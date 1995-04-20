Dragonfire Arrows

Dragonfire Arrows ist ein mythischer Pfeil-Signalindikator, der eine adaptive Trendfolgelogik mit mehreren Arten von gleitenden Durchschnitten - dargestellt als "Drachenatem" - verbindet. Er generiert Kauf- (Eispfeil ↑) und Verkaufssignale (Feuerpfeil ↓) direkt auf dem Chart unter Verwendung eines mehrschichtigen Impulssystems, das von Fantasiewesen inspiriert ist und jeweils eine eigene gleitende Durchschnittslogik aufweist.

Das System verwendet drei magische "Puls"-Layer:

  • Dragon's Quick Pulse (schneller MA),

  • Langsamer Puls des Wyvern (langsamer MA) und

  • Mage's Sight (gewichtete Glättung).

Sechs Atemstile repräsentieren verschiedene Algorithmen des gleitenden Durchschnitts: SMA (Smolder), EMA (Inferno), SMMA (Ember), LWMA (Blaze), KAMA (Phoenix) und HMA-Style Hybrid (Storm). Jeder Atemtyp bietet eine andere Art der Preisglättung, so dass Sie die Trenderkennung an Ihre Strategie anpassen können.

Der Indikator berechnet die Differenz zwischen der schnellen und der langsamen "Atem"-Linie und bildet einen Drachenimpuls, der auf Marktverschiebungen reagiert. Ein gewichteter Durchschnitt namens MageVision fungiert als Trendfilter. Wenn der Dragon Pulse diesen Filter mit ausreichender Intensität kreuzt (gemessen durch die Pulsintensität), wird eine Royal Confirmation Logik verwendet, um das Signal zu bestätigen. Zusätzliche Filter wie Oracle Validation (Candlestick-Richtung) sorgen für eine höhere Qualität der Trades.

Visuelle Signale werden mithilfe eines anpassbaren Pfeilverzauberungs-Offsets versetzt, und Alarme können als "Drachengebrüll" über Plattformalarme, Benachrichtigungen(Raven Messenger) oder E-Mail(Scroll Messages) aktiviert werden.

Dragonfire Arrows ist sowohl für Präzision als auch für visuelle Klarheit optimiert und ermöglicht es Ihnen, Trendwechsel mit mystischer Zuversicht zu nutzen, indem es technische Präzision mit thematischer Kreativität verbindet.


