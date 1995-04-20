Epsilon Trend berechnet eine geglättete Preislinie, indem es zunächst den Preis über einen Rückblickzeitraum normalisiert und dann das Ergebnis mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt glättet. Der geglättete normalisierte Wert wird dann auf den Preis umskaliert, so dass er als Overlay ähnlich einem MA erscheint.





Die Farbänderung wird berechnet, indem der geglättete Wert des aktuellen Balkens mit dem des vorherigen Balkens verglichen wird und der Trend nur dann umgeschaltet wird, wenn die Differenz einen kleinen Schwellenwert (Epsilon) überschreitet, wodurch ein ständiges Flackern minimiert wird.





Verwendung für jedes Symbol oder jeden Zeitrahmen nach Wunsch



















