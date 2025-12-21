Trend Following EA Simple

Überblick
Trending Following EA Simple ist ein robuster, trendfolgender Expert Advisor, der darauf ausgelegt ist, bedeutende Marktbewegungen mit einer einfachen, aber hocheffektiven Logik zu erfassen. Indem er sich auf hochwahrscheinliche Setups innerhalb anhaltender Trends konzentriert, eliminiert er Komplexität und strebt konsistente Performance an. Dieser EA ist für beliebte, volatile Instrumente optimiert und arbeitet nahtlos auf dem H2-Zeitrahmen, was ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Trader macht.

Kernhandelslogik

  • Ermittelt den dominanten Markttrend anhand eines klaren Gleitenden Durchschnitts (MA)-Filters im H2-Chart. Die Trendrichtung wird durch die Kursstellung relativ zu einem Schlüssel-MA definiert, wodurch sichergestellt wird, dass Trades dem übergreifenden Marktmomentum folgen.

  • Verwendet vereinfachte Einstiegskriterien: Löst Trades nur aus, wenn der MA die primäre Trendrichtung bestätigt UND der RSI-Indikator ein günstiges Einstiegssignal gibt. Diese starke Kombination sucht Einstiege in überverkauften Zonen während eines MA-bestätigten Aufwärtstrends und in überkauften Zonen während eines MA-bestätigten Abwärtstrends.

  • Verfügt über einen integrierten Trailing-Stop-Loss-Mechanismus, um Gewinne zu sichern und das Kapital zu schützen, während sich der Trade günstig entwickelt.

Optimierte Instrumente & Zeitrahmen

  • Primäre Symbole: XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin), EURUSD.

  • Empfohlener Zeitrahmen: H2 (2 Stunden) – ideal, um Signalqualität und Handelsdauer in Balance zu bringen.

Konfiguration & Risikomanagement

  • Voreingestellte Standardeinstellungen: Vollständig für Spitzenleistung optimiert (inkl. MA-Periode, RSI-Einstellungen und Trailing-Stop-Parameter) – sofort nach der Installation einsatzbereit.

  • Automatische Positionsgrößenberechnung: Berechnet Lots basierend auf einem Low-Risk-Modell von 0,01 Lot pro 100 $ Eigenkapital.
    Beispiel: Ein Konto mit 200 $ würde automatisch eine Positionsgröße von 0,02 Lots vorschlagen.
    Vollständig anpassbar, um Ihrer persönlichen Risikotoleranz zu entsprechen.

  • Empfohlenes Mindestkapital: Beginnen Sie mit nur 100 $.

Wesentliche Vorteile
 Klarer MA-basierter Trendfilter bietet eine objektive und zuverlässige Trenddefinition.
 RSI-gefilterte Einstiege verbessern das Timing, indem überkaufte/überverkaufte Bedingungen innerhalb des etablierten Trends genutzt werden.
 Hohe Performance bei trendstarken Paaren wie Gold und Bitcoin.
 Trailing Stop Loss sichert Gewinne und maximiert das Trendpotenzial.
 Intelligente, risikoadjustierte Positionsbemessung schützt Ihr Konto.
 Plug-and-Play mit optimierten Standardeinstellungen.
 Einfach im Namen, effektiv im Design – perfekt für Trader, die Klarheit und regelbasierte Logik schätzen.

Wichtige Hinweise

  • Erzielt die beste Performance in Märkten mit klaren, nachhaltigen Trends. Der MA-Trendfilter in Kombination mit dem RSI hilft, gegen-trendige Einstiege zu vermeiden.

  • Empfohlen wird der Betrieb auf einem VPS für unterbrechungsfreien Betrieb.

  • Führen Sie stets Backtests und Forward-Tests in einer Demo-Umgebung durch, bevor Sie den EA im Live-Handel einsetzen.


Empfohlene Produkte
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experten
Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde: GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieser EA wurde unter Verwendung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt, was ihn zu einer idealen Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hoher Tendenz und mittlerer Volatilität macht. Der Berater konzentriert sich auf die Minimierung der Handelsrisiken und zielt darauf ab, Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Ha
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experten
BlueBird EA - Dynamisches adaptives Grid-Hedge-System BlueBird EA repräsentiert eine neue Ära der gitterbasierten Automatisierung - eine Kombination aus Volatilitätsbewusstsein, adaptiver Trendverfolgung und intelligentem Kapitalmanagement. Wenn Sie ein völlig autonomes, dynamisches Grid-System suchen , das sowohl Trends als auch Korrekturen erfassen kann , ist BlueBird EA Ihr ultimativer Handelsbegleiter. Überblick BlueBird EA ist ein adaptives Grid-Handelssystem der nächsten Generation, das f
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experten
Benutzerpolitik für REX MT5 EA Mietpläne --- 1. REX MT5 Beschreibung: REX MT5: Fortschrittliche algorithmische Handelslösung für XAUUSD Wo technische Präzision auf effektives Risikomanagement trifft - REX MT5 ist ein professionell gestalteter Expert Advisor für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD (Gold) Paar. Er verwendet ein mehrstufiges Bestätigungssystem, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, wobei die Kernphilosophie auf Kapitalerhalt und nachhaltig
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experten
Following our guide, you will gain more than you lose. EA für Langfristige. Stabiler Gewinn - minimales Risiko. Symbol: XAUUSD Anhängen an jeden Zeitrahmen Mindesteinlage: 3000$ - Berechnen Sie den Gewinn pro Monat Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signale+Mein EA Eingabeanweisung: 1. Bei XAU 2 Ziffern (z.B.: 1843.23) bitte einstellen - Eingabe [3. Max spread]: 55 - Eingabe [ 9. Schrittweite]: 100 2. Bei XAU 3-stellig (z.B.: 1843.235) bitte einstellen - Eingabe [
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experten
60% Rabatt Allgemeine Beschreibung; Dieser EA ist für den Einsatz auf dem Goldmarkt gedacht. Es ist für den Handel mit Gold im Auge gemacht. Dieser Handelsroboter basiert auf mehr als 14 Jahren Erfahrung mit Gewinnmustern und eröffnet minutengenaue Trades, 24 Stunden am Tag. Er kümmert sich um alles, von der Eröffnung von Positionen, über das Schließen von Positionen bis hin zum Risikomanagement. Merkmale; - Timeframe-Less Expert Advisor, der sekundengenau arbeitet und alles neu berechnet, eg
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Stabilized dema cross indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Wir stellen Ihnen einen innovativen Expert Advisor vor, der speziell für den saftigsten und volatilsten Währungskorb entwickelt wurde : GBPUSD, XAUUSD und EURJPY. Dieses System wurde unter Berücksichtigung der Hauptmerkmale dieser Marktbewegungen entwickelt und ist somit die ideale Wahl für den dynamischen Handel mit Paaren mit hohem Trend und mittlerer Volatilität . Die Signale sind darauf ausgerichtet, die Handelsrisiken zu minimieren und die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren. Die wicht
Gold Zombie XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (2)
Experten
GOLD Zombie - Intelligente Präzision auf XAUUSD H1 Backtested von 2024 bis heute | Gebaut für Live-Märkte | Prop Firm Ready GOLD Zombie ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD H1 mit chirurgischer Präzision und starker Risikokontrolle entwickelt wurde. GOLD Zombie wurde entwickelt, um sich unter modernen Marktbedingungen auszuzeichnen und passt sich intelligent an die Volatilität an, während er gleichzeitig eine strenge Handelsdisziplin beibehält - id
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experten
