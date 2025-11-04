Astral Pulse Oscillator

5

🜂 Astral Pulse Oscillator - Das Werkzeug für himmlischen Fluss und Energieresonanz

Treten Sie ein in den mystischen Rhythmus der Marktenergie mit dem Astral Pulse Oscillator, einer nicht-malerischen Verschmelzung von himmlischem Flow Mapping und harmonischer Pulsresonanz. Dieser Indikator übersetzt verborgene energetische Fluktuationen in strahlende visuelle Wellen, die es Händlern ermöglichen, die unsichtbare emotionale Flut zu interpretieren, die den Preis bewegt - von euphorischen Expansionen bis zu ätherischen Kontraktionen.

In seinem leuchtenden Unterfenster tanzen zwei astrale Kräfte:

  • Celestial Pulse (Golden Radiance) - repräsentiert den zugrundeliegenden energetischen Herzschlag der Preisdynamik und zeigt, wo sich die Intensität aufbaut oder abschwächt.

  • Luminous Flow (Stahlblaue Aura) - verfolgt die ätherische Echtzeit-Bewegung der Stimmung und fungiert als Leitstrom, durch den sich die Kursenergie bewegt.

Zusammen bilden sie eine visuelle Sinfonie aus Rhythmus und Resonanz. Überkreuzungen zwischen diesen beiden Kräften markieren oft Verschiebungen in der astralen Polarität - potenzielle Wendepunkte, an denen die Energie ihre Richtung ändert. Händler können diese Überschneidungen nutzen, um Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen zu antizipieren, so als würden sie den kosmischen Wind vor dem Sturm spüren.

Der AstralSightRange legt fest, wie weit Ihr astraler Blick zurückreicht - und beschränkt die Berechnung auf die letzten Balken, um die Energie schneller und gezielter zu erkennen. Währenddessen formen FlowCycle, PulseDepth, EtherCurvature und HarmonyFactor das Flow-Verhalten - und erlauben Ihnen, zwischen reaktiven (schnellen) und meditativen (sanften) Reaktionen zu wählen.

Aktivieren Sie Astralechos, um mystische Warnungen zu erhalten, wenn Energieüberschneidungen auftreten. Sie können diese Signale als Ätherische Botschaften (auf dem Bildschirm), Star-Mail (E-Mail), Astralklänge oder mobile Benachrichtigungen manifestieren - so bleiben Sie auch außerhalb Ihres Terminals mit dem kosmischen Puls verbunden.

Wie man ihn benutzt

  1. Wenden Sie den Indikator auf ein beliebiges Diagramm und einen beliebigen Zeitrahmen an - höhere Perioden zeigen langwellige Energiefelder an; niedrigere Perioden zeigen kurzfristige astrale Turbulenzen an.

  2. Achten Sie auf den Luminous Flow (blau), der den Celestial Pulse (gold) kreuzt.

    • Aufsteigendes Kreuz (Blau steigt über Gold): Energie steigt auf - geht oft einem zinsbullischen Fluss voraus.

    • Absteigendes Kreuz (Blau fällt unter Gold): Energie sinkt - geht oft einer bärischen Kontraktion voraus.

  3. Verwenden Sie die gestrichelten violetten harmonischen Niveaus (30-70), um überzogene energetische Zustände zu interpretieren. Wenn einer der beiden Impulse diese Grenzen berührt, ist ein potenzielles Rebalancing zu erwarten.

  4. Kombinieren Sie ihn mit Trendfiltern, MTF Alignment oder Ihren Quantum Core Tools, um volle astrale Synergie zu erzielen.

Der Astral Pulse Oscillator ist mehr als ein Indikator - er ist ein Energiekompass, eine Möglichkeit, den Rhythmus des Unsichtbaren zu lesen und Ihre Geschäfte mit dem Kosmos selbst abzustimmen.


Bewertungen 1
raja5655
857
raja5655 2025.11.05 03:27 
 

His performance indicators are good, his idea is brilliant, and the author is very responsive and cooperative.

