🜄 Cosmic Flow

Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777, Cosmic Flow ist der harmonische Oszillator im Herzen der astralen Bewegung und des energetischen Gleichgewichts. Er visualisiert den subtilen Rhythmus zwischen himmlischer Expansion und Kontraktion - den verborgenen Puls, der die energetischen Gezeiten des Marktes bestimmt. Jeder Balken des Histogramms stellt die Phasenausrichtung zwischen astraler Dynamik und harmonischer Stärke dar und erfasst die unsichtbare Ebbe und Flut des Flusses zwischen Schöpfung (Aufstieg), Auflösung (Fall) und der Leere des Gleichgewichts.

Wie man es benutzt:

Laden Sie Cosmic Flow in ein separates Fenster unter Ihrem Horoskop.

MittelFrühlingGrüne Balken signalisieren den aufsteigenden kosmischen Fluss , eine aufsteigende Energie, die auf eine potenzielle Ausdehnung nach oben hinweist.

Violette Balken markieren den fallenden kosmischen Fluss , den Abstieg in die Kontraktion und das Loslassen.

Silberne Balken zeigen das Gleichgewicht an, den Ruhepunkt zwischen den Zyklen.

Verwenden Sie sie zur zeitlichen Abstimmung mit anderen Indikatoren der Astralmechanik - wenn mehrere Ströme konvergieren, geht eine Phasenresonanz oft einer bedeutenden astralen Bewegung im Preis voraus.