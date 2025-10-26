NeuroSlope ist ein präzise abgestimmter Marktstärkeindikator, der die RSI-Analyse durch eine adaptive, neurotypische Glättung verbessert. Er filtert auf intelligente Weise Rauschen und Volatilitätsspitzen heraus, während er den natürlichen Rhythmus des RSI beibehält und ein sauberes, fließendes Signal erzeugt, das die zugrunde liegende Preisdynamik besser widerspiegelt. Die duale Histogrammstruktur - der intelligente geglättete RSI (blau) und seine fortschrittliche Steigungskurve (gelb) - bietet einen klaren visuellen Rahmen für die Identifizierung direktionaler Tendenzen, Verschiebungen in der Marktstärke und potenzieller Umkehrungen, bevor sie im Kursgeschehen offensichtlich werden.

Wie man es benutzt:

Wenden Sie NeuroSlope in einem separaten Fenster auf einen beliebigen Zeitrahmen oder ein beliebiges Instrument an. Achten Sie auf dynamische Interaktionen zwischen den beiden gezeichneten Linien - ihre Überkreuzungen und ihr Neigungsverhalten weisen oft auf Momentum-Übergänge und Trendbeschleunigungen hin. Die 30/70-Niveaus definieren potenzielle Erschöpfungs- oder Erholungszonen. Kombinieren Sie zur Bestätigung mit Preisstruktur-, Divergenz- oder Volumen-Tools. Alarme können für automatische Kauf-/Verkaufsbenachrichtigungen aktiviert werden, wenn wichtige Crossover-Bedingungen auftreten.

Höhere Zeitrahmen werden neu gezeichnet