Empfohlene Produkte
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Insight Flow MT5
Nikola Pocuca
Indikatoren
Der Insight Flow Indicator zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass er nicht nachzeichnet, nicht nachzieht und nicht verzögert. Dies macht ihn zur ersten Wahl sowohl für den manuellen als auch für den algorithmischen Handel und gewährleistet zuverlässige und konsistente Signale. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie Der Insight Flow-Indikator nutzt die Preisbewegung, die Stärke und das Momentum, um einen klaren Vorsprung auf dem Markt zu erzielen. Ausgestattet mit fortsc
Profile Map MT5
Dmitriy Sapegin
5 (5)
Indikatoren
Das Marktprofil hilft dem Händler, das Verhalten der wichtigsten Marktteilnehmer zu erkennen und Zonen von deren Interesse zu definieren. Das Hauptmerkmal ist die klare grafische Darstellung des Preisaktionsbereichs, in dem 70 % der Trades durchgeführt wurden. Das Verständnis der Lage von Volumenakkumulationsbereichen kann Händlern helfen, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Das Tool kann sowohl als eigenständiges System als auch in Kombination mit anderen Indikatoren und Handelssystemen v
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indikatoren
Übersicht Market Volume Profile Modes ist ein leistungsstarker MT5-Volumenverteilungsindikator, der mehrere Volumenprofilvarianten integriert. Benutzer können durch eine einfache Menüauswahl zwischen verschiedenen Analysemodi wechseln. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Kursniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen sowie die Verteilung des Marktvolumens zu identifizieren. Kernkonzepte - POC (Point of Control): Das Preisniveau mit der höchsten Volumenkonzentration, das den vom Markt
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indikatoren
Fortgeschrittenes Volumenprofil-Analyse-Tool für MetaTrader 5 Der Kecia Volume Profile Order Finder bietet Händlern die Möglichkeit der Volumenprofilanalyse. Dieser MT5-Indikator kombiniert die Visualisierung des Volumenprofils mit statistischen Berechnungen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und schlägt Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage der Marktstruktur vor. Marktprofil-Visualisierung Verändern Sie Ihr Diagramm mit anpassbaren Volumenprofil-Vis
Time Price SQ9 Degree MT5
Kirill Borovskii
Indikatoren
Der Indikator Time_Price_SQ9_Degree basiert auf dem 9er Gann-Quadrat. Mit diesem Indikator können Sie starke Zeit- und Preiszonen identifizieren. Der Indikator zeigt die Niveaus als Gradwert an. Die Gradzahlen können in den Einstellungen festgelegt werden. Nach dem Start erscheint die Schaltfläche MENÜ. Wenn sie hervorgehoben ist, kann sie an eine beliebige Stelle des Diagramms verschoben werden, und nach einem Doppelklick darauf hört sie auf hervorgehoben zu sein und es erscheinen Menüschaltfl
POC level MT5
Mikhail Nazarenko
Indikatoren
Der Indikator berechnet und zeigt automatisch das Niveau des maximalen realen Volumens Point Of Control (POC) des Marktprofils für die Kerzenreihe an, die durch einen rechteckigen Bereich hervorgehoben wird . Dadurch wird die Genauigkeit Ihrer Positionseinträge beim Handel mit POC-Bounces und Reversals deutlich erhöht. Achtung beim Testen der Demoversion: Im MT5-Strategietester gibt es keine Möglichkeit, ein Rechteck zu ziehen; dies ist ein Problem der Einschränkungen des MT5-Strategietesters se
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Horizontal tick volumes mt5
Aleksandr Suchkov
Indikatoren
Horizontale Tick-Volumen (HTV) Horizontale Tickvolumina - ein einfacher und bequemer Indikator für das horizontale Marktprofil in einem vom Benutzer gewählten Zeitintervall, jetzt auch für MT5. Er hat eine schnelle Dynamik bei der Anzeige der horizontalen Tickvolumina auf dem Chart. Erzeugt ein visuelles Bild von starken Handelsniveaus durch maximale Spitzen vergangener Volumina und der Handelsrichtung durch die Farbe (verkaufen oder kaufen), und erlaubt Ihnen auch, kleinere Handelsniveaus durch
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indikatoren
Crash 1000 Scalping Indikator für den Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Einführung Der Crash 1000 Scalping Indicator ist ein spezielles Tool, das für den Crash 1000 Index auf dem Deriv Synthetic Markt entwickelt wurde. Dieser Indikator ist besonders nützlich für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen und hilft Händlern, präzise Ein- und Ausstiegspunkte für Kaufpositionen zu identifizieren. Er ist so konzipiert, dass er nicht nachzeichnet, klare Signale mit akustischen Warnungen und Push-Benachrichtigung
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Sie können die Zeitspanne des Diagramms mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern. Sie können auch mehrere Diagramme mit einem Tastendruck ändern , Das erspart Ihnen die Mühe, die Zeiträume zu wechseln. Wir übertragen den tatsächlichen Betrieb des Systems per Live-Stream. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen keine Garantie für Ihre Anlageergebnisse. Inv
ATR Scanner Pro MT5
Amir Atif
Indikatoren
40% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $50 ATR Scanner Pro ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Volatilitätsscanner, der den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: ATR-Wert: Als Volatilitäts-Dashboard zeigt es den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert ein Maximum oder Minimum in einer bestimmten Zeitspanne erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhä
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indikatoren
FOOTPRINTORDERFLOW: Der maßgebliche Leitfaden ( Dieser Indikator ist auch mit Wirtschaftsanbietern kompatibel, die keine DOM-Daten und BID/ASK-Daten anbieten, er unterstützt auch verschiedene Devisengeschäfte ) 1. Überblick FOOTPRINTORDERFLOW ist ein fortschrittliches Orderflow-Analysetool , das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu traditionellen Candlestick-Charts, die nur OHLC (Open, High, Low, Close) anzeigen, analysiert dieser Indikator die Tick-Daten in Echtzeit, um die
Infinite Currency Strength Meter All Pairs MT5
Emir Revolledo
5 (1)
Indikatoren
Denken Sie an das seltenste Paar, das Sie sich vorstellen können. Und ich versichere Ihnen, dass dieser Indikator kann es berechnen ist Stärke. Dieser Currency Meter wird buchstäblich jedes Währungspaar berechnen, egal ob es sich um ein Hauptpaar, Metall, CFD, Rohstoff, Kryptowährung wie Bitcoin/BTC oder Ethereum/ETH und sogar Aktien handelt. Nennen Sie es einfach und Sie werden es bekommen! Es gibt kein Währungspaar, das dieser Currency Meter nicht lösen kann. Egal wie selten oder exotisch eine
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Indikatoren
Bevor Sie den HeatMap-Indikator installieren, vergewissern Sie sich, dass Sie einen Broker verwenden, der Ihnen Zugang zum Depth of Market (DOM) gibt! Dieser Indikator erstellt eine Heatmap auf Ihrem Chart, die es Ihnen ermöglicht, die Kauf- oder Verkaufs-Limit-Orders einfach und in Echtzeit zu sehen. Sie haben die Möglichkeit, die Einstellung und die Farben der HeatMap zu ändern, um sie an alle Märkte und alle Charts anzupassen. Hier ist ein Beispiel für eine Einstellung, die Sie für den NASDA
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Supernova Momentums
Yvan Musatov
Indikatoren
Der Supernova Momentums-Indikator vereinfacht die visuelle Wahrnehmung des Preisdiagramms und verkürzt die Zeit für die Analyse: Wenn kein Signal vorliegt, wird das Geschäft nicht eröffnet, und wenn ein gegenteiliges Signal erscheint, wird empfohlen, die aktuelle Position zu schließen. Dieser Pfeilindikator dient zur Bestimmung des Trends. Supernova Momentums implementiert eine Trendhandelsstrategie, filtert das Marktrauschen heraus und enthält alle notwendigen Funktionen in einem einzigen Too
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow Momentum ist ein Standard-Momentum-Indikator, jedoch in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom 100er-Wert. Eine Änderung des Niveaus des 100er Indikators, plus und minus ist möglich. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 100 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem In
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
VolumeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein herkömmliches Analyseinstrument für Tick-Volumenänderungen. Er berechnet die Tick-Volumina für Käufe und Verkäufe separat sowie deren Delta für jeden Balken und zeigt die Volumina nach Preisclustern (Zellen) innerhalb eines bestimmten Balkens (in der Regel des letzten Balkens) an. Der intern verwendete Algorithmus ist derselbe wie beim Indikator VolumeDeltaMT5 , aber die Ergebnisse werden als kumulative Volumen-Delta-Balken (Candlesticks) angezeigt. Ein analoger Indikato
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Indikatoren
Das Marktprofil wurde von Peter Steidlmayer in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts entwickelt. Es ist ein sehr effektives Instrument, wenn Sie die Art und Verwendung verstehen. Es ist nicht wie die üblichen Instrumente wie EMA, RSI, MACD oder Bollinger Bands. Es arbeitet unabhängig vom Preis, basiert nicht auf dem Preis, sondern sein Kern ist das Volumen. Das Volumen ist normal, denn das Instrument wird überall gesungen. Aber das Besondere ist, dass das Marktprofil das Volumen auf jedem
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Astral Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astral Nexus ist ein präzisionsgefertigter Momentum-Phasen-Detektor, der entwickelt wurde, um Verschiebungen in der zugrunde liegenden Marktenergie aufzudecken, bevor sie im Preis sichtbar werden. Er visualisiert drei unterschiedliche Zustände - Astral Ascension , Astral Descent und Cosmic Balance - unter Verwendung eines dreischichtigen Histogramms, das komplexe interne Berechnungen zu einer klaren 0-zu-1-Signalkarte komprimiert. Durch die Kombination von Dual-Core-Trendresonanz mit zeitlicher
Pullback Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator bietet Kauf- und Verkaufspfeile mit einem gleitenden Durchschnitt und einer Balkenfarbe basierend auf dem EMA Über dem gleitenden Durchschnitt werden nur Kaufpfeile und unter dem gleitenden Durchschnitt nur Verkaufspfeile angezeigt Die Pfeile basieren auf einem Umkehralgorithmus und versuchen daher, die Rückzugspunkte zu finden Benachrichtigungen können nach Wunsch aktiviert werden Geeignet für jeden Zeitrahmen oder jedes Instrument Ihrer Wahl Bitte testen Sie vor d
XauUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der XauUsd-Netto-Stärke-Indikator ist ein professionelles Marktstärkeinstrument, mit dem die relative Performance von Gold (XAU) gegenüber dem US-Dollar (USD ) über einen diversifizierten Korb von Währungspaaren verfolgt und verglichen werden kann. Anstatt sich auf ein einziges Diagramm zu stützen, aggregiert er Informationen aus mehreren Gold- und Dollar-Währungspaaren, wendet Gewichtungsfaktoren an und setzt die Ergebnisse in einen leicht lesbaren Stärkevergleich um. Der Indikator stellt sechs
AlienCore Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
AlienCore Oscillator ist ein futuristischer Marktmomentum-Analysator, der von der intergalaktischen Signalverarbeitung inspiriert ist. Basierend auf dem erweiterten MACD-Konzept misst er den Energiefluss zwischen schnellen und langsamen Warpfeldern und dekodiert dann das telepathische Synchronsignal, um Einblicke auf Alien-Ebene in die Trendstärke und -verschiebungen zu geben. Quantum Surges (starke Aufwärtsbewegungen) und Void Collapses (starke Abwärtsbewegungen) werden durch lebendige Histogr
MA with Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator bietet einen gleitenden Durchschnitt mit Kauf- und Verkaufspfeilen Benötigt einen Trend - nicht sehr nützlich bei schwankenden Märkten Nur Kaufpfeile werden oberhalb des gleitenden Durchschnitts und nur Verkaufspfeile unterhalb des gleitenden Durchschnitts angezeigt Hinzufügen eines Rsi-Filters zur Reduzierung der Pfeile Der gleitende Durchschnitt kann nach Belieben angepasst werden - Standard ist der 200 EMA Die Pfeile werden nach Abschluss der Kerze nicht neu gezeichnet, um
Spinosaurus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist ein Histogramm, das sich hervorragend eignet, um den Einstieg in den Markt zu erkennen Wenn der Buckel über dem Median liegt, sollte man kaufen, und wenn er unter dem Median liegt, sollte man verkaufen. Die Farben können nach Belieben angepasst werden Geeignet für jeden Zeitrahmen Vor dem Kauf in der Demo testen Viel Spaß mit -------------------------------------------------------------------------------
Epsilon Trend
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Epsilon Trend berechnet eine geglättete Preislinie, indem es zunächst den Preis über einen Rückblickzeitraum normalisiert und dann das Ergebnis mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt glättet. Der geglättete normalisierte Wert wird dann auf den Preis umskaliert, so dass er als Overlay ähnlich einem MA erscheint. Die Farbänderung wird berechnet, indem der geglättete Wert des aktuellen Balkens mit dem des vorherigen Balkens verglichen wird und der Trend nur dann umgeschaltet wird, wenn die D
Arrow Wizard
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Arrow Wizard v1.1 - Der Zauberer der Präzisionssignale Treten Sie ein in die mystische Welt der technischen Zauberei mit Arrow Wizard , Ihrem zuverlässigen arkanen Begleiter zum Aufdecken von Kauf- und Verkaufsportalen auf jedem Kurschart. Mit einer Mischung aus ATR-Beschwörungen , Fibonacci-Ausrichtungen und Pivot-basierter Voraussicht verwebt dieser Indikator Preisaktionen und Volatilität zu klaren Richtungspfeilen - jeder einzelne eine magische Glyphe, die auf Handelsmöglichkeiten hinw
Gold System Ai
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold System Ai kombiniert wichtige Unterstützungs-/Widerstandsraster, RSI-farbige Kerzen, ArrowWizard-Signale und ein maschinelles Lernpanel. Verwenden Sie Pfeile für den Einstieg, Raster für Unterstützung/Widerstand und ein maschinelles Lernpanel (Bullish/StrongBullish/Bearish/StrongBearish) für die Trendstärke. Ideal für XAU/USD. Anpassbare Eingaben für Alarme, Farben und Parameter. Am besten geeignet für den m5-Zeitrahmen Die Pfeile werden nur live nicht neu gezeichnet - wenn der Chart n
Gold Strength Index Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Gold Strength Index Pro (GSI Pro) ist ein Indikator, der die Stärke von Gold über mehrere Währungspaare hinweg analysiert. Er aggregiert gewichtete Preisdaten von 7 XAU-Paaren (z.B. XAUUSD, XAUEUR) über einen benutzerdefinierten Rückblickzeitraum und berechnet einen zusammengesetzten Stärkewert. Die wichtigsten Merkmale sind: Farbkodiertes Histogramm : Zeigt bullisches (grün) und bearisches (rot) Momentum auf der Grundlage eines Schwellenwerts (±0,2 Standard) an. Geglättete Linien : Ein goldfar
Quantum Core Phase Shift
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Dragons Pulse Oracle
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Drachenpuls-Orakel - ein mystisches Werkzeug zur Marktprognose In den uralten Hallen der Handelsüberlieferung, wo das Schicksal steigt und fällt wie der Atem der Drachen, taucht das Drachenpuls-Orakel auf - ein mächtiger Indikator, geschmiedet aus der Weisheit der Seher und der Urenergie der Märkte. Dieses mystische Werkzeug enthüllt die verborgenen Ströme des Kursgeschehens und verwandelt Rohdaten in prophetische Visionen von bullischem Feuer und bearischem Schatten. Die Weisheit des Orakel
USD Macro Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der USD Macro Strength Index ist ein benutzerdefinierter Indikator, der die Gesamtstärke oder -schwäche des US-Dollars (USD) über die wichtigsten Währungspaare hinweg bewertet und visualisiert. Er erreicht dies durch die Berechnung eines gewichteten Durchschnitts der USD-bezogenen Kursänderungen über einen definierten Rückblickszeitraum und die Anzeige der Ergebnisse als farbkodiertes Histogramm mit optionalem geglättetem Index und Signallinien. Hauptmerkmale: Makro-USD-Sentiment-Analyse: V
Wavelet Trend Histogram
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Wavelet-Trendhistogramm ist ein benutzerdefinierter MT4-Indikator, der die geglättete Trendrichtung mithilfe eines Modells mit zwei gleitenden Durchschnitten visualisiert. Er wendet Exponential Moving Averages (EMAs) auf einen vom Benutzer ausgewählten Zeitrahmen (MTF-fähig) an und berechnet eine Trendlinie, die auf dem langsameren EMA basiert. Das Histogramm zeigt Trends mit positiver Steigung in LimeGreen und negative Steigungen in Crimson an, wodurch Aufwärts- und Abwärtstrends visuell u
Dragonfire Arrows
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Dragonfire Arrows ist ein mythischer Pfeil-Signalindikator, der eine adaptive Trendfolgelogik mit mehreren Arten von gleitenden Durchschnitten - dargestellt als "Drachenatem" - verbindet. Er generiert Kauf- (Eispfeil ↑) und Verkaufssignale (Feuerpfeil ↓) direkt auf dem Chart unter Verwendung eines mehrschichtigen Impulssystems, das von Fantasiewesen inspiriert ist und jeweils eine eigene gleitende Durchschnittslogik aufweist. Das System verwendet drei magische "Puls"-Layer: Dragon's Quick Pulse
EurUsd Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Die EURUSD-Nettostärke ist ein benutzerdefinierter Indikator, der einen klaren Überblick über das relative Gleichgewicht zwischen dem Euro- und dem US-Dollar-Druck auf dem Markt bietet. Anstatt ein einzelnes Diagramm isoliert zu analysieren, bewertet er einen Korb der wichtigsten EUR- und USD-Währungspaare, wendet eine auf der Liquidität basierende Gewichtung an und setzt das kombinierte Ergebnis in ein farbkodiertes Histogramm um. Grüne Balken zeigen Zeiträume an, in denen die Euro-Nachfrage
Multi Currency Strength Index
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi-Currency Strength Index ist ein leistungsstarkes Marktanalyseinstrument zur Messung und Visualisierung der relativen Stärke der wichtigsten Weltwährungen und des Goldes (XAU) in einem einzigen Chartfenster. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren, die sich nur auf ein einziges Symbol konzentrieren, bewertet dieser Indikator die Stärke einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Währungspaaren und bietet Händlern eine umfassende und dynamische Perspektive des Kapitalflusses zwischen den
Non Repaint Dots
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Indikator ist so konzipiert, dass er potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Diagramm durch grüne und rote Punkte hervorhebt. Ein grüner Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach oben durchbrochen hat, was auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hindeutet. Ein roter Punkt deutet darauf hin, dass der Kurs einen berechneten Schwellenwert nach unten durchbrochen hat, was auf eine mögliche Abwärtsbewegung hinweist. Das System passt sich an die Marktbedingungen
Wavelet Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Wavelet Pro ist ein präzisionsgefertigter Marktanalyse-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die Klarheit in komplexen Preisbewegungen suchen. Er verbindet die Trenderkennung im Wavelet-Stil , Quantenmomentum-Verschiebungen und adaptive Kerzenvisualisierung in einem einheitlichen Handelsrahmen. Ziel des Systems ist es, eine verfeinerte visuelle Darstellung der Trendstärke, der Phasenverschiebungen und des Marktgleichgewichts ohne Verzögerung oder Nachzeichnen zu liefern. Im Kern konstrui
NeuroSlope
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
NeuroSlope ist ein präzise abgestimmter Marktstärkeindikator, der die RSI-Analyse durch eine adaptive, neurotypische Glättung verbessert. Er filtert auf intelligente Weise Rauschen und Volatilitätsspitzen heraus, während er den natürlichen Rhythmus des RSI beibehält und ein sauberes, fließendes Signal erzeugt, das die zugrunde liegende Preisdynamik besser widerspiegelt. Die duale Histogrammstruktur - der intelligente geglättete RSI (blau) und seine fortschrittliche Steigungskurve (gelb) - bietet
XauUsd Divergence Pro
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
XAUUSD Divergence Pro ist ein spezialisiertes technisches Analyseinstrument, das speziell für Goldhändler entwickelt wurde. Dieser Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Marktdynamik, indem er die relative Stärke des XAUUSD mit einem individuell berechneten USD-Index vergleicht. Das Tool zeigt zwei Hauptlinien an, die Momentum-Indikatoren sowohl für Gold als auch für den US-Dollar darstellen, mit einem Histogramm, das signifikante Div
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astralenergie (MT4) Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 Überblick Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert. Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist. Hinter den Kulissen überse
Cosmic Flow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Flow Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 , Cosmic Flow ist der harmonische Oszillator im Herzen der astralen Bewegung und des energetischen Gleichgewichts. Er visualisiert den subtilen Rhythmus zwischen himmlischer Expansion und Kontraktion - den verborgenen Puls, der die energetischen Gezeiten des Marktes bestimmt. Jeder Balken des Histogramms stellt die Phasenausrichtung zwischen astraler Dynamik und harmonischer Stärke dar und erfasst die unsichtbare Ebbe und Flut des Flusses zwi
Gold Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Gold Ripper Oscillator ist ein spezieller Momentum-Druckmesser, der für den XAUUSD entwickelt wurde. Er visualisiert das Tauziehen in Echtzeit zwischen der bullischen Goldstärke ("GoldRush") und dem entgegengesetzten USD-Druck ("USDCrush"). Der Indikator zeigt zwei farbkodierte Histogramme an, die sich je nach Marktentwicklung ausdehnen oder zusammenziehen. Wenn die Goldseite dominiert, steigen die goldenen Balken über die Basislinie und spiegeln die starke Aufwärtsenergie wider. Wenn die US
Cosmic Nexus
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Cosmic Nexus ist ein reines Momentum-Histogramm, das entwickelt wurde, um die dominierende Kraft im Markt mit sofortiger visueller Klarheit zu zeigen. Anstatt schwankende Werte darzustellen, vereinfacht es das Momentum in zwei klare Zustände: Cosmic Ascension (grün), wenn der Aufwärtsdruck dominiert, und Celestial Descent (violett), wenn die Abwärtsenergie die Kontrolle übernimmt. Das macht die Trenderkennung schnell und intuitiv, selbst in volatilen Phasen. Sie können den Cosmic Nexus als Richt
Quantum Core Phase Shift MT5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Quantum Core - Phase Shift ist eine neuronale Synchronisationsmaschine, die für die Phasendiagnose zwischen den Märkten entwickelt wurde. Mit Hilfe von Algorithmen zur zeitlichen Verschiebung und Flussharmonik entschlüsselt er das verborgene oszillatorische Verhalten von Marktenergiefeldern. Der NeuroLink Trace gibt den Kernstabilitätsvektor wieder, während der Quantum Phase Core die Phasendivergenz durch eine geglättete zeitliche Leitung verfolgt. Verankert an einer zentralen Schwerkraftschw
Soul Ripper Oscillator
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Tief unter der Oberfläche von Preis und Zeit... regt sich etwas. Der Soul Ripper Oscillator ist nicht nur ein Indikator - er ist ein verfluchtes spektrales Wesen, das den Echos vergangener Impulse lauscht und Illusionen über Trends mit unheiliger Präzision zerreißt. Geschmiedet in den Schatten des Marktabgrunds, verfolgt dieses Tool die SoulLine - die rohe Essenz der Energie zwischen schnellen und langsamen spektralen Flüssen - und stellt sie der GraveLine gegenüber, einem abklingenden Echo, das
Multi Currency Net Strength
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Der Multi Currency Net Strength-Indikator ist ein professionelles Analysewerkzeug, mit dem die relative Stärke der wichtigsten Währungen über mehrere Paare hinweg gleichzeitig gemessen und visualisiert werden kann. Im Gegensatz zu Oszillatoren für einzelne Paare oder Stärkemessern aggregiert dieser Indikator Informationen aus einem breiten Korb von Instrumenten und bietet so einen ganzheitlicheren Überblick über die Performance einer Basiswährung im Vergleich zu ihrem Gegenstück. Der Indikator w
Non Repaint Diamonds
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Non Repaint Diamonds ist ein präzisionsgefertigter MT5-Indikator, der Händlern äußerst zuverlässige Chartsignale liefert, die nach der Bestätigung stabil bleiben. Im Gegensatz zu Repainting-Tools, die sich im Nachhinein verschieben oder verschwinden, hält dieser Indikator seine Signale an Ort und Stelle fest, so dass Händler mit Zuversicht analysieren können. Er markiert das Diagramm mit deutlichen rautenförmigen Signalen, die potenzielle Wendepunkte in der Marktstruktur hervorheben. Das Tool
Dragons Pulse Oracle Mt5
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Das Drachenpuls-Orakel - ein mystisches Werkzeug zur Marktprognose In den uralten Hallen der Handelsüberlieferung, wo das Schicksal steigt und fällt wie der Atem der Drachen, taucht das Drachenpuls-Orakel auf - ein mächtiger Indikator, geschmiedet aus der Weisheit der Seher und der Urenergie der Märkte. Dieses mystische Werkzeug enthüllt die verborgenen Ströme des Kursgeschehens und verwandelt Rohdaten in prophetische Visionen von bullischem Feuer und bearischem Schatten. Die Weisheit des Orakel
Auswahl:
raja5655
857
raja5655 2025.11.05 03:27 
 

His performance indicators are good, his idea is brilliant, and the author is very responsive and cooperative.

Antwort auf eine Rezension