CloseAllOrders Protected EA Ein-Klick-Trade-Manager mit Lizenzschutz & Konto-Währungs-P/L-Zielen Übersicht Dieser Expert Advisor bietet drei Chart-Schaltflächen, mit denen Sie mit einem einzigen Klick alle Trades, Gewinntrades oder Verlusttrades sofort schließen können. Sie können auch ein gleitendes Gesamtgewinn- oder Verlustziel in der Basiswährung Ihres Kontos festlegen; der EA schließt automatisch alle Positionen, wenn das Ziel erreicht ist, und deaktiviert sich dann selbst, bis Sie ein ne
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Willain72ATM
He Ping Qing
Experten
Diese Strategie ist hauptsächlich für audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) und andere Währungen geeignet. Sie verwendet Batch-Closing und Hedging-Strategien, mit einer maximalen Position von 9 Aufträgen. 10 Jahre lang beträgt der maximale gleitende Verlust etwa 1.000$, und die durchschnittliche monatliche Rendite beträgt etwa 5-10%. Es wird empfohlen, 2-3 Währungen mit 3000usd zu handeln. Beschreibung der Parameter: Clots: anfängliche Einzelmenge; NoTrade1: Keine Handelszeit 1, es wird empfohl
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
You Tech Traders
Vitalii Zakharuk
Experten
Tech Trader Forex Bot: Ihr Schlüssel zum zuverlässigen Handelserfolg Einführung in den Forex-Handel Der Devisenhandel ist ein komplexer und dynamischer Markt, der viel Zeit, Mühe und Fachwissen für eine effektive Navigation erfordert. Mit dem Aufkommen von Handelsrobotern können Händler nun ihre Handelsstrategien automatisieren und Markttrends nutzen, ohne unzählige Stunden mit der Analyse von Daten verbringen zu müssen. Der Tech Trader Forex Bot ist eine hochmoderne Lösung, die Ihnen den Handel
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601] ! Nächster Preis --> 699$ und endgültig: 1779$ Dies ist ein automatisiertes Handelssystem auf der Basis eines intelligenten Gitters, das auf der Grundlage von über einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt wurde. Das System nutzt quantitative Analysen, Trendbewertungen und wichtige Widerstandsniveaus, um präzise Einstiege auszuführen. Unser EA ist auf den Handel mit drei wichtige
Boris
ALEKSANDR IVANOV
Experten
Boris- Vollautomatischer, aggressiver Expert Advisor, der auf mathematischen Berechnungen basiert, speziell für das Währungspaar EUR/USD entwickelt. Zeitraum H1. Der Expert Advisor verwendet seine eigenen automatischen virtuellen Stoploss und Take Profit! Ihr Broker wird nicht sehen, verzögern Änderung, vergessen, einen Stopp zu setzen und so weiter. Ich empfehle, nur mit qualitativ hochwertigen 100% Ticks von Brokern zu testen, die reale Notierungen liefern. Eingabeparameter: Magic=77777; -
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experten
Disclaimer:   Bedenken Sie, dass saisonale Muster nicht immer zuverlässig sind. Deshalb ist ein durchdachtes Risikomanagement entscheidend, um Verluste zu minimieren. Saisonale Muster in der Finanzwelt sind wie ein gut gehütetes Geheimnis, das erfolgreiche Investoren für ihren Vorteil nutzen.  Diese Muster sind wiederkehrende Preisbewegungen, die in bestimmten Zeiträumen oder um besondere Ereignisse auftreten. Hier sind einige Beispiele und Hinweise zur optimalen Nutzung dieser Muster: Beispiel
HLC Ticks Channel
Dmitiry Ananiev
Experten
Der Scalper Expert Advisor handelt im Tick-Kanal, der auf dem Donchian-Kanal basiert. Der einzigartige Algorithmus zur Kanalberechnung berücksichtigt die Bewegungen des Tick-Marktes und passt sich dem Kanal an, um maximale Gewinne zu erzielen. Der Expert Advisor ist für Broker mit minimalen Spreads und Provisionen konzipiert. Funktioniert bei vielen Crosses. Der Roboter kann mit einem festen Lot oder einem Lot proportional zur Einlage handeln. Der Roboter bietet auch einen virtuellen Stoploss,
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experten
Willkommen bei GoldTrend ExpertAI, Ihrer Lösung für den erfolgreichen Handel mit dem XAUUSD-Paar (GOLD) unter Verwendung modernster Techniken der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit einer Vielzahl von Indikatoren wie ADX, gleitende Durchschnitte und Price Action-Erkennung. GoldTrend ExpertAI wurde von einem erfahrenen Team mit mehr als einem Jahrzehnt Handelserfahrung entwickelt und verfügt über eine einzigartige Strategie, die auf die Optimierung des Risikomanagements zugeschnitten ist un
