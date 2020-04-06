SONDERANGEBOT ZUM JAHRESENDE (ZEITLICH BEGRENZT) Kaufen Sie AI Pro Dominator heute und erhalten Sie "GOLD Dominator AI" GRATIS! Steigern Sie Ihr Portfolio mit zwei leistungsstarken AI-Tools zum Preis von einem. Dieses Angebot ist nur bis zum 31. Dezember gültig! Inanspruchnahme: Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht auf MQL5, um Ihren Bonus EA zu erhalten.

Wichtige Informationen (Bedingungen & Konditionen) Lizenz: Jeder Kauf erlaubt die Verbindung zu nur einer (1) Kontonummer. Unterstützung: Vollständiger technischer Support wird über MQL5 Private Messaging angeboten.





BTC Dominator AI Pro (Version 3.1)

Neuronales Handelsnetzwerk der nächsten Generation mit holografischer "Sci-Fi"-Schnittstelle und Deep Learning-Marktanalyse.

Überblick

BTC Dominator AI stellt einen Paradigmenwechsel im automatisierten Handel dar. Es handelt sich nicht nur um einen Expert Advisor, sondern um eine vollständig autonome Marktanalyse-Engine, die in eine futuristische holografische neuronale Schnittstelle verpackt ist.

Dieses System wurde für die modernen Krypto- und Devisenmärkte entwickelt und verzichtet auf traditionelle, statische Indikatoren. Stattdessen nutzt es eine algorithmische Quad-Core-Engine, um das Kursgeschehen in Echtzeit zu scannen und verborgene Volatilitätsmuster und institutionelle Momentumverschiebungen zu erkennen, die für das bloße Auge unsichtbar sind.

Die "Neural Engine"-Logik

BTC Dominator AI verlässt sich nicht auf einfache Indikatoren. Er arbeitet mit einer ausgeklügelten neuronalen Black Box"-Architektur, die Marktdaten auf vier verschiedenen Analyseebenen verarbeitet:

Vektor-Muster-Erkennung: Die KI scannt historische Preisvektoren, um die unmittelbare kurzfristige Volatilität vorherzusagen. Tiefe Trendanalyse: Filtert Marktgeräusche heraus, um die tatsächliche zugrundeliegende Richtung des Vermögenswerts zu identifizieren. Strukturelle Integritätsprüfung: Erkennt wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen dynamisch und ohne manuelle Eingaben. Momentum-Wahrscheinlichkeit: Berechnet die statistische Wahrscheinlichkeit einer Preisfortsetzung, bevor ein Handel ausgeführt wird.

Die spezifische interne Logik ist urheberrechtlich geschützt und gewährleistet, dass Ihr Handelsvorteil auf dem Markt einzigartig bleibt.

Smart Hedging & Erholung

Um mit den Unwägbarkeiten der Kryptomärkte umzugehen, ist die KI mit einem adaptiven Erholungsprotokoll ausgestattet.

Dynamisches Positionsmanagement: Wenn sich der Markt entgegen der ursprünglichen Vorhersage bewegt, berechnet die KI optimale Erholungszonen, um die Position abzusichern.

Volatilitätsbasiertes Raster: Im Gegensatz zu Standard-Rastern passt dieses System den Abstand zwischen den Trades auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität an und reduziert so das Risiko während einer Konsolidierung.

Korbausstiegslogik: Die KI überwacht kontinuierlich das "Net Equity" aller offenen Trades und schließt den gesamten Basket, sobald ein bestimmtes Gewinnziel erreicht ist.

Holografische Schnittstelle der nächsten Generation

Erleben Sie die Zukunft des Handels mit einem atemberaubenden, informativen Dashboard:

Visual Neural Link: Eine dynamische Verfolgungslinie, die die jüngsten Marktspitzen mit dem aktuellen Preis verbindet und den "Fokusvektor" der KI visualisiert.

Aktiver Laser-Scanner: Ein animierter vertikaler Scanner, der das Kursgeschehen abtastet und bestätigt, dass der Bot aktiv Tickdaten verarbeitet.

Synaptisches Aktivitätsraster: Ein 5x5-Gitter, das aufleuchtet, um die interne Systemverarbeitung und Signalgenerierung darzustellen.

Rotierender KI-Kern: Ein visueller Herzschlag, der die Gesundheit des Systems und den Latenzstatus bestätigt.

