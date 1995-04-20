Spline Searcher MT4

Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse

Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações iniciais: parábolas com pico na vela distante ou próxima, oscilações harmónicas com amortecimento ajustável, ondas lineares e outras. Todas as formações são avaliadas com base em critérios de precisão, tamanho, duração e robustez. Oferece personalização flexível da aparência e lógica avançada de pesquisa.

Links que o ajudarão a obter capacidades adicionais

Se desejar:

Para quem é este indicador?

  • Para traders que experimentam a detecção precoce de situações de mercado interessantes e estão dispostos a aplicar diversas abordagens.
  • Para analistas que trabalham com parábolas, harmónicos, ondas de Elliott e outros padrões, e desejam automatizar a sua identificação visual nas fases iniciais.
  • Para quem valoriza flexibilidade: pode ativar/desativar tipos de formações, ajustar cores, fontes, sons e precisão da pesquisa de acordo com o seu estilo de negociação.

Conveniências e vantagens

Análise multiformal O indicador pesquisa simultaneamente 6 tipos de formações: parábolas, harmónicos, ondas lineares — com configuração individual para cada uma.
Estilo de visualização individual Para cada formação, pode configurar a cor da linha principal, da linha auxiliar, da etiqueta, a espessura e o deslocamento em relação ao preço.
Etiquetas de texto e notificações sonoras Ao detectar uma nova formação, o indicador pode exibir uma etiqueta de texto e/ou reproduzir um som — configuráveis de forma independente.
Gestão de memória A limpeza automática de formações antigas através do parâmetro "Last Splines In Memory" mantém o gráfico limpo e legível.
Interface intuitiva no gráfico Botões integrados «REDETECT», «HIDE», «STOP» e seleção do canto do painel.

Recomendações

  • Períodos do gráfico: Funciona em qualquer período — de M1 a MN1.
  • Múltiplos instrumentos: Pode aplicar o indicador a quantos gráficos desejar — as notificações chegam de todos simultaneamente.
  • Configuração: Os parâmetros padrão estão equilibrados para testes no visualizador do Strategy Tester. Posteriormente, pode ajustá-los finamente.
  • Desempenho: A pesquisa de splines complexos exige recursos computacionais e o seu tempo pessoal para experimentação — teste sempre as configurações no visualizador antes de usar em conta real.
  • Negociação: O indicador é destinado exclusivamente à análise manual e não pode ser utilizado em sistemas automáticos de negociação.

Como funciona — em termos simples

O indicador analisa as velas mais recentes e tenta aproximar o movimento do preço com um dos seis modelos matemáticos: parábola de grau "n", onda harmónica com decremento de amortecimento, quebra linear, etc. Cada modelo é verificado quanto a critérios como tamanho mínimo/máximo em pontos e velas, precisão de aproximação "Accuracy" e robustez contra outliers. Se a formação passar todos os filtros, é exibida no gráfico com uma etiqueta de texto e, se necessário, acompanhada por um alerta sonoro. Pode ativar ou desativar a pesquisa de cada tipo de formação de forma independente.

Parâmetros de entrada do indicador

Categoria Parâmetro Descrição
Principais Show Basic Spline Exibir a linha principal de cada formação detectada.
Show Help Spline Exibir uma linha auxiliar paralela (deslocada para cima em relação ao preço).
Show Spline Labels Exibir etiquetas de texto com o nome da formação.
Play Warn. Sound On Detect Reproduzir um som ao detectar uma nova formação.
Message On Detect Escrever mensagem na aba «Experts» do terminal MetaTrader.
Clean Old Splines Eliminar automaticamente formações antigas, mantendo apenas as mais recentes.
Last Splines In Memory Número de formações que permanecem simultaneamente no gráfico.
Font Size Tamanho da fonte das etiquetas de texto (de 8 a 30).
Font Y Coordinate Accumulation Deslocamento vertical da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.
Font X Coordinate Accumulation Deslocamento horizontal da etiqueta de texto relativamente ao ponto de ancoragem.
Ativação da pesquisa de tipos de formações Searching PARABOLIC(b) Pesquisa de parábolas com pico na vela distante.
Searching PARABOLIC(a) Pesquisa de parábolas com pico na vela distante e extensão horizontal após ela.
Searching HARMONIC(b) Pesquisa de oscilações harmónicas sem extensão horizontal.
Searching HARMONIC(a) Pesquisa de harmónicos com linha horizontal após a última crista.
Searching PARABOLIC(c) Pesquisa de parábolas com pico na vela próxima.
Searching LINEAR BREAK(b) Pesquisa de quebras lineares com ponto de inflexão entre início e fim.
Parâmetros de formação individual Para poupar espaço e evitar duplicações, os parâmetros abaixo aplicam-se a todos os tipos de formação (PARABOLIC, HARMONIC, etc.) com nomes consistentes. Por exemplo, o parâmetro "Label" para "PARABOLIC(b)" chama-se "PAR.(b) Label", para "HARMONIC(a)" — "HAR.(a) Label", e assim por diante.
Label Texto da etiqueta da formação (por exemplo, "PARABOLIC(b) Spline With Top On End").
Label Color Cor do texto da etiqueta.
Main Spline Color Cor da linha principal da formação.
Help Spline Color Cor da linha auxiliar.
Help Dot Color Cor da linha pontilhada (estilo DOT).
Widht Main Spline Espessura da linha principal (1–10).
Widht Help Spline Espessura da linha auxiliar.
Widht Help Dot Espessura da linha pontilhada.
Help Spline Y Deslocamento da linha auxiliar para cima (usa unidades "_Point").
Min Point's Size Amplitude mínima da formação (usa unidades "_Point").
Max Point's Size Amplitude máxima da formação (usa unidades "_Point").
Min Bougie Size Duração mínima em velas.
Max Bougie Size Duração máxima em velas.
Exponent Grau da parábola (apenas para formações parabólicas).
Decrement Variation Número de passos de variação do decremento (apenas para harmónicos).
Top Variation Accuracy Precisão na pesquisa do ponto de inflexão (apenas para quebras lineares).
Relative Lengthening Left Extensão relativa da linha para a esquerda (0,0 = sem extensão, 1,0 = duplicação).
Relative Lengthening Right Extensão relativa da linha para a direita.
Accuracy Precisão mínima de aproximação (quanto maior, mais rigoroso o filtro).
Produtos recomendados
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
O indicador Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" é uma ótima ferramenta auxiliar na negociação! - O indicador calcula e coloca automaticamente no gráfico os níveis de Fibonacci e as linhas de tendência locais (cor vermelha). - Os níveis de Fibonacci indicam áreas-chave onde o preço pode reverter. - Os níveis mais importantes são 23,6%, 38,2%, 50% e 61,8%. - Pode utilizá-lo para scalping de reversão ou para negociação de grelha de zona. - Existem muitas oportunidades para melhorar o seu sistema atual u
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Apresentando o Indicador de Oferta e Demanda Koala para MetaTrader 4 (Incentivamos você a compartilhar sua avaliação ou feedback — seja positivo ou negativo — para que outros traders possam se beneficiar de sua experiência.) : Bem-vindo ao Indicador de Oferta e Demanda Koala. Este indicador é projetado para identificar zonas contínuas de oferta e demanda. Ele pode ajudar o trader a visualizar o mercado como áreas de zona; você pode ver como o preço respeita algumas zonas poderosas. Este indicad
FREE
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
Equidistant channel Window
Valeriy Medvedev
Indicadores
This indicator is the logical continuation of the well-known equidistant channel indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/8723 . The main purpose of the indicator is the visualization of price levels relative to the parallel channel using Fibo Bobokus levels in a separate window and the price history. This often allows forecasting the future price movement with a sufficiently high degree of probability. The Fibo levels calculation equation is as follows: FiboLevel = (50-(100*((Close[i]-
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa uma abordagem profissional e quantitativa para significar negociação de reversão. Ele capitaliza o fato de que o preço desvia e retorna à média de maneira previsível e mensurável, o que permite regras claras de entrada e saída que superam amplamente as estratégias de negociação não quantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Sinais de negociação claros Incrivelmente fácil de negociar Cores e tamanhos personalizáveis
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experts
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator - é um indicador Crypto_Forex personalizado avançado, uma ferramenta de negociação eficiente! - É utilizado um novo método de cálculo avançado - 20 opções para o parâmetro "Preço para cálculo". - O oscilador mais suave alguma vez desenvolvido. - Cor verde para tendências ascendentes, cor vermelha para tendências descendentes. - Valores de sobrevenda: abaixo de 5, Valores de sobrecompra: acima de 95. - Existem muitas oportunidades para atualizar até mesmo as estratégias padrão
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Adjustable Fractals Pro" - é uma versão avançada do indicador fractal, uma ferramenta de negociação muito útil! - Como sabemos, o indicador Standard fractals mt4 não tem definições, o que é muito inconveniente para os traders. - O Adjustable Fractals Pro resolveu este problema - tem todas as definições necessárias: - Período ajustável do indicador (valores recomendados - acima de 7). - Distância ajustável entre máximas e mínimas de preço. - Design ajustável de setas fractais. - Possui Info Sp
WPR with 2 Moving Averages mr
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "WPR e 2 Médias Móveis" para MT4, sem repintura. - O WPR em si é um dos melhores osciladores para scalping. - O indicador "WPR e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do oscilador WPR. - O indicador oferece a oportunidade de visualizar as correções de preço com bastante antecedência. - É muito fácil configurar este indicador por meio de parâmetros e pode ser usado em qualquer período. - Você pode ver as condições de entrada de Compra e Ven
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
PZ Head and Shoulders MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Um padrão de cabeça e ombros é uma formação de gráfico que se assemelha a uma linha de base com três picos, os dois externos têm altura próxima e o meio é o mais alto. Ele prevê uma reversão de tendência de alta para baixa e acredita-se ser um dos padrões de reversão de tendência mais confiáveis. É um dos vários padrões principais que sinaliza, com diferentes graus de precisão, que uma tendência está chegando ao fim. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todo
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicadores
Indicador. "Onda indicadora ou Indicador Ma". Usando 23 indicadores padrão e o algoritmo do autor, os níveis de compras (de 0 a +100) e vendas (de 0 a -100) são calculados. Em seguida, usando os níveis calculados, o "Indicador de onda" desenha uma onda com 21 médias móveis. O número da onda é igual ao período médio dos níveis calculados. Ondas # 1 - 7 médias móveis rápidas Ondas das médias móveis 8 -14 médias Ondas das médias móveis lentas nº 15-21 Olhando para os números desenhados pelo indi
Going straight
Maryna Shulzhenko
Indicadores
American traders say: “Trend is your friend”, which means “Trend is your friend”. And indeed it is! By trading with the trend, you reduce your risks and gain an advantage, as you increase the mathematical expectation of completed trades and, therefore, earn more profit. Together with the Going straight indicator you will trade with the trend with ease! This is one of the most effective ways to deal with market trends. Trading strategies using the channel indicator belong to the classic methods
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Laser Trend
Nicolas Zouein
Indicadores
The trend is your friend! This is what this indicator is all about. Follow this famous saying and be safe. Characteristics: Buy/Sell signals fixed on the close of a bar. Works on all symbols and all timeframes. Clear visual market trend laser line, Buy/Sell signal arrows, market strength meter, TP1 & TP2 boxes. Visual signals when to enter, when to exit the market. No repainting. Compatible with Flexible EA for trading automation. (Ask for a free set file optimized to perform 2010-2018) Parame
TrendInChannel
Andriy Sydoruk
Indicadores
This indicator is the undisputed leader among the indicators. And for this statement there is a good reason. The indicator builds a very high quality channel in which it generates signals to enter! What is the ideal strategy for the trader, since the trader always hesitates when choosing a strategy for the job. That is, this indicator will allow you to solve the dilemma of choosing a job by trend or to the channel, since it combines these two basic concepts. Working with the indicator is very
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor é um indicador que prevê o preço de fechamento de uma vela. O indicador destina-se principalmente ao uso em gráficos D1. Este indicador é adequado tanto para negociação forex tradicional quanto para negociação de opções binárias. O indicador pode ser usado como um sistema de negociação autônomo ou pode atuar como um complemento ao seu sistema de negociação existente. Este indicador analisa a vela atual, calculando certos fatores de força dentro do próprio corpo da vela, be
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Before
Nadiya Mirosh
Indicadores
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 O Taurus All4 é um indicador de alta performance, ele vai te indicar a força da tendência, e você vai conseguir observar a força dos candle. Nosso indicador possuir mais de 4 confirmações da tendência. Ele é bem simples e fácil de usar. Modos de confirmações Confirmações de Tendência da Vela:  Quando a vela mudar para verde claro a tendência é de alta. Quando a vela mudar para vermelho claro a tendência está revertendo para baixo. Quando a vela mudar para vermelho escuro a tendênc
Automatic Support and Resistance for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Automatic Support & Resistance Indicator for MetaTrader 4 The Automatic Support & Resistance Indicator for MT4 is a dedicated analytical tool designed for the MetaTrader 4 platform. It automatically identifies key support and resistance zones across multiple timeframes by analyzing historical price behavior. Support areas are highlighted in green, while resistance zones are displayed in brown, allowing traders to interpret market structure quickly and efficiently. This indicator is commonly used
Force Index with 2 Moving Averages mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" para MT4. Sem repintura. - Este indicador é excelente para negociação de momentum na direção da tendência. - O indicador "Índice FORCE e 2 Médias Móveis" permite visualizar as Médias Móveis Rápidas e Lentas do Índice de Força. - O Índice de Força é um dos principais indicadores que combina dados de preço e volume em um único valor. - O próprio Índice de Força é um oscilador poderoso que mede a quantidade de energia usada para mover o preç
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versão MT5  |  FAQ O   Indicador Owl Smart Levels   é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como   fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a   estrutura de onda correta   do mercado e   níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Ch
Fractal Zig Zag
Mikhail Nazarenko
Indicadores
A   professional version of the ZigZag indicator for visualizing the structure of price movements by fractals. Fractal ZigZag fixes the flaws of the standard version of the ZigZag indicator MT4. It uses Price action and a unique filtering algorithm to determine fractals. Suitable for all types of trading. Ideal for trading according to the WM pattern "Sniper" strategy !!! Features Marks the place of price reversal during the formation of a new fractal with specified parameters. Suitable for al
Os compradores deste produto também adquirem
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard é um indicador muito poderoso que fornece uma solução completa para uma negociação bem-sucedida. O indicador calcula o poder deste ou daquele par forex usando os dados de todas as moedas em vários intervalos de tempo. Esses dados são representados em uma forma de índice de moeda fácil de usar e linhas de energia de moeda que você pode usar para ver o poder desta ou daquela moeda. Tudo o que você precisa é anexar o indicador ao gráfico que deseja negociar e o indicador mo
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master é um sistema de negociação completo para day traders. O sistema é composto por dois indicadores. Um indicador é um sinal de seta para comprar e vender. É o indicador de seta que você obtém. Eu fornecerei o segundo indicador gratuitamente. O segundo indicador é um indicador de tendência especialmente projetado para ser usado em conjunto com essas setas. OS INDICADORES NÃO SE REPETEM E NÃO SE ATRASAM! A utilização deste sistema é muito simples. Você só precisa seguir os sinais de
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Esse indicador acompanha a tendência do mercado com uma confiabilidade incomparável, ignorando flutuações repentinas e ruídos do mercado. Ele foi projetado para negociar gráficos intradiários e pequenos prazos. Sua proporção de vitórias é de cerca de 85%. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Surpreendentemente fácil de negociar Localizar situações de sobrevenda / sobrecompra Desfrute de negociações sem ruído o tempo todo Evite ser chicote
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
Este indicador é um indicador para análise automática de ondas que é perfeito para negociações práticas! Caso... Nota:   Não estou acostumado a usar nomes ocidentais para classificação de ondas. Devido à influência da convenção de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nomeei a onda básica como   uma caneta   e a banda de onda secundária como   um segmento   . ao mesmo tempo, o segmento tem a direção da tendência.   O segmento de tendência principal   é nomeado (esse método de nomencl
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
O Matrix Arrow Indicator MT4 é uma tendência única 10 em 1 seguindo um indicador multi-timeframe 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices, ações. O Matrix Arrow Indicator MT4 determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX) Índice de canal de commodities (CCI) Velas clássicas de Heiken Ashi Média Móvel Di
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Command the Market Structure] To win a war, one must see the entire battlefield, not just the skirmishes. SHOGUN Trade elevates your perspective from a reactive foot soldier to a strategic "Commander." By synchronizing analysis across 7 timeframes and identifying the maturity of trends, it allows you to govern your trades with the authority and patience of a "Shogun," entering the market only when
Mais do autor
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Spline Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção precoce de splines de preço e pontos de interesse Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas das fases iniciais de formações complexas de preço. O indicador é destinado exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que experimentam a detecção precoce de formações ou tendências de mercado mais complexas, das quais formações mais simples podem fazer parte. O indicador identifica até seis tipos de formações i
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Ofere
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Shadow — uma solução de trading única que o ajuda a aprender e avançar para o próximo nível Procurei criar uma solução de trading única, acessível a qualquer iniciante ou profissional, independentemente do seu nível atual. A ideia central foi combinar machine learning com técnicas avançadas de trading de forma a extrair o máximo do seu uso conjunto. O sistema é aplicável tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto para investimento de longo prazo ao longo de vários anos —
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Crypto Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie criptomoedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de criptomoedas mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie simultaneamente as 28 principais pares de moedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de pares de moedas mais estáveis ao mesmo tempo, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que gera
Stocks Trade MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Stocks Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie ações dos EUA sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de ações mais estáveis simultaneamente, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que geramos retornos substanciais em um período relati
FREE
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Experts
Neon Trade — uma solução de trading ultra-moderna que abre o caminho para a sua liberdade financeira e para o mais alto nível de operação Procurei criar uma solução comercial única, capaz de atender às necessidades de qualquer trader, independentemente dos seus objetivos ou desafios. A ideia central foi unir o aprendizado de máquina com técnicas avançadas de trading, de forma a extrair o máximo da sua combinação. O sistema é adequado tanto para impulsionar depósitos pequenos em 1–2 meses quanto
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Indicadores
Channel Searcher MT5 — Indicador multimoeda para detecção de canais de preço Ferramenta auxiliar para detecção e visualização automáticas de canais de preço com base em picos fractais e análise geométrica. O indicador destina-se exclusivamente à negociação manual e é adequado para traders que seguem uma abordagem estrutural do mercado. Identifica canais com base em múltiplos critérios: número de toques, inclinação, preenchimento, profundidade de rompimento e posição relativa dos fractais. Ofere
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Experts
Currency Trade — Robô de trading setorial baseado em aprendizado de máquina Apresentamos a você a abordagem de portfólio mais eficaz combinada com um setor estritamente limitado de instrumentos de trading. O objetivo principal é permitir que qualquer pessoa negocie simultaneamente as 28 principais pares de moedas sem preparação prévia. Buscamos operar com o maior número possível de pares de moedas mais estáveis ao mesmo tempo, garantindo a máxima segurança do depósito ao mesmo tempo em que gera
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário