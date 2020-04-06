Golden Zone Price Action

Golden Price EA - Professionelles reines Preis-Aktions-Handels-System

Golden Price ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der institutionelle Price-Action-Handelsstrategien implementiert, ohne sich auf technische Indikatoren, maschinelle Lernalgorithmen oder Fundamentaldaten zu verlassen. Dieser EA wurde exklusiv von Yunzuh Trading Systems entwickelt und stellt einen reinen Ansatz zur Marktanalyse dar, der nur rohe OHLC-Daten und optionale Tick-Volumen-Bestätigung verwendet.

Zentrale Handelsphilosophie

Der EA basiert auf dem Prinzip, dass die Preisaktion allein alle notwendigen Marktinformationen offenbart. Durch die Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und die Analyse präziser Kerzenstrukturen führt Golden Price Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, die auf der Marktgeometrie und nicht auf nachlaufenden Indikatoren basieren.

Primäre Merkmale

Golden Price ist auf den Handel mit XAUUSD (Gold) spezialisiert, wobei die volle Konfigurierbarkeit für die wichtigsten Währungspaare, einschließlich AUD, EUR und JPY, erhalten bleibt. Das System verwendet eine hochentwickelte Multi-Timeframe-Zonenerkennungsmaschine, die wichtige Angebots- und Nachfragebereiche identifiziert, in denen sich institutionelle Aufträge wahrscheinlich konzentrieren.

Methodik der Zonenerkennung

Der EA implementiert einen deterministischen Algorithmus zur Erkennung von Handelszonen unter Verwendung von Swing-Hochs und -Tiefs auf höheren Zeitebenen. Die Zonen werden an Preisextremen gebildet, an denen in der Vergangenheit Umkehrungen stattgefunden haben, wobei jede Zone nach der Priorität des Zeitrahmens und der Anzahl der historischen Berührungen geordnet ist. Das System führt überlappende Zonen automatisch zusammen und entfernt überholte Bereiche, um eine saubere, relevante Zonenstruktur zu erhalten.

Angebotszonen stellen Bereiche mit institutionellem Verkaufsdruck dar, in denen der Preis zuvor nach unten gedreht hat, während Nachfragezonen Akkumulationsbereiche markieren, in denen der Kaufdruck in der Vergangenheit dominiert hat. Der EA verfolgt die Integrität der Zonen und passt die Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Interaktion des Preises mit diesen kritischen Niveaus an.

Einstiegs-Strategien

Golden Price bietet zwei verschiedene Einstiegsmethoden. Die Rebound-Strategie macht sich die mittlere Umkehr zunutze, indem sie in den Handel einsteigt, wenn der Kurs in etablierte Zonen zurückkehrt und durch bestimmte Kerzenstrukturen Umkehrcharakteristika zeigt. Die Breakout-Strategie identifiziert eine Momentum-Fortsetzung, wenn der Preis die Zonengrenzen mit der richtigen Bestätigung entscheidend durchbricht.

Analyse der Kerzenstruktur

Der EA verwendet präzise Definitionen für die Kerzenklassifizierung. Kontraktionskerzen weisen auf eine Konsolidierung und potenzielle Umkehrpunkte hin und zeichnen sich durch kleinere Körpergrößen im Vergleich zum jüngsten Durchschnitt und hervorstehende Dochte in Richtung der erwarteten Bewegung aus. Expansionskerzen signalisieren ein starkes Momentum mit größeren Körpern, die eine engagierte Richtungsbewegung anzeigen.

Multi-Timeframe-Kontext

Jede Handelsentscheidung beinhaltet eine Analyse auf höheren Zeitebenen, um die Übereinstimmung mit der breiteren Marktstruktur sicherzustellen. Der EA stellt sicher, dass Rebound-Trades nicht mit den vorherrschenden Trends auf höheren Zeitebenen kollidieren, was eine zusätzliche Ebene der Wahrscheinlichkeitsverbesserung darstellt.

Risikomanagement-Architektur

Die Positionsgröße wird dynamisch auf der Grundlage des Kontokapitals und des konfigurierten Risikoprozentsatzes pro Handel berechnet. Stop-Losses werden mit konfigurierbaren Puffern jenseits von Zonenextremen platziert, während Take-Profit-Ziele das Risiko-Ertrags-Verhältnis nutzen oder entgegengesetzte Zonen als natürliche Gewinnziele identifizieren.

Das System implementiert die teilweise Schließung von Positionen, wobei 50 % der Position bei Zwischenzielen eingefangen werden, während der Rest bei größeren Bewegungen nachgezogen wird. Break-even-Stop-Loss-Anpassungen schützen das Kapital, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und Trailing-Stops sichern die Gewinne, wenn sich der Preis weiter in die gewünschte Richtung bewegt.

Handelsmanagement-Kontrollen

Golden Price setzt strenge tägliche Verlustlimits durch und beendet automatisch die Handelsaktivitäten, wenn die vorgegebenen Schwellenwerte überschritten werden. Limits für maximal offene Positionen verhindern ein übermäßiges Engagement, während Berechnungen des Gesamtrisikos für alle Positionen sicherstellen, dass die Risikobeschränkungen auf Portfolioebene eingehalten werden.

Spread-Filterung verhindert die Ausführung bei ungünstigen Marktbedingungen, und konfigurierbare Handelssitzungen ermöglichen die Konzentration auf Zeiten mit hoher Liquidität, wie z. B. die Überschneidung von London und New York, um eine optimale Ausführungsqualität zu gewährleisten.

Order-Ausführung

Der EA unterstützt sowohl Markt- als auch Pending-Order-Ausführungsstile. Reaktive Eingaben werden sofort nach Bestätigung des Signals ausgeführt, während prädiktive Eingaben Limit-Orders auf optimalen Zonenniveaus platzieren. Breakout-Einträge können für eine aggressive sofortige Ausführung oder eine konservative Retest-Bestätigung konfiguriert werden.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Slippage-Kontrollmechanismen überprüfen die Ausführungsqualität und stornieren Aufträge, wenn die Preisabweichung akzeptable Parameter überschreitet. Das System umfasst Abkühlungsperioden nach gestoppten Geschäften, um einen erneuten Handel in denselben Zonen zu verhindern. Die Erkennung von Volumenspitzen unterbricht den Handel während abnormaler Marktvolatilität, die häufig mit Nachrichtenereignissen einhergeht.

Der Wochenend- und Rollover-Schutz verhindert die Eröffnung neuer Positionen in risikoreichen Zeiten rund um den Marktschluss und die tägliche Abrechnung.

Leistungsüberwachung

Der EA generiert umfassende Handelsprotokolle, die jeden Entscheidungspunkt dokumentieren, einschließlich Zonenidentifikation, Einstiegsauslöser, Kerzenanalyse und Risikoberechnungen. Die optionale CSV-Exportfunktion ermöglicht eine detaillierte Analyse nach dem Handel und eine Verfeinerung der Strategie.

Visuelle Chart-Overlays zeigen aktive Zonen, Einstiegsmarkierungen und Stop-Loss/Take-Profit-Levels für die Echtzeitüberwachung und Backtesting-Überprüfung an.

Backtesting-Fähigkeiten

Golden Price verhält sich sowohl im Live-Handel als auch im Strategietest identisch, so dass die Backtesting-Ergebnisse die Erwartungen an die zukünftige Performance genau widerspiegeln. Der deterministische Algorithmus zur Zonenerkennung mit festen Rückblickzeiträumen garantiert reproduzierbare Ergebnisse über mehrere Testläufe hinweg.

Flexibilität bei der Konfiguration

Alle wichtigen Parameter sind über die EA-Eingabeoberfläche zugänglich, so dass Händler die Risikotoleranz, die Empfindlichkeit der Zonenerkennung, die Schwellenwerte für die Kerzenstruktur und die Präferenzen für den Einstiegszeitpunkt anpassen können. Konfigurierbare magische Zahlen ermöglichen den Einsatz mehrerer Instanzen für verschiedene Symbole oder Strategievarianten.

Technische Spezifikationen

Der EA ist mit modularen Klassen aufgebaut, darunter ZoneEngine für die Identifizierung von Angebot und Nachfrage, CandleAnalyzer für die Strukturklassifizierung, EntryEngine für die Signalerzeugung, RiskManager für die Positionsgrößenbestimmung, OrderManager für die Ausführung und Modifizierung und TradeLogger für die umfassende Aufzeichnung.

Der Code ist umfangreich kommentiert und folgt professionellen Entwicklungsstandards, wobei eine saubere Trennung der Bereiche eine unkomplizierte Anpassung und Wartung ermöglicht.

Optimierung und Tests

Golden Price ist für Walk-Forward-Analysen, Monte-Carlo-Simulationen und Tests der Parameterempfindlichkeit konzipiert. Das System behält eine angemessene Recheneffizienz bei, selbst wenn es Hunderte von Balken für die Zonenerkennung verarbeitet, was einen reibungslosen Betrieb sowohl in Backtesting- als auch in Live-Umgebungen gewährleistet.

Copyright und Eigentumsrechte

Dieser Expert Advisor ist das exklusive geistige Eigentum von Yunzuh Trading Systems und ist durch das Urheberrecht und internationale Verträge geschützt. Mehrere Ebenen des Schutzes auf Code-Ebene stellen sicher, dass die Eigentumszuordnung intakt bleibt, und Integritätsprüfungsmechanismen verhindern unbefugte Änderungen.

Ideales Benutzerprofil

Golden Price wurde für Händler entwickelt, die die Reinheit der Preisaktionsanalyse schätzen und eine systematische Ausführung von diskretionären Handelskonzepten anstreben. Der EA eignet sich sowohl für aktive Trader, die die Echtzeitausführung überwachen, als auch für diejenigen, die einen vollautomatischen Betrieb innerhalb definierter Parameter bevorzugen.

Qualität der Entwicklung

Jeder Aspekt von Golden Price spiegelt professionelle Software-Engineering-Praktiken wider, von robuster Fehlerbehandlung und umfassender Protokollierung bis hin zu sauberer Code-Architektur und umfangreicher Inline-Dokumentation. Das System wird als vollständiger MQL5-Quellcode, kompilierte ausführbare Dateien, Beispielparameterkonfigurationen und Beispiel-Backtest-Ergebnisse geliefert.

Golden Price stellt die Konvergenz von klassischen Price-Action-Trading-Prinzipien und moderner algorithmischer Ausführungspräzision dar und bietet Händlern ein professionelles Tool zum Ergreifen von Marktchancen auf dem Gold- und den wichtigsten Währungsmärkten.