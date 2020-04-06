EuroScalper Pro
- Experten
- Suwanon Kosiri
- Version: 5.15
EuroScalper Pro ist ein hochentwickeltes Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus der einzigartigen Preisaktion des EURUSD-Paares Kapital zu schlagen. Anders als herkömmliche Scalper, die blind handeln, nutzt EuroScalper Pro eine mehrschichtige Filterfunktion, um hochwahrscheinliche Trendfortsetzungen und -umkehrungen zu identifizieren.
Der Kernalgorithmus kombiniert die Momentum-Analyse mit überkauften/überverkauften Niveaus (RSI), um präzise Einstiegszonen zu ermitteln. Er wird durch eine Smart Recovery Logic ergänzt, die Positionen dynamisch verwaltet und potenzielle Marktstörungen in Gewinnchancen umwandelt.
Hauptmerkmale
-
✅ KI-gesteuerte Einstiegslogik: Filtert falsche Signale mithilfe fortschrittlicher Momentum- und Trendstärke-Indikatoren heraus.
-
✅ Volatilitätsschutz: Pausiert automatisch den Handel bei geringem Volumen oder extremen Schwankungen.
-
✅ Smart Recovery System: Verwendet einen berechneten Step-Recovery-Algorithmus, um Drawdowns effektiv zu managen (Hidden Logic).
-
✅ Nachrichtenfilter-Schutz: Eingebauter NFP-Filter (Non-Farm Payroll) stoppt automatisch den Handel am ersten Freitag des Monats, um gefährliche Volatilität zu vermeiden.
-
✅ Zeitmanagement: Optimiert für den Handel während der liquidesten Marktzeiten (London & New York Sessions) für maximale Effizienz.
-
✅ Professionelles Dashboard: Zeigt Echtzeit-Gewinnstatistiken und berechnete Fibonacci-Levels zur Überwachung der manuellen Analyse an.
Handelsstrategie
EuroScalper Pro arbeitet auf Trend-Following-Basis mit einem Mean-Reversion-Filter.
-
Trend-Erkennung: Analysiert die Marktstruktur, um die vorherrschende Richtung zu bestimmen.
-
Signal-Filterung: Verwendet einen internen RSI-Filter, um sicherzustellen, dass wir nicht am oberen Rand kaufen oder am unteren Rand verkaufen.
-
Einstiegs-Ausführung: Trades werden nur ausgeführt, wenn bestimmte Volatilitätsbedingungen erfüllt sind.
-
Risikomanagement: Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, wird die Smart Recovery-Logik aktiviert, um den Preis auszugleichen und den Korb mit Gewinn zu schließen.
Empfehlungen
-
Symbol: EURUSD (Optimiert nur für dieses Paar).
-
Zeitrahmen: M15 (Sehr empfehlenswert).
-
Mindesteinlage:
-
Start: $200.
-
Empfohlen: $500 oder mehr für ein besseres Risikomanagement.
-
-
Hebelwirkung: 1:500 wird empfohlen.
-
Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten werden für eine schnellere Ausführung bevorzugt.
Parameter (Eingaben)
Der EA wird mit optimierten Standardeinstellungen geliefert. Fortgeschrittene Benutzer können jedoch die Wahrnehmungslogik feinabstimmen:
-
Trend- und Volatilitätsanalyse: Passen Sie die Empfindlichkeit der Trenderkennung an (ADX/Bollinger-Logik-Simulation).
-
Momentum-Signale: Steuern Sie die Geschwindigkeit der Signalverarbeitung.
-
Geld-Management: Stellen Sie Ihr Initial Lot, Multiplikator und Max Steps ein.
-
Nachrichten-Filter: Aktivieren/Deaktivieren Sie die NFP-Vermeidung.