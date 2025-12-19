Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — Indicateur multi-devises pour la détection précoce de splines de prix et de points d’intérêt

Outil auxiliaire pour la détection et la visualisation automatiques des stades initiaux de formations complexes de prix. L’indicateur est destiné exclusivement au trading manuel et convient aux traders qui expérimentent la détection précoce de formations ou tendances de marché plus complexes, dont des formations plus simples peuvent faire partie. Il identifie jusqu’à six types de formations initiales : paraboles avec sommet sur la bougie éloignée ou proche, oscillations harmoniques avec amortissement réglable, ondes linéaires, etc. Toutes les formations sont évaluées selon des critères de précision, taille, durée et robustesse. Une personnalisation flexible de l’apparence et une logique avancée de recherche sont fournies.

Liens pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires

Si vous souhaitez :

Pour qui est cet indicateur ?

  • Pour les traders qui expérimentent la détection précoce de situations de marché intéressantes et sont prêts à appliquer des approches variées.
  • Pour les analystes travaillant avec des paraboles, des harmoniques, des ondes d’Elliott, etc., et souhaitant automatiser leur identification visuelle aux stades précoces.
  • Pour ceux qui apprécient la flexibilité : vous pouvez activer/désactiver des types de formations, régler les couleurs, polices, sons et précision de recherche selon votre style de trading.

Confort et avantages

Analyse multi-formations L’indicateur recherche simultanément 6 types de formations : paraboles, harmoniques, ondes linéaires — chacune avec une configuration individuelle.
Style d’affichage personnalisable Pour chaque formation, vous pouvez configurer la couleur de la ligne principale, de la ligne d’aide, de l’étiquette, l’épaisseur et le décalage par rapport au prix.
Étiquettes textuelles et alertes sonores À la détection d’une nouvelle formation, l’indicateur peut afficher une étiquette textuelle et/ou émettre un son — configurable indépendamment.
Gestion de la mémoire Nettoyage automatique des anciennes formations via le paramètre "Last Splines In Memory" — le graphique reste propre et lisible.
Interface intuitive sur le graphique Boutons intégrés « REDETECT », « HIDE », « STOP » et choix de l’angle du panneau.

Recommandations

  • Périodes du graphique : Fonctionne sur n’importe quelle période — de M1 à MN1.
  • Instruments multiples : Vous pouvez appliquer l’indicateur à autant de graphiques que vous le souhaitez — les notifications arrivent simultanément de tous.
  • Configuration : Les paramètres par défaut sont équilibrés pour les tests dans le visualiseur du Testeur de Stratégies. Vous pouvez ensuite procéder à un réglage fin.
  • Performance : La recherche de splines complexes exige des ressources de calcul et votre temps personnel pour expérimenter — testez toujours les paramètres dans le visualiseur avant une utilisation réelle.
  • Trading : L’indicateur est conçu exclusivement pour l’analyse manuelle et ne peut pas être utilisé dans des systèmes de trading automatiques.

Fonctionnement — en termes simples

L’indicateur analyse les dernières bougies et tente d’approximer le mouvement des prix à l’aide de l’un des six modèles mathématiques suivants : une parabole de degré "n", une onde harmonique avec décrément d’amortissement, une rupture linéaire, etc. Chaque modèle est vérifié selon des critères tels que la taille minimale/maximale en points et en bougies, la précision d’approximation "Accuracy", et la robustesse face aux valeurs aberrantes. Si une formation passe tous les filtres, elle s’affiche sur le graphique avec une étiquette textuelle et, si nécessaire, un signal sonore. Vous pouvez activer ou désactiver indépendamment la recherche de chaque type de formation.

Paramètres d’entrée de l’indicateur

Catégorie Paramètre Description
Principaux Show Basic Spline Afficher la ligne principale de chaque formation détectée.
Show Help Spline Afficher une ligne parallèle d’aide (décalée vers le haut en prix).
Show Spline Labels Afficher les étiquettes textuelles avec le nom de la formation.
Play Warn. Sound On Detect Émettre un son lorsqu’une nouvelle formation est détectée.
Message On Detect Écrire un message dans l’onglet « Experts » du terminal MetaTrader.
Clean Old Splines Supprimer automatiquement les anciennes formations, en conservant uniquement les plus récentes.
Last Splines In Memory Nombre de formations conservées simultanément sur le graphique.
Font Size Taille de police des étiquettes textuelles (de 8 à 30).
Font Y Coordinate Accumulation Décalage vertical de l’étiquette textuelle par rapport à son point d’ancrage.
Font X Coordinate Accumulation Décalage horizontal de l’étiquette textuelle par rapport à son point d’ancrage.
Activation de la recherche de types de formations Searching PARABOLIC(b) Recherche de paraboles avec sommet sur la bougie éloignée.
Searching PARABOLIC(a) Recherche de paraboles avec sommet sur la bougie éloignée et prolongement horizontal après celle-ci.
Searching HARMONIC(b) Recherche d’oscillations harmoniques sans prolongement horizontal.
Searching HARMONIC(a) Recherche d’harmoniques avec ligne horizontale après la dernière crête.
Searching PARABOLIC(c) Recherche de paraboles avec sommet sur la bougie proche.
Searching LINEAR BREAK(b) Recherche de ruptures linéaires avec un point d’inflexion entre le début et la fin.
Paramètres individuels de formation Afin d’économiser de l’espace et d’éviter les doublons, les paramètres ci-dessous s’appliquent à tous les types de formations (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) avec une dénomination cohérente. Par exemple, le paramètre "Label" pour "PARABOLIC(b)" s’appelle "PAR.(b) Label", pour "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", etc.
Label Texte de l’étiquette de la formation (par ex. : "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Couleur du texte de l’étiquette.
Main Spline Color Couleur de la ligne principale de la formation.
Help Spline Color Couleur de la ligne d’aide.
Help Dot Color Couleur de la ligne en pointillés (style DOT).
Widht Main Spline Épaisseur de la ligne principale (1–10).
Widht Help Spline Épaisseur de la ligne d’aide.
Widht Help Dot Épaisseur de la ligne en pointillés.
Help Spline Y Décalage vers le haut de la ligne d’aide (utilise les unités "_Point").
Min Point's Size Amplitude minimale de la formation (utilise les unités "_Point").
Max Point's Size Amplitude maximale de la formation (utilise les unités "_Point").
Min Bougie Size Durée minimale en bougies.
Max Bougie Size Durée maximale en bougies.
Exponent Degré de la parabole (uniquement pour les formations paraboliques).
Decrement Variation Nombre d’étapes de variation du décrément (uniquement pour les harmoniques).
Top Variation Accuracy Précision de la recherche du point d’inflexion (uniquement pour les ruptures linéaires).
Relative Lengthening Left Allongement relatif de la ligne vers la gauche (0,0 = pas d’allongement, 1,0 = double longueur).
Relative Lengthening Right Allongement relatif de la ligne vers la droite.
Accuracy Précision minimale d’approximation (plus la valeur est élevée, plus le filtre est strict).
Plus de l'auteur
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
Neon Shadow — une solution de trading unique qui vous aide à apprendre et à passer au niveau supérieur J’ai cherché à créer une solution de trading unique, accessible à tout débutant ou professionnel, quel que soit votre niveau actuel. L’idée principale était de combiner le machine learning avec des techniques de trading avancées afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Le système convient aussi bien pour faire fructifier un petit capital en 1 à 2 mois que pour un investissement à très long
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — une solution de trading ultra-moderne qui vous ouvre la voie vers la liberté financière et le plus haut niveau de performance J’ai cherché à créer une solution de trading unique, capable de répondre aux besoins de tout trader, quels que soient ses objectifs ou ses contraintes. L’idée centrale a été de combiner l’apprentissage automatique (machine learning) à des techniques avancées de trading, afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Ce système convient aussi bien pour faire cr
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Shadow — une solution de trading unique qui vous aide à apprendre et à passer au niveau supérieur J’ai cherché à créer une solution de trading unique, accessible à tout débutant ou professionnel, quel que soit votre niveau actuel. L’idée principale était de combiner le machine learning avec des techniques de trading avancées afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Le système convient aussi bien pour faire fructifier un petit capital en 1 à 2 mois que pour un investissement à très long
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robot de trading sectoriel basé sur l’apprentissage automatique Nous vous présentons l’approche portefeuille la plus efficace, combinée à un secteur strictement limité d’instruments de trading. L’objectif principal est de permettre à quiconque de trader des cryptomonnaies sans préparation préalable. Nous cherchons à trader simultanément le plus grand nombre possible de cryptomonnaies parmi les plus stables afin d’assurer une sécurité maximale du dépôt tout en générant des rendeme
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robot de trading sectoriel basé sur l’apprentissage automatique Nous vous présentons l’approche portefeuille la plus efficace, combinée à un secteur strictement limité d’instruments de trading. L’objectif principal est de permettre à quiconque de trader des cryptomonnaies sans préparation préalable. Nous cherchons à trader simultanément le plus grand nombre possible de cryptomonnaies parmi les plus stables afin d’assurer une sécurité maximale du dépôt tout en générant des rendeme
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robot de trading sectoriel basé sur l’apprentissage automatique Nous vous présentons l’approche portefeuille la plus efficace, combinée à un secteur strictement limité d’instruments de trading. L’objectif principal est de permettre à quiconque de trader des actions américaines sans préparation préalable. Nous cherchons à trader simultanément le plus grand nombre possible d’actions américaines parmi les plus stables afin d’assurer une sécurité maximale du dépôt tout en générant de
FREE
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robot de trading sectoriel basé sur l’apprentissage automatique Nous vous présentons l’approche portefeuille la plus efficace, combinée à un secteur strictement limité d’instruments de trading. L’objectif principal est de permettre à quiconque de trader des actions américaines sans préparation préalable. Nous cherchons à trader simultanément le plus grand nombre possible d’actions américaines parmi les plus stables afin d’assurer une sécurité maximale du dépôt tout en générant de
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robot de trading sectoriel basé sur l’apprentissage automatique Nous vous présentons l’approche portefeuille la plus efficace, combinée à un secteur strictement limité d’instruments de trading. L’objectif principal est de permettre à quiconque de trader simultanément les 28 principales paires de devises sans préparation préalable. Nous cherchons à trader un maximum de paires de devises parmi les plus stables en même temps afin d’assurer une sécurité maximale du dépôt tout en gé
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — une solution de trading ultra-moderne qui vous ouvre la voie vers la liberté financière et le plus haut niveau de performance J’ai cherché à créer une solution de trading unique, capable de répondre aux besoins de tout trader, quels que soient ses objectifs ou ses contraintes. L’idée centrale a été de combiner l’apprentissage automatique (machine learning) à des techniques avancées de trading, afin d’en tirer le maximum de leur synergie. Ce système convient aussi bien pour faire cr
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicateurs
Channel Searcher MT5 — Indicateur multi-devises de détection de canaux de prix Outil auxiliaire pour la détection et la visualisation automatiques de canaux de prix basés sur des pics fractals et une analyse géométrique. L’indicateur est destiné exclusivement au trading manuel et convient aux traders adoptant une approche structurelle du marché. Il identifie les canaux selon plusieurs critères : nombre de touches, inclinaison, degré de remplissage, profondeur de cassure et position relative des
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robot de trading sectoriel basé sur l’apprentissage automatique Nous vous présentons l’approche portefeuille la plus efficace, combinée à un secteur strictement limité d’instruments de trading. L’objectif principal est de permettre à quiconque de trader simultanément les 28 principales paires de devises sans préparation préalable. Nous cherchons à trader un maximum de paires de devises parmi les plus stables en même temps afin d’assurer une sécurité maximale du dépôt tout en gé
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicateurs
Channel Searcher MT5 — Indicateur multi-devises de détection de canaux de prix Outil auxiliaire pour la détection et la visualisation automatiques de canaux de prix basés sur des pics fractals et une analyse géométrique. L’indicateur est destiné exclusivement au trading manuel et convient aux traders adoptant une approche structurelle du marché. Il identifie les canaux selon plusieurs critères : nombre de touches, inclinaison, degré de remplissage, profondeur de cassure et position relative des
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicateurs
Spline Searcher MT5 — Indicateur multi-devises pour la détection précoce de splines de prix et de points d’intérêt Outil auxiliaire pour la détection et la visualisation automatiques des stades initiaux de formations complexes de prix. L’indicateur est destiné exclusivement au trading manuel et convient aux traders qui expérimentent la détection précoce de formations ou tendances de marché plus complexes, dont des formations plus simples peuvent faire partie. Il identifie jusqu’à six types de f
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis