MSB Pro Dynamic Risk EA

🥇 MSB Pro Dynamic Gold EA: Hohe Stabilität, bewährter Gewinn

"MSB Pro Dynamic Gold EA" ist das Flaggschiffprodukt der Marke MSB Pro, das entwickelt wurde, um hohe und stabile Gewinne auf dem Goldmarkt (XAUUSD) zu erzielen, indem es leistungsstarke Risikomanagement- und bewährte Rentabilitätsprotokolle verwendet. Dieser Expert Advisor nutzt eine Trendfolge- und Ausbruchsstrategie, die auf einem dynamischen Stop-Loss und einer Eigenkapitalabsicherung basiert.


⚠️ Wichtiger Hinweis (vor der Verwendung lesen)

Diese Basisstrategie garantiert unter den aktuellen Marktbedingungen keine Gewinne.


🔒 Wichtige Sicherheitsmerkmale dieses EA

Merkmal Einzelheiten
🛡️ Ultra Sicherheit (Drawdown Kill-Switch) Wenn der Drawdown Ihres Kontos 30% erreicht (einstellbar), schließt der EA sofort alle Positionen und beendet den Handel.
✅ Gewinnschutz (Soft Exit) Wenn das Gewinnpotenzial 85% des TP-Ziels erreicht, schließt der EA die Position, um das Risiko einer Gewinnumkehr zu eliminieren.
🚫 Risikomanagement Verwendet niemals Martingale-, Grid- oder riskante Lot-Multiplikationsmethoden.
⏱️ Begrenzte Handelszeiten Arbeitet innerhalb eines optimierten Zeitfensters (02:00 - 15:00 Broker Server Time), um den Handel mit hoher Volatilität (New York Open) zu vermeiden.


⚙️ Kernparameter & Technische Zusammenfassung

Symbol Gold (XAUUSD)
Zeitrahmen M15
Min. Empfohlene Einzahlung 1.500 USD (oder Gegenwert)
Risiko Management Dynamisches Lot / %30 Max DD Kill-Switch
Handelszeiten Begrenzt (02:00 - 15:00 Broker Server Zeit)
Single Order Trading Unterstützung JA
Broker-Kompatibilität JEDER Broker
Keine Einrichtung Einfach auf das Diagramm ziehen und ablegen


💰 Warum verdient es diesen Preis?

Dieses Produkt verdient seinen aggressiven Preis nicht durch gewöhnliche Backtest-Ergebnisse, sondern durch echte Sicherheit und bewährte Stabilität.


👑 FÜR OPTIMALE LEISTUNG UND MAXIMALE STABILITÄT

Um ein möglichst geringes Risiko zu gewährleisten und den Premium-Preis voll und ganz zu rechtfertigen, raten wir dringend dazu, das in unseren erfolgreichen Backtests verwendete Eigenkapital anzupassen. Obwohl der Roboter mit einem Minimum von $1.500 funktioniert, empfehlen wir dringend, $10.000 USD oder mehr zu verwenden , um den außergewöhnlichen maximalen Drawdown von 7,94% zu replizieren und den Kapitalschutz zu maximieren.
Kategorie Minimaler Einstieg (Funktionales Risiko) Maximale Stabilität (Empfohlen)
Ersteinlage 1.500 USD 10.000 USD
Erreichter maximaler Drawdown (ca. 20% - 30% Bereich) 7,94% RÜCKZAHLUNG
Zweck Das System funktional zu betreiben Nachbildung des Risikomanagementversprechens



