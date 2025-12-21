Trend Following EA Simple

Überblick

Trending Following EA Simple ist ein robuster, trendfolgender Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, bedeutende Marktbewegungen mit einer einfachen, aber hocheffektiven Logik zu erfassen. Indem er sich auf hochwahrscheinliche Setups innerhalb anhaltender Trends konzentriert, eliminiert er Komplexität und strebt konsistente Performance an. Dieser EA ist für beliebte, volatile Instrumente optimiert und arbeitet nahtlos auf dem H2-Zeitrahmen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Trader macht.

Kernhandelslogik

Ermittelt den dominanten Markttrend anhand eines klaren Gleitenden Durchschnitts (MA)-Filters im H2-Chart. Die Trendrichtung wird durch die Kursstellung relativ zu einem Schlüssel-MA definiert, wodurch sichergestellt wird, dass Trades dem übergreifenden Marktmomentum folgen.

Verwendet vereinfachte Einstiegskriterien : Löst Trades nur aus, wenn der MA die primäre Trendrichtung bestätigt UND der RSI-Indikator ein günstiges Einstiegssignal gibt. Diese starke Kombination sucht Einstiege in überverkauften Zonen während eines MA-bestätigten Aufwärtstrends und in überkauften Zonen während eines MA-bestätigten Abwärtstrends .

Verfügt über einen integrierten Trailing-Stop-Loss-Mechanismus, um Gewinne zu sichern und das Kapital zu schützen, während sich der Trade günstig entwickelt.

Optimierte Instrumente & Zeitrahmen

Primäre Symbole : XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin), EURUSD.

Empfohlener Zeitrahmen: H2 (2 Stunden) – ideal, um Signalqualität und Handelsdauer in Balance zu bringen.

Konfiguration & Risikomanagement

Voreingestellte Standardeinstellungen : Vollständig für Spitzenleistung optimiert (inkl. MA-Periode, RSI-Einstellungen und Trailing-Stop-Parameter) – sofort nach der Installation einsatzbereit.

Automatische Positionsgrößenberechnung : Berechnet Lots basierend auf einem Low-Risk-Modell von 0,01 Lot pro 100 $ Eigenkapital .

Beispiel: Ein Konto mit 200 $ würde automatisch eine Positionsgröße von 0,02 Lots vorschlagen.

Vollständig anpassbar, um Ihrer persönlichen Risikotoleranz zu entsprechen.

Empfohlenes Mindestkapital: Beginnen Sie mit nur 100 $.

Wesentliche Vorteile

✅ Klarer MA-basierter Trendfilter bietet eine objektive und zuverlässige Trenddefinition.

✅ RSI-gefilterte Einstiege verbessern das Timing, indem überkaufte/überverkaufte Bedingungen innerhalb des etablierten Trends genutzt werden.

✅ Hohe Performance bei trendstarken Paaren wie Gold und Bitcoin.

✅ Trailing Stop Loss sichert Gewinne und maximiert das Trendpotenzial.

✅ Intelligente, risikoadjustierte Positionsbemessung schützt Ihr Konto.

✅ Plug-and-Play mit optimierten Standardeinstellungen.

✅ Einfach im Namen, effektiv im Design – perfekt für Trader, die Klarheit und regelbasierte Logik schätzen.

Wichtige Hinweise