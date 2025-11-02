MSB Pro Dynamic Risk EA
- Experten
- Kemal Mustafa Ozkan
- Version: 1.8
- Aktualisiert: 2 November 2025
- Aktivierungen: 15
!!! NICHT VERPASST !!!
Preis war $75/Monat
💸 DEZEMBER EXKLUSIVANGEBOT: nur $30/Monat. NUR FÜR 15 Benutzer !!!
🥇 MSB Pro Dynamic Gold EA: Hohe Stabilität, bewährter Gewinn
"MSB Pro Dynamic Gold EA" ist das Flaggschiffprodukt der Marke MSB Pro, das entwickelt wurde, um hohe und stabile Gewinne auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu erzielen, indem es leistungsstarke Risikomanagement- und bewährte Rentabilitätsprotokolle verwendet. Dieser Expert Advisor nutzt eine Trendfolge- und Ausbruchsstrategie, die auf einem dynamischen Stop-Loss und einer Eigenkapitalabsicherung basiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis (vor der Verwendung lesen)
Diese Basisstrategie garantiert unter den aktuellen Marktbedingungen keine Gewinne.
🔒 Wichtige Sicherheitsmerkmale dieses EA
|Merkmal
|Einzelheiten
|🛡️ Ultra Sicherheit (Drawdown Kill-Switch)
|Wenn der Drawdown Ihres Kontos 30% erreicht (einstellbar), schließt der EA sofort alle Positionen und beendet den Handel.
|✅ Gewinnschutz (Soft Exit)
|Wenn das Gewinnpotenzial 85% des TP-Ziels erreicht, schließt der EA die Position, um das Risiko einer Gewinnumkehr zu eliminieren.
|🚫 Risikomanagement
|Verwendet niemals Martingale-, Grid- oder riskante Lot-Multiplikationsmethoden.
|⏱️ Begrenzte Handelszeiten
|Arbeitet innerhalb eines optimierten Zeitfensters (02:00 - 15:00 Broker Server Time), um den Handel mit hoher Volatilität (New York Open) zu vermeiden.
⚙️ Kernparameter & Technische Zusammenfassung
|Symbol
|Gold (XAUUSD)
|Zeitrahmen
|M15
|Min. Empfohlene Einzahlung
|1.500 USD (oder Gegenwert)
|Risiko Management
|Dynamisches Lot / %30 Max DD Kill-Switch
|Handelszeiten
|Begrenzt (02:00 - 15:00 Broker Server Zeit)
|Single Order Trading Unterstützung
|JA
|Broker-Kompatibilität
|JEDER Broker
|Keine Einrichtung
|Einfach auf das Diagramm ziehen und ablegen
💰 Warum verdient es diesen Preis?
Dieses Produkt verdient seinen aggressiven Preis nicht durch gewöhnliche Backtest-Ergebnisse, sondern durch echte Sicherheit und bewährte Stabilität.
👑 FÜR OPTIMALE LEISTUNG UND MAXIMALE STABILITÄTUm ein möglichst geringes Risiko zu gewährleisten und den Premium-Preis voll und ganz zu rechtfertigen, raten wir dringend dazu, das in unseren erfolgreichen Backtests verwendete Eigenkapital anzupassen. Obwohl der Roboter mit einem Minimum von $1.500 funktioniert, empfehlen wir dringend, $10.000 USD oder mehr zu verwenden , um den außergewöhnlichen maximalen Drawdown von 7,94% zu replizieren und den Kapitalschutz zu maximieren.
|Kategorie
|Minimaler Einstieg (Funktionales Risiko)
|Maximale Stabilität (Empfohlen)
|Ersteinlage
|1.500 USD
|10.000 USD
|Erreichter maximaler Drawdown
|(ca. 20% - 30% Bereich)
|7,94% RÜCKZAHLUNG
|Zweck
|Das System funktional zu betreiben
|Nachbildung des Risikomanagementversprechens