EuroScalper Pro ist ein hochentwickeltes Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus der einzigartigen Preisaktion des EURUSD-Paares Kapital zu schlagen. Anders als herkömmliche Scalper, die blind handeln, nutzt EuroScalper Pro eine mehrschichtige Filterfunktion, um hochwahrscheinliche Trendfortsetzungen und -umkehrungen zu identifizieren.

Der Kernalgorithmus kombiniert die Momentum-Analyse mit überkauften/überverkauften Niveaus (RSI), um präzise Einstiegszonen zu ermitteln. Er wird durch eine Smart Recovery Logic ergänzt, die Positionen dynamisch verwaltet und potenzielle Marktstörungen in Gewinnchancen umwandelt.

Hauptmerkmale

  • KI-gesteuerte Einstiegslogik: Filtert falsche Signale mithilfe fortschrittlicher Momentum- und Trendstärke-Indikatoren heraus.

  • Volatilitätsschutz: Pausiert automatisch den Handel bei geringem Volumen oder extremen Schwankungen.

  • Smart Recovery System: Verwendet einen berechneten Step-Recovery-Algorithmus, um Drawdowns effektiv zu managen (Hidden Logic).

  • Nachrichtenfilter-Schutz: Eingebauter NFP-Filter (Non-Farm Payroll) stoppt automatisch den Handel am ersten Freitag des Monats, um gefährliche Volatilität zu vermeiden.

  • Zeitmanagement: Optimiert für den Handel während der liquidesten Marktzeiten (London & New York Sessions) für maximale Effizienz.

  • Professionelles Dashboard: Zeigt Echtzeit-Gewinnstatistiken und berechnete Fibonacci-Levels zur Überwachung der manuellen Analyse an.

Handelsstrategie

EuroScalper Pro arbeitet auf Trend-Following-Basis mit einem Mean-Reversion-Filter.

  1. Trend-Erkennung: Analysiert die Marktstruktur, um die vorherrschende Richtung zu bestimmen.

  2. Signal-Filterung: Verwendet einen internen RSI-Filter, um sicherzustellen, dass wir nicht am oberen Rand kaufen oder am unteren Rand verkaufen.

  3. Einstiegs-Ausführung: Trades werden nur ausgeführt, wenn bestimmte Volatilitätsbedingungen erfüllt sind.

  4. Risikomanagement: Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, wird die Smart Recovery-Logik aktiviert, um den Preis auszugleichen und den Korb mit Gewinn zu schließen.

Empfehlungen

  • Symbol: EURUSD (Optimiert nur für dieses Paar).

  • Zeitrahmen: M15 (Sehr empfehlenswert).

  • Mindesteinlage:

    • Start: $200.

    • Empfohlen: $500 oder mehr für ein besseres Risikomanagement.

  • Hebelwirkung: 1:500 wird empfohlen.

  • Kontotyp: ECN- oder Low Spread-Konten werden für eine schnellere Ausführung bevorzugt.

Parameter (Eingaben)

Der EA wird mit optimierten Standardeinstellungen geliefert. Fortgeschrittene Benutzer können jedoch die Wahrnehmungslogik feinabstimmen:

  • Trend- und Volatilitätsanalyse: Passen Sie die Empfindlichkeit der Trenderkennung an (ADX/Bollinger-Logik-Simulation).

  • Momentum-Signale: Steuern Sie die Geschwindigkeit der Signalverarbeitung.

  • Geld-Management: Stellen Sie Ihr Initial Lot, Multiplikator und Max Steps ein.

  • Nachrichten-Filter: Aktivieren/Deaktivieren Sie die NFP-Vermeidung.


