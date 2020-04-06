Golden Zone Price Action

Golden Price EA - Professionelles reines Preis-Aktions-Handels-System

Golden Price ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für MetaTrader 5, der institutionelle Price-Action-Handelsstrategien implementiert, ohne sich auf technische Indikatoren, maschinelle Lernalgorithmen oder Fundamentaldaten zu verlassen. Dieser EA wurde exklusiv von Yunzuh Trading Systems entwickelt und stellt einen reinen Ansatz zur Marktanalyse dar, der nur rohe OHLC-Daten und optionale Tick-Volumen-Bestätigung verwendet.

Zentrale Handelsphilosophie

Der EA basiert auf dem Prinzip, dass die Preisaktion allein alle notwendigen Marktinformationen offenbart. Durch die Identifizierung von Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und die Analyse präziser Kerzenstrukturen führt Golden Price Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit aus, die auf der Marktgeometrie und nicht auf nachlaufenden Indikatoren basieren.

Primäre Merkmale

Golden Price ist auf den Handel mit XAUUSD (Gold) spezialisiert, wobei die volle Konfigurierbarkeit für die wichtigsten Währungspaare, einschließlich AUD, EUR und JPY, erhalten bleibt. Das System verwendet eine hochentwickelte Multi-Timeframe-Zonenerkennungsmaschine, die wichtige Angebots- und Nachfragebereiche identifiziert, in denen sich institutionelle Aufträge wahrscheinlich konzentrieren.

Methodik der Zonenerkennung

Der EA implementiert einen deterministischen Algorithmus zur Erkennung von Handelszonen unter Verwendung von Swing-Hochs und -Tiefs auf höheren Zeitebenen. Die Zonen werden an Preisextremen gebildet, an denen in der Vergangenheit Umkehrungen stattgefunden haben, wobei jede Zone nach der Priorität des Zeitrahmens und der Anzahl der historischen Berührungen geordnet ist. Das System führt überlappende Zonen automatisch zusammen und entfernt überholte Bereiche, um eine saubere, relevante Zonenstruktur zu erhalten.

Angebotszonen stellen Bereiche mit institutionellem Verkaufsdruck dar, in denen der Preis zuvor nach unten gedreht hat, während Nachfragezonen Akkumulationsbereiche markieren, in denen der Kaufdruck in der Vergangenheit dominiert hat. Der EA verfolgt die Integrität der Zonen und passt die Handelsentscheidungen auf der Grundlage der Interaktion des Preises mit diesen kritischen Niveaus an.

Einstiegs-Strategien

Golden Price bietet zwei verschiedene Einstiegsmethoden. Die Rebound-Strategie macht sich die mittlere Umkehr zunutze, indem sie in den Handel einsteigt, wenn der Kurs in etablierte Zonen zurückkehrt und durch bestimmte Kerzenstrukturen Umkehrcharakteristika zeigt. Die Breakout-Strategie identifiziert eine Momentum-Fortsetzung, wenn der Preis die Zonengrenzen mit der richtigen Bestätigung entscheidend durchbricht.

Analyse der Kerzenstruktur

Der EA verwendet präzise Definitionen für die Kerzenklassifizierung. Kontraktionskerzen weisen auf eine Konsolidierung und potenzielle Umkehrpunkte hin und zeichnen sich durch kleinere Körpergrößen im Vergleich zum jüngsten Durchschnitt und hervorstehende Dochte in Richtung der erwarteten Bewegung aus. Expansionskerzen signalisieren ein starkes Momentum mit größeren Körpern, die eine engagierte Richtungsbewegung anzeigen.

Multi-Timeframe-Kontext

Jede Handelsentscheidung beinhaltet eine Analyse auf höheren Zeitebenen, um die Übereinstimmung mit der breiteren Marktstruktur sicherzustellen. Der EA stellt sicher, dass Rebound-Trades nicht mit den vorherrschenden Trends auf höheren Zeitebenen kollidieren, was eine zusätzliche Ebene der Wahrscheinlichkeitsverbesserung darstellt.

Risikomanagement-Architektur

Die Positionsgröße wird dynamisch auf der Grundlage des Kontokapitals und des konfigurierten Risikoprozentsatzes pro Handel berechnet. Stop-Losses werden mit konfigurierbaren Puffern jenseits von Zonenextremen platziert, während Take-Profit-Ziele das Risiko-Ertrags-Verhältnis nutzen oder entgegengesetzte Zonen als natürliche Gewinnziele identifizieren.

Das System implementiert die teilweise Schließung von Positionen, wobei 50 % der Position bei Zwischenzielen eingefangen werden, während der Rest bei größeren Bewegungen nachgezogen wird. Break-even-Stop-Loss-Anpassungen schützen das Kapital, wenn sich der Handel günstig entwickelt, und Trailing-Stops sichern die Gewinne, wenn sich der Preis weiter in die gewünschte Richtung bewegt.

Handelsmanagement-Kontrollen

Golden Price setzt strenge tägliche Verlustlimits durch und beendet automatisch die Handelsaktivitäten, wenn die vorgegebenen Schwellenwerte überschritten werden. Limits für maximal offene Positionen verhindern ein übermäßiges Engagement, während Berechnungen des Gesamtrisikos für alle Positionen sicherstellen, dass die Risikobeschränkungen auf Portfolioebene eingehalten werden.

Spread-Filterung verhindert die Ausführung bei ungünstigen Marktbedingungen, und konfigurierbare Handelssitzungen ermöglichen die Konzentration auf Zeiten mit hoher Liquidität, wie z. B. die Überschneidung von London und New York, um eine optimale Ausführungsqualität zu gewährleisten.

Order-Ausführung

Der EA unterstützt sowohl Markt- als auch Pending-Order-Ausführungsstile. Reaktive Eingaben werden sofort nach Bestätigung des Signals ausgeführt, während prädiktive Eingaben Limit-Orders auf optimalen Zonenniveaus platzieren. Breakout-Einträge können für eine aggressive sofortige Ausführung oder eine konservative Retest-Bestätigung konfiguriert werden.

Sicherheit und Verlässlichkeit

Slippage-Kontrollmechanismen überprüfen die Ausführungsqualität und stornieren Aufträge, wenn die Preisabweichung akzeptable Parameter überschreitet. Das System umfasst Abkühlungsperioden nach gestoppten Geschäften, um einen erneuten Handel in denselben Zonen zu verhindern. Die Erkennung von Volumenspitzen unterbricht den Handel während abnormaler Marktvolatilität, die häufig mit Nachrichtenereignissen einhergeht.

Der Wochenend- und Rollover-Schutz verhindert die Eröffnung neuer Positionen in risikoreichen Zeiten rund um den Marktschluss und die tägliche Abrechnung.

Leistungsüberwachung

Der EA generiert umfassende Handelsprotokolle, die jeden Entscheidungspunkt dokumentieren, einschließlich Zonenidentifikation, Einstiegsauslöser, Kerzenanalyse und Risikoberechnungen. Die optionale CSV-Exportfunktion ermöglicht eine detaillierte Analyse nach dem Handel und eine Verfeinerung der Strategie.

Visuelle Chart-Overlays zeigen aktive Zonen, Einstiegsmarkierungen und Stop-Loss/Take-Profit-Levels für die Echtzeitüberwachung und Backtesting-Überprüfung an.

Backtesting-Fähigkeiten

Golden Price verhält sich sowohl im Live-Handel als auch im Strategietest identisch, so dass die Backtesting-Ergebnisse die Erwartungen an die zukünftige Performance genau widerspiegeln. Der deterministische Algorithmus zur Zonenerkennung mit festen Rückblickzeiträumen garantiert reproduzierbare Ergebnisse über mehrere Testläufe hinweg.

Flexibilität bei der Konfiguration

Alle wichtigen Parameter sind über die EA-Eingabeoberfläche zugänglich, so dass Händler die Risikotoleranz, die Empfindlichkeit der Zonenerkennung, die Schwellenwerte für die Kerzenstruktur und die Präferenzen für den Einstiegszeitpunkt anpassen können. Konfigurierbare magische Zahlen ermöglichen den Einsatz mehrerer Instanzen für verschiedene Symbole oder Strategievarianten.

Technische Spezifikationen

Der EA ist mit modularen Klassen aufgebaut, darunter ZoneEngine für die Identifizierung von Angebot und Nachfrage, CandleAnalyzer für die Strukturklassifizierung, EntryEngine für die Signalerzeugung, RiskManager für die Positionsgrößenbestimmung, OrderManager für die Ausführung und Modifizierung und TradeLogger für die umfassende Aufzeichnung.

Der Code ist umfangreich kommentiert und folgt professionellen Entwicklungsstandards, wobei eine saubere Trennung der Bereiche eine unkomplizierte Anpassung und Wartung ermöglicht.

Optimierung und Tests

Golden Price ist für Walk-Forward-Analysen, Monte-Carlo-Simulationen und Tests der Parameterempfindlichkeit konzipiert. Das System behält eine angemessene Recheneffizienz bei, selbst wenn es Hunderte von Balken für die Zonenerkennung verarbeitet, was einen reibungslosen Betrieb sowohl in Backtesting- als auch in Live-Umgebungen gewährleistet.

Copyright und Eigentumsrechte

Dieser Expert Advisor ist das exklusive geistige Eigentum von Yunzuh Trading Systems und ist durch das Urheberrecht und internationale Verträge geschützt. Mehrere Ebenen des Schutzes auf Code-Ebene stellen sicher, dass die Eigentumszuordnung intakt bleibt, und Integritätsprüfungsmechanismen verhindern unbefugte Änderungen.

Ideales Benutzerprofil

Golden Price wurde für Händler entwickelt, die die Reinheit der Preisaktionsanalyse schätzen und eine systematische Ausführung von diskretionären Handelskonzepten anstreben. Der EA eignet sich sowohl für aktive Trader, die die Echtzeitausführung überwachen, als auch für diejenigen, die einen vollautomatischen Betrieb innerhalb definierter Parameter bevorzugen.

Qualität der Entwicklung

Jeder Aspekt von Golden Price spiegelt professionelle Software-Engineering-Praktiken wider, von robuster Fehlerbehandlung und umfassender Protokollierung bis hin zu sauberer Code-Architektur und umfangreicher Inline-Dokumentation. Das System wird als vollständiger MQL5-Quellcode, kompilierte ausführbare Dateien, Beispielparameterkonfigurationen und Beispiel-Backtest-Ergebnisse geliefert.

Golden Price stellt die Konvergenz von klassischen Price-Action-Trading-Prinzipien und moderner algorithmischer Ausführungspräzision dar und bietet Händlern ein professionelles Tool zum Ergreifen von Marktchancen auf dem Gold- und den wichtigsten Währungsmärkten.


Empfohlene Produkte
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experten
Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
MACD Expert Advisor MT5
Ivan Historillo
Experten
Der MACD Expert Advisor verwendet den Indikator Moving Average Convergence/Divergence, um den Markttrend zu bestimmen. Er verwendet das MACD-Signal, um seine Eingänge automatisch zu platzieren. Der EA verwendet auch den Indikator des gleitenden Durchschnitts zur zusätzlichen Bestätigung. Durch verschiedene Einstellungen kann der EA für unterschiedliche Marktbedingungen und Trendfolgestrategien optimiert werden. Dieses Programm kann auch in bestimmten Handelssitzungen handeln, um von der Zunahme
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experten
Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experten
Dieser Roboter arbeitet auf der Grundlage des Parabolic SAR Indikators. Version für MetaTrader4 hier . Die erweiterte EA-Version enthält die folgenden Änderungen und Verbesserungen: Das Verhalten des EA wurde auf verschiedenen Kontotypen und unter verschiedenen Bedingungen (Fixed/Floating Spread, ECN/Cent-Konten, etc.) überprüft. Die Funktionalität des EA wurde erweitert. Bessere Flexibilität und Effizienz, bessere Überwachung der offenen Positionen. Funktioniert sowohl auf 4- und 5-stelligen Br
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
Prop Firm Mastery MT5
KO PARTNERS LTD
Experten
Der Prop Firm Mastery EA ist ein hochmoderner, risikoarmer Expert Advisor für den Multi-Symbol-Handel mit fortschrittlichen Korrelationsfiltern zur Erhöhung der Handelsgenauigkeit. Im Gegensatz zu traditionellen EAs, die blind handeln, stellt dieser EA nur die stärksten Kauf- und Verkaufs-Setups sicher , indem er die Korrelationsstärke zwischen den von Ihnen gewählten Handelspaaren analysiert. Dieser hochmoderne EA kombiniert die Ausführung schwebender Aufträge mit einer Reihe leistungsstarker F
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Experten
Der VR Black Box-Handelsroboter basiert auf der beliebten und bewährten Trendfolgestrategie. Im Laufe mehrerer Jahre wurde es auf Live-Handelskonten durch regelmäßige Updates und die Einführung neuer Ideen verbessert. Dadurch ist VR Black Box zu einem leistungsstarken und einzigartigen Handelsroboter geworden, der sowohl Anfänger als auch erfahrene Händler beeindrucken kann. Um sich mit dem Roboter vertraut zu machen und seine Wirksamkeit zu bewerten, reicht es aus, ihn auf einem Demokonto zu in
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Black Pro Max MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Black Pro Max MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf fortschrittlichen Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken.
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Experten
ThanosAlgotrade ist ein automatischer Handelsberater zur Erzielung stabiler Gewinne über einen langen Zeitraum. Erfordert keine manuellen Eingriffe. Entwickelt, um im MT5-Terminal auf Konten vom Typ "Hedge" zu arbeiten Der Adviser muss auf dem Chart des Währungspaares EURUSD auf dem Zeitrahmen M1 installiert werden und den automatischen Handel aktivieren. Die Überwachung der Arbeit des Advisers kann hier eingesehen werden
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Experten
Handelsroboter auf dem Moving Average Indikator Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes Handelsinstrument anzupassen. Drawdown-Recovery-System, überlappende Verlustaufträge und Saldoschutz Es ist kein Geheimnis, dass der G
ChronomaX
Jesper Christensen
5 (5)
Experten
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft. Verändern Sie Ihren EURUSD-Handel mit ChronomaX, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der traditionelle Grid-Trading-Strategien mit hochmodernen Technologien der künstlichen Intelligenz und neuronalen Netzen kombiniert. Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Benutzerhandbuch/ EA-Handbuch: klicken Sie hier. Um den EA
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Fundamental Robot ist ein Expert Advisor, der auf dem Fundamental Signals Indicator basiert. Der Fundamental Signals Indicator verfügt über eine leistungsstarke Berechnungsmaschine, die Marktbewegungen über 30000 Punkte vorhersagen kann. Der Indikator wird als fundamental bezeichnet, weil er Trends mit großen Bewegungen, ohne komplizierte Eingaben und mit geringem Risiko vorhersagen kann. Der EA arbeitet mit niedrigen Margin-Levels und hat daher ein geringes Risiko. EA verwenden: Der EA ist
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Experten
Währung EURUSD . Zeitrahmen H1 Die Mindesteinlage beträgt $ 200 bei 0,5% pro Trade.  Der Expert Advisor basiert auf klassischen, bewährten Indikatoren . Einige Strategien verwenden auch Price Action . Jeder Handel ist durch einen Stop-Loss geschützt .  Keine Martingale , kein Grid , keine Hochrisiko-Strategien . Alle hier verwendeten Strategien sind Trendfolge- und Umkehrstrategien. Die Einhaltung von MM = 0,5% für jeden Trade wird empfohlen. Frage: - Warum ist das Testen so langsam? Antwo
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
ICTVALID EA - Smart Money Concepts Automatisierter Handel Der ICTVALID EA ist ein professionelles Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (ICT-Methodik) basiert. Es erkennt und handelt automatisch institutionelle Setups und ermöglicht es Ihnen, der Marktstruktur mit Präzision und Beständigkeit zu folgen. Hauptmerkmale Duale Handelsmodi - Wählen Sie zwischen Scalping (kurzfristige präzise Einstiege) oder Swing Trading (längerfristige Trends). Smart Money Logic - Beinhaltet Change of Character
Gold swing dragon
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Experten
Gold Swing Dragon ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) mit einem Swing-basierten Ansatz entwickelt wurde. Der EA wendet eine Trendfolgelogik zusammen mit einem Swing-Entry-Timing an, um Chancen für Rücksetzer, Ausbrüche und Umkehrungen zu erkennen. Er umfasst integrierte Handelsmanagement- und Risikokontrollfunktionen, die für unterschiedliche Marktbedingungen geeignet sind. Hauptmerkmale Swing-basiertes Einstiegssystem : Erkennt potenzielle Swing-Setups und plat
Goldilocks GG
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Goldilocks GG - Der ultimative Präzisions-Scalper Goldilocks GG ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der entwickelt wurde, um Gold (XAU/USD) und andere volatile Märkte mit präzisem Scalping, adaptiver Intelligenz und leistungsstarker Risikokontrolle zu dominieren. Er wurde für Händler entwickelt, die Geschwindigkeit, Konsistenz und Rentabilität verlangen, und kombiniert eine hochmoderne Einstiegslogik mit intelligenten Filtern, die sich an jede Marktbedingung anpassen. Wichtigste Vort
Smart Prop Risk Manager
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart Risk Manager Dashboard ist ein MetaTrader 5-Indikator zur Unterstützung von Händlern bei der strukturierten Risikokontrolle und Echtzeit-Kontoüberwachung. Er bietet eine visuelle Schnittstelle für die Verwaltung der Positionsgröße, die Verfolgung von Verlusten und Gewinnen und die Festlegung individueller Handelslimits. Hauptmerkmale SL/TP-Risikorechner Zeigt das geschätzte Risiko und den Ertrag direkt auf dem Diagramm mit einstellbaren horizontalen Linien an. Live-Dashboard mit Metriken
T3 Matrix Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
T3 Matrix Pro - Adaptive Trend Fusion EA T3 Matrix Pro ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Expert Advisor, der die Leistung von T3 Moving Averages , Parabolic SAR und Heikin-Ashi-Analyse in einem einzigen präzisionsgesteuerten System vereint. Er wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt, erkennt Marktstrukturverschiebungen frühzeitig und bestätigt sie mit einer vielschichtigen Momentum-Logik. Kern-Logik T3 Fast & Slow Algorithmus - Erkennt frühe Trendübergä
Trend Reversal Candles
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Trend Reversal Candles ist ein Indikator, der gängige Candlestick-Umkehr- und -Fortsetzungsmuster direkt auf dem Chart anzeigt. Er markiert erkannte Setups mit Pfeilen und Beschriftungen, um die visuelle Erkennung zu erleichtern und die Notwendigkeit einer manuellen Mustersuche zu reduzieren. Erkannte Muster Bullish und Bearish Engulfing Hammer und Hanging Man Sternschnuppe Doji-Variationen Andere weit verbreitete Umkehrmuster Merkmale Zeigt Pfeile und Musternamen auf dem Chart an Funktioniert m
SMC Gold master
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
SMC GOLD MASTER - Institutionelle Smart Money Concept Engine für Gold und darüber hinaus SMC GOLD MASTER ist eine professionelle Smart Money Concept (SMC) Trading Engine, die für ernsthafte Trader entwickelt wurde, die die Marktstruktur mit institutioneller Klarheit lesen wollen. Er erkennt automatisch Strukturbruch (BOS) , Charakterwechsel (CHoCH) , Orderblöcke (OB) , Liquiditätszonen und Fair Value Gaps (FVG) und erstellt eine vollständige visuelle Karte der tatsächlichen Preisbewegungen. SMC
Aureus Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Aureus Volatilitätsmatrix - Professionelles adaptives Handelssystem Universeller Multi-Asset Expert Advisor für Gold, Indizes & Forex Aureus Volatility Matrix ist ein hochentwickelter, brokerunabhängiger Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit über mehrere Anlageklassen hinweg verlangen. Dieser EA wurde von Grund auf entwickelt, um die einzigartigen Herausforderungen des modernen algorithmischen Handels zu meistern.
VoltArx Volatility
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
VoltArx Volatility Engine - Institutioneller Breakout-Algorithmus Nutzen Sie die Kraft der Volatilitätskompression und explosive Marktausbrüche mit präzisem Timing Die VoltArx Volatility Engine ist ein hochentwickeltes Multi-Market-Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ereignisse mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Volatilitätsausweitung zu identifizieren und zu nutzen. VoltArx basiert auf institutionellem Research und fortschrittlicher Analyse der Marktmikrostruktur und erkennt, wann sich die
Quantum Zone
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Zone Trader - Professioneller Price Action Expert Advisor Überblick Quantum Zone Trader ist ein fortschrittliches algorithmisches Handelssystem, das auf reinen Price-Action-Prinzipien basiert. Der EA identifiziert automatisch hochwahrscheinliche Angebots- und Nachfragezonen über mehrere Zeitrahmen und führt präzise Einstiege basierend auf institutionellen Handelskonzepten aus. Dieser EA wurde für seriöse Trader entwickelt, die die Marktstruktur verstehen. Er kombiniert die Erkennung von
Zone Breaker
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ZoneBreaker Pro - Fortgeschrittene kombinierte Zonenausbruchsstrategie ZoneBreaker Pro ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das eine präzisionsbasierte Zone-Breout-Methode implementiert. Dieser Expert Advisor identifiziert Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem er gegensätzliche Kerzenformationen während bestimmter Marktöffnungszeiten analysiert und Trades ausführt, wenn der Preis durch definierte Zonen bricht. Kernstrategie-Methodik Der EA a
Noise Killer Kernel Line
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Advanced Kernel Smoother - Professioneller Multi-Kernel-Regressionsindikator Der Advanced Kernel Smoother stellt einen hochentwickelten Ansatz für die Preisaktionsanalyse dar, der fortschrittliche mathematische Kernel-Regressionstechniken nutzt, um Marktgeräusche herauszufiltern und hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten mit außergewöhnlicher Klarheit zu identifizieren. Kern-Technologie Dieser Indikator verwendet 17 verschiedene Kernel-Funktionen - darunter Gauß, Laplace, Epanechnikov, Silverm
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
MV-Pfeil-Signalsystem Indikator-Übersicht Das MV Arrow Signal System ist ein umfassendes Multi-Indikator-Handelssystem für MetaTrader 4, das potenzielle Kauf- und Verkaufssignale auf der Grundlage der Erkennung von Swing-Points in Kombination mit mehreren technischen Bestätigungsfiltern identifiziert. Kernkonzept Das System scannt Kurscharts, um Swing-Hochs und Swing-Tiefs zu identifizieren, und wendet dann ein auf mehreren technischen Indikatoren basierendes Scoring-System an, um diese potenzie
Killer Combo System
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Killer Combo System ist ein Multi-Strategie-Indikator, der durch die Kombination mehrerer technischer Module in einem einzigen Tool potenzielle Umkehr- und Fortsetzungs-Setups aufzeigt. Es bietet eine flexible Konfiguration, die es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Bestätigungsfilter je nach seinem eigenen Handelsansatz zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verfügbare Module RSI und CCI Divergenzerfassung MACD-Überkreuzungen Erkennung von Candlestick-Mustern Multi-Timeframe-Filterung Gleitende
Quantum Scalper Engine
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Quantum Scalper EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine mehrschichtige Filterung anwendet, um Scalping-Möglichkeiten während aktiver Marktphasen zu identifizieren. Er kombiniert Marktstruktur, Volatilitätsbewusstsein und Risikokontrollmodule, um eine systematische Handelsausführung ohne Martingale oder Grid-Methoden zu ermöglichen. Hauptmerkmale Liquiditätszonenfilter - Vermeidet Einstiege in der Nähe von Ablehnungsbereichen, die häufig mit Stop Hunts verbunden sind. Adaptive Risk E
Sentient Trend Sculptor
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Sentient Trend Sculptor EA ist ein Expert Advisor, der für den automatisierten trendbasierten Handel entwickelt wurde. Er wendet Multi-Timeframe-Filterung, Volatilitätsanpassung und Sitzungslogik an, um Trades über verschiedene Instrumente hinweg zu identifizieren und zu verwalten. Das System verwendet keine Martingale- oder Grid-Methoden. Hauptmerkmale Trend-Engine: Filtert Kursbewegungen mit Ausrichtung auf höhere und niedrigere Zeitrahmen. Einstiegslogik: Konzentriert sich auf Pullback-Einst
Adaptive SR Zones Breakout
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Adaptive SR Zones - Ausbruch Edition Adaptive SR Zones ist ein MetaTrader 5-Indikator der nächsten Generation, der automatisch Unterstützungs- und Widerstandszonen abbildet und Ausbruchsaktivitäten in Echtzeit verfolgt. Er wurde für Händler entwickelt, die sich auf die Marktstruktur und das Zusammentreffen von Zonen verlassen. Er kombiniert Multi-Timeframe-Analysen , eine Logik zur Bestätigung von Ausbrüchen und anpassbare Alarme in einem leistungsstarken Tool. Kein Neulackieren. Hauptmerkmale D
AlphaBreak Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
AlphaPro EA - Technischer Überblick 1. Einführung AlphaPro EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Er wendet mehrere algorithmische Strategien mit Risikokontrollfunktionen an und unterstützt verschiedene Handelsmanagement-Modi. Das System ist für den Einsatz auf verschiedenen Zeitrahmen und mehreren Währungspaaren konzipiert. 2. Wesentliche Merkmale Algorithmische Ausführung - Verwendet eine mehrschichtige Einstiegs-/Ausstiegslogik, die Scalping-, Breakout- und trendbasiert
SmartZone Horizon
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Smart HORIZON - Volumen + SMC-Indikator Smart HORIZON ist ein TradingView-Indikator, der Volumenprofilebenen mit Smart Money Concepts (SMC)-K omponenten kombiniert, um eine strukturierte Chartanalyse zu ermöglichen. Er hebt Elemente der Marktstruktur und wichtige Referenzzonen hervor und erleichtert so die Überwachung der Preisinteraktion mit institutionellen Niveaus. Hauptmerkmale Volumen-Profil-Levels Wöchentliches und monatliches VAH (grüne gestrichelte Linie) und VAL (rote gestrichelte Linie
MartiMaster EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
MetaTrader 5 Expert Advisor (EA), der eine Martingale-Strategie mit flexibler Konfiguration implementiert. Der EA unterstützt bis zu drei Währungspaare mit benutzerdefinierten Losgrößen und Handelsrichtungen. Er ermöglicht die Festlegung von Schwellenwerten (in Pips oder Währungen) für das Öffnen zusätzlicher Martingale-Ebenen und bietet Optionen für das Schließen von Positionen nach Zyklusregeln (nur erste Ebene oder alle Ebenen zusammen). Das System kann nach jedem abgeschlossenen Zyklus die R
QQQ Trendmaster PRO
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
QQQ TrendMaster Pro - MT5 Indikator Dies ist ein technisches Analysetool, das für den Handel mit dem Invesco QQQ Trust (Nasdaq: QQQ) entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere konfigurierbare Module, um die Marktstruktur und die Trendbedingungen zu analysieren: Moving Average Crossovers - 200-Perioden- und 21-Perioden-MA-Signale. MACD-Modul - Anpassbare Schnell/Langsam/Signaleinstellungen (Standard 10/26/9). Chaikin Money Flow - Für volumenbasierte Bestätigung. Directional Movement Index (DMI) - Mi
Hedging Gridder
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Hedging Grid EA - Adaptives Multi-Strategie Handelssystem Hedging Grid EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für Händler entwickelt wurde, die einen robusten Grid-Handel mit dynamischem Hedging, adaptiver Losgrößenbestimmung und mehreren Schutzmechanismen wünschen. Er wurde mit Flexibilität und Präzision entwickelt und kann sowohl für aggressives Wachstum als auch für eine konservative, risikobewusste Performance optimiert werden, was ihn für eine breite Palette von Handelsstilen geei