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
LazyBoy Scrapper Scalper EA
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (2)
Experten
60% Discount Von den Machern des erfolgreichen Gold Super Trends AutoTrader Roboter - kommt diese einzigartige Gelegenheit zu einem niedrigen Preis Die Idee Sie denken, dass die Tage des Scalping vorbei sind?! Denken Sie anders. Dieser Expert Advisor, der für den Goldhandel entwickelt wurde, ist so perfektioniert, dass er unabhängig vom Zeitrahmen jeden Tick der Sekunde scalped. Er verfügt über eine Kontoverwaltung und 6 Sicherheitseinstellungen, aus denen die Zufriedensten und die Gierigsten
Conflux MT5
Jin Sangun
Experten
Übersicht Conflux EA ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um die komplexen Bewegungen des Marktes zu analysieren und entsprechend intelligente Trades durchzuführen. Dieser EA ist speziell darauf zugeschnitten, sich mit Hilfe des EA an die Marktbedingungen anzupassen, insbesondere bei Vermögenswerten wie Gold (GOLD), Bitcoin (BITCOIN) und anderen volatilen Instrumenten. Er geht über den einfachen regelbasierten Handel hinaus und interpretiert Marktdaten umfassend, um Händlern zu hel
Ai Captain EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/125969 Unsere anderen Produkte: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu/seller Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risi
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Experten
ReversiLot ist ein leistungsstarkes automatisiertes Handelswerkzeug auf der MetaTrader 5-Plattform, das für professionelle Händler und Investoren entwickelt wurde. Dieser Berater basiert auf einer Geldmanagementstrategie nach Martingale und kann sich an die Marktbedingungen anpassen. Hauptmerkmale: Dynamisches Lot-Management: Die anfängliche Losgröße wird auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes der Einlage berechnet. Die Möglichkeit, die Losgröße durch Multiplikation nach jedem Verlustgeschäf
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Experten
Vorteil EA Verwendet nur Absicherungskonten. Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Experten
GoldPulser EA - Fortschrittliches Multi-Währungs-Scalping- und Trendfolge-Automated-Trading-System GoldPulser EA   ist ein ausgeklügeltes Algorithmic-Trading-System (Expert Advisor), das die Präzision des Scalpings mit der Zuverlässigkeit der Trendfolge vereint. Dieser EA wurde für Forex-Händler entwickelt, die nach konstanten Erträgen suhen, und nutzt einen proprietären Algorithmus, um hochwahrscheinliche Handelschancen über mehrere Währungspaare hinweg zu identifizieren. 【Hauptmerkmale】 Multi-
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Experten
30% Rabatt nur bei 3-monatigem Abonnement, bitte melden Sie sich bei mir: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% Rückerstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren v
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Experten
Traders Toolbox Premium  ist ein All-in-One-Tool Eigenschaften: 19 Einzelsignale   - Jedes dieser Signale   wird   in einer Konfiguration im Stil eines neuronalen Netzwerks vorgespannt, um das Endergebnis / Gesamtergebnis zu erzielen.   Jedes Signal hat seine eigenen Einstellungen,   die bei Bedarf   angepasst oder optimiert werden können.   Umfassende On  Bildschirm   Anzeige   - Sechs Snap weg Panels mit umfassenden Informationen und Tooltips.   (Klicken Sie auf den Bedienfeldrand, um ihn a
DayRest
Viktor Timofeev
Experten
DAYREST PRINCIPLES: der EA basiert auf einer Counter-Trend Strategie Wir verwenden zwei Funktionen: 1. Das Vorhandensein von Korrekturen im Trend. In der Regel gibt es nach progressiven Impulsen immer einen "Pullback". 2. Die Zyklizität des Marktes. Der Kurs bewegt sich zwischen historischen Höchst- und Tiefstwerten. Die höchste Korrekturwahrscheinlichkeit ist gegeben, wenn der Kurs die Grenzen dieses Kanals erreicht. Das Signal zur Eröffnung einer Position ist das Überschreiten der oberen oder
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Experten
