ChronomaX
- Experten
- Jesper Christensen
- Version: 3.3
- Aktualisiert: 27 November 2025
- Aktivierungen: 10
X-Mas Sale: 10 Exemplare werden während des X-mas Sale mit 50% Rabatt verkauft.
Verändern Sie Ihren EURUSD-Handel mit ChronomaX, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der traditionelle Grid-Trading-Strategien mit hochmodernen Technologien der künstlichen Intelligenz und neuronalen Netzen kombiniert.
Treten Sie meiner offenen Gruppe bei, wenn Sie Fragen zu einem meiner Produkte haben: https: //www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01
Benutzerhandbuch/ EA-Handbuch:klicken Sie hier.
Um den EA zu benutzen/testen:
1: Laden Sie auf EURUSD (Zeitrahmen ist irrelevant)
2: Vergewissern Sie sich, dass die Eingabe "EURUSD Ticker" den Namen EURUSD hat, wie ihn Ihr Broker schreibt (finden Sie ihn in Ihrer Marktüberwachung) - es könnte EURUSD.m usw. sein. Alternativ können Sie auch die Eingabe "Use Symbol Input" auf false setzen. Auf diese Weise wird der EA einfach auf dem Chart handeln, an den er angehängt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn in diesem Fall auf den EURUS-Chart laden.
3: Legen Sie das gewünschte Auto-Lot-Level fest
- Mindestkontostand: 1000$
- Kompatibel mit Cent-Konten: Eine Einzahlung von 10 $ auf ein Cent-Konto bietet eine Marge von 1.000 $, wodurch der EA auch für Händler mit kleineren Einlagen zugänglich ist und gleichzeitig sichere Handelsparameter beibehält.
- Mindest-Konto-Hebel: 1:500
Vermeiden Sie es, historische Daten von Brokern für Backtests zu verwenden, die länger als 1-2 Jahre zurückliegen. Broker pflegen in der Regel keine qualitativ hochwertigen historischen Daten für längere Zeiträume, was zu ungenauen Backtest-Ergebnissen und irreführenden Leistungskennzahlen führen kann.
Verwenden Sie für Backtests von Strategien über längere Zeiträume stattdessen Tick-Daten von Drittanbietern. Dies gewährleistet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten für Ihre Analyse. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen und Importieren von Tickdaten in MT5 finden Sie unter Folgen Sie dieser Anleitung für weitere Informationen.
Erweiterte Funktionen:
Intelligentes Grid-Management
- Proprietärer adaptiver Algorithmus optimiert die Losgrößen für alle Grid-Positionen
- Proprietäres Firm Ready: Intelligentes, randomisiertes Timing-System zur Einhaltung der Handelsvorschriften für Wertpapierfirmen und Algorithmen zur Erkennung von Anti-Patterns.
- Dynamisches Positionssizing gewährleistet den günstigsten Durchschnittspreis für Ihren Handelskorb
- Automatisierte Rasteraufteilung basierend auf Marktbedingungen und Volatilität
KI-gestütztes Einstiegs-Timing
- Hochentwickeltes maschinelles Lernmodell analysiert mehrere Marktfaktoren
- Bestimmt den optimalen Zeitpunkt für das Hinzufügen neuer Rasterpositionen
- Reduziert die Anfälligkeit für ungünstige Marktbedingungen
Intelligentes Risikomanagement
- Ein fortschrittlicher Algorithmus zur Positionsgrößenbestimmung verhindert ein Überengagement
- Eingebaute Schutzmechanismen gegen extreme Marktereignisse
- Echtzeitüberwachung und -anpassung von Netzparametern
- Integrierter Nachrichtenfilter erkennt automatisch die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse
- Fortschrittliches System zur Erkennung von Marktvolatilität identifiziert und vermeidet erratische Marktbedingungen
- Ausgefeilte Algorithmen pausieren den Handel bei unerwarteten Marktturbulenzen, auch wenn keine geplanten Nachrichtenereignisse vorliegen
- Filter für das Währungsrisiko überwacht das Gesamtrisiko des Kontos für alle gehandelten Paare
- Intelligente Korrelationsanalyse verhindert ein übermäßiges Engagement beim Handel mit mehreren Währungspaaren
- Echtzeit-Positionsüberwachung über korrelierte Symbole hinweg zur Aufrechterhaltung eines sicheren Exposure-Niveaus
Wichtigste Vorteile
- Speziell für den EURUSD-Handel optimiert
- Vollständig automatisierter Betrieb
- Fortschrittliche Integration künstlicher Intelligenz - Adaptive AI/ML
- Anpassungsfähig an sich ändernde Marktbedingungen
- Professionelles Risikomanagement
Unterstützung und Updates
- 24/7 technische Unterstützung
- Regelmäßige Updates und Verbesserungen
- Ausführliches Benutzerhandbuch und Einrichtungsleitfaden
- Direkte Unterstützung für Entwickler
Der Preis wird für jede 10 verkauften Kopien erhöht.
Great EA which brings me constant profits. Also very good options for risk management for different account types and strategies. Jesper is an honest developer who constantly improves his (aleady very good) EAs.