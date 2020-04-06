Exponentielles Wunder

"Der Zinseszins ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient ihn."

Exponential Miracle ist ein hochentwickeltes algorithmisches Handelssystem, das mit einem einzigen Ziel entwickelt wurde: Mathematische Vermögensakkumulation. Im Gegensatz zu generischen EAs, die versuchen, alles zu handeln, ist dieses System ein spezialisiertes Werkzeug, das auf spezifische Marktbedingungen abgestimmt ist.

Es nutzt einen proprietären Triple-Layer-Trendfilter in Kombination mit einer Volatilitätsanalyse (RSI, MACD, Triple EMA), um nur dann zu handeln, wenn die mathematische Wahrscheinlichkeit zu Ihren Gunsten ist.

🎯 SPEZIALISIERTE TECHNIK: EURUSD H1 BROKER FBS ONLY

Es handelt sich NICHT um einen Tausendsassa für mehrere Währungen. Es ist ein Meister von einem. Der Algorithmus ist hart kodiert und ausschließlich für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert .

Verwenden Sie ihn nicht für andere Paare.

Nicht für andere Zeitrahmen verwenden. Die interne Logik erkennt die spezifische Volatilitätssignatur von EURUSD H1, um die Genauigkeit des Exponential Grid-Systems zu maximieren.

💎 Hauptmerkmale

Dreifache EMA-Trend-Basislinie: Verwendet eine Kombination aus schnellen (50), mittleren (100) und langsamen (200) exponentiellen gleitenden Durchschnitten, um die wahre Marktrichtung zu identifizieren und falsche Signale herauszufiltern.

Zusammenfluss der Oszillatoren: Die integrierte RSI- und MACD-Logik stellt sicher, dass der Einstieg nicht bei Marktextremen erfolgt, es sei denn, eine Umkehr ist mathematisch wahrscheinlich.

Volatilitätswächter (BB & ATR): Passt sich mit Hilfe von Bollinger Bands und ATR an Marktgeräusche an und sorgt dafür, dass das System bei aufsehenerregenden Nachrichten sicher bleibt.

Micro-Account Architektur ($1 Schutz): Verfügt über ein einzigartiges "Stresstest-Schutz" -Protokoll. Das System ist so optimiert, dass es auch auf Konten mit minimaler freier Marge (Cent/Micro) effizient arbeitet und Stabilität gewährleistet, wo andere EAs versagen.

Intelligente Wiederherstellung: Wenn sich der Markt gegen die ursprüngliche Position bewegt, setzt der EA eine berechnete Erholungssequenz ein, um den Korb mit Gewinn zu schließen.

⚙️ Empfehlungen

Symbol: Nur EURUSD (strengstens empfohlen).

Zeitrahmen: H1 (1 Stunde).

Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low Spread-Konten.

Mindestguthaben: Sie können mit nur $100 (Cent-Konto) oder Standardkonten mit angemessenem Risikomanagement beginnen.

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit ist für den 24/7-Betrieb erforderlich.

💰 Geldmanagement & Risikoeinstellungen Dies ist das Herzstück des "Exponential Miracle". Sie haben die volle Kontrolle über die Wachstumskurve. InpUseAutoLot : Setzen Sie diese Option auf "true" , um die Compounding Engine zu aktivieren. Der EA berechnet dann automatisch die optimale Losgröße auf der Grundlage Ihres aktuellen Kontostands.

InpAutoLotBase (Risikowahl) : Dies bestimmt das "Aggressionsniveau" des Compounding. Er definiert, wie viel Guthaben für jedes 0,01 Lot erforderlich ist. Konservativ (Sicher): Auf 500 - 1000 einstellen. (Langsameres Wachstum, maximale Sicherheit). Standard (Ausgewogen): Eingestellt auf 300 . (Empfohlen für nachhaltiges Wachstum). Aggressiv (Rakete): Einstellung auf 100 - 200 . (Hohes Risiko, mit dem Ziel schneller exponentieller Renditen). Beispiel: Bei einer Einstellung von 300 und einem Kontostand von 900 $ beginnt der EA mit 0,03 Lots.

InpMartingale (Erholungsmultiplikator) : Steuert die mathematische Geometrie der Rastererholung. Wert 2.0 (Standard): Verdoppelt die Losgröße bei jedem Schritt. Dies ist mathematisch so abgestimmt, dass der Korb bei einem kleinen Preis-Retracement schnell verlassen wird. Wert 1,5 - 1,8: Sanftere Erholung mit weniger Auswirkungen auf den Drawdown, erfordert jedoch ein größeres Retracement zum Schließen.





🔧 Parameter-Leitfaden (Erweitert)