Scalper EA Pro - Der Hochpräzisions-Roboter für automatischen Handel!   FOR GOLD - XAUUSD Was ist neu in Version 3.0? Nach monatelanger Entwicklung und rigorosen Tests präsentieren wir die fortschrittlichste und zuverlässigste Version des Scalper EA Pro! Mit neuen intelligenten Filtern, verbessertem Risikomanagement und präziseren Einstiegen wurde dieser EA für maximal effizienten Markthandel entwickelt. Wichtigste Updates: Anpassbarer Trendfilter Jetzt mit anpassbaren EMAs (
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das anhand einer 10-jährigen Historie echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur für GBP/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Handelsstrategie Das System verwendet KEINE gefährlichen Strategien wie Mittelwertbildung oder
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Experten
Der Neurolite Expert Advisor bietet Handelsentscheidungen, die auf einem neuronalen Netzwerk basieren, das auf 5 Jahren echter Tickdaten trainiert wurde. Der Handel wird nur mit dem Währungspaar EUR/USD durchgeführt. Seine Hauptbesonderheit ist eine geringe Anzahl von Eingabeparametern, um den Arbeitsprozess der Benutzer zu erleichtern. Der Neurolite EA wird alle Parameter für Sie feineinstellen. Dieser Expert Advisor basiert auf dem zuvor veröffentlichten Neurolite EA gbpusd , der für den erfol
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Experten
Ein Scalper-System funktioniert nur während der asiatischen Stunden. Mehrere einzigartige Indikatoren, um die Preisschwankungen zu erkennen. Dynamisches TP/SL-Niveau je nach Marktbedingungen. Fester Stoploss zum Schutz des Kapitals, sehr geringes Risiko, viel Geld zu verlieren. Keine Notwendigkeit, SET-Dateien zu erhalten. Die Parameter sind für jedes Währungspaar die gleichen. Optimiert für die Arbeit mit EURAUD . Es wird empfohlen, den Eagle Scalper auf einem M15-Chart zu verwenden. Es wird e
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Experten
Snake EURUSD Real EA Snake EURUSD Real EA ist ein vollautomatischer Forex Trading Expert Advisor. Der Roboter kann auf jedem Paar laufen, aber die Ergebnisse sind besser bei EURUSD, auf dem M15-Zeitrahmen. Das System kann mit jedem Brokern laufen, die auch Floating Spread bereitstellen. Expert Advisor Vorteile Der EA verwendet keine Systeme wie Martin, Hedging usw.. Der EA verwendet SL und Trailing Stop um Gewinn zu machen. Zusätzlich kann man auch TP einstellen. (Bei mir EURUSD auf 93) Beste
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Experten
#Multicurrency #Hedging #Martingale #28Symbole @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP In dem Globalisierungsprozess, den die Weltwirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten durchlaufen hat, haben die Finanzmärkte eine führende Rolle gespielt. Der einfache und schnelle Zugang zu Informationen sowie die wachsende wirtschaftliche Verflechtung zwischen den verschiedenen Handelsblöcken haben dazu geführt, dass sich immer mehr Wirtschaftsakteure an nicht-nationalen Finanzmärkten beteiligen. Selbst Kl
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Experten
On Control EA MT5 V2 Spielverändernde Software für den Devisenmarkt On Control EA wurde entwickelt, um Händlern wie Ihnen zu helfen, ihr Einkommen zu maximieren. Wie würde es Ihnen gefallen, Zugang zu einer erstklassigen, proprietären Software zu erhalten, die nur zu einem einzigen Zweck entwickelt wurde, nämlich um Ihre Forex-Strategie zu verbessern? Seien wir ehrlich, es kann schwierig sein, zu verstehen, welche technischen Analysen und Handelssignale Sie befolgen sollten. Mit On Control EA h
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Experten
Der Berater verwendet eine Strategie, die auf der Verwendung von 7 Hüllkurven-Indikatoren basiert. Für jeden Zeitrahmen (M5, M15, M30, H1, H4) gibt es 7 Hüllkurven-Indikatoren. Der Handel basiert auf der "Price Action" Strategie, der Berater sucht nach einem gleichzeitigen Signal auf 5 Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4 und eröffnet dann einen Auftrag. Der EA verwendet den eingebauten Martingale- und Averaging-Algorithmus. Der Berater verwendet Wirtschaftsnachrichten, um genauere Signale zu erhalt
MoneyMaker StableATM Lite
Zi Jie Gu
Experten
