Verändern Sie Ihren EURUSD-Handel mit ChronomaX, einem fortschrittlichen Expert Advisor, der traditionelle Grid-Trading-Strategien mit hochmodernen Technologien der künstlichen Intelligenz und neuronalen Netzen kombiniert.

Benutzerhandbuch/ EA-Handbuch:klicken Sie hier.





Um den EA zu benutzen/testen: 1: Laden Sie auf EURUSD (Zeitrahmen ist irrelevant) 2: Vergewissern Sie sich, dass die Eingabe "EURUSD Ticker" den Namen EURUSD hat, wie ihn Ihr Broker schreibt (finden Sie ihn in Ihrer Marktüberwachung) - es könnte EURUSD.m usw. sein. Alternativ können Sie auch die Eingabe "Use Symbol Input" auf false setzen. Auf diese Weise wird der EA einfach auf dem Chart handeln, an den er angehängt ist. Stellen Sie sicher, dass Sie ihn in diesem Fall auf den EURUS-Chart laden. 3: Legen Sie das gewünschte Auto-Lot-Level fest Mindestkontostand: 1000$

Kompatibel mit Cent-Konten: Eine Einzahlung von 10 $ auf ein Cent-Konto bietet eine Marge von 1.000 $, wodurch der EA auch für Händler mit kleineren Einlagen zugänglich ist und gleichzeitig sichere Handelsparameter beibehält.

Mindest-Konto-Hebel: 1:500 Vermeiden Sie es, historische Daten von Brokern für Backtests zu verwenden, die länger als 1-2 Jahre zurückliegen. Broker pflegen in der Regel keine qualitativ hochwertigen historischen Daten für längere Zeiträume, was zu ungenauen Backtest-Ergebnissen und irreführenden Leistungskennzahlen führen kann. Verwenden Sie für Backtests von Strategien über längere Zeiträume stattdessen Tick-Daten von Drittanbietern. Dies gewährleistet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Daten für Ihre Analyse. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Herunterladen und Importieren von Tickdaten in MT5 finden Sie unter Folgen Sie dieser Anleitung für weitere Informationen.



Erweiterte Funktionen: Intelligentes Grid-Management Proprietärer adaptiver Algorithmus optimiert die Losgrößen für alle Grid-Positionen

Proprietäres Firm Ready: Intelligentes, randomisiertes Timing-System zur Einhaltung der Handelsvorschriften für Wertpapierfirmen und Algorithmen zur Erkennung von Anti-Patterns.

Dynamisches Positionssizing gewährleistet den günstigsten Durchschnittspreis für Ihren Handelskorb

Automatisierte Rasteraufteilung basierend auf Marktbedingungen und Volatilität

KI-gestütztes Einstiegs-Timing Hochentwickeltes maschinelles Lernmodell analysiert mehrere Marktfaktoren

Bestimmt den optimalen Zeitpunkt für das Hinzufügen neuer Rasterpositionen

Reduziert die Anfälligkeit für ungünstige Marktbedingungen

Intelligentes Risikomanagement Ein fortschrittlicher Algorithmus zur Positionsgrößenbestimmung verhindert ein Überengagement

Eingebaute Schutzmechanismen gegen extreme Marktereignisse

Echtzeitüberwachung und -anpassung von Netzparametern

Integrierter Nachrichtenfilter erkennt automatisch die wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse

Fortschrittliches System zur Erkennung von Marktvolatilität identifiziert und vermeidet erratische Marktbedingungen

Ausgefeilte Algorithmen pausieren den Handel bei unerwarteten Marktturbulenzen, auch wenn keine geplanten Nachrichtenereignisse vorliegen

Filter für das Währungsrisiko überwacht das Gesamtrisiko des Kontos für alle gehandelten Paare

Intelligente Korrelationsanalyse verhindert ein übermäßiges Engagement beim Handel mit mehreren Währungspaaren

Echtzeit-Positionsüberwachung über korrelierte Symbole hinweg zur Aufrechterhaltung eines sicheren Exposure-Niveaus

Wichtigste Vorteile Speziell für den EURUSD-Handel optimiert

Vollständig automatisierter Betrieb

Fortschrittliche Integration künstlicher Intelligenz - Adaptive AI/ML

Anpassungsfähig an sich ändernde Marktbedingungen

Professionelles Risikomanagement Unterstützung und Updates 24/7 technische Unterstützung

Regelmäßige Updates und Verbesserungen

Ausführliches Benutzerhandbuch und Einrichtungsleitfaden

Direkte Unterstützung für Entwickler

Hinweis: Der Handel ist mit einem finanziellen Risiko verbunden. Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie den Handel gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Ich rate davon ab, ein Autolot-Level höher als 1 zu verwenden. Handeln Sie auf eigenes Risiko.