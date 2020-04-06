Euro Sniper Pro ist ein hochpräziser Handelsalgorithmus, der speziell für EURUSD entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Hochfrequenz-Skalierern verfolgt dieser EA einen "Sniper"-Ansatz - er wartet geduldig auf hochwahrscheinliche Setups auf dem M15-Zeitrahmen (und höher), bevor er einen Handel ausführt.

Der Euro Sniper Pro wurde für Händler entwickelt, die beständiges Wachstum mit einem Sicherheitsnetz anstreben, und enthält eine intelligente Erholungsberechnung. Wenn sich der Markt gegen eine Order bewegt, berechnet der interne Algorithmus das genaue Volumen und die Position für Recovery Trades, um potenzielle Verluste in Gewinne zu verwandeln, ohne dass ein rücksichtsloses Glücksspiel stattfindet.

Hauptmerkmale:

Scharfschützenpräzision (M15+): Filtert das Marktrauschen heraus, indem es sich auf stärkere Signale in den Zeitrahmen M15 und H1 konzentriert. Es wird nur gehandelt, wenn die interne "Stealth Logic" eine Umkehrung mit hohem Vertrauen bestätigt.

Stealth-Technologie: Alle Einstiegsstrategien (RSI/Volatilitätsberechnungen) sind im Code versteckt, um zu verhindern, dass Ihr Vorteil kopiert wird.

Intelligentes Erholungssystem: Eingebaute mathematische Wiederherstellungslogik (Advanced Martingale), um schlechte Trades automatisch zu "reparieren" und sicherzustellen, dass der Korb mit Gewinn geschlossen wird.

Professionelles Dashboard: Echtzeit-Überwachung von Zielen, nächsten Losgrößen und täglichen Fibonacci-Levels.

Empfehlungen:

Symbol: EURUSD (Optimiert)

Zeitrahmen: M15 (Minimum) oder H1 (empfohlen für Stabilität).

Mindestguthaben: $50 (Empfohlen für Cent/Micro-Konten , um das Risiko effektiv zu verwalten). $500 (Empfohlen für Standard-Konten ).

Hebelwirkung: 1:500 oder höher.

VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb.

Eingabeparameter: