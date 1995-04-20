Spline Searcher MT4
- Indicadores
- Evgeniy Ilin
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse
Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações iniciais: parábolas com pico na vela distante ou próxima, oscilações harmónicas com amortecimento ajustável, ondas lineares e outras. Todas as formações são avaliadas com base em critérios de precisão, tamanho, duração e robustez. Oferece personalização flexível da aparência e lógica avançada de pesquisa.
Para quem é este indicador?
- Para traders que experimentam a detecção precoce de situações de mercado interessantes e estão dispostos a aplicar diversas abordagens.
- Para analistas que trabalham com parábolas, harmónicos, ondas de Elliott e outros padrões, e desejam automatizar a sua identificação visual nas fases iniciais.
- Para quem valoriza flexibilidade: pode ativar/desativar tipos de formações, ajustar cores, fontes, sons e precisão da pesquisa de acordo com o seu estilo de negociação.
Conveniências e vantagens
|Análise multiformal
|O indicador pesquisa simultaneamente 6 tipos de formações: parábolas, harmónicos, ondas lineares — com configuração individual para cada uma.
|Estilo de visualização individual
|Para cada formação, pode configurar a cor da linha principal, da linha auxiliar, da etiqueta, a espessura e o deslocamento em relação ao preço.
|Etiquetas de texto e notificações sonoras
|Ao detectar uma nova formação, o indicador pode exibir uma etiqueta de texto e/ou reproduzir um som — configuráveis de forma independente.
|Gestão de memória
|A limpeza automática de formações antigas através do parâmetro "Last Splines In Memory" mantém o gráfico limpo e legível.
|Interface intuitiva no gráfico
|Botões integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» e seleção do canto do painel.
Recomendações
- Períodos do gráfico: Funciona em qualquer período — de M1 a MN1.
- Múltiplos instrumentos: Pode aplicar o indicador a quantos gráficos desejar — as notificações chegam de todos simultaneamente.
- Configuração: Os parâmetros padrão estão equilibrados para testes no visualizador do Strategy Tester. Posteriormente, pode ajustá-los finamente.
- Desempenho: A pesquisa de splines complexos exige recursos computacionais e o seu tempo pessoal para experimentação — teste sempre as configurações no visualizador antes de usar em conta real.
- Negociação: O indicador é destinado exclusivamente à análise manual e não pode ser utilizado em sistemas automáticos de negociação.
Como funciona — em termos simples
O indicador analisa as velas mais recentes e tenta aproximar o movimento do preço com um dos seis modelos matemáticos: parábola de grau "n", onda harmónica com decremento de amortecimento, quebra linear, etc. Cada modelo é verificado quanto a critérios como tamanho mínimo/máximo em pontos e velas, precisão de aproximação "Accuracy" e robustez contra outliers. Se a formação passar todos os filtros, é exibida no gráfico com uma etiqueta de texto e, se necessário, acompanhada por um alerta sonoro. Pode ativar ou desativar a pesquisa de cada tipo de formação de forma independente.
Parâmetros de entrada do indicador
|Categoria
|Parâmetro
|Descrição
|Principais
|Show Basic Spline
|Exibir a linha principal de cada formação detectada.
|Show Help Spline
|Exibir uma linha auxiliar paralela (deslocada para cima em relação ao preço).
|Show Spline Labels
|Exibir etiquetas de texto com o nome da formação.
|Play Warn. Sound On Detect
|Reproduzir um som ao detectar uma nova formação.
|Message On Detect
|Escrever mensagem na aba «Experts» do terminal MetaTrader.
|Clean Old Splines
|Eliminar automaticamente formações antigas, mantendo apenas as mais recentes.
|Last Splines In Memory
|Número de formações que permanecem simultaneamente no gráfico.
|Font Size
|Tamanho da fonte das etiquetas de texto (de 8 a 30).
|Font Y Coordinate Accumulation
|Deslocamento vertical da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.
|Font X Coordinate Accumulation
|Deslocamento horizontal da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.
|Ativação da pesquisa de tipos de formações
|Searching PARABOLIC(b)
|Pesquisa de parábolas com pico na vela distante.
|Searching PARABOLIC(a)
|Pesquisa de parábolas com pico na vela distante e extensão horizontal após ela.
|Searching HARMONIC(b)
|Pesquisa de oscilações harmónicas sem extensão horizontal.
|Searching HARMONIC(a)
|Pesquisa de harmónicos com linha horizontal após a última crista.
|Searching PARABOLIC(c)
|Pesquisa de parábolas com pico na vela próxima.
|Searching LINEAR BREAK(b)
|Pesquisa de quebras lineares com ponto de inflexão entre início e fim.
|Parâmetros de formação individual
|Para poupar espaço e evitar duplicações, os parâmetros abaixo aplicam-se a todos os tipos de formação (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) com nomes consistentes. Por exemplo, o parâmetro "Label" para "PARABOLIC(b)" chama-se "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", e assim por diante.
|Label
|Texto da etiqueta da formação (por exemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
|Label Color
|Cor do texto da etiqueta.
|Main Spline Color
|Cor da linha principal da formação.
|Help Spline Color
|Cor da linha auxiliar.
|Help Dot Color
|Cor da linha pontilhada (estilo DOT).
|Widht Main Spline
|Espessura da linha principal (1–10).
|Widht Help Spline
|Espessura da linha auxiliar.
|Widht Help Dot
|Espessura da linha pontilhada.
|Help Spline Y
|Deslocamento da linha auxiliar para cima (usa unidades "_Point").
|Min Point's Size
|Amplitude mínima da formação (usa unidades "_Point").
|Max Point's Size
|Amplitude máxima da formação (usa unidades "_Point").
|Min Bougie Size
|Duração mínima em velas.
|Max Bougie Size
|Duração máxima em velas.
|Exponent
|Grau da parábola (apenas para formações parabólicas).
|Decrement Variation
|Número de passos de variação do decremento (apenas para harmónicos).
|Top Variation Accuracy
|Precisão na pesquisa do ponto de inflexão (apenas para quebras lineares).
|Relative Lengthening Left
|Extensão relativa da linha para a esquerda (0,0 = sem extensão, 1,0 = duplicação).
|Relative Lengthening Right
|Extensão relativa da linha para a direita.
|Accuracy
|Precisão mínima de aproximação (quanto maior, mais rigoroso o filtro).