ReversionProX
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
Reversion Pro X - Fortgeschrittenes Mean-Reversion-Handelssystem Reversion Pro X ist ein intelligentes und effizientes automatisches Handelssystem , das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Es erfasst Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen und ermöglicht Ihnen, Überreaktionen des Marktes mit Präzision zu handeln. Das System wurde für Forex, Gold und Indizes entwickelt, passt sich an unterschiedliche Marktbedingungen an und ist vollständig fü
PulseTrader Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
PulseTrader Pro ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für Trader, die ein zuverlässiges, flexibles und anpassungsfähiges Handelssystem wünschen. Er wurde mit einem Gleichgewicht aus Scalping-Präzision und Swing-Trading-Stärke entwickelt, liest den "Puls" des Marktes und passt sich an veränderte Bedingungen an. Im Gegensatz zu starren EAs, die in dynamischen Märkten versagen, kombiniert PulseTrader Pro fortschrittliche technische Filter, robustes Risikomanagement und intelligente Handel
GoldRushTrader
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
GoldRushTrader EA - Smart Money Concepts automatisch auf MT5 handeln GoldRushTrader EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es kombiniert institutionelle Handelslogik mit fortschrittlichem Markt-Scanning, um Trades automatisch zu generieren und zu verwalten. Hauptmerkmale: SMC Trading Engine - Erkennt Liquiditätsengpässe, Orderblöcke und Strukturbrüche. Automatisierte Ausführung - Platziert und verwaltet Trades direkt ohne manuelle Eingaben. Multi
CryptoGrid AI Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
CryptoGrid AI Pro - Handeln Sie Bitcoin, Kryptowährungen und USD-Devisenpaare mit intelligenter Candlestick-Mustererkennung und einem leistungsstarken Multi-Level-Grid-System. Übersicht CryptoGrid AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der Candlestick-Mustererkennung mit einem robusten Grid-Handelssystem verbindet. Er ist für Bitcoin (BTCUSD) optimiert, arbeitet aber auch effektiv mit den wichtigsten USD-Devisenpaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAUUSD, etc.) und anderen volatilen Kryp
Pyramid Master EA
Alex Amuyunzu Raymond
Experten
ProfitPyramid X - Erweiterte Compounding-Strategie EA ProfitPyramid X ist ein professioneller Expert Advisor, der die Vorteile der Pyramidenlogik nutzt, um Ihre Gewinne während starker Markttrends zu maximieren. Im Gegensatz zu riskanten Martingale- oder Averaging-Down-Systemen fügt dieser EA nur dann neue Trades hinzu , wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt - so werden Gewinne sicher und effektiv verdichtet. Der EA wurde für die wichtigsten Devisenmärkte (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD us
Gann Fusion Activator Pro
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Gann Fusion Activator Pro - Adaptives Trendfolgesystem Gann Fusion Activator Pro ist eine Weiterentwicklung des klassischen Gann High-Low Activator , die mit einer Multi-Timeframe-Logik , visuellen Trendzonen und einer anpassbaren Signal-Engine ausgestattet ist. Er verwandelt die traditionelle Trendanalyse in ein modernes, dynamisches System, das sich an die Volatilität anpasst und präzise visuelle Hinweise auf Trendwechsel und Momentumänderungen liefert. Hauptmerkmale Adaptiver Gann-Kanal - Dyn
PulseZones MTF
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
PulseZones MTF-Unterstützung und -Widerstand PulseZones MTF Support & Resistance ist ein Präzisionswerkzeug, das entwickelt wurde, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren Zeitrahmen direkt auf einem einzigen Chart zu identifizieren und anzuzeigen. Es hilft Händlern, die Marktstruktur auf einen Blick zu verstehen, indem es zeigt, wie der Preis mit den wichtigsten Zonen in den Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1 interagiert. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die bei
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension