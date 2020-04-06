Exponential Miracle

Milagro exponencial

🚀 OF ERTA DE LANZAMIENTO LIMITADA: ¡EL PRECIO AUMENTARÁ PRONTO!

  • Precio actual: $500 (Comprador anticipado)

  • Próxima semana: $1,500

  • Precio Final: $2,000

  • Nota: Para proteger la liquidez y exclusividad de la estrategia, seguiré estrictamente este calendario de precios.

"El interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana".

Exponential Miracle es un sofisticado sistema de trading algorítmico diseñado con un único objetivo: Acumular Riqueza Matemáticamente. A diferencia de los EA genéricos que intentan operar con todo, este sistema es una herramienta especializada, hiperajustada a las condiciones específicas del mercado.

Utiliza un Filtro de Tendencia de Triple Capa patentado combinado con Análisis de Volatilidad (RSI, MACD, Triple EMA) para ejecutar operaciones sólo cuando la probabilidad matemática está a su favor.

🎯 INGENIERÍA ESPECIALIZADA: EURUSD H1 BROKER SOLO FBS

Este NO es un multi-divisa jack-of-all-trades. Es un maestro de uno. El algoritmo es hard-coded y optimizado exclusivamente para EURUSD en el H1 Timeframe.

  • No utilizar en otros pares.

  • No utilizar en otros marcos de tiempo. La lógica interna detecta la firma de volatilidad específica de EURUSD H1 para maximizar la precisión del sistema Exponential Grid.

💎 Características principales

  • Triple EMA Línea Base de Tendencia: Utiliza una combinación de medias móviles exponenciales rápidas (50), medias (100) y lentas (200) para identificar la verdadera dirección del mercado, filtrando las señales falsas.

  • Confluencia de Osciladores: La lógica integrada del RSI y el MACD garantiza que las entradas no se produzcan en los extremos del mercado a menos que sea matemáticamente probable una reversión.

  • Protección de la volatilidad (BB y ATR): Se adapta al ruido del mercado utilizando Bandas de Bollinger y ATR, manteniendo el sistema seguro durante noticias de alto impacto.

  • Arquitectura Micro-Account (Protección $1): Presenta un protocolo único de "Protección contra pruebas de estrés". El sistema está optimizado para trabajar eficientemente incluso en cuentas con mínimo margen libre (Cent/Micro), asegurando la estabilidad donde otros EAs fallan.

  • Recuperación inteligente: Si el mercado se mueve en contra de la posición inicial, el EA despliega una secuencia de recuperación calculada para cerrar la cesta con beneficios.

⚙️ Recomendaciones

  • Símbolo: Sólo EURUSD (estrictamente recomendado).

  • Marco temporal: H1 (1 Hora).

  • Tipo de cuenta: Cuentas ECN, Raw o Low Spread.

  • Saldo Mínimo: Se puede empezar con tan sólo 100$ (cuenta Cent) o cuentas estándar con una adecuada gestión del riesgo.

  • VPS: Se requiere un VPS de baja latencia para operar 24/7.

💰 Gestión del dinero y configuración del riesgo

Este es el corazón del "Milagro Exponencial". Usted tiene el control total sobre la curva de crecimiento.

  • InpUseAutoLot : Establecer en 'true' para activar el motor de capitalización. El EA calculará automáticamente el tamaño de lote óptimo basado en su saldo actual.

  • InpAutoLotBase (Dial de Riesgo): Determina el "Nivel de Agresión" de la capitalización. Define cuánto saldo se requiere por cada 0,01 lote.

    • Conservador (Seguro): Ajustar a 500 - 1000. (Crecimiento más lento, máxima seguridad).

    • Estándar (Equilibrado): Ajuste a 300. (Recomendado para un crecimiento sostenible).

    • Agresivo (Cohete): Ajustar a 100 - 200. (Alto riesgo, objetivo de rentabilidad exponencial rápida).

    • Ejemplo: Si se establece en 300 y su saldo es de $ 900, el EA comienza con 0,03 lotes.

  • InpMartingale (Multiplicador de recuperación): Controla la geometría matemática de la recuperación de la rejilla.

    • Valor 2.0 (Por defecto): Duplica el tamaño del lote en cada paso. Esto está matemáticamente ajustado para salir de la cesta rápidamente con un pequeño retroceso del precio.

    • Valor 1.5 - 1.8: Recuperación más suave con menor impacto en la caída, pero requiere un retroceso mayor para cerrar.


🔧 Guía de Parámetros (Avanzado)

  • Gestión del Dinero:

    • InpUseAutoLot : Activa/Desactiva la capitalización automática (El núcleo del "Milagro").

    • InpAutoLotBase : El paso de equilibrio para el aumento del lote.

  • Filtros de Tendencia:

    • Use_Triple_EMA : Alternar el filtro de tendencia maestro.

    • EMA_Fast/Medium/Slow : Ajusta la sensibilidad de la detección de tendencia.

  • Osciladores:

    • RSI_Period / MACD_Settings : Ajuste la precisión de entrada.