MoneyMaker stableATM Lite ist ein automatisches intelligentes Handelssystem für Devisen! Die Lite-Version unterstützt nur MetaTrader 5! Der Zweck von MoneyMaker stableATM Lite ist es, Gewinne zu stabilisieren, nicht Ihnen die Möglichkeit zu geben, über Nacht reich zu werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den EUR/USD-Währungshandel geeignet und kann nicht für den Handel mit anderen Devisen, CFD-Produkten, Rohstoffen oder Futures verwendet werden! MoneyMaker stableATM Lite ist nur für den
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Experten
Shadow Legends MT5 EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Handel mit EURUSD. Er basiert auf maschineller Lernanalyse und genetischen Algorithmen. Der Expert Advisor enthält einen selbstanpassenden Marktalgorithmus, der Preisaktionsmuster verwendet. Der Expert Advisor zeigte stabile Ergebnisse für EURUSD im Zeitraum 2000-2021. Keine gefährlichen Money-Management-Techniken, kein Martingale, kein Netting, Scalping oder Hedging. Nur auf realen Konten testen. empfohlener Broker ICMarket
Reactor EA MT5
Berat Cakan
Experten
Reactor MT5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel. Er basiert auf vielen Indikatoren . Der Expert wurde über den gesamten verfügbaren historischen Zeitraum auf den Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD und USDJPY M15 mit außergewöhnlichen Ergebnissen getestet. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Meine Tests wurden mit dem echten Tick-Datum mit 99,90% Genauigkeit , aktuellem Spread und zusätzlichem Slippage durchgeführt. Die Basisstrategie
QuantXProTrader EA
Netlux Digital Kft.
Experten
QXS PRO TRADER Expert Advisor QuantXProTrader ist ein Expert Advisor, der auf einer profitablen Price Action Strategie basiert. Er ist kompatibel mit unserem QXS Trend-Indikator und arbeitet automatisch mit Trend-Erkennung bei mehreren Assets. Alles in diesem EA ist perfekt, Sie müssen nur die Eingabeparameter festlegen. Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Trailing Step, Lot Size Stellen Sie es nach Ihrem Kontokapital und Eigenkapital ein. Empfohlene TIMEFRAMES sind: M15, M30 und H1 Bevor S
TickToker
Oxana Tambur
Experten
>>>>>>>>>>>>>> mehr als 90% Rabatt ($ 3750 >>> $ 345), Sonderangebot ist gültig für 3 Monate ab dem Beginn des Verkaufs <<<<<<<< <<<<<<<< Der Handelsroboter wird seit 2018 auf einem echten Konto gehandelt. Wir werden unser Konto jedem zeigen, der einen Handelsroboter kaufen möchte. Nehmen Sie dazu Kontakt mit uns auf. TickToker ist ein vollautomatischer Expert Advisor für die Währungspaare EUR/GBP, EUR/SGD, AUD/NZD, EUR/CHF . Verwendet kein Martingale und Grid, alle Trades sind durch Stop Loss
PriceTracker MT5
Stanislau Siatsko
4.38 (13)
Experten
2024 - die Rückkehr einer Legende und ein großes Update und Modernisierung der PriceTracker EA! PriceTracker EA ist speziell für den realen Handel entwickelt, unter Berücksichtigung aller realen Marktbedingungen und Faktoren. Der PriceTracker EA ist ein Multiwährungssystem mit hoher Rendite und einer unglaublichen Kontodiversifizierungsstrategie, die Ergebnisse im ECHTEN Handel, in LIVE-Konten, zeigt! PriceTracker EA wird großartig auf allen realen Konten mit JEDEM Broker und auf JEDEM Kontotyp
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Experten
Strategie: 1. dieser EA ist ein Trend Handel, für USDCHF H1 Charts verwendet. 2.this EA ist mit Indikatoren wie die Bolling-Band und gleitenden Durchschnitt. 3. der anfängliche Betrag dieses EA ist nur $1000.dieser EA hat einen Gewinn von über $3000. 4. der EA hat detaillierte Testdaten von Januar 2018 bis Juni 2021, die stabil und profitabel ist. 5. wenn Sie nur eine kleine Menge an Geld setzen wollen, um doppelte Belohnung zu bekommen, ist dieser EA-Händler Ihre beste Wahl！
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experten
Der EA hat Live-Signale   mit vielen Monaten des stabilen Handels und  niedrigem Drawdown : Live-Signal   (Sie können die Set-Datei in der Beschreibung finden) Handelssignal   mit hohem Risiko Night Hunter Pro  ist ein fortschrittliches   Scalping-System , das intelligente Einstiegs- und Ausstiegsalgorithmen mit ausgefeilten Filtermethoden nutzt, um nur die sichersten Trades in ruhigen Marktphasen zu identifizieren. Das System ist auf ein langfristig stabiles Wachstum ausgerichtet . Es ist ein
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experten
Vorstellung von Marvelous EA: Ihr Ultimativer Trading-Begleiter Entfesseln Sie das volle Potenzial des Forex-Marktes mit Marvelous EA, einer hochmodernen automatisierten Handelslösung, die darauf ausgelegt ist, Ihre Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren. Dieser sorgfältig entwickelte Handelsalgorithmus ist mit fortschrittlichen Funktionen ausgestattet, um sich präzise und effizient in der dynamischen Forex-Landschaft zu bewegen. GOLD - XAUUSD - M5 Echtkonto-Performance: https://www.
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
Experten
News Catcher Pro ist eine Mean-Reversion-Strategie, die saisonale Intraday-Volatilitätsmuster nutzt, die durch aufsehenerregende Nachrichtenereignisse verursacht werden. Sie steigt zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Markt ein, kurz bevor ein wichtiges Nachrichtenereignis eintritt . Die Strategie wird nicht häufig gehandelt! Unterstützte Währungspaare: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Empfohlener Zeitrahmen: M5 Die MT4-Version finden Sie hier EA ist FIFO-kompatibel Um den EA zu testen, sollten Sie die
FX SCI Hit the pairs
Eadvisors Software Inc.
Experten
Die FX 2021 Veröffentlichung | Eadvisors Der Expert Advisor FXScalper arbeitet im 5-Minuten-Hauptzeitrahmen auf der Suche nach kleinen Marktschwankungen in den Paaren, er verwendet eine neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind erstaunlich. Dies ist die letzte Version, die wir Ihnen auf dem mql-Markt zur Verfügung stellen. Sie können den Experten in 5 (fünf) persönlichen Konten aktivieren. Erste Informationen über die Strategie Verwendete Strategie: Grid x Distanzierung. Initial L
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Experten
AI Nodiurnal EA ist ein fortschrittlicher Forex-Roboter, der modernste maschinelle Lerntechnologie nutzt, um Handelsstrategien zu optimieren und die Leistung auf dem dynamischen Devisenmarkt zu verbessern. Der Begriff "Nodiurnal" spiegelt seine Fähigkeit wider, sich anzupassen und nicht nur während der üblichen Tageshandelszeiten, sondern auch während nicht standardmäßiger Zeiträume zu operieren, und bietet somit einen kontinuierlichen und adaptiven Ansatz für den Devisenhandel. Einstellungen: S
Weitere Produkte dieses Autors
Expert Dollar Cost Averaging Strategy Version 3
Van Quang Nguyen
Experten
Dieser EA ermöglicht anpassbare Eingangskonfigurationen: 1. Die Anzahl der DCA-Zeiten 2. Die Lautstärke für den ersten Eintrag 3. Die Anzahl der Pips für DCA 4. Das geldbasierte Stop-Loss-Limit 5. Das auf dem Aktien-Drawdown basierende Stop-Loss-Limit 6. Der Prozentsatz des Preisrückgangs im Vergleich zur ersten Einstiegsposition, um alle Aufträge zu schließen. Die Handelsstrategie ist wie folgt: Wenn die Auftragsliste leer ist, werden sowohl Kauf- als auch Verkaufsaufträge gleichzeitig mit eine
Gold buy only Strategy EA
Van Quang Nguyen
Experten
GOLD TRADING EA - OPTIMIERTE LÖSUNG FÜR XAU/USD KAUFSTRATEGIEN Bedingungen für die Nutzung: Funktion Einzelheiten Ausschließlich für XAU/USD Funktioniert nur mit Gold/USD und nutzt die einzigartigen Volatilitätsmuster von Gold. Unidirektionale Kaufstrategie Erteilt Kaufaufträge ausschließlich , wenn die technischen Kriterien konvergieren, um eine trendgerechte Ausführung zu gewährleisten. Spitzenleistung in Aufwärtstrends Maximiert die Rentabilität während stark steigender Goldmärkte . S
Gold Sniper Scalping Grid EA
Van Quang Nguyen
Experten
Gold Sniper Grid EA: Präzises risikoadjustiertes Scalping für XAU/USD Revolutionieren Sie den Goldhandel mit diesem algorithmischen Expert Advisor, der Sniper-Einstiegspräzision, adaptive Grid-Ausführung und dynamischen Kapitalschutz vereint. Entwickelt für explosives Wachstum mit mathematischer Risikokontrolle – profitabel ab einem Kapital von $10 und FTMO-ready. Intelligente Konfigurationsparameter Parameter Beschreibung Beispiel/Auswirkung Empfohlen magicNumber Eindeutige Handelsidentifikatio
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension