Spline Searcher MT4
- インディケータ
- Evgeniy Ilin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Spline Searcher MT5 — 価格スプラインと関心ポイントの早期検出のためのマルチ通貨インジケータ
複雑な価格フォーメーションの初期段階を自動検出し、可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、より複雑な市場フォーメーションやトレンド（その一部としてシンプルなフォーメーションが含まれる可能性あり）を早期に検出しようとする取引者に適しています。最大6種類の初期フォーメーション（遠隔足または近接足に頂点を持つ放物線、減衰が調整可能な調和振動、線形ブレイクなど）を検出します。すべてのフォーメーションは、精度、サイズ、持続時間、頑健性といった基準で評価されます。外観の柔軟なカスタマイズと高度な検索ロジックが提供されています。
もし以下の目的をお持ちの場合：
本インジケータは誰向けですか？
- 興味深い市場状況を早期に検出し、多様なアプローチを試したい取引者向けです。
- 放物線、調和波、エリオット波などを分析し、その初期段階での可視化を自動化したいアナリスト向けです。
- 柔軟性を重視する方：フォーメーションの種類をオン／オフ、色・フォント・音・検索精度を取引スタイルに合わせて調整できます。
便利な機能とメリット
|マルチフォーメーション分析
|6種類のフォーメーション（放物線、調和波、線形ブレイク）を同時に検索 — 各フォーメーションに個別の設定が可能です。
|個別スタイル表示
|各フォーメーションについて、メインライン、ヘルプライン、ラベルの色、太さ、価格からのオフセットを設定できます。
|テキストラベルと音声通知
|新しいフォーメーションを検出した際、テキストラベルと／または音声で通知 — それぞれ独立して設定可能です。
|メモリ管理
|「Last Splines In Memory」パラメータにより、古いフォーメーションを自動クリーンアップ — チャートを常に整理・可読性高く維持します。
|チャート上の直感的操作
|「REDETECT」「HIDE」「STOP」ボタンとパネル配置角の選択がチャート上に統合されています。
推奨事項
- タイムフレーム： M1 から MN1 までのすべての期間で動作します。
- 複数銘柄： 任意の数のチャートにインジケータを適用可能 — 通知はすべてのチャートから同時に届きます。
- 初期設定： デフォルトパラメータはストラテジーテスターのビジュアライザで簡単にテストできるよう簡素化されています。その後、個別調整またはデフォルトのまま使用できます。
- パフォーマンス： 複雑なスプラインの検出は計算リソースを消費し、実験に個人の時間がかかります — 実トレード前に必ずビジュアライザでテストしてください。
- 取引方法： 本インジケータは**手動分析専用**であり、自動売買システムでは使用できません。
仕組み — わかりやすく説明
インジケータは最新のロウソク足を分析し、6つの数理モデル（"n"次放物線、減衰デクリメント付き調和波、線形ブレイクなど）のいずれかで価格動向を近似しようと試みます。各モデルは、ポイントおよびロウソク足単位での最小／最大サイズ、近似精度（"Accuracy"）、外れ値への頑健性などの基準で検証されます。すべてのフィルタを通過したフォーメーションは、チャート上にテキストラベルとともに表示され、必要に応じて音声通知されます。各フォーメーションタイプの検索は個別にオン／オフ可能です。
インジケータ入力パラメータ
|カテゴリ
|パラメータ
|説明
|基本
|Show Basic Spline
|検出された各フォーメーションのメインラインを表示します。
|Show Help Spline
|価格上方にオフセットされた平行補助ラインを表示します。
|Show Spline Labels
|フォーメーション名のテキストラベルを表示します。
|Play Warn. Sound On Detect
|新しいフォーメーションを検出した際に音を鳴らします。
|Message On Detect
|MetaTrader端末の«Experts»タブにメッセージを書き込む。
|Clean Old Splines
|古いフォーメーションを自動削除し、最新のものだけを残します。
|Last Splines In Memory
|チャート上に同時に保持されるフォーメーションの数。
|Font Size
|テキストラベルのフォントサイズ（8～30）。
|Font Y Coordinate Accumulation
|テキストラベルのアンカーポイントからの縦方向オフセット。
|Font X Coordinate Accumulation
|テキストラベルのアンカーポイントからの横方向オフセット。
|フォーメーション検索の有効化
|Searching PARABOLIC(b)
|遠隔足に頂点を持つ放物線を検索します。
|Searching PARABOLIC(a)
|遠隔足に頂点を持ち、その後に水平延長線が続く放物線を検索します。
|Searching HARMONIC(b)
|水平延長なしの調和振動を検索します。
|Searching HARMONIC(a)
|最終波峰の後に水平線が続く調和波を検索します。
|Searching PARABOLIC(c)
|近接足に頂点を持つ放物線を検索します。
|Searching LINEAR BREAK(b)
|開始と終了の間に拐点を持つ線形ブレイクを検索します。
|個別フォーメーションパラメータ
|スペース節約と重複回避のため、以下のパラメータはすべてのフォーメーションタイプ（PARABOLIC、HARMONICなど）に共通の命名規則で適用されます。例：「PARABOLIC(b)」の"Label"パラメータは"PAR.(b) Label"、"HARMONIC(a)"の場合は"HAR.(a) Label"となります。
|Label
|フォーメーションラベルテキスト（例："PARABOLIC(b) Spline With Top On End"）。
|Label Color
|ラベルテキストの色。
|Main Spline Color
|フォーメーションメインラインの色。
|Help Spline Color
|補助ラインの色。
|Help Dot Color
|点線（DOTスタイル）の色。
|Widht Main Spline
|メインラインの太さ（1–10）。
|Widht Help Spline
|補助ラインの太さ。
|Widht Help Dot
|点線の太さ。
|Help Spline Y
|補助ラインの上方オフセット（"_Point"単位を使用）。
|Min Point's Size
|フォーメーションの最小振幅（"_Point"単位を使用）。
|Max Point's Size
|フォーメーションの最大振幅（"_Point"単位を使用）。
|Min Bougie Size
|ロウソク足単位の最小持続期間。
|Max Bougie Size
|ロウソク足単位の最大持続期間。
|Exponent
|放物線の次数（放物線フォーメーションにのみ適用）。
|Decrement Variation
|減衰ステップ数（調和波にのみ適用）。
|Top Variation Accuracy
|拐点検索の精度（線形ブレイクにのみ適用）。
|Relative Lengthening Left
|左側への相対的延長（0.0 = 延長なし、1.0 = 2倍）。
|Relative Lengthening Right
|右側への相対的延長。
|Accuracy
|最小近似精度（値が大きいほど厳格なフィルタ）。