプローチで取引するための.SETファイル 私のTelegramコミュニティ（質問や、すでに製品を購入された他ユーザーとの交流が可能） 慎重戦略による取引のモニタリング MetaTrader 5専用の同等バージョン！ 製品と入力パラメータの詳細ガイド 重要！！！ロボットをご購入された方、または購入をご検討中の方は、必ず私にダイレクトメッセージを送信してください。設定のアドバイス、推奨事項
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
インディケータ
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。 追加機能やサポートをご利用になるためのリンク もし以下の目的をお持ちの場合： MetaTrader 5 用のバージョンを入手する 質問する、またはサポートを受ける このインジケータは誰向けですか？ 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
エキスパート
Currency Trade — 機械学習に基づくセクター特化型取引ロボット 本製品は、厳密に限定された取引銘柄セクターと組み合わせた、最も効果的なポートフォリオ戦略をご提供します。主な目的は、事前の準備不要で誰でも28の主要通貨ペアを同時に取引できることです。可能な限り多くの安定した主要通貨ペアを同時に取引することで、短期間で大きなリターンを狙いながら、預託金の最大限の安全性を確保します。 製品についてさらに詳しい情報を得たり、機能を拡張したりするのに役立つリンク もし次をご希望の場合： 購入前に質問する、または購入後にサポートを受ける このロボットの MetaTrader 4 向けバージョン 同じロボットですが、米国株式取引向け（無料） 同じロボットですが、暗号資産取引向け（無料） 当社の Telegram コミュニティ — 交流・サポート・更新情報 同じテクノロジーに基づいた、スーパー高度な有料版 このロボットは誰向けですか？ チャートにロボットを設置するだけで、28の主要通貨ペアを主要資産として短期間で利益を得たい方。（ロボットは初期設定不要で即時稼働します。） 主要通貨